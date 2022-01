–

Relatos de testigos oculares de Almaty; an谩lisis de anarquistas rusos

Siguiendo con nuestra cobertura del levantamiento de la semana pasada en Kazajist谩n, hemos traducido una serie de perspectivas sobre la situaci贸n de varias fuentes anarquistas rusas y hemos entrevistado a dos anarquistas de Almaty, la ciudad m谩s grande de Kazajist谩n y el lugar donde los combates se hicieron m谩s intensos.

Este texto tambi茅n incluye fotograf铆as in茅ditas tomadas por nuestros contactos en Almaty.

6 de enero: Una vista de Almaty. El fot贸grafo: “Una sombr铆a niebla se cierne sobre los incendios; ahora todo parece un invierno nuclear”.

Las siguientes fuentes deber铆an servir para desacreditar cualquier tergiversaci贸n f谩cil del levantamiento por parte de las autoridades de Kazajst谩n, Rusia o Estados Unidos, o de sus equivocados partidarios.

A quienes difunden teor铆as conspirativas sobre el intento de Estados Unidos de escenificar una “revoluci贸n de colores” en Kazajst谩n, debemos se帽alar que las protestas comenzaron en respuesta a la cancelaci贸n por parte del gobierno de la subvenci贸n del gas, que se produce en el marco de un rentable monopolio estatal en Kazajst谩n. Quienes defienden a los gobiernos de Kazajst谩n y Rusia est谩n defendiendo a las fuerzas represivas que imponen medidas de austeridad neoliberales a los trabajadores explotados en una econom铆a basada en la extracci贸n. El lugar honorable para todos los que se oponen genuinamente al capitalismo es al lado de los trabajadores ordinarios y otros rebeldes que se enfrentan a la clase dominante, y no apoyando a los gobiernos que dicen representar a los manifestantes mientras les disparan y les encarcelan.

Esto no quiere decir que los enfrentamientos en Kazajst谩n representen una lucha anticapitalista unificada, ni tampoco un movimiento obrero. Los relatos m谩s cre铆bles sobre la composici贸n de las protestas reconocen que ha habido un amplio abanico de participantes diferentes que han utilizado diferentes t谩cticas para perseguir diferentes agendas. Por supuesto, si comprendemos a los trabajadores que protestan contra el aumento del coste de la vida, tambi茅n podemos entender por qu茅 los desempleados y los marginados pueden participar en los saqueos.

Una crisis como la del levantamiento de Kazajst谩n abre toda la sociedad en canal. Todos los conflictos preexistentes son llevados a un punto de ruptura: tensiones 茅tnicas y religiosas, rivalidades entre la 茅lite gobernante, contiendas geopol铆ticas por la influencia y el poder. Lo vimos en menor medida en Francia durante el movimiento de los Chalecos Amarillos y en Estados Unidos durante el levantamiento de George Floyd y sus consecuencias, aunque esas crisis no llegaron tan lejos como el levantamiento en Kazajist谩n, donde, debido a la arraigada estructura del poder autoritario, cualquier lucha es inmediatamente una aventura de todo o nada.

Si es cierto, como hemos argumentado, que los manifestantes de Kazajst谩n se opon铆an a las mismas fuerzas a las que nos enfrentamos los dem谩s en todo el mundo, entonces la violenta represi贸n de esas protestas por parte de los soldados de seis ej茅rcitos plantea cuestiones que todos debemos afrontar. Parece que estos momentos de verdad se est谩n volviendo pr谩cticamente inevitables a medida que las cat谩strofes econ贸micas, pol铆ticas y ecol贸gicas se suceden en todo el mundo. 驴C贸mo nos preparamos para maximizar la probabilidad de que estas rupturas salgan bien a pesar de todas las fuerzas que se han desplegado contra nosotros? En esos momentos de potencial revolucionario, 驴c贸mo podemos proponer cuestiones transformadoras al resto de esta sociedad con nosotra/os, centrando las l铆neas de conflicto en los ejes m谩s generativos y liberadores, incluso cuando competimos con una variedad de facciones que pretenden centralizar sus propias ideolog铆as e intereses? 驴C贸mo evitar tanto las teor铆as de la conspiraci贸n como la manipulaci贸n, tanto el derrotismo como la derrota?

En el siguiente resumen, elaborado en colaboraci贸n con anarquistas ruso/as, presentamos el an谩lisis del levantamiento en Kazajst谩n que ha surgido de la regi贸n ex-sovi茅tica, y luego compartimos una entrevista que realizamos con anarquistas en Almaty hecha en cuanto se restableci贸 el acceso a Internet tras la represi贸n.

5 de enero en Almaty; fotograf铆a tomada por Zhanabergen Talgat.

La prisi贸n de las naciones

A partir del 1 de enero, lo que comenz贸 como una 煤nica protesta contra el aumento del coste de la vida se convirti贸 en una revuelta nacional a gran escala, que por ahora ha sido brutalmente reprimida por una combinaci贸n de fuerzas militares nacionales y extranjeras.

Al principio, los manifestantes ped铆an la dimisi贸n del gobierno, la reducci贸n del precio del gas y la destituci贸n del ex presidente -Nursultan Nazarbayev, el cardenal gris de Kazajst谩n- al frente del Consejo de Seguridad Nacional. El lema de todo el pa铆s para estos d铆as se convirti贸 en “Shal ket!” – “隆Abuelo, vete!” A medida que las protestas cobraban impulso, la gente lleg贸 r谩pidamente a no querer aceptar nada que no fuera un cambio completo del gobierno, incluida la destituci贸n del actual presidente Kassym-Jomart Tokayev.

El r茅gimen intent贸 reprimir las protestas. Sin embargo, los manifestantes consiguieron apoderarse de las armas de la polic铆a y contraatacar, saqueando tiendas e incendiando u ocupando edificios municipales. El presidente Tokaev declar贸 el estado de emergencia y envi贸 a los militares contra los manifestantes con 贸rdenes de disparar en el acto a cualquiera que se atreviera a resistir. Al mismo tiempo, Tokaev pidi贸 oficialmente a la Organizaci贸n del Tratado de Seguridad Colectiva (OTSC, formada por Rusia y varios pa铆ses vecinos) apoyo para recuperar el control del pa铆s.

Seg煤n el Ministerio del Interior de Kazajst谩n, durante las manifestaciones fueron detenidas casi 8.000 personas, y al menos 164 murieron; desde entonces, han circulado cifras mucho m谩s elevadas. Algunos destacados blogueros y l铆deres sindicales habr铆an desaparecido. Internet estuvo cerrado durante d铆as. Los francotiradores y los soldados dispararon a la gente en las plazas y en la calle.

