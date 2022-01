Archiconocidos y medi谩ticos procesos golpistas, conocidos como revoluciones de colores, parecen ser el marco en que se desenvuelven acontecimientos en Kazajist谩n

Un pa铆s sometido a una pol铆tica desestabilizadora muy similar a aquellos acontecimientos vividos, en lo que se denomina el espacio postsovi茅tico: Bielorrusia, Georgia, Kirguist谩n y Ucrania entre otros, destinados, sobre todo, a cercar a la Federaci贸n Rusa.

Kazajist谩n un pa铆s ubicado estrat茅gicamente en la zona de Asia Central, dotado de un enorme territorio (el noveno m谩s grande del mundo con 2 millones 725 mil kil贸metros cuadrados y s贸lo 20 millones de habitantes. Se le considera un corredor estrat茅gico entre Asia Occidental, el C谩ucaso y Asia Oriental. Miembro de diversas organizaciones internacionales, incluyendo las Naciones Unidas, la Comunidad de Estados Independientes y la Organizaci贸n de Cooperaci贸n de Shangh谩i. Un pa铆s que en la 茅poca que formaba parte de la ex URSS era conocida mundialmente, por encontrarse en su territorio el Cosm贸dromo de Baikonur, arrendado a Rusia por 115 millones de d贸lares anuales hasta el a帽o 2050 y ser el territorio de pruebas nucleares de Semipal谩tinsk , en la zona oriental del pa铆s y que fue clausurado el 29 de agosto del a帽o 1991). Cuenta con enormes reservas de gas y petr贸leo, estimadas en 30 mil millones de barriles. Adem谩s de ser el principal exportador de uranio del mundo y reservas de Volframio, Zinc y plata.

En este pa铆s, hasta principios de enero de este a帽o 2022, se encontraba fuera de los radares internacionales en materia de conflictos – aunque peri贸dicamente hab铆a tenido manifestaciones sociales en procura de mayor apertura pol铆tica y transitar hacia un modelo menos centrado en la figura de su primer presidente NurSult谩n Nazarb谩yev, tras su independencia el a帽o 1991, junto a reivindicaciones que pusieran termino a los latos niveles de corrupci贸n. Es as铆, que a comienzos de este a帽o 2022 Kazajist谩n ha sido primera plana en las noticias internacionales con acontecimientos explosivos. Esto, pues los habitantes de las ciudades de Zhanaozen y Aktau, situadas en la regi贸n de Mangistau, a orillas del Mar Caspio y donde se genera la producci贸n petrolera y de gas de Kazajist谩n, salieron a las calles, para protestar contra la duplicaci贸n del coste del gas licuado de petr贸leo. Decisi贸n que el gobierno, presidido por el actual mandatario Kasim Jomart Tokayev, defendi贸 se帽alando que los precios se fijar铆an a partir de entonces, en funci贸n de la oferta y la demanda en las bolsas electr贸nicas. La explicaci贸n no surti贸 efecto y junto a la movilizaci贸n de los habitantes del oeste del pa铆s, se sumaron las ciudades de Almaty, Karaganda y su capital NurSult谩n (Astana).

El presidente Tokayev orden贸, al principio de las movilizaciones, crear una comisi贸n para estudiar la situaci贸n y se帽alando en un mensaje v铆a Twitter que “Los manifestantes deben actuar con responsabilidad y mostrarse abiertos al di谩logo”. Las protestas, sin embargo, se masificaron y adquirieron r谩pidamente una violencia que aceler贸, por parte del gobierno, la declaraci贸n del estado de sitio, tomada en vista del “agravamiento de la situaci贸n, con el fin de garantizar la seguridad p煤blica, restablecer el orden p煤blico y proteger los derechos y libertades de los ciudadanos”. Lo que en principio podemos definir como una protesta econ贸mica se transform贸 progresivamente y con enorme desenfreno en la irrupci贸n de reivindicaciones pol铆ticas y exigencias antigubernamentales, entre ellas la exigencia que Kazajist谩n saliera del circuito de relaciones econ贸micas en la zona asi谩tica.

