De parte de Kurdistan America Latina October 8, 2021

La co-presidencia del Consejo Ejecutivo de la Uni贸n de Comunidades de Kurdist谩n (KCK) emiti贸 una declaraci贸n en la que llama a 鈥渢odo nuestro pueblo patriota en las cuatro partes del Kurdist谩n y en el extranjero, especialmente a las mujeres y los j贸venes kurdos, y a sus amigos internacionalistas, a que intensifiquen su lucha con determinaci贸n, de acuerdo con el lema 鈥楨s Hora de la libertad鈥欌 hasta que se logre la libertad f铆sica del l铆der kurdo Abdullah 脰calan, encarcelado desde 1999 en la isla-prisi贸n de Imrali, en Turqu铆a.

A continuaci贸n publicamos la declaraci贸n de la KCK, publicada este jueves:

Llenos de gran ira, condenamos la conspiraci贸n internacional del 9 de octubre de 1998, que fue perpetrada contra el L铆der Apo (Abdullah 脰calan) y, por lo tanto, contra todo el pueblo kurdo. Hoy nos encontramos al comienzo del a帽o 23 de esta conspiraci贸n internacional. Con mucho respeto y amor, saludamos al L铆der Apo quien, a trav茅s de su continua e incomparable resistencia contra la Conspiraci贸n Internacional y las condiciones de su encarcelamiento, hizo fracasar todos los planes relacionados con ella. Recordamos y nos inclinamos ante todos nuestros heroicos camaradas ca铆dos. Crearon un muro de fuego protector contra la Conspiraci贸n Internacional, alrededor del L铆der Apo, bajo el lema 鈥淣o puedes oscurecer nuestro sol鈥.

A principios del siglo XX, los estados imperialistas que dominan este mundo se negaron a reconocer a los kurdos como un pueblo o naci贸n con su propia lengua, cultura e identidad. Negaron la existencia de la naci贸n kurda y, por lo tanto, la excluyeron del sistema de Estado-naci贸n que hab铆an creado. Como resultado de sus acuerdos entre ellos, se adhirieron a la estrategia de dividir a Kurdist谩n y al pueblo kurdo. La mayor parte del Kurdist谩n fue asignada al Estado-naci贸n turco colonialista. Sobre la base de los acuerdos internacionales celebrados en ese momento, el Estado-naci贸n colonialista de Turqu铆a ha estado implementando una pol铆tica de negaci贸n y aniquilaci贸n sistem谩ticas contra los kurdos durante casi 100 a帽os. Actualmente, contin煤a intensificando y manteniendo esta pol铆tica. Por lo tanto, un genocidio contra los kurdos se ha estado produciendo durante casi 100 a帽os. En contra de esto, el L铆der Apo y nuestro Movimiento por la Libertad han desarrollado y organizado la voluntad necesaria para resistir y la han mantenido viva hasta el d铆a de hoy.

El mayor sue帽o de Estados Unidos, la principal potencia del sistema capitalista, era implementar el 鈥淧royecto del Gran Medio Oriente鈥 en el siglo XXI. Identific贸 al L铆der Apo y al Movimiento por la Libertad del Kurdist谩n como el mayor obst谩culo para su implementaci贸n. Por lo tanto, funcion贸 para convertir a los kurdos en un pueblo desorganizado, sin identidad, sin estatus y esclavizado del siglo XXI. Incluso antes de intervenir en el Medio Oriente en el marco del 鈥淧royecto del Gran Medio Oriente鈥, concluy贸 numerosos oscuros acuerdos e hizo compromisos con el fin de entregar al L铆der Apo al Estado turco colonialista genocida de la manera m谩s ilegal, en violaci贸n a la ley internacional. El objetivo de esta sucia conspiraci贸n internacional era evitar que los kurdos se conviertan en un pueblo libre, de voluntad fuerte y conscientes de su identidad en el siglo XXI.

Pero los planes de las potencias hegem贸nicas para Medio Oriente no han funcionado del todo. La lucha en curso del pueblo kurdo ilustra bien este hecho. Mientras tanto, han pasado 23 a帽os desde la conspiraci贸n internacional del 9 de octubre. Aun as铆, la Tercera Guerra Mundial contin煤a con Kurdist谩n en su centro. En el marco de esta guerra, los kurdos han librado una lucha tremenda y, como resultado, han logrado importantes cosas. A diferencia del siglo XX, los kurdos de hoy se han organizado sobre la base de una voluntad pol铆tico-intelectual. Han alcanzado un alto nivel pol铆tico-militar, han construido sus propias fuerzas de autodefensa y se han convertido en un pueblo con su propia organizaci贸n e instituciones sociales democr谩ticas. Sus idiomas, culturas, identidad y fuerzas pol铆ticamente organizadas se han vuelto mucho m谩s fuertes en comparaci贸n con el pasado. Por lo tanto, han desarrollado una actitud social que no se inclina ante los estados-naci贸n colonialistas y genocidas y se caracteriza por ser consciente, digno, democr谩tico, libertario y beligerante.

