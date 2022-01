KAZAJISTÁN: Un intento de recrear la guerra de Siria

–

KAZAJIST脕N: Un intento de recrear la guerra de Siria

La magnitud de la crisis en Kazajist谩n nos ha sorprendido a muchos. Algunos la han comparado con el Euromaid谩n en Kiev, pero esa es una comparaci贸n muy mala, aunque s贸lo sea porque el Euromaid谩n sucedi贸 en una plaza de una ciudad mientras que la insurrecci贸n violenta -porque as铆 fue- en Kazajist谩n comenz贸 en las regiones occidentales y r谩pidamente se extendi贸 a todo el pa铆s (que es enorme). S贸lo por la magnitud de la insurrecci贸n -alrededor de 20.000 combatientes bien organizados y entrenados en todo el pa铆s- y su extrema violencia (隆a algunos polic铆as les cortaron la cabeza!), era bastante obvio que no era algo espont谩neo, sino algo cuidadosamente preparado, organizado y ejecutado. La forma en que los insurgentes atacaron de inmediato todas las estaciones de televisi贸n y los aeropuertos, mientras turbas m谩s grandes destrozaban las calles y saqueaban tiendas, muestra un alto grado de sofisticaci贸n.

Esto es mucho m谩s parecido a lo que sucedi贸 en Siria en las ciudades de Daraa, Homs, Hama, Alepo, Damasco y muchas m谩s.

Qu茅 sab铆an los servicios de inteligencia rusos

Admito que mi reacci贸n inicial tambi茅n fue 鈥溌縞贸mo los servicios de inteligencia rusos y kazajos pudieron pasar por alto todos los indicadores y advertencias de que hab铆a una insurrecci贸n tan grande cuidadosamente preparada a punto de estallar?鈥

Luego lleg贸 la noticia de que el presidente Tokaev apel贸 a la Organizaci贸n del Tratado de Seguridad Colectiva (OTSC), que hasta ahora era una organizaci贸n bastante laxa, y esa misma noche Rusia abri贸 un puente a茅reo para trasladar fuerzas a Kazajist谩n, incluidas las subunidades de la 45陋 Brigada Separada de Fuerzas Especiales; la 98陋 Divisi贸n Aerotransportada de Guardias y la 31陋 Brigada Aerotransportada de Guardias de Asalto. Los transportadores militares rusos tambi茅n transportaron por aire peque帽os contingentes de fuerzas especiales armenias, kirguisas y tayikas (todos miembros de la OTSC). Lo m谩s interesante es que los bielorrusos tambi茅n enviaron una compa帽铆a reforzada de su 103陋 Brigada Separada Aerotransportada de Guardias de 茅lite (esa es la famosa Divisi贸n Aerotransportada de Vitebsk, que fue una de las mejores Divisiones Aerotransportadas sovi茅ticas).

Teniendo en cuenta las tensiones actuales con Occidente por Ucrania, la velocidad con la que se enviaron estas fuerzas a Kazajist谩n indica claramente que estaban prevenidos y no les tom贸 por sorpresa.

En otras palabras, al menos los rusos ten铆an una advertencia previa y estaban completamente preparados. Si fue as铆, dudo que hayan dicho algo a sus socios de la OTSC, con la posible excepci贸n de los bielorrusos.

Si los rusos sab铆an, 驴por qu茅 no hicieron nada para evitar lo que acaba de suceder? Para reponder debemos repasar lo que sucedi贸 recientemente en Bielorrusia.

Tokaev, un 芦multivectorialista禄 como Lukashenko

El presidente Lukashenko ten铆a m谩s o menos la misma pol铆tica exterior que el presidente Tokaev: algo que ellos llaman una pol铆tica exterior de 芦m煤ltiples vectores禄 que se resumir铆a de la siguiente manera: extraer toda la ayuda y el dinero de Rusia posible, mientras se reprimen las fuerzas prorrusas dentro de su propio pa铆s, y tratar de mostrarle a Occidente que pueden ser comprados, pero 芦por el precio correcto禄, por supuesto (esto es tambi茅n lo que Vucic est谩 haciendo en Serbia en este momento). Ahora recordemos lo que sucedi贸 en Bielorrusia.

