De parte de Anarquia.info August 24, 2022 219 puntos de vista

El viernes 29 de julio de 2022 a 煤ltima hora atacamos con una molotov el banco nacional en la carretera de venizelos junto al cruce de epiros en la ciudad de Kavala.

Michailidis ha dejado la huelga de hambre. Vivi贸 y no dio la mano a la muerte a los sinverg眉enzas de la nueva rep煤blica. Cuando no haya justicia, no habr谩 tregua social. Fuimos atacados durante la vigilancia con drones e informantes.

Enviamos un mensaje de rebeli贸n a todos los no sumisos. El ataque est谩 dedicado a nuestros compa帽eros encarcelados.

A Michailidis, que en este dif铆cil momento puso su cuerpo y su salud ante los jueces y fiscales, Vaggelis Stathopoulo, que es reh茅n de su solidaridad, a los hermanos irreductibles, Thanos Xatziagkelou y Georgia Voulgari, que no han sucumbido al terror. A Haris Mantzouridis, que fue torturado por el estado y la policia con sa帽a y ahora esta encarcelado. A Dimitris Chatzivasileiadis, que lucho contra ellos hasta su arresto. A Pola Roupa que reclama sus derechos a un mecanismo inmoral de violencia y poder. Tambien a los compa帽eros Jason R. y Lt. D., que est谩n detenidos sin pruebas en la c谩rcel

El ataque tambi茅n est谩 dedicado a los desalojados de la ocupaci贸n 111, no hemos olvidado, no perdonamos.

En poco tiempo disfrutaremos de ciudadanos enfurecidos quemando los bancos porque el hambre y la pobreza que se avecina quiere un levantamiento.

Los que apoyan la pol铆tica de violadores de ni帽os, narcotraficantes y fascistas, es decir, la nueva rep煤blica, son el objetivo de la justicia vengativa y la venganza.

Ira, rabia y rebeli贸n