La realidad actual del pueblo kurdo es una expresi贸n de su ascenso de una existencia esclava sin identidad a una actitud com煤n de 鈥渘ada m谩s que una vida libre鈥. Esto, a su vez, es obra del L铆der Apo. Ha curado a la sociedad kurda de la enfermedad de la desorganizaci贸n por la que hab铆a dejado de ser ella misma. Como resultado, ahora ocupa un lugar firme en el coraz贸n y la mente del pueblo kurdo. El pueblo kurdo ahora sabe que solo una sociedad organizada puede ser libre. Con esta conciencia, se han encaminado de una vez por todas hacia all铆. Este pueblo se ha decidido por una vida libre y autodeterminada y est谩 dispuesto a pagar el precio necesario por ello. Un pueblo as铆 nunca m谩s podr谩 ser obligado a vivir una vida de esclavitud, no importa cu谩ntas armas modernas tengan a su disposici贸n todos los estados-naci贸n capitalistas. Este hecho ha sido claramente probado a estas alturas.

El L铆der Apo ha creado el esp铆ritu de amistad entre el pueblo kurdo. Mientras el sistema hegem贸nico de Estado-naci贸n intenta homogeneizar Kurdist谩n y Medio Oriente, el L铆der Apo ha iniciado la necesaria conciencia y lucha con la que la regi贸n vuelve a empezar a recuperar su esencia multicultural. A pesar de la incre铆ble violencia y el dolor inimaginable que enfrenta el pueblo kurdo, hoy siguen las ideas del L铆der Apo. Han vencido su dolor y lo han transformado con determinaci贸n en fuente de vida libre y moral. El renovado florecimiento de las diferentes identidades y culturas de Medio Oriente, as铆 como su coexistencia pac铆fica, representa un desarrollo impresionante para toda la humanidad. Son las ideas ideas antirracistas, antinacionalistas y democr谩ticas del L铆der Apo, las que han allanado el camino para todos estos logros.

El L铆der Apo ha transformado a los esclavos mudos y sin identidad de ayer en los portadores de esperanza de hoy. Al hacerlo, ha dado uno de los mayores regalos a la humanidad. A trav茅s de sus nuevas ideas y su lucha incomparable, ha dado nueva vida y un nuevo amanecer. Porque sus ideas incluyen el resurgimiento de las culturas con toda su belleza, el renovado y merecido ascenso de la mujer libre y la reunificaci贸n de la humanidad con la Madre Tierra. Hoy, la naci贸n kurda democr谩tica est谩 emergiendo como una naci贸n nueva, constituida democr谩ticamente y fuera del estado. Por lo tanto, representa la mayor seguridad para la libertad de todos nosotros.

Las ideas del L铆der Apo no ofrecen lugar para el fascismo, el racismo, el nacionalismo, el sexismo, la injusticia y la inmoralidad. Por lo tanto, defender al L铆der Apo significa adoptar una postura contra el capitalismo. Significa adoptar una postura contra el racismo, el nacionalismo, la hegemon铆a del hombre y la destrucci贸n de la naturaleza. Defender al L铆der Apo significa defender los valores del siglo XXI como la socialdemocracia, la libertad y la igualdad. Defenderlo es expresi贸n de una actitud anticapitalista y democr谩tico-socialista.

La 鈥淚niciativa Internacional Libertad para Abdullah 脰calan鈥 hab铆a convocado a protestas en Estrasburgo el 2 de octubre, donde el mensaje de nuestro pueblo y sus amigos internacionalistas expresaba una vez m谩s la realidad antes mencionada. Por esta misma raz贸n, el Estado franc茅s no pudo mostrar la tolerancia democr谩tica necesaria para el acampe instalado en el lugar. Luego se orden贸 a la polic铆a francesa que atacara a los manifestantes de una manera nada inferior a la polic铆a fascista del AKP-MHP. Al adoptar esta postura, el Estado franc茅s ha dejado en claro que apoya al r茅gimen fascista de Erdo臒an-Bah莽eli. Condenamos al Estado franc茅s por este apoyo al fascismo. Y saludamos la protesta democr谩tica y la resistencia de nuestro pueblo en Estrasburgo.