EEUU y sus Estados vasallos en la UE intentaron derrocar a Lukashenko, quien no tuvo m谩s remedio que recurrir a Rusia en busca de ayuda y supervivencia. Rusia, por supuesto, accedi贸, pero s贸lo a cambio del 芦buen comportamiento禄 de Lukashenko y el abandono total de su pol铆tica exterior 芦multivectorial禄. Lukashenko prevaleci贸, la revuelta fue aplastada y Rusia y Bielorrusia ya han dado pasos importantes hacia su integraci贸n.

Hay quienes acusan a personalmente Putin de que 鈥渕ostr贸 debilidad鈥, 鈥渄ej贸 que EEUU y la OTAN reventaran pa铆ses en la periferia rusa鈥, etc. Pero comparen Bielorrusia antes de la insurrecci贸n y despu茅s. Espec铆ficamente, desde el punto de vista ruso, 驴era preferible la Bielorrusia multivectorial a la Bielorrusia totalmente alineada de hoy o no? La respuesta es absolutamente obvia.

Ahora veamos a Kazajist谩n. Potencialmente, este es un pa铆s mucho m谩s peligroso para Rusia que Bielorrusia: tiene una frontera enorme de 7.600 km, abierta e indefensa ya que Kazajist谩n es miembro de la Comunidad Econ贸mica Euroasi谩tica; es una fuerte de clandestinidad pan-turca (apoyada por Turqu铆a ) y de clandestinidad yihadista igualmente fuerte (apoyada por varios actores no estatales e incluso estatales en la regi贸n); hay tensiones 茅tnicas entre los kazajos y la minor铆a rusa, y temas de seguridad muy importantes con Rusia.

Que Occidente tutelara Bielorrusia habr铆a sido muy malo para Rusia, pero que lo hicera con Kazajist谩n habr铆a sido a煤n mucho peor.

Sin embargo, como consecuencia directa -y pronostico que predecible- de la insurrecci贸n, Tokaev ahora sabe que su destino depende de Rusia, al igual que el de Lukashenko. Entonces, 驴es un mal o un buen resultado para el Kremlin?

Hay un ejemplo m谩s: Nikol Pashini谩n de Armenia, era un rus贸fobo notorio hasta que los azer铆es atacaron el pa铆s, momento en el que no tuvo otra opci贸n que volverse a Rusia en busca de ayuda y, francamente, supervivencia.

Eso tambi茅n es cierto para Erdogan, pero 茅ste es un p茅rfido desagradecido en el que nunca se puede confiar, ni siquiera para asuntos menores.

Muchos sosten铆an que la OTSC es in煤til, que los rusos dejaron que los azer铆es derrotaran a Armenia y sin hacer nada al respecto. Pero tan pronto como Rusia se involucr贸, la guerra se detuvo y los 芦invencibles禄 Bayraktars (drones de fabricaci贸n turca) dejaron de volar. 驴Es ese un resultado bueno o malo para Rusia?

Y ahora, oh iron铆a, el mism铆simo primer ministro de Armenia Nikol Pashini谩n resulta ser el jefe formal de la OTSC (en realidad, como el Stoltenberg de la OTAN, un portavoz oficial sin autoridad real) y tuvo que anunciar la operaci贸n de la OTSC en Kazajist谩n.

As铆 que tenemos a Lukashenko, Pashini谩n y ahora Tokaev, todos ex pol铆ticos multivectoriales, rogando a Rusia por ayuda y obteniendo esa ayuda, pero al precio pol铆tico obvio de deshacerse de sus antiguas pol铆ticas multivectoriales.

A todas luces, se puede ver como un triunfo de Rusia: sin ninguna intervenci贸n militar rusa o 鈥渋nvasi贸n鈥 -eso con lo que se asusta a los ni帽os en Occidente por TV 鈥 Putin convirti贸 a tres notorios multivectorialistas y consigui贸 que fueran buenos, leales y muy agradecidos socios de Rusia.

Por otra parte, Rusia tambi茅n tiene una influencia muy profunda en todos los dem谩s pa铆ses de la regi贸n cuyos l铆deres no son est煤pidos y quienes, a diferencia de los periodistas y 芦expertos禄 occidentales, saben ver lo que es evidente.

