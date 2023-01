–

De parte de Kurdistan America Latina January 19, 2023 216 puntos de vista

La KCK se pronuncia sobre las acciones de autoinmolación: “Öcalan ha declarado claramente que no aprueba tales acciones. Los kurdos deben entender esto como una instrucción y actuar en consecuencia. Definitivamente no debe haber ninguna autoinmolación.”

El lunes por la noche, un joven prendió fuego a su cuerpo en el distrito central de Sur en Amed (Diyarbakır). El joven, identificado como Mehmet Akar, sucumbió el martes a las graves quemaduras en el hospital. En su nota de suicidio, deja claro que se prendió fuego en protesta por el aislamiento de Öcalan en Imrali.

La carta de despedida de Akar dice así: “No hay noticias del líder Apo [Abdullah Öcalan]. Ni a su familia ni a sus abogados se les permite verle. Sus solicitudes son rechazadas sin justificación. Estamos preocupados por el estado de salud del Líder Apo.

En señal de protesta, prenderé fuego a mi cuerpo a las 21:21 en Keçi Burcu (Bastión de la Cabra), en Amed. Que la luz del fuego que encienda mi cuerpo ilumine Imralı. Espero que esta acción conduzca a la libertad física del líder Apo”.

La autoinmolación de Mehmet Akar fue precedida por la acción de Veysi (Bubo) Taş en Mardin. El 12 de enero de 2023, Veysi (Bubo) Taş, de 65 años, se quemó a lo bonzo en la zona industrial del distrito central de Artuklu, en la provincia de Mardin, en protesta por el aislamiento total del líder kurdo Abdullah Öcalan. Tras un infructuoso tratamiento en el hospital, Taş perdió la vida.

La Co-presidencia del Consejo Ejecutivo de la KCK (Unión de Comunidades del Kurdistán) ha emitido una declaración sobre las acciones de autoinmolación, rindiendo homenaje a los mártires pero afirmando claramente una vez más que no aprueban este tipo de acciones.

La declaración de la KCK publicada el miércoles incluye lo siguiente:

“Hemos sido informados de que un joven patriótico kurdo llamado Mehmet Akar prendió fuego a su cuerpo en las murallas de Diyarbakir en protesta contra el aislamiento del Líder Apo [Abdullah Öcalan] y, en consecuencia, se ha convertido en mártir. En la persona de Mehmet Akar, queremos conmemorar una vez más a todos los y las mártires de la revolución y la democracia con respeto y gratitud, inclinarnos respetuosamente ante su lucha y reiterar nuestra promesa de éxito y victoria a los mártires. En la carta que escribió antes de su martirio, Mehmet Akar declaró que realizó esta acción para protestar por el aislamiento del Líder Apo. Hace sólo unos días, Veysi Ateş también había llevado a cabo una acción de este tipo cayendo también mártires. Es nuestro deber como pueblo y movimiento proteger la memoria de estos mártires, que representan un gran amor a la patria, la lealtad a la lucha por la libertad del Kurdistán y al Líder Apo, y llevar su lucha a la victoria.