La respuesta del gobierno segu铆a siendo reactiva, cuesti贸n que signific贸, como medida paliativa, establecer la salida del primer ministro Askar Mamin, siendo sustituido por Alij谩n Smailov. Se incluy贸 en el cese de funciones del presidente del Consejo de Seguridad nacional de Kazajist谩n, en manos del influyente ex presidente NurSult谩n Nazarbay茅v, quien hasta su salida como presidente el 2019 hab铆a logrado mantener una pol铆tica de pragmatismo extremo, con excelentes relaciones con EEUU (aliado estrat茅gico de Washington en su intervenci贸n en Afganist谩n) adem谩s de conformar con Rusia y China profundos lazos econ贸micos y pol铆ticos. Tampoco la salida de lo p煤blico de Nazarbay茅v logr贸 aplacar los 谩nimos y demandas de cierta parte de la ciudadan铆a

El panorama se encendi贸 con muertos, heridos, detenidos, quema de edificios de gobierno, asalto a armer铆as del ej茅rcito y cuerpos de seguridad, ataques a cuarteles policiales. La escalada de las marchas ha significado fuertes enfrentamientos y hasta el despliegue de veh铆culos blindados con las palabras del mandatario Kazajo “He ordenado a las fuerzas del orden y al ej茅rcito que abra n fuego para matar a los terroristas sin previo aviso”. Lo que hace temer el incremento en el n煤mero de fallecidos tanto en los manifestantes y grupos armados que salieron a las calles, como tambi茅n en las fuerzas de seguridad, que contabilizan una veintena de bajas, entre ellas varios descuartizados. Las interrogantes, frente a la violencia observada, comenzaron a surgir 驴Un alza de costo en el gas, frenada un par de d铆as despu茅s de efectuada, podr铆a generar tal ola de indignaci贸n o se puede hablar de intereses ajenos en este proceso que aprovech贸 la coyuntura para llevar adelante un plan preconcebido, que encontr贸 en esta medida del gobierno la excusa perfecta?

Sin duda, encontramos m煤ltiples ejemplos en nuestras sociedades de este tipo de manifestaciones, violentas, disruptivas, con muchos elementos justos ante demandas insatisfechas, necesidades ocultas por a帽os de falta de participaci贸n y alejamiento de las necesidades de nuestros pueblos, por la presencia de corrupci贸n en el aparato del estado y que en el caso de Kazajist谩n quiero invitar a nuestros lectores a considerar tambi茅n, ciertos aspecto geopol铆ticos y econ贸micos de importancia. Primero, la ubicaci贸n estrat茅gica de Kazajist谩n, emplazada en un cruce de oleoductos, gasoductos, constituido este pa铆s centroasi谩tico en un territorio dotado de ingentes recursos petrol铆feros y gas铆feros en la zona del Mar Caspio. Segundo, Kazajist谩n es un pa铆s de enormes dimensiones, que tiene por l铆mites a potencias de las caracter铆sticas de la federaci贸n rusa (con quien mantiene estrechas relaciones), junto a la Rep煤blica Popular China con quien comparte membres铆a en la Organizaci贸n de Cooperaci贸n de Shangh谩i. Es un pa铆s ribere帽o del Mar Caspio, compartido con pa铆ses como la Rep煤blica Isl谩mica de Ir谩n, Rusia, Turkmenist谩n, Azerbaiy谩n.