La represi贸n militar del levantamiento, incluida la intervenci贸n de la OTSC, desempe帽贸 un papel fundamental en el resultado. A partir del 10 de enero, los informes de los medios de comunicaci贸n y los testimonios de los habitantes de Kazajst谩n muestran que los combates han cesado en Almaty y las concentraciones de masas han cesado en otras ciudades.

Este es el an谩lisis que Anarchist Fighter, una plataforma anarquista que mira desde Rusia, public贸 en su canal de Telegram:

1) Intervenci贸n de la OTSC. Todas las fuentes m谩s o menos sensatas entre los kazajos perciben esto como una intervenci贸n y un intento de “Gran Hermano” bajo su soberan铆a. Cada hora de presencia de estas fuerzas en el pa铆s multiplica la aversi贸n y la ira;

2) El r茅gimen autoritario no ha desaparecido. El presidente Tokayev ha concentrado m谩s poder en sus manos, ha invitado a militares extranjeros, ha ordenado a sus tropas “disparar sin previo aviso”… Pero los kazajos no est谩n acostumbrados a la brutalidad del gobierno. Eso no los detiene, y el descontento con el gobierno no desaparece.

3) La crisis econ贸mica no cesar谩 sin reformas fundamentales hacia la justicia social. La aplicaci贸n de la ley es esencialmente un aplazamiento del aumento de los precios. Las autoridades no ofrecen ninguna medida para superar la pobreza y reducir la desigualdad en la sociedad. En consecuencia, el descontento que han creado tampoco se reducir谩.

En el siglo XXI, el orden social imperante s贸lo se mantiene mediante el ejercicio cada vez m谩s intenso de la fuerza bruta.

“Wahab铆es, terroristas, manifestantes”: desinformaci贸n sobre el levantamiento

Seg煤n el podcast de avtonom.org, “Tendencias del orden y el caos“

Las autoridades kazajas se esfuerzan por salvar la cara y construir su versi贸n de la realidad. La operaci贸n punitiva se denomina “antiterrorista”, como si un “terrorista” fuera cualquier persona que se oponga a las autoridades por medios violentos. Los rebeldes, respectivamente, son “militantes y bandidos, hay que matarlos”, y la raz贸n del levantamiento son supuestamente “los medios de comunicaci贸n libres y las figuras extranjeras”, que es literalmente lo que dijo Tokayev. Estamos asistiendo al desarrollo de la propaganda militante pr谩cticamente en directo. La mentira de que lo negro es blanco y la guerra es la paz, no hasta el punto de sentimentalismo, y quien no se lo crea, al pared贸n. Al fin y al cabo, nadie se compadecer谩 de los “terroristas”, es un mantra que los dictadores postsovi茅ticos han aprendido bien.

Desde el principio de los enfrentamientos, tanto los medios de comunicaci贸n kazajos como los extranjeros hicieron afirmaciones sobre la identidad de los manifestantes. Las definiciones iban desde “manifestantes”, “j贸venes agresivos” y “merodeadores” hasta “escuadrones nacionalistas”, “20.000 bandidos atacando Almaty” y “terroristas isl谩micos”. Es cierto que en el levantamiento participaron diversos grupos y facciones. Pero eso no es en s铆 mismo un problema: toda una sociedad estuvo representada en el levantamiento, con todas sus diferencias y contradicciones. Es seguro asumir que diferentes personas participaron en diferentes acciones contra el r茅gimen, incluyendo la lucha y el saqueo.

De Anarchist Fighter:

El periodista Maksim Kurnikov dijo algunas cosas muy interesantes en la emisi贸n matinal de Ekho Moskvy. Se帽al贸 que el plan de “tomar armas de las armer铆as y luego atacar a las fuerzas de seguridad” no es nuevo en Kazajst谩n. Exactamente lo mismo ocurri贸 en la ciudad de Aktobe en junio de 2016: varias docenas de j贸venes, divididos en grupos, tomaron armas de dos armer铆as, se apoderaron de veh铆culos y atacaron a una parte de la Guardia Nacional, pero fueron derrotados. Las autoridades de Kazajist谩n se han mostrado muy confusas sobre el caso: Todav铆a no est谩 muy claro en qu茅 se basan sus afirmaciones de una “conexi贸n islamista”. Kurnikov tambi茅n habl贸 de guardias paramilitares en refiner铆as de petr贸leo ilegales en el oeste de Kazajst谩n, formados por aldeanos locales, llamados despectivamente “mambets” (agricultores colectivos) por la gente del pueblo kazajo. Estos grupos tambi茅n han protagonizado a veces enfrentamientos armados con la polic铆a. 驴Qu茅 nos dice todo esto? Por supuesto, las palabras del presidente Tokayev sobre “grupos terroristas cuidadosamente entrenados en el extranjero” son pura propaganda y muy probablemente una burda mentira. Que unas c茅lulas armadas sean capaces de tomar las instituciones de seguridad y los arsenales y se hayan materializado de repente a partir de una multitud abigarrada tambi茅n suena improbable. Dicho esto, no tenemos pruebas de la participaci贸n de islamistas o nacionalistas en los sucesos de Almaty. Sin embargo, como podemos ver, en la sociedad kazaja existen, en principio, grupos organizados capaces de ejercer una resistencia armada activa. Es probable que las personas que se enfrentaron directamente a las fuerzas de seguridad fueran en parte representantes de esos grupos y en parte manifestantes espont谩neos autoorganizados. Existe una analog铆a con el Maidan de 2014 [es decir, las protestas en Kiev], donde la defensa fue organizada tanto de forma espont谩nea por la multitud como con la participaci贸n de grupos radicales organizados que se sumaron.”

Las afirmaciones sobre la participaci贸n de los fundamentalistas isl谩micos en los sucesos bien pueden ser ciertas hasta cierto punto. Pero tambi茅n es seguro que las autoridades har谩n uso de cualquier informaci贸n sobre ellos para desacreditar a todos los dem谩s grupos, identidades y participantes implicados en la revuelta. La desesperaci贸n econ贸mica y la persecuci贸n social y pol铆tica suelen llevar a la gente al fundamentalismo, as铆 como a otras formas de radicalismo.