Las experiencias de Mehmet Akar demuestran claramente cómo el fascismo del AKP-MHP utiliza las provocaciones y libra una guerra especial contra el pueblo kurdo. Mehmet Akar era un joven kurdo con sentimientos patrióticos que simpatizaba con el Movimiento por la Libertad. Como todo joven kurdo patriota, se esforzó por luchar contra el colonialismo genocida y asumir más responsabilidades. Sin embargo, el gobierno fascista del AKP-MHP, que es un régimen especial de guerra, utiliza conspiraciones y provocaciones con el fin de disgregar a la juventud kurda y distraerla de la lucha por la libertad. Uno de los métodos utilizados por este gobierno fascista es influir en las familias de diversas maneras para impedir que la juventud kurda que es patriota y simpatiza con la lucha siga este camino. Mehmet Akar, un joven kurdo patriota, fue uno de los que intentaron romper mediante conspiraciones y provocaciones. El gobierno fascista del AKP-MHP provocó a su familia con métodos especiales de guerra con el fin de distraer a Mehmet Akar de su camino y lucha. Creando un ambiente de provocación, querían crear la percepción de que secuestramos a jóvenes a través del HDP. Sin embargo, nuestro amigo Mehmet Akar declaró desde el principio que se trataba de una provocación y que su familia había sido engañada. El gobierno fascista del AKP-MHP utiliza este asunto para una campaña deliberada contra el HDP con la ayuda de sus métodos especiales de guerra. Pero en realidad, el AKP-MHP posee una mentalidad antikurda y tiene como objetivo desalentar a los kurdos y a las kurdas de la causa de la libertad. Todos los métodos especiales de guerra, las provocaciones y las operaciones utilizadas por el gobierno del AKP-MHP sirven a este propósito. Por lo tanto, una vez más hacemos un llamamiento a los círculos que han caído en las manipulaciones del gobierno fascista del AKP-MHP: Nadie debe caer en estos juegos del gobierno fascista del AKP-MHP. Los jefes fascistas del AKP-MHP, especialmente Tayyip Erdoğan y Süleyman Soylu, recurren a estos juegos no porque se preocupen por la juventud kurda, sino con el fin de hacer que los kurdos y las kurdas renuncien a la causa de la libertad, la protección de su lengua, cultura e identidad y, en consecuencia, acepten el genocidio. El objetivo de estas políticas es que renuncien a ser kurdos y kurdas, y que acepten ser turcos y turcas. Estas políticas especiales de guerra se llevan a cabo explotando los sentimientos de ciertas personas, manipulando a otras y dando dinero a algunas. El hecho de que este poder fascista antikurdo mantenga a su lado a una serie de personalidades kurdas deshonrosas y colaboradoras sólo sirve para ocultar su cara antikurda y genocida. En realidad, el objetivo del AKP-MHP es llevar a cabo el genocidio kurdo y aniquilar la identidad kurda.

El gobierno fascista del AKP-MHP lleva a cabo operaciones para asesinar a la juventud kurda todos los días, y utiliza todo tipo de métodos letales, incluidas armas químicas, contra la juventud kurda. Hoy, hijas e hijos kurdos están siendo asesinados con armas químicas. Entonces, ¿cómo puede el fascismo del AKP-MHP, que mata a hijas e hijos kurdos todos los días, pensar en el beneficio de los kurdos? Por supuesto, esto no es cierto y sólo representa un gran engaño y manipulación. El gobierno fascista del AKP-MHP recurre a métodos y prácticas inmorales sin precedentes en el mundo y no tiene en cuenta ninguna norma. Incluso hace de los sentimientos familiares y maternales objeto de una guerra especial y abusa de ellos. Todo el mundo debe estar alerta a este respecto y actuar sabiendo que se trata de juegos y engaños. Estas familias deben saber que con esta actitud no hacen nada bueno ni por ellas ni por sus hijos. El gobierno AKP-MHP es responsable de la falta de solución a la cuestión kurda y de todo el sufrimiento de los kurdos y las kurdas. Por lo tanto, estas familias deben abandonar su actitud equivocada y dirigir sus protestas contra el AKP-MHP.