Tercero, sumemos a lo mencionado el hecho de las inversiones multimillonarias, que el gobierno kazajo est谩 implementado con Turqu铆a, cuyos afanes de ampliar su grado de influencia es conocido y visibilizado, por ejemplo, en su participaci贸n como aliado de Azerbaiy谩n en la recuperaci贸n de los territorios de Nagorno Karabaj y sus distritos adyacentes, ocupados por Armenia desde el a帽o 1992. Una Turqu铆a que ha firmado convenios en amplias ramas de la econom铆a kazaja, incluyendo el energ茅tico. En cuarto lugar, la presencia de multinacionales estadounidenses como Exxon Mobil y Chevron con inversiones por centenares de millones de d贸lares, precisamente en la zona donde comenzaron las protestas. Empresas que siempre han llevado consigo la sospecha de combinar sus negocios con acciones desestabilizadoras, para ampliar as铆 su base de influencia en el tema hidrocarbur铆fero.

El quinto elemento adquiere relevancia tomando en consideraci贸n el actual escenario de confrontaci贸n que la Organizaci贸n del Tratado del Atl谩ntico Norte (OTAN) lleva a cabo contra Rusia a partir de la alianza tejida por el este organismo pol铆tico militar occidental con el gobierno ultranacionalista de Ucrania, que ha tensionado en forma muy peligrosa el panorama pol铆tico y militar en la frontera occidental de Rusia y que mejor que llevar esas dificultades al coraz贸n de Asia central, en la frontera m谩s profunda de la naci贸n euroasi谩tica que ha movido sus fichas, por orden de su presidente Vladimir Putin, en orden a contrarrestar cualquier amenaza a lo que considera sus l铆neas rojas y que podr铆a tener influencias negativas en otros pa铆ses del 谩rea, impulsadas por la din谩mica intervencionista de la OTAN.

Frente a los temores, m谩s que razonables por parte de Mosc煤, respecto a que occidente, liderados por Washington y su pol铆tica hostil contra Rusia est谩n utilizando el tema kazajo, para as铆 ampliar la base de amenazas en el espacio postsovi茅tico para su pol铆tica antirrusa, resulta evidente que la ca铆da del gobierno de Kazajist谩n, generando con ello un vac铆o de poder en el coraz贸n de Asia central, favorecer铆a las pol铆ticas de desestabilizaci贸n al estilo euromaid谩n vividas en Ucrania el a帽o 2014. Una reedici贸n de lo que los medios de desinformaci贸n occidentales suelen denominar, en forma poco original, como revoluciones de colores. La Rep煤blica Popular China, por su parte, tambi茅n se帽al贸 que el gobierno kazajo contaba con su apoyo ante lo que denomin贸 “los intentos de fuerzas for谩neas por provocar disturbios y orquestar una revoluci贸n de color, as铆 como perjudicar las relaciones amistosas entre Beijing y Astana” (1) Desde los miembros de la Organizaci贸n de los Estados T煤rquicos sali贸 una declaraci贸n de apoyo a Kazajist谩n poni茅ndose a disposici贸n de su gobierno “en medio de las masivas protestas en el pa铆s de Asia central. La organizaci贸n enfatiz贸 en un comunicado la importancia de la paz, la estabilidad, y expresaron su fuerte solidaridad con uno de sus pa铆ses miembro, Kazajist谩n (2)

Lo que percibo en la situaci贸n kazaja es que se trata de una matriz conocida de desestabilizaci贸n, que la hemos vivido en Latinoam茅rica con Nicaragua, Venezuela, reitero lo vivido en Ucrania en el a帽o 2014 (3) que signific贸 la ca铆da del gobierno de V铆ctor Yanukovich y la irrupci贸n de los sectores Pro-Otanistas y de mayor belicosidad contra Rusia. Como tambi茅n lo vivido en Bielorrusia y ahora Kazajist谩n. Todo esto en momentos de profunda tensi贸n por el avance de la OTAN hacia la frontera occidental de Rusia, el conflicto en el Donbass producto de la represi贸n contra las rep煤blicas de Donetsk y Lugansk e incluso las amenazas del presidente ucraniano Volodimir Zelensky respecto a “recuperar” Crimea consideradas por Mosc煤 como amenazas inaceptables (4)