Seg煤n Anarchist Fighter

“La cuesti贸n sobre el equilibrio real de fuerzas entre los actores no estatales de los acontecimientos sigue siendo urgente: El periodista de la oposici贸n Lukpan Akhmedyarov, en la emisora de radio Ekho Moskvy, expres贸 su convencimiento de que el ataque armado contra las autoridades en Almaty era obra de la gente de Nazarbayev. Los argumentos para esta afirmaci贸n no est谩n claros. Cabe destacar que Akhmedyarov observ贸 en su Uralsk natal, en la plaza junto a los manifestantes, a un grupo de varias decenas de personas organizadas que llamaban a asaltar el Akimat. Tambi茅n se inform贸 de un peque帽o grupo de “instigadores vestidos de forma id茅ntica” en Kostanai. 驴De qu茅 se trata? 驴Una oscura fuerza rebelde organizada, grupos criminales o verdaderos provocadores de los servicios estatales? 驴O tal vez una narrativa “no violenta”, que busca etiquetar inmediatamente como tales a los partidarios de la acci贸n directa? No hay respuestas. Una cosa est谩 clara: dividir a los manifestantes en “pac铆ficos” y “terroristas” es una distorsi贸n de la realidad. Incluso antes de los sucesos de Almaty, hab铆a v铆deos del mismo Uralsk, donde los manifestantes liberaban valientemente a los detenidos de la polic铆a. Permitamos una perogrullada: s铆, una protesta radical “violenta” no garantiza en absoluto el 茅xito, ni es inmune a las provocaciones. Pero una protesta puramente “no violenta” en nuestra realidad autoritaria est谩 simplemente condenada de antemano. “Se os ha escuchado, lo solucionaremos y meteremos en la c谩rcel a los m谩s violentos”, esa es siempre la respuesta de los poderes f谩cticos en Rusia, Bielorrusia, Kazajist谩n…

Los diversos rumores sobre los conflictos internos de la estructura de poder en Kazajst谩n y las especulaciones sobre los planes geopol铆ticos en juego en el levantamiento podr铆an ser ciertos. Pero elevar estos rumores y especulaciones a la posici贸n central en la narrativa sobre lo que est谩 sucediendo en Kazajst谩n es una opci贸n pol铆tica: es una decisi贸n de negar la capacidad de las innumerables personas comunes que participaron en el levantamiento por sus propias razones. Como todas las teor铆as de la conspiraci贸n, esto supone que las 煤nicas personas que tienen alguna influencia en la situaci贸n son los oscuros actores del poder mundial; tambi茅n sirve para distraer a la gente de las cosas obvias que todo el mundo sabe que est谩n sucediendo, como que la 茅lite pol铆tica de Kazajst谩n se beneficia de la experiencia de todos los dem谩s.

Los rumores y las especulaciones sirven para influir en los acontecimientos y en la forma en que los dem谩s los entienden y se comprometen con ellos. Ciertas o no, cada una de estas intervenciones sirve para centrar la atenci贸n en determinadas figuras, para difundir un determinado conjunto de suposiciones sobre el funcionamiento del mundo. Si estas teor铆as conspirativas ponen en duda a los participantes en la revuelta lo suficiente como para distraer a la gente del apoyo a los manifestantes que se alzan contra la explotaci贸n econ贸mica y la dominaci贸n pol铆tica, entonces habr谩n conseguido su prop贸sito de mantener a todo el mundo en todas partes dependiente de las 茅lites pol铆ticas.

Un trono despu茅s del saqueo de la residencia del presidente en Almaty.

El propio Tokayev no ha dudado en propagar las historias m谩s extravagantes, afirmando que los terroristas internacionales que supuestamente dirigieron la revuelta no pueden ser identificados porque sus cuerpos han sido robados de las morgues. Seg煤n Anarchist Fighter,

Resulta que los terroristas no pueden ser mostrados al p煤blico aunque est茅n muertos. Sus compa帽eros de armas secuestraron a los muertos directamente de las morgues.

Y lo m谩s importante es que las autoridades kazajas sin ninguna verg眉enza declaran abiertamente que los manifestantes radicales se disfrazaron de la polic铆a y de soldados (!!!) Ahora cualquier atrocidad de los castigadores puede ser atribuida a los propios revolucionarios. 驴Quiz谩s los manifestantes fueron disparados por los “disfrazados”? Y si ahora resulta que los ni帽os y los periodistas fueron abatidos por hombres uniformados y con tirantes, entonces ya se sabe: por supuesto que fueron los “alborotadores” disfrazados y no los brutales verdugos de las fuerzas especiales de Tokayev.

M谩s all谩 de la cuesti贸n de qui茅n particip贸 en la revuelta, es importante preguntarse qui茅n se beneficia de su represi贸n. Como dice un comentario,

Putin no es un nacionalista, sino un garante. 脡l garantiza la seguridad de la 茅lite postsovi茅tica y la seguridad de sus propiedades. Antes s贸lo lo garantizaba en la Federaci贸n Rusa, pero ahora parece que tambi茅n lo hace en Kazajist谩n. Despu茅s de todo, all铆 tambi茅n hay capital ruso. Mira la lista Forbes de Kazajst谩n. All铆 figuran los verdaderos beneficiarios de la operaci贸n de mantenimiento de la paz. La lista, por cierto, es interesantemente internacional. Las dos primeras l铆neas est谩n ocupadas por los kazajos de Kim. El primero es el mayor accionista de KAZ Minerals, una “empresa brit谩nica de cobre”, como la describe Wikipedia. En 2021, su fortuna aument贸 en 600 millones de d贸lares. El segundo Kim, junto con Baring Vostok, es due帽o de uno de los principales bancos kazajos, el Kaspi Bank, que tambi茅n cotiza en Londres y ha mostrado un crecimiento impresionante, a pesar de la pandemia. En tercer lugar me sorprendi贸 encontrar a un ciudadano de Georgia, Lomatdze, que tambi茅n es copropietario del Kaspi Bank y su gerente. Luego viene un tal Bulat Utemuratov, que en el gobierno de Nazarbayev de los a帽os 90 se especializ贸 en comercio exterior. Es propietario de ForteBank, cuyos ingresos netos en 2020 “ascendieron a 53.200 millones de tenge” (121 millones de d贸lares), as铆 como de las principales participaciones en los principales operadores de telefon铆a m贸vil, el 65% de la empresa minera de oro RG Gold y un mont贸n de activos m谩s, entre ellos una franquicia de Burger King y “hoteles Ritz-Carlton en Nur-Sultan, Viena y Mosc煤”… El quinto y sexto puesto lo comparten la hija y el yerno de Nazarbayev. Su yerno, Timur Kulibayev, posee “la participaci贸n de control en la empresa Steppe Capital Pte Ltd de Singapur”, que es propietaria de las empresas “holandesas” KazStroyService Infrastructure BV y Asset Minerals Holdings (Caspi Neft JSC, 50% de Kazazot JSC). Dinara Kulibayeva, hija de Nazarbayev, es propietaria, junto con su marido, del Halyk Bank of Kazakhstan, cuya “capitalizaci贸n burs谩til alcanz贸 los 3.100 millones de libras (4.300 millones de d贸lares)”. En el s茅ptimo lugar se encuentra un especulador financiero ruso y fundador de la “compa帽铆a de inversiones americana” Freedom Holding Corp. Timur Turlov. “Seg煤n los estados financieros de la compa帽铆a, sus activos se triplicaron en 2020 hasta los 1.470 millones de d贸lares (453,5 millones en 2019), el patrimonio neto casi se duplic贸 hasta los 225,5 millones de d贸lares (131,3 millones respectivamente), los ingresos netos se multiplicaron por 10 hasta los 42,3 millones de d贸lares (4 millones respectivamente).” Y as铆 sucesivamente. Y al otro lado de las barricadas est谩n todos aquellos que, o bien trabajan para todo este beau monde por 300 d贸lares al mes (as铆 es como se estima el salario medio en Kazajist谩n), extrayendo minerales para corporaciones “brit谩nicas” y “singapurenses” o sirviendo a conciudadanos en el sector de los servicios, al que tambi茅n pertenecen todos los de la lista; o bien aquellos que no han encontrado trabajo en absoluto en las grandes y medianas empresas, cuyos ingresos ni se pueden adivinar (se cree que son a煤n m谩s bajos). Los trabajadores, concentrados en torno a las empresas, exigen garant铆as sociales (precios m谩s bajos de los servicios p煤blicos, asistencia m茅dica gratuita, salarios m谩s altos, etc.). Los que ni siquiera son trabajadores se limitan a tratar de conseguir lo suyo de las cadenas comerciales y los bancos a trav茅s de escaparates rotos y tiendas saqueadas. Teniendo en cuenta que los trabajadores est谩n seguros de ser abandonados en cuanto se calme el calor, las acciones de estos 煤ltimos no pueden calificarse de irracionales o injustas.