Nuestros enemigos est谩n haciendo actualmente un nuevo intento de aniquilar a nuestro pueblo y a nuestro movimiento. Quieren destruir todos los logros y valores democr谩ticos del pueblo kurdo que se han logrado a trav茅s de los sacrificios incomparables del L铆der Apo y nuestro movimiento. Al hacerlo, est谩n impulsados 鈥嬧媝or el deseo de devolver a los kurdos a la 茅poca anterior al despertar del PKK y del L铆der Apo. Niegan nuestra lucha, que ha durado casi 50 a帽os, y todos los logros democr谩ticos de los kurdos. De esta manera, intentan obligar a los kurdos a volver a su posici贸n anterior y su antiguo destino. Al hacerlo, simplemente no quieren darse cuenta de que esto ya no es posible. Estos son tambi茅n precisamente los objetivos que persiguen con el completo aislamiento de L铆der Apo. Porque un pueblo no es libre mientras su l铆der est茅 en cautiverio y aislamiento. Por esta raz贸n, nuestra gente y sus amigos internacionales est谩n en las calles todos los d铆as exigiendo la libertad del L铆der Apo. Y exactamente por la misma raz贸n, la resistencia incomparable y profundamente leg铆tima de la Guerrilla de la Libertad, que ha estado ocurriendo durante 38 a帽os, ha alcanzado hoy un nuevo pico. Pero al mismo tiempo, el estado ocupante genocida de Turqu铆a y sus partidarios est谩n intensificando el aislamiento del l铆der Apo cada d铆a que pasa.

Las potencias hegem贸nicas internacionales tambi茅n siguen prefiriendo tolerar el aislamiento por sus propios intereses. Las organizaciones e instituciones internacionales de derechos humanos como el Consejo de Europa, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (CEDH) y el Comit茅 Europeo para la Prevenci贸n de la Tortura y los Tratos o Penas Inhumanos o Degradantes (CPT) contin煤an ignorando el aislamiento total en Imrali y las pol铆ticas anti-kurdas del Estado turco genocida y colonialista. Por lo tanto, se niegan a cumplir con su rol y responsabilidad asignados. Esto los convierte en c贸mplices de los cr铆menes del r茅gimen de guerra especial del fascista AKP-MHP. Nuestro pueblo y sus amigos internacionalistas plantean esta cuesti贸n en cada una de sus protestas: el Consejo de Europa y sus organizaciones internacionales de derechos humanos asociadas deben finalmente dejar de hacerse los sordos, ciegos y mudos ante el aislamiento total en Imrali y las pr谩cticas genocidas anti-kurdas del r茅gimen del AKP-MHP.

El Consejo de Europa y sus instituciones de derechos humanos son reconocidos como instituciones muy importantes por los pueblos del mundo, incluido el pueblo kurdo. Por lo tanto, es imperativo que desempe帽en su papel para poner fin al aislamiento legal, pol铆tico y humano del L铆der Apo y para encontrar respuestas pr谩cticas inmediatas a las demandas del pueblo kurdo y sus amigos internacionales. Nuestra gente y sus amigos est谩n expresando lo que quieren decir con soluciones pr谩cticas en las calles todos los d铆as. En consecuencia, una delegaci贸n del CPT debe viajar de inmediato a Imrali para informar al pueblo kurdo, a nuestro movimiento y al p煤blico democr谩tico sobre la situaci贸n actual del L铆der Apo y sus tres camaradas. Adem谩s, debe asegurarse de inmediato que los abogados y la familia del L铆der Apo puedan visitarlo con regularidad.

Tambi茅n debe lograrse que la 鈥渃adena perpetua agravada鈥 se elimine del C贸digo Penal turco. Fue introducido por el Estado turco colonialista y genocida para castigar al l铆der Apo y luego se impuso a decenas de otros prisioneros. Seg煤n una sentencia del TEDH, viola el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Hacemos un llamado al Consejo de Europa y sus comisiones responsables para que respalden sus propias decisiones y est茅n a la altura de sus deberes y responsabilidades.

La juventud y las mujeres kurdas tienen el papel de liderazgo m谩s importante en el a帽o 23 de la lucha por el fin de la conspiraci贸n internacional. Sobre esta base, hacemos un llamado a todo nuestro pueblo patriota en las cuatro partes de Kurdist谩n y en el extranjero, especialmente a la juventud y las mujeres kurdas, y a sus amigos internacionalistas para que intensifiquen su lucha con plena determinaci贸n de acuerdo con el lema 鈥淓s Hora de la libertad鈥 hasta que el se logra la libertad del L铆der Apo. Tambi茅n les pedimos que se organicen a煤n m谩s, aumenten su fuerza de voluntad y contin煤en su resistencia y protesta sin interrupciones.

FUENTE: ANF / Edici贸n: Kurdist谩n Am茅rica Latina