Son miles de millones de d贸lares los que han corrido como un rio de apoyo a la desestabilizaci贸n tanto en Ucrania como Bielorrusia y no ser铆a extra帽o encontrar, entre otros a la Agencia Central de Inteligencia (CIA), la denominada Open Society Foundations. La Agencia de los EEUU para el Desarrollo Internacional (USAID por sus siglas en ingl茅s) La Fundaci贸n Nacional para la Democracia (NED National Endowment for Democracy) fundada el a帽o 1983 por iniciativa del congreso estadounidense, en plena Guerra fr铆a, para financiar instituciones y proyectos, sobre todo en el espacio sovi茅tico, que promovieran la democracia representativa liberal estilo EEUU. El objetivo de cada una de estas organizaciones, dotadas de enormes y generoso fondos han sido propiciar pol铆ticas pronorteamericanas, prootaniasta y proeuropeistas, financiando a Organismos No Gubernamentales (ONGs y figuras de la oposici贸n) que en el caso de Kazajist谩n permanec铆an de bajo perfil.

De acuerdo con el presidente kazajo, en la capital econ贸mica del pa铆s, Almaty, se registraron los mayores afirmando que existi贸 un trabajo ineficaz por parte d ellos organismos de inteligencia del estado y que requiere entender “por qu茅 los preparativos de ataques terroristas, por parte de c茅lulas durmientes en la clandestinidad, han pasado desapercibidos” La ofensiva gubernamental ha declarado que no habr谩 piedad con quienes han asesinado y destruido y se ha rechazado cualquier negociaci贸n con manifestantes y “bandidos armados y preparados, tanto locales como extranjeros. Desde el extranjero instan a la negociaci贸n entre los bandos, para resolver los problemas pol铆ticamente. 隆Menuda estupidez! 驴Acaso es posible negociar con criminales y asesinos?”

Tokayev al inicio de las protestas, en su discurso a la naci贸n llam贸 a no caer a las provocaciones, dando a entender que existen sectores dentro y fuera del pa铆s, que responden a un guion que no es kazajo y que responde m谩s a intereses pol铆ticos, geopol铆ticos, econ贸micos y hasta militares cuya trazabilidad conduce a Europa y Washington y que puede tener tambi茅n elementos internos, vinculados a intereses con empresas transnacionales o de pa铆ses que se consideran amigos como es el caso turco. Pues, surge la pregunta 驴Por qu茅 subir los precios del gas licuado en un pa铆s productor de petr贸leo y gas, 驴qu茅 exporta y que en el plano de la crisis del gas que vive Europa puede multiplicar en cientos de millones de d贸alres sus exportaciones en lugar de unas pocas migajas en el plano interno? 驴Se pretend铆a quiz谩s, permitir la entrada de capitales externos turcos pa铆s con el cual Kazajist谩n ha firmado multimillonarios acuerdos dentro del llamado Plan de Sinergia?

驴Es un plan trazado en los gabinetes pol铆tico-militares otanistas, para generar complicaciones entre Kazajist谩n y sus vecinos en un marco regional conflictivo y que ha tenido su excusa perfecta con esta decisi贸n de elevar el precio del gas? Recordemos que el pasado 24 de diciembre del a帽o 2021. Kazajist谩n y EEUU coincidieron en la importancia de fortalecer la cooperaci贸n en la esfera de seguridad, comunicado mediante una declaraci贸n conjunta de la Comisi贸n sobre la Asociaci贸n Estrat茅gica Ampliada entre ambos pa铆ses, que permitir铆an a las partes fomentar la relaci贸n entre los militares, organismos de seguridad, organismos fronterizos, aduaneros, incluso entre los ministerios de Defensa. Es decir, la labor de zapa recibi贸 su bendici贸n mediante la r煤brica de ambos gobiernos. En el escenario actual que viven las distintas zonas de Asia no se puede estar jugando a estar bien con dios y con el diablo, hay que tomar posici贸n y a mi entender Kazajist谩n estaba jugando con fuego, hasta que este se desat贸.