El centro de Almaty el 5 de enero; una fotograf铆a de Zhanabergen Talgat.

Una primavera que se ha retrasado treinta a帽os

De nuevo, seg煤n el podcast de avtonom.org, “Tendencias del orden y el caos“

“Las autoridades kazajas y el presidente Tokayev no confiaban en sus propias estructuras policiales y gubernamentales en primer lugar. La polic铆a y el ej茅rcito ya hab铆an empezado a ponerse del lado de los rebeldes, y era obvio que cualquiera de los diversos resultados era posible. En estas circunstancias, Tokayev se decidi贸 por el 煤ltimo extremo: llamar a las fuerzas de castigo de los pa铆ses vecinos. Esto fue un suicidio pol铆tico: de hecho, admiti贸 que estaba en guerra con su propio pueblo e incluso con su propio aparato estatal”.

La situaci贸n en Kazajst谩n se agrav贸 muy r谩pidamente, no s贸lo por las protestas, sino tambi茅n por la brutalidad con la que fueron reprimidas. Los enfrentamientos en las calles son una consecuencia de la forma en que se ha puesto a prueba la paciencia de la poblaci贸n de Kazajist谩n desde hace d茅cadas. La sociedad kazaja ya ha visto enfrentamientos y disparos en las calles en 1986, cuando el gobierno de Mija铆l Gorbachov reprimi贸 un levantamiento en Almaty, llevando a cabo una masacre [1] y en 2011, cuando la polic铆a dispar贸 a los trabajadores en huelga en Zhanaozen, matando a docenas.

Cuando se conoci贸 la primera noticia de la intervenci贸n militar nacional, 茅sta no pareci贸 causar un gran rev茅s al levantamiento. Los combates no cesaron entonces, al contrario, se intensificaron. Vimos v铆deos de soldados desarmados entre la multitud de gente, recibidos por cambiar de bando.

Luego se cerr贸 Internet. La raz贸n oficial del apag贸n de Internet fue “impedir que los terroristas de varios pa铆ses que luchan en Almaty se coordinen con sus cuarteles generales”. Eso provoc贸 una falta de informaci贸n crucial desde los lugares donde se estaba produciendo el levantamiento, lo que facilit贸 la representaci贸n -o tergiversaci贸n- de los acontecimientos. En una 茅poca en la que todo se filma, se fotograf铆a, se sube a la red y se comparte, el hecho de aislar una revuelta social de los medios de comunicaci贸n sirve para borrarla de la realidad, abriendo un espacio en el que pueden prosperar las falsedades.

Polic铆as antidisturbios filmando los combates en Kazajst谩n desde su atalaya. La guerra de la informaci贸n siempre se desarrolla en un campo de batalla desigual.

Sin embargo, uno de los acontecimientos m谩s importantes tuvo lugar a la vista de todos: la intervenci贸n de la OTSC. Esto plante贸 muchas contradicciones a la vez. Designada formalmente como “ayuda para el mantenimiento de la paz de la Organizaci贸n del Tratado de Seguridad Colectiva (OTSC)”, incluye un contingente de hasta 200 soldados de Armenia y Tayikist谩n, 500 de Bielorrusia del dictador Lukashenko (que recientemente reprimi贸 un levantamiento propio), un n煤mero no especificado de soldados kirguises y 3000 soldados de Rusia. Es significativo que los paracaidistas rusos que se han trasladado a Kazajist谩n est茅n al mando de Anatoliy Serdyukov, con experiencia en las guerras de Chechenia, la anexi贸n de Crimea y la guerra de Siria. Aqu铆 podemos ver las actividades imperiales de Rusia en plena exhibici贸n.

En Kazajist谩n, el r茅gimen se esfuerza por mantenerse en el poder por cualquier medio, recurriendo a invitar a las dictaduras vecinas a invadir. Para la poblaci贸n de Kazajst谩n, esto deber铆a significar la p茅rdida definitiva de cualquier legitimidad que Tokayev pudiera tener a sus ojos. Todo el mundo en la regi贸n puede ver que la OTSC representa la unidad de sus gobiernos contra sus pueblos.

Seg煤n avtonom.org

Un presidente que llama al pueblo de su propio pa铆s “bandas terroristas” representa un nadir [punto m谩s bajo, lo contrario al c茅nit] incluso para los est谩ndares de las “rep煤blicas” autoritarias postsovi茅ticas. De hecho, se trata de una invasi贸n de otro pa铆s por la fuerza del lado de las autoridades que han perdido la confianza del pueblo. Significar铆a la reproducci贸n interminable del escenario “Rusia es una prisi贸n de naciones” y estar铆a a la altura de la supresi贸n de las revoluciones h煤ngaras de 1848 y 1956, de los tanques en las calles de Praga en 1968 y de la invasi贸n de Afganist谩n en 1979.

El casco quemado de un veh铆culo militar en Almaty, fotografiado el 7 de enero. Ning煤n gobierno es invencible, ni siquiera el imperio m谩s poderoso.