Con su actitud, Mehmet Akar ha derrotado la política de genocidio kurdo y las prácticas de guerra especial del gobierno del AKP-MHP y del jefe de guerra especial Süleyman Soylu. Esta actitud y el significado que expresa ha derrotado todas sus medidas. Por lo tanto, su actitud debe ser entendida correctamente por todos. Los kurdos y las kurdas conforman un pueblo que lucha por la libertad. Esta causa del pueblo kurdo es legítima. ¿Se puede acabar con esta justa causa influyendo o engañando a algunas personas mediante manipulaciones, provocaciones y métodos de guerra especial? ¿Puede el pueblo kurdo, millones de personas que viven con la conciencia y el sentimiento de libertad, ser distraído de su camino por estos métodos? ¿Puede lograrse algún resultado dirigiéndose a millones de jóvenes kurdos y kurdas con semejante lógica? Por supuesto, esto no es posible. Pero, ¿por qué insistir en ello cuando éste es el caso? ¿A quién beneficia este enfoque y estas políticas? Está muy claro que no beneficia a nadie excepto al régimen fascista del AKP-MHP, sus grupúsculos y colaboradores. Sin duda, el fascismo del AKP-MHP, que es el método del colonialismo genocida, es responsable de todas las masacres y muertes. Es responsable no sólo de la matanza de kurdos y kurdas, sino también de toda la injusticia, anarquía, corrupción y miseria en Turquía. Todo el mundo en Turquía que sea patriota, democrático, socialista, libertario y que crea en la dignidad de la humanidad no debe permanecer indiferente ante esta situación y debe expresar sus protestas enérgicamente. Todo el mundo tiene que sentir esta responsabilidad y estar a la altura de este deber humanitario y de conciencia tan básico. La sociedad turca necesita deshacerse de este régimen fascista. Contra el aislamiento del líder Apo, no sólo el pueblo kurdo, sino todos y todas los que en Turquía no apoyan el fascismo del AKP-MHP y tienen valores humanos deben reaccionar y actuar. El líder Apo está aislado porque defiende la fraternidad de los pueblos, la democratización de Turquía y una vida en común. Por lo tanto, todos y todas los que están a favor de la democratización de Turquía no deben ser insensibles al aislamiento del Líder Apo y deben tomar medidas contra el sistema de aislamiento y tortura de Imrali. No es posible que Turquía se democratice y avance por el camino de la democracia sin apoyar la lucha por la libertad del pueblo kurdo y de la juventud kurda.

El pueblo kurdo patriota y la juventud del Kurdistán deben abrazar aún más al Líder Apo. Esta es una exigencia del mensaje que nos han dado los mártires. Nuestro amigo Mehmet Akar ha dado ante todo un mensaje a la juventud de Amed [Diyarbakir] y la ha llamado a apoyar más la lucha. Al llevar a cabo su acción a las 21:21 horas, dio un mensaje claro al pueblo de Amed y a su juventud. Se trata de un mensaje con un significado muy profundo. Nuestro amigo Mehmet Akar también ha llamado a todo el pueblo patriótico del Kurdistán y a la juventud a luchar más contra el aislamiento del Líder Apo. Por lo tanto, el pueblo patriótico y la juventud del Kurdistán deben tomar este llamamiento como base para sí mismos, proteger aún más al Líder Apo y aumentar la lucha.

Con motivo del martirio de Mehmet Akar, queremos manifestar también claramente una vez más que no aprobamos este tipo de acciones. El líder Apo ha declarado que valora mucho este tipo de fuerza de voluntad, pero que no aprueba este tipo de acciones y que, en su lugar, deberían emprenderse acciones más creativas y diferentes. El pueblo kurdo y la juventud kurda deben entender esto como una instrucción del líder Apo y actuar en consecuencia. Definitivamente, no debe haber ninguna acción de autoinmolación. Sin duda, la acción de Mehmet Akar es un gran ejemplo de valentía, sacrificio y compromiso. En este sentido, es una gran acción. Pero el estilo de las acciones necesarias debe evaluarse sobre estas bases: nuestra lucha se ha desarrollado y ha crecido. Hay oportunidades para trabajar, luchar y desarrollarse en muchas áreas de la lucha. La juventud patriótica kurda tiene que reconocerlo y actuar en consecuencia. La juventud kurda necesita unirse a la guerrilla y luchar contra el enemigo para seguir ampliando la lucha. Aquellos y aquellas que no tienen la oportunidad de llegar a la guerrilla necesitan luchar contra el enemigo donde están, en cada ciudad, barrio y pueblo. Necesitan educar, concienciar y organizar al pueblo, y de esta manera ampliar la lucha. Los jóvenes de todas partes deben educarse y organizarse para dirigir la lucha y al pueblo. Este es el método correcto de lucha que debe tomarse como base. Por lo tanto, llamamos una vez más a todos los amigos y amigas patriotas del pueblo del Kurdistán a expresar con más fuerza sus protestas contra el aislamiento del Líder Apo, a aumentar la lucha para derrocar el régimen fascista del AKP-MHP y construir una Turquía democrática.”

<!–

–>