El gobierno ruso ha actuado con prontitud y al mismo tiempo que defini贸 las protestas en Kazajist谩n como un intento por socavar la integridad de este pa铆s, respondi贸 positivamente a la petici贸n del gobierno de Tokayev de apoyar la estabilizaci贸n del pa铆s. Para el gobierno de Putin en declaraciones efectuadas a trav茅s de su canciller铆a expres贸 que “las recientes protestas en Kazajist谩n son un intento inspirado desde el exterior de socavar por la fuerza, con el uso de grupos armados entrenados y organizados, la seguridad e integridad” del pa铆s centroasi谩tico. La toma, por algunas horas, del aeropuerto internacional de la ciudad de Almaty encendi贸 las alarmas regionales pues el temor era que pudiese servir de punto de llegada de mercenarios y apoyo militar para aquellos grupos que estaban llevando a cabo su plan de desestabilizaci贸n. Fuerzas militares kazajas recuperaron el control del aeropuerto, lanzando lo que las autoridades denominaron “una operaci贸n antiterrorista en toda la ciudad”.

Seg煤n un comunicado de la Canciller铆a rusa presidida por Serguei Lavrov “La Federaci贸n Rusa seguir谩 manteniendo estrechas consultas con la parte kazaja y otros socios de la OTSC para analizar y elaborar, en caso de que sea necesario, los siguientes y eficaces pasos a dar, ante todo para ayudar a las fuerzas de orden de Kazajist谩n a llevar a cabo la operaci贸n antiterrorista, a garantizar la seguridad de toda la poblaci贸n civil de este pa铆s sin excepciones y de las instalaciones de infraestructura cr铆ticas, desbloque谩ndolas y devolvi茅ndoles su control a las autoridades kazajas” (5)

Es as铆, que en el marco del llamado Acuerdo de seguridad Colectiva firmado el a帽o 1992 entre Rusia, Armenia, Bielorrusia, Kirguist谩n, Tayikist谩n y la propia Kazajist谩n, se defini贸, que en caso de agresi贸n o ataques armados que pusieran en peligro la seguridad, estabilidad, integridad territorial y soberan铆a de los miembros de esta Organizaci贸n del Tratado de Seguridad Colectiva (OTSC) se tomar铆an medidas urgentes de apoyo al o a los pa铆ses en tal situaci贸n. Es as铆 como tras la petici贸n del gobierno kazajo se determin贸 el env铆o de Unidades de Tropas Aerotransportadas rusas junto a efectivos de Bielorrusia y Armenia: Tres mil efectivos rusos, 500 bielorrusos, 200 tayikos, 150 kirguises y 70 armenios se desplegaron en Kazajist谩n como apoyo a las fuerzas armadas kazajas, en el restablecimiento del orden.

La situaci贸n en Kazajist谩n es tensa y se espera que el restablecimiento de la calma, no as铆 la plena normalidad demor茅 un tiempo. Tomando en consideraci贸n la fuerte crisis, que ha significado para el pa铆s estos acontecimientos en materia de muertos, heridos, destrucci贸n de bienes e instituciones estatales, sumado a la presencia de tropas de la OTSC, que se han desplegado, principalmente en Almat媒. La rapidez de los acontecimientos, la fuerte respuesta del gobierno de Tokayev y el env铆o de tropas de pacificaci贸n de pa铆ses vecinos se帽alan la importancia geopol铆tica y estrat茅gica de Kazajist谩n y que tanto Rusia como china no est谩n dispuestos a que su zona de influencia genere dificultades para los planes de desarrollo pol铆tico y econ贸mico de una vasta regi贸n donde Asia central es la regi贸n bisagra.