De Zhanaozen a Almaty: Recordando a los muertos

De Anarchist Fighter:

“El actual levantamiento en Kazajist谩n comenz贸 con las protestas en Zhanaozen. La misma ciudad donde, en diciembre de 2011, las autoridades dispararon a los trabajadores del petr贸leo en huelga. La tragedia de Zhanaozen ha dejado una marca en la cultura de la protesta en Kazajist谩n. El pueblo ha guardado el recuerdo de los muertos. El deber de los vivos era continuar la labor de los ca铆dos. Y en enero de 2022, Zhanaozen se levant贸 de nuevo. La primera ciudad del pa铆s, un ejemplo para todas las dem谩s. El motivo formal de las protestas fue el aumento del precio de la gasolina y la subida de los precios de los alimentos. Pero, como se帽al贸 Mija铆l Bakunin, la mera insatisfacci贸n con la situaci贸n material no es suficiente para la revoluci贸n, se necesita una idea movilizadora. En Kazajist谩n, una de esas ideas fue la lealtad a los luchadores que murieron en 2011. Los trabajadores que murieron entonces bajo las balas nunca ver谩n el mundo que so帽aron, pero la muerte por un sue帽o se convirti贸 en un testamento para que los vivos continuaran su causa. Y as铆, para los rebeldes de Kazajist谩n ya no hay vuelta atr谩s. La cultura rebelde de Kazajst谩n tiene mucho que aprender de ella. Nosotros tambi茅n debemos mantener la memoria de los m谩rtires del movimiento de liberaci贸n en Rusia y Bielorrusia. De Michael Zhlobitsky, Andrey Zeltzer, Roman Bondarenko y otros h茅roes. Murieron para hacernos m谩s valientes y m谩s fuertes, y estamos en deuda con ellos. Debemos contar c贸mo vivieron y por qu茅 dieron su vida. Como demuestran los acontecimientos en Kazajst谩n, los m谩rtires ca铆dos son capaces de levantar al pueblo a la rebeli贸n”.

Los restos de la revuelta: Almaty despu茅s del levantamiento.

Entrevista: Testimonio de anarquistas en Almaty

Para obtener una mayor perspectiva de los acontecimientos en Kazajst谩n, nos pusimos en contacto con dos anarcofeministas que fueron testigos de primera mano de algunas de las escenas de la revuelta. No estuvieron en el frente de los enfrentamientos, pero son conocidas activistas que han participado en la organizaci贸n feminista en la ciudad durante a帽os, [2]

por lo que son lo m谩s parecido a un punto de vista “neutral” sobre los acontecimientos que hemos podido encontrar.

Feministas anarquistas en Almaty en el D铆a Internacional de la Mujer, 8 de marzo de 2021.

Present谩os y decidnos desde donde habl谩is

Somos dos anarquistas de Kazajist谩n, ambas mujeres. Hemos participado en muchas actividades de izquierda-anarco-fem-eco, de liberaci贸n animal y veganas en Almaty durante los 煤ltimos once a帽os, pero no estamos tan activas en este momento.

No puedo nombrar ning煤n movimiento anarquista en Kazajist谩n en el siglo XXI. Hubo algunas actividades clandestinas en los a帽os 90, pero en la actualidad no existe nada parecido. Sol铆a participar en un grupo marxista de izquierda: reuniones, un grupo de lectura, algunas conferencias p煤blicas. No s茅 qu茅 hacen ahora los ex miembros que se quedaron aqu铆. No oigo hablar de ning煤n grupo “de izquierdas” aqu铆.

Yo fui una de las organizadoras de uno de los primeros movimientos feministas de aqu铆, Kazfem. Organizamos muchas actividades y actuaciones p煤blicas, publicamos una revista feminista llamada Yudol’ y organizamos manifestaciones para el 8 de marzo [D铆a Internacional de la Mujer].

Ahora hay un movimiento liberal juvenil llamado Oyan Kazakhstan (“Despierta, Kazajist谩n”) que est谩 activo. Organizan reuniones p煤blicas, actuaciones y marchas, y a menudo son acosados por la polic铆a. Comenz贸 tras la acci贸n con pancartas que Beibarys Tolymbekov y Asya Tulesova llevaron a cabo en el marat贸n de la ciudad en 2019. [3] Fueron encarcelados durante 15 d铆as y comenz贸 una gran ola de atenci贸n, especialmente en las redes sociales, que no hab铆a ocurrido antes. Existe la teor铆a de la conspiraci贸n de que todos estos activistas son progubernamentales, porque ahora no hay nadie en la c谩rcel, pero no creo que sea cierto. Conozco personalmente a muchos de ellos. Tambi茅n apoyan las actividades feministas y LGBTQ. En el lado opuesto -la mayor铆a de los que odian en Internet y algunos medios de comunicaci贸n del gobierno- la gente afirma que todo esto es obra de “Occidente” (Europa y Estados Unidos).

Kazajist谩n es un pa铆s autoritario. Hemos tenido el mismo presidente [Nursultan Nazarbayev] durante 28 a帽os, y el nuevo [Kassym-Jomart Tokayev] no es m谩s que una marioneta. Pero cuando el primer presidente dimiti贸, la gente empez贸 a pensar en el cambio. El culto a la personalidad en torno a Nursultan Nazarbayev no desapareci贸 tras su renuncia. La capital, Astana, pas贸 a llamarse “Nursultan”, lo que provoc贸 muchas protestas. En los 煤ltimos a帽os, la situaci贸n econ贸mica ha ido empeorando, sobre todo despu茅s de la pandemia, la alt铆sima inflaci贸n, la corrupci贸n, etc. Adem谩s, ha habido mucha venta y alquiler de nuestras tierras a China y otros pa铆ses.

La situaci贸n siempre ha sido as铆, pero hace diez a帽os, o incluso cinco, hab铆a m谩s gente leal al presidente y tem铆a la “desestabilizaci贸n”. En aquella 茅poca, exist铆a la esperanza de que nosotros [Kazajst谩n] nos est谩bamos “desarrollando”, de que las cosas mejorar铆an pronto.

Incluso en el momento de los sucesos de Zhanaozen en 2011, cuando los trabajadores que protestaban fueron tiroteados, hubo muy poco apoyo de Almaty. Mucha gente pensaba que lo que hab铆a ocurrido all铆 era correcto.

Antes, si hab铆a alguna protesta, era organizada y apoyada por la generaci贸n m谩s vieja, por los trabajadores y la gente de las regiones, los auls (pueblos), generalmente dirigidos por el turbio l铆der opuesto Mukhtar Oblyazov. Pero en los 煤ltimos tres a帽os, los j贸venes de la clase media urbana se han convertido en activistas pol铆ticos. En su mayor铆a eran personas de Almaty, pero tambi茅n hab铆a apoyo en otras ciudades.

Por cierto, creo que los problemas ecol贸gicos de Almaty -donde experimentamos niveles de contaminaci贸n extremadamente altos y que empeoran cada a帽o- son la gran raz贸n de las protestas juveniles aqu铆. Junto con el desarrollo de las redes sociales, por supuesto.