El impacto de lo que acaba de ocurrir en Kazajist谩n repercutir谩 en toda Asia Central.

La operaci贸n militar de la OTSC

En primer lugar, las fuerzas rusas y bielorrusas (alrededor de 3000 rusos y 500 bielorrusos) son fuerzas verdaderamente de 茅lite, de primera l铆nea, aguerridas en la batalla, profesionales, altamente entrenadas y magn铆ficamente equipadas (los otros contingentes m谩s peque帽os son m谩s para 芦decoraci贸n de relaciones p煤blicas 鈥 que para cualquier otra cosa).

Oficialmente, su misi贸n es s贸lo proteger las instalaciones oficiales clave, pero estas fuerzas ser铆an m谩s que suficientes para convertir en picadillo a cualquier yihadista o insurrecto entrenado en Occidente o Turqu铆a, incluso si su n煤mero es mucho mayor que los 20.000 estimados. Y, en el peor de los casos, estas fuerzas retendr铆an el control de aeropuertos clave donde los rusos -y los bielorrusos- podr铆an enviar a煤n m谩s fuerzas, incluidas al menos dos divisiones aerotransportadas rusas. Esa ser铆a una fuerza militar que nada en Asia Central podr铆a siquiera so帽ar con enfrentar.

Tambi茅n hay que mencionar que Rusia tiene una base militar grande y estrat茅gicamente crucial en Tayikist谩n que ha sido entrenada para luchar contra el terrorismo yihadista durante d茅cadas y que tambi茅n podr铆a apoyar cualquier operaci贸n militar rusa en Asia Central.

Objetivo de la misi贸n de la OTSC

Liberar a las fuerzas militares y de seguridad de Kazajist谩n para sofocar la insurrecci贸n (lo que ya est谩n haciendo)

Enviar un mensaje pol铆tico de apoyo a las fuerzas de seguridad kazajas

Enviar un mensaje pol铆tico a los insurgentes: 芦o dejan las armas, huyen al extranjero o mueren禄, que es lo que dijo Putin tanto en Chechenia como en Siria, por lo que no son amenazas vac铆as en aboluto

Enviar un mensaje pol铆tico a EEUU y Turqu铆a: Tokaev ahora es nuestro hombre; lo perdieron a 茅l y a este pa铆s

Enviar un mensaje pol铆tico a toda Asia Central y el C谩ucaso: si Rusia te respalda, el gobierno permanecer谩 incluso si la CIA/NED/etc. organiza una revoluci贸n de color

Enviar otro mensaje a gente como Erdogan o Vucic: toda esa 芦multivectorialidad禄 terminar谩 muy mal para ustedes, no para nosotros

Algunos han sugerido que el momento de la insurrecci贸n de Kazajist谩n es una especie de intento de EEUU/OTAN de golpear a Rusia en un punto d茅bil y mostrarle a Rusia que tiene que retractarse de su ultim谩tum a Occidente, ante unas negociaciones a punto de empezar. De momento no hay informaci贸n si 茅ste era el plan de EEUU, pero si lo era, no s贸lo colaps贸, sino que result贸 contraproducente.

M谩s bien pareciera que quienes gobiernan Occidente han entrado en un terreno donde hab铆a una trampa rusa cuidadosamente colocada y lejos de obtener el control de los pa铆ses que pertend铆an, los perdieron en un futuro previsible.

Occidente quer铆a convertir a Kazajist谩n en un Afganist谩n para Rusia, el mismo plan que tiene para Ucrania, por cierto. Turqu铆a, por su parte, quer铆a convertir a Kazajist谩n en un Estado vasallo dirigido por Turqu铆a. Los yihadistas, por la suya, quer铆an convertir a Kazajist谩n en un emirato.

El Tratado de Seguridad Colectiva ha frustrado todos esos planes con una fuerza del tama帽o de una brigada en s贸lo unos d铆as.

