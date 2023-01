–

Señalando los llamados en Alemania para el asesinato de kurdos y otros miembros de la oposición en nombre del dictador turco Erdogan, la asociación kurda KCDK-E exige que el público y el gobierno alemán tomen medidas.

El 13 de enero, el miembro del parlamento del AKP, Mustafa Açıkgöz, pidió el exterminio de los kurdos y miembros del movimiento Gülen durante una aparición de campaña electoral en una mezquita en Neuss perteneciente a la red de la organización de extrema derecha “Lobos grises”.

“Así como no les damos el derecho a vivir en Turquía, no se lo daremos en Alemania. No importa a dónde huyan en el mundo, destruiremos a los partidarios del terrorismo del PKK y FETÖ”, dijo textualmente Açıkgöz . El político del AKP advirtió a su audiencia en la mezquita diciendo: “Estos dos grupos son muy peligrosos. Uno es el PKK, enemigos impíos de la religión. El otro es FETÖ, una vil organización terrorista que quiere cambiar, distorsionar y cristianizar a los musulmanes. ¡Debes estar alerta!”

Entre aplausos, Açıkgöz elogió el trato que reciben los kurdos y los seguidores de Gülen en su propio país: “No les damos ningún espacio en Turquía. Los hemos erradicado”. El parlamentario del AKP luego prometió perseguir a los kurdos y a los seguidores de Gülen también en Alemania. “Con el permiso de Alá, los sacaremos de los agujeros en los que se han metido en todo el mundo y los destruiremos. Pueden contar con eso”, dijo.

El Congreso de Sociedades Democráticas de Kurdistán en Europa (KCDK-E) emitió un comunicado sobre las últimas amenazas dirigidas contra los kurdos en Alemania. El KCDK-E señaló que las organizaciones kurdas y los activistas de la oposición de Turquía ya han informado al público y a las autoridades, especialmente en Alemania y Francia, en varias ocasiones sobre las redes de agentes turcos y los planes de ataques en Europa.

“Mientras que el público y los medios en Alemania han abordado el tema y señalado este peligro, el gobierno alemán y las autoridades involucradas han permanecido inactivas. Como resultado, el dictador Erdogan se ha vuelto aún más abusivo y ha amenazado abiertamente a los kurdos y a los oposición en Alemania a través del parlamentario del AKP Mustafa Açıkgöz, quien emitió una orden de muerte en una reunión abierta en Neuss. Mustafa Açıkgöz dio saludos de Erdogan en la reunión y dijo que había llegado al conocimiento de Erdogan. Que la orden de muerte contra los kurdos y los miembros de la oposición viene de Erdogan se desprende del resto de su discurso”, señaló el KCDK-E.

“Gobiernos federales no han procesado enérgicamente a los agentes que han estado expuestos”

El hecho de que sea posible pedir abiertamente el asesinato de figuras de la oposición kurda y turca en nombre de Erdogan en Alemania se debe a que los respectivos gobiernos federales no han procesado enérgicamente a los agentes que han estado expuestos en el pasado, dijo el KCDK-E , citando los casos de Muhammed Taha Gergerlioğlu, Fatih Sayan y otros agentes del estado turco. El caso contra el exasesor de Erdoğan Gergerlioğlu y dos de sus asociados, clasificados por un tribunal alemán como alto oficial itinerante del servicio de inteligencia turco, se abandonó en 2015 sin condena a cambio del pago de 70.000 euros al tesoro público. Sayan, quien, entre otras cosas, estuvo involucrado en planes para asesinar al co-presidente de KCDK-E, Yüksel Koç, fue sentenciado a una sentencia condicional de dos años por espionaje en Hamburgo en 2017 y posteriormente pasó a la clandestinidad. Se abandonaron sin resultado dos procedimientos preliminares contra presuntos espías del servicio de inteligencia turco MIT. Los procedimientos estaban dirigidos contra 19 imames de la organización paraguas de la mezquita DITIB, así como contra Mustafa K., quien había sido denunciado por el copresidente del Partido de Izquierda de Hamburgo, Cansu Özdemir, por planear ataques. “Debido a que el gobierno alemán no está cumpliendo con su responsabilidad, el dictador Erdogan continúa dando órdenes de muerte a través de sus pandillas”, afirmó KCDK-E.

El estado turco había extendido la guerra contra el pueblo kurdo a la arena internacional

Después del ataque al Centro Cultural Kurdo en París el 23 de diciembre de 2022, KCDK-E declaró que el estado turco había extendido la guerra contra el pueblo kurdo a la arena internacional. “En nuestra declaración, informamos al público que la política letal del estado turco se había llevado a Europa e instamos a los países europeos, especialmente a Alemania y Francia, a tomar las medidas legales, políticas y de seguridad necesarias. Los gobiernos que no toman Tales precauciones deben darse cuenta de que están abriendo la puerta a más masacres de kurdos en Europa y alentando al estado turco a hacerlo”, expresó el comunicado publicado hoy.

“Hacemos un llamado a las instituciones públicas, democráticas y progresistas y al gobierno de Alemania”

La declaración de KCDK-E continuó con el siguiente llamamiento: “Hacemos un llamado a las instituciones públicas, democráticas y progresistas y al gobierno de Alemania para que pongan fin al silencio basado en una sucia política de intereses con respecto a las redes de agentes turcos y las estructuras similares a pandillas, para cumplir con sus tareas y prevenir asesinatos de kurdos y otros miembros de la oposición.

Si no se detienen las amenazas abiertas, el gobierno será responsable de futuras provocaciones y ataques en Alemania. Dichos ataques pueden prevenirse si el gobierno federal y las estructuras relevantes cumplen con sus responsabilidades.

Nos gustaría pedir a los medios de comunicación y al público en Alemania que presten atención a la red de agentes establecida por el estado turco a través de mezquitas y otras instituciones falsas y que tomen medidas para que no se produzcan ataques como los de París en Alemania.”