Centro de Almaty, 5 de enero.

Contadnos lo que se vivi贸 en Almaty la semana pasada.

Poco despu茅s del A帽o Nuevo, empezaron a llegar noticias sobre un levantamiento de trabajadores en Zhanaozen. La protesta era pac铆fica, pero las reivindicaciones eran bastante radicales: desde la bajada del precio del gas hasta la dimisi贸n del gobierno. Las protestas tambi茅n comenzaron en otras ciudades. Se supo que habr铆a acciones de solidaridad en Almaty el 4 de enero, pero no ten铆a informaci贸n precisa.

Ese d铆a, de camino a casa, me enter茅 de las protestas en distintas partes de la ciudad y de las detenciones de activistas de [el mencionado movimiento juvenil liberal] Oyan Kazakhstan. Vivo un poco a las afueras de la ciudad, en las monta帽as, y ya en casa qued贸 claro que algo grave estaba ocurriendo. Por la noche, todas las conexiones a Internet se desconectaron. No sab铆a a d贸nde ir y si podr铆a volver.

Sobre lo que ocurri贸 en la ciudad durante ese tiempo, mi camarada Daniyar Moldabekov, periodista pol铆tico, escribi贸

Cuando los manifestantes se acercaron a la plaza, la polic铆a empez贸 a lanzar granadas de aturdimiento y gases lacrim贸genos. Yo y otros miles de personas nos asfixiamos, nos escoc铆an los ojos y la cara, nos sent铆amos mal, tos铆amos sin cesar. Fue un milagro que no me desmayara. Debieron disparar m谩s de cien granadas de aturdimiento entre las 11 de la noche y las 4 de la madrugada, que fue cuando mis compa帽eros tuvieron que llevarme a casa. Todav铆a pod铆a o铆r los golpes desde mi apartamento.

Aproximadamente una hora despu茅s de que la multitud llegara a la Plaza de la Rep煤blica, se dirigieron a la calle Abai. All铆 se enfrentaron a un veh铆culo blindado de transporte de personal que ven铆a en su direcci贸n. Un cami贸n pas贸 con ciudadanos que agitaban banderas kazajas. Algunos de ellos llevaban escudos que parec铆an haber arrebatado a los antidisturbios”.

La gente escuch贸 explosiones toda la noche. Yo me negaba a creerlo. Por la ma帽ana, la noticia se comunic贸 por tel茅fono. Llam茅 a todo el mundo durante medio d铆a, me enter茅 de las v铆ctimas, los activistas fueron liberados. S贸lo era posible conectarse a Internet en casa de unos amigos. El edificio Akimat (el ayuntamiento) estaba siendo ocupado. Todo el mundo intentaba convencernos de que nos qued谩ramos en casa. Especulando que las protestas podr铆an tener un car谩cter nacionalista [en el contexto ruso implica extrema derecha tambi茅n], algunas personas empezaron a tener miedo (yo soy de etnia rusa en Kazajist谩n).

No hab铆a informaci贸n disponible sobre qui茅n estaba en la plaza o en la ciudad en ese momento. Mi amigo y yo decidimos ir a comprobarlo por nosotros mismos.

El centro de Almaty el 5 de enero.

La ciudad estaba medio vac铆a. Los coches con banderas kazajas circulaban por las calles gritando alegres. Todo estaba cerrado. En las puertas hab铆a carteles que dec铆an “estamos con el pueblo”. Un ambiente de excitaci贸n. A medida que nos acerc谩bamos a la plaza, hab铆a m谩s grupos de j贸venes. Vi una bandolera de la polic铆a tirada en la carretera. Hab铆a gente con palos reuni茅ndose. La situaci贸n se torn贸 un poco aterradora, pero nadie era agresivo. En el monumento a los acontecimientos de 1986 (el levantamiento contra el r茅gimen sovi茅tico), nos encontramos con manifestantes con escudos policiales. No se ve铆a ni un solo polic铆a o soldado.

El centro de Almaty el 5 de enero. El cartel de la puerta dice “Estamos con la gente”.

Entonces vimos el Akimat ardiendo. No pod铆amos creer lo que ve铆amos. La gente estaba haciendo hogueras. Todo el mundo estaba tranquilo. Rompieron las puertas del edificio frente al Akimat. Hab铆a canales de televisi贸n y otros servicios gubernamentales. Los hombres volvieron a acercarse a nosotros: “驴Por qu茅 hab茅is venido?” (Quer铆an decir: 驴por qu茅 hab茅is venido, ya que sois 茅tnicamente rusas?)

“Esta es mi ciudad y mi pa铆s, as铆 como el suyo”, respond铆. Nos saludaron alegremente. No sentimos ninguna agresi贸n por su parte.

Ofrecimos a los manifestantes t茅 caliente. El hombre nos cont贸 que estuvo en las protestas desde el principio, que todo empez贸 de forma pac铆fica, hasta que las autoridades empezaron a detonar granadas de estruendo y a utilizar la violencia.

“Ahora”, dijo, “est谩n disparando a los combatientes”. Los guardias s贸lo permanec铆an cerca del propio edificio de Akimat.

脡l y otros hombres que se encontraban all铆 hab铆an visto a personas con disparos en la cabeza. Llamaron a los taxis y metieron a los heridos en los coches para llevarlos al hospital. Nos dijo que planeaban ocupar el aeropuerto, para que los militares rusos no pudieran aterrizar all铆.

Muchos de los burgueses de alto nivel del gobierno y los empresarios ya hab铆an abandonado el pa铆s en vuelos privados. Hab铆a rumores de que N. Nazarbaev tambi茅n hab铆a abandonado el pa铆s.

Ninguna de las personas que vimos en la plaza parec铆a “merodeadora” [sic].

Quer铆an que el gobierno dimitiera. No cumpl铆an 贸rdenes, nadie mov铆a los hilos. Era un levantamiento obrero a nivel nacional. Nadie ten铆a miedo a morir, pero no vimos ninguna rabia. Nos mostraban las heridas de las balas de goma y nos advert铆an de que pronto habr铆a disparos graves, que ser铆a mejor que nos fu茅ramos.

El sonido de las explosiones y los disparos se hizo m谩s cercano y frecuente. Nos fuimos. Un hombre nos llev贸 en su coche. Todos esos d铆as, la gente se mostr贸 solidaria entre s铆.

Mis amigos y yo decidimos quedarnos juntos en mi casa. Todos est谩bamos entusiasmados. Esto fue antes de que aparecieran noticias sobre destrucci贸n, saqueos y v铆ctimas civiles. A medianoche, entre el 5 y el 6 de enero, se cortaron todas las conexiones a Internet. Durante cuatro d铆as, estuvimos aislados; s贸lo pod铆amos hacer y recibir llamadas, y 茅stas no funcionaban bien.