Hay un punto m谩s que relaciona lo que pas贸 en Siria con lo que ha ocurrido en Kazajist谩n. En Siria, Assad estaba rodeado de much铆simos funcionarios captados por la CIA/MI6/Mossad/etc., hecho que qued贸 bastante claro por la cantidad de altos cargos que respaldaron la insurrecci贸n , o incluso lo dirigieron. M谩s tarde, la mayor铆a huy贸 Occidente y algunos fueron asesinados. El punto a se帽alar es que la estructura de poderes en Siria estaba bastante podrida. Lo mismo puede decirse de Kazajist谩n, donde se est谩 llevando a cabo una gran limpieza, y el muy influyente jefe de los servicios de seguridad (隆y ex primer ministro!) ha sido arrestado por traici贸n.

En t茅rminos sencillos, los agentes de contrainteligencia rusa ahora tendr谩n que ayudar a limpiar la casa, de la misma manera que lo hiceron alrededor de Lukashenko y de Assad -en este caso con la ayuda iran铆-, en silencio y de manera muy efectiva.

Mientras EEUU clama que los rusos 芦dif铆cilmente se marchan de un lugar una vez que entran禄, la realidad es que la mayor铆a de las fuerzas de la OTSC se ir谩n muy pronto, ni habr谩 necesidad de mantenerlas en Kazajist谩n. 驴Por qu茅? Sencillamente, porque los terroristas e insurgentes tan duramente entrenados pronto estar谩n muertos; los alborotadores y saqueadores oportunistas pronto saldr谩n de las calles y esperar谩n no recibir una visita del Comit茅 de Seguridad Nacional kazajo o de la polic铆a; los traidores en el poder se ir谩n rumbo a la UE o ser谩n encarcelados, y las fuerzas militares y de seguridad kazajas recuperar谩n el control del pa铆s y retornar谩 el orden.

As铆, que 驴por qu茅 tendr铆an que quedarse los paracaidistas y las fuerzas especiales rusas? Adem谩s, Rusia no tiene necesidad ni deseo de invadir o, menos a煤n, administrar pa铆ses pobres, en su mayor铆a disfuncionales, con grandes problemas sociales y muy pocos beneficios reales que ofrecer a Rusia. Y ya saben que Lukashenko, Pashini谩n y Tokaev, en general, se 鈥渃omportar谩n鈥. Cierto es que, estos pa铆ses seguir谩n teniendo problemas de corupci贸n, nepotismo, y extremismo religioso en alg煤n nivel, pero el Kremlin no los microgestionar谩, siempre que no representen una amenaza para la minor铆a rusa que vive en esos Estados y para los intereses de seguridad nacional de Rusia. Pero a la primera se帽al de un resurgimiento de la 芦multivectorialidad禄 (posiblemente inspirada por las muchas corporaciones occidentales que trabajan en Kazajist谩n), las sillas en las que estos l铆deres se sientan actualmente comenzar谩n a temblar de inmediato y sabr谩n a qui茅n pedir socorro.

La posici贸n de China

China es un actor muy importante en Kazajist谩n. En un nivel, China y Rusia son competidores econ贸micos e incluso pol铆ticos en Kazajist谩n, pero China no puede permitir en absoluto que Kazajist谩n caiga bajo la tutela de la OTAN, los terroristas yihadistas o los panturcos. China no ha mostrado su fuerza militar (todav铆a), pero podr铆a, y lo que es seguro es que desplegar谩 su (inmensa) fuerza econ贸mica para evitar tal resultado.

Conclusi贸n

Lo que acaba de suceder en Kazajist谩n fue tanto una insurrecci贸n a gran escala desencadenada por Estados Unidos como un intento de golpe de Estado. Existe evidencia abrumadora de que los rusos estaban al tanto de lo que se avecinaba y permitieron que el caos empeorara lo suficiente como para darle s贸lo una opci贸n posible a Tokaev: solicitar la intervenci贸n de la OTSC. La extrema rapidez de la operaci贸n militar rusa tom贸 a todos por sorpresa y ninguna de las partes involucradas en esa insurrecci贸n + golpe (EEUU, los yihadistas y los turcos) tuvo tiempo de reaccionar para evitar el r谩pido despliegue de fuerza de combate extremadamente capaces, que hicieron posible que las fuerzas militares y de seguridad kazajas se reagruparan y pasaran a la ofensiva.