Esa noche, toda la ciudad fue abandonada por todos los servicios, incluidos los bomberos y los servicios m茅dicos. Los incendios fueron apagados por voluntarios. Adem谩s, algunos manifestantes y voluntarios intentaron detener a los “ladrones”. [4]

El 7 de enero, algunas tiendas y cajeros autom谩ticos alejados del centro de la ciudad segu铆an funcionando. En esa parte de la ciudad, casi todo estaba despejado, excepto los edificios gubernamentales quemados alrededor de la plaza. Algunos servicios funcionaban all铆. El d铆a anterior, hab铆a sido posible entrar en los edificios; nadie los vigilaba. Esta vez, hicimos algunas fotos y luego se oy贸 un disparo en el aire cerca y abandonamos esta zona.

En la noche del 9 de enero, fue posible obtener una conexi贸n a Internet con servicios proxy. La conexi贸n m贸vil segu铆a sin estar disponible. En la ma帽ana del 10 de enero, la conexi贸n funcion贸 en todas partes, pero s贸lo hasta la 1 de la tarde y luego de 5:30 a 7:30 de la tarde.

Centro de Almaty el 5 de enero.

Desde fuera de Kazajist谩n se ha hablado mucho de qui茅n est谩 “detr谩s” de las protestas. 驴Tienen alguna credibilidad estas acusaciones? Tambi茅n hemos visto algunas noticias que afirman que los enfrentamientos entre facciones rivales dentro de la estructura de poder tambi茅n est谩n contribuyendo a la situaci贸n. 驴En qu茅 medida creeis que el fundamentalismo isl谩mico est谩 implicado en estos acontecimientos?

El presidente Tokaev sigue gobernando, a pesar de los rumores sobre su retirada. Ahora los canales de televisi贸n y los medios de comunicaci贸n del gobierno est谩n difundiendo mucha desinformaci贸n y propaganda. Es muy pronto para sacar conclusiones, pero algunas cosas est谩n claras.

Todo empez贸 como un levantamiento popular. S铆, quemaron el Akimat, pero nadie los dirig铆a. S贸lo quer铆an que desapareciera el antiguo r茅gimen. No eran “criminales” [sic].

Despu茅s de empezar, aparecieron otras fuerzas. No sabemos qui茅nes eran. Pero es cierto que estaban organizadas. 驴Pero por qui茅n? Ahora hay muchos rumores. Algunos medios de comunicaci贸n oficiales dicen que son de [la vecina] Kirguist谩n, donde ha habido varias revoluciones desde la independencia [al igual que Kazajst谩n, Kirguist谩n se independiz贸 cuando la Uni贸n Sovi茅tica se desintegr贸 en 1991]. Esos medios tambi茅n difunden informaciones sobre los talibanes o los yihadistas. La gente que conozco personalmente dice que ha visto gente en las calles que “se parece a ellos” [sic].

Aqu铆, en Kazajst谩n, no he visto que se hable de la CIA [la Agencia Central de Inteligencia del gobierno de Estados Unidos]. Creo que eso es propaganda rusa.

El ex asesor del presidente ha estado haciendo afirmaciones sobre una conspiraci贸n dentro de las estructuras gubernamentales, afirmando que durante varios a帽os hubo “campos de entrenamiento” en las monta帽as y que el Comit茅 de Seguridad Nacional estaba ocultando esta informaci贸n. Afirm贸: “Tengo informaci贸n exclusiva de que, por ejemplo, 40 minutos antes del ataque al aeropuerto, se dio la orden de retirar completamente el cord贸n y los guardias”.

Almaty, 7 de enero.

驴Qu茅 pod茅is decir sobre la din谩mica interna del levantamiento?

Todo el mundo fuera de Kazajst谩n est谩 intentando analizar lo que est谩 pasando y es muy dif铆cil hacerlo sin contexto, y los que est谩n dentro del pa铆s no pueden hacerlo por la falta de informaci贸n completa. Creo que ni siquiera nosotras, habitantes de este pa铆s, entenderemos lo que ha pasado durante mucho tiempo. Adem谩s del hecho de que ahora no hay una conexi贸n estable de Internet, y que antes ni siquiera hab铆a conexi贸n de telefon铆a m贸vil, todos los canales de noticias est谩n severamente censurados, y esto s贸lo va a empeorar.

No voy a describir las teor铆as que circulan ahora, pero todas se refieren a diferentes luchas de poder entre el clan Nazarbayev y otros que buscan el poder; por ejemplo, hay una teor铆a que dice que Tokayev, con la ayuda de los militares rusos, est谩 asegurando su posici贸n en el poder.

Lo que da miedo de todo esto es que decenas de miles de personas participaron en el juego y sus intentos bienintencionados de cambiar las condiciones sociales y pol铆ticas de este pa铆s para mejor, por el bien de todos, est谩n siendo utilizados ahora por unas pocas personas para repartirse los recursos de este pa铆s de una nueva manera. S铆, todo empez贸 con las reivindicaciones econ贸micas de los trabajadores del oeste de Kazajist谩n, que protestaban por la fuerte subida del precio del gas. Luego las demandas se convirtieron en pol铆ticas: la dimisi贸n del gobierno y del presidente, la elecci贸n de akims (alcaldes) y una rep煤blica parlamentaria. Algunas de las demandas se cumplieron, pero no de inmediato, y cuando fueron ignoradas, una ola de protesta y solidaridad se extendi贸 a todas las ciudades de Kazajst谩n, de modo que desde el exterior parec铆a un gran estallido revolucionario, que en nuestro pa铆s no se ha producido a lo largo de treinta a帽os de r茅gimen autoritario.

Ahora no podemos decir nada con seguridad, excepto una cosa: esta protesta no ten铆a ning煤n l铆der p煤blico, y los disturbios callejeros y las ocupaciones de edificios administrativos no ten铆an demandas expresadas. Pero hubo asesinatos y un gran n煤mero de v铆ctimas entre la poblaci贸n, que sufri贸 primero en batallas con la polic铆a, luego entre s铆 en las calles, de las que la polic铆a huy贸, y luego el tiroteo de civiles en las calles por parte de las fuerzas armadas de Kazajst谩n y de la OTSC (aunque se nos promete que ahora s贸lo protegen las instalaciones estatales).

Los medios de comunicaci贸n a los que se les permiti贸 seguir funcionando empezaron a hablarnos de radicales e islamistas, utilizando la imagen del enemigo exterior. Antes, durante los primeros d铆as de las protestas, hab铆a un discurso que llamaba a “entablar un di谩logo pac铆fico con los manifestantes”, y un d铆a despu茅s ya hab铆a una orden de disparar a matar (en el discurso del presidente Tokayev). Tras la entrada de las tropas de la OTSC y dos d铆as de constantes disparos en las calles, Tokayev equipar贸 a los manifestantes con terroristas, as铆 como a los activistas y defensores de los derechos humanos, y los medios de comunicaci贸n independientes se convirtieron, seg煤n sus palabras, en una amenaza para la estabilidad. El discurso del Estado cambia constantemente en el proceso de esta b煤squeda de un enemigo: ayer ese enemigo eran supuestos desempleados sobornados de Kirguist谩n, hoy ya son radicales de Afganist谩n. Todos esperamos que ma帽ana no sean los activistas que han defendido las reformas pol铆ticas en Kazajst谩n durante los 煤ltimos tres a帽os y han acudido a los m铆tines.

Centro de Almaty el 5 de enero.

驴Qu茅 pod茅is decirnos de la represi贸n?

El m煤sico kirgu铆s Vicram Ruzakhunov fue detenido y torturado por las autoridades kazajas como “terrorista” y le hicieron grabar un v铆deo y “confesar”. Ahora est谩 libre.

El periodista independiente local Lukpan Akhmediyarov ha sido detenido. Otro periodista independiente, Makhambet Abjan, ha comunicado que el 5 de enero la polic铆a se present贸 en su apartamento; ahora est谩 desaparecido. Mis amigos y muchas otras personas en las redes sociales informan de que sus familiares y amigos tambi茅n han desaparecido.

Las autoridades ya han confirmado la muerte de cientos de v铆ctimas, entre ellas dos ni帽os. Los activistas de los sindicatos est谩n desaparecidos, entre ellos Kuspan Kosshigulov, Takhir Erdanov y Amin Eleusinov y sus familiares.

En Almaty, los periodistas del Canal Dozhd’ (孝械谢械泻邪薪邪谢 袛芯卸写褜), que intentaron tomar im谩genes en la morgue municipal, fueron tiroteados (no resultaron heridos).

El 6 de enero, los voluntarios acudieron a la plaza. Algunos activistas desplegaron una pancarta en la que se le铆a “No somos terroristas”. La polic铆a les dispar贸, matando al menos a uno.

El centro de Almaty el 5 de enero; una fotograf铆a de Zhanabergen Talgat.

驴C贸mo cre茅is que la entrada de las tropas rusas en Kazajst谩n cambiar谩 la situaci贸n, a largo plazo?

La entrada de las tropas rusas es muy preocupante. En la situaci贸n de una guerra con Ucrania, podr铆amos imaginar todos los peores escenarios. Todo el mundo que conozco est谩 de acuerdo en que esto es inapropiado, y que podemos llamarlo ocupaci贸n.

Personalmente, me temo que la entrada de las tropas rusas en este pa铆s consolidar谩 la ya fuerte influencia de Rusia en Kazajist谩n pol铆ticamente, y Kazajist谩n se convertir谩 en la Rusia que conocemos ahora, con activistas torturados y casos inventados. Nuestra oposici贸n pol铆tica ya est谩 completamente silenciada, y la poblaci贸n del pa铆s completamente intimidada. Teniendo en cuenta que este es el segundo tiroteo durante las protestas (2011 y 2022), y que en la historia de Kazajst谩n tambi茅n hubo una supresi贸n brutal de un levantamiento bajo la URSS en 1986, y la informaci贸n sobre el n煤mero de personas asesinadas en aquel entonces sigue estando clasificada… entonces no hay esperanza de que en un futuro pr贸ximo sepamos lo que realmente sucedi贸 y cu谩ntas personas fueron asesinadas y heridas. Lo m谩s probable es que el recuento llegue a miles de personas.

驴Qu茅 cre茅is que pasar谩 despu茅s?

Ahora es muy pronto para imaginar el resultado, en una situaci贸n de guerra de informaci贸n, propaganda y aislamiento. No soy un experto en pol铆tica.

Seguro que la represi贸n se intensificar谩 ahora. Internet y todos los medios de comunicaci贸n ser谩n censurados. Ahora el gobierno trata de poner una “buena cara”, como si fueran los salvadores que nos salvaron de los terroristas. No estoy seguro de que esto vaya a funcionar. Pero por el momento, creo que habr谩 tranquilidad. La gente est谩 demasiado asustada y conmocionada.

驴Hay algo que la gente de fuera de Kazajst谩n pueda hacer para apoyarte a ti o a otros all铆?

Difundir informaci贸n, por supuesto. Quiz谩 pronto haya m谩s represi贸n, y algunos activistas necesitar谩n ayuda para salir del pa铆s.

El apoyo m谩s importante es el informativo. En 2019, despu茅s de las elecciones presidenciales, todos fuimos arrestados en los m铆tines y los 煤nicos que escribieron sobre ello fueron los medios de comunicaci贸n extranjeros y los medios kazajos independientes (que son muy pocos y los sitios suelen estar bloqueados). Ahora es muy importante que el sangriento enero en Kazajist谩n no haya sido solo una bonita estampa revolucionaria como escriben muchas publicaciones de izquierdas, sino tambi茅n que no se recuerde como un acto terrorista desde el exterior, como dicen todas las fuentes oficiales de diferentes pa铆ses.

6 de enero: Una vista de Almaty entre el humo, el d铆a despu茅s.

[1] Entre el 17 y el 19 de diciembre de 1986 se produjeron protestas en Almaty en respuesta a que Mija铆l Gorbachov, entonces Secretario General del Comit茅 Central del Partido Comunista de la Uni贸n Sovi茅tica, destituyera al hasta entonces Primer Secretario del Partido Comunista de Kazajst谩n y lo sustituyera por un funcionario de Rusia. (Gorbachov afirm贸 posteriormente que intentaba evitar que Nursultan Nazarbayev concentrara demasiado poder en sus manos; Nazarbayev lleg贸 a gobernar Kazajist谩n durante 28 a帽os). En 1986, como en 2022, las protestas acabaron en una masacre a manos de las fuerzas del Estado. En 1986, al igual que en 2022, corri贸 el rumor de que los manifestantes hab铆an sido sobornados con vodka o enga帽ados con panfletos.

[2] Kazfem, posiblemente el primer movimiento feminista de Kazajst谩n desde el colapso de la Uni贸n Sovi茅tica, publica la revista feminista Yudol‘ y organiza manifestaciones para el 8 de marzo, D铆a Internacional de la Mujer.

[3] El 21 de abril, Asya Tulesova y Beibarys Tolymbekov fueron encarceladas durante 15 d铆as, acusadas de violar la ley kazaja relativa a las reuniones p煤blicas, tras colgar una pancarta a lo largo de la ruta del marat贸n en Almaty, en la que se le铆a “No se puede huir de la verdad”, un comentario sobre las elecciones presidenciales.

[4] Este art铆culo de prensa explora esta cuesti贸n, aunque desde una posici贸n partidista.