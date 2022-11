–

La Copresidencia del Consejo Ejecutivo de la Uni贸n de Comunidades del Kurdist谩n (KCK) emiti贸 una declaraci贸n en la que pidi贸 intensificar la lucha contra el empleo de armas qu铆micas y bombas prohibidas por parte del Estado turco en las Zonas de Defensa Medya, controladas por la guerrilla en el sur de Kurdist谩n (Bashur, norte de Irak).

A continuaci贸n publicamos la declaraci贸n completa:

Despu茅s de las 煤ltimas declaraciones y llamamientos del comando guerrillero, con respecto al uso de armas qu铆micas por parte del ej茅rcito turco ocupante contra las fuerzas guerrilleras, el pueblo patri贸tico del Kurdist谩n, los amigos internacionales de los kurdos, la izquierda, el pueblo socialista, revolucionario y democr谩tico, y todas las personas de conciencia, se han vuelto m谩s sensibles hacia el tema y han tomado una postura, organizando varias protestas. Su sensibilidad ha aumentado, especialmente despu茅s de que el comando guerrillero publicara varios documentos que mostraban el uso de armas qu铆micas por parte del ej茅rcito turco ocupante. Consideramos que estas protestas son muy significativas y valiosas. Son una clara expresi贸n de la dignidad humana y la conciencia, y un signo de apoyo a la justa lucha del pueblo kurdo por la existencia y la libertad y contra el genocidio. Por lo tanto, quisi茅ramos expresar nuestra gratitud a todos nuestros patriotas y amigos internacionales que participaron o apoyaron estas acciones y felicitarlos por su postura.

En Europa, especialmente en D眉sseldorf, Estocolmo y Marsella, decenas de miles de kurdos y sus amigos internacionales protestaron recientemente contra el Estado genocida colonialista turco y el uso de armas qu铆micas por parte de su ej茅rcito de ocupaci贸n contra las fuerzas guerrilleras. Por lo tanto, expresaron en茅rgicamente su protesta. El silencio de todos los Estados europeos, especialmente Alemania, y de los Estados Unidos contra los cr铆menes contra la humanidad del fascismo del AKP-MHP y su complicidad, han causado una gran ira entre los pueblos, las mujeres, los internacionalistas y los amigos del pueblo kurdo en Europa. Esta ira, que recientemente se convirti贸 en fuertes protestas masivas, ha aumentado enormemente la moral de la guerrilla y del pueblo kurdo. Por lo tanto, nos gustar铆a saludar y felicitar a nuestro pueblo, amigos internacionales, mujeres, internacionalistas y todos aquellos que participaron en las protestas en Europa por su actitud significativa. Las protestas en Europa son muy significativas y valiosas. Deben incrementarse a煤n m谩s y deben continuar hasta que se tomen medidas contra el Estado turco, que utiliza armas qu铆micas contra las fuerzas guerrilleras y comete cr铆menes contra la humanidad ante los ojos de todo el mundo.

Contra el uso de armas qu铆micas por parte del Estado turco colonialista genocida, nuestro pueblo y sus amigos en Kurdist谩n y Turqu铆a, especialmente en Silopi, han demostrado recientemente su ira organizando protestas.

Las manifestaciones en Silopi y Estambul fueron muy significativas. En Rojava, Shengal (Sinjar), Makhmur y Kurdist谩n del Sur, all铆 tambi茅n nuestro pueblo demostr贸 recientemente su ira y protest贸 contra el Estado turco genocida. Es el principio m谩s b谩sico de ser un patriota y un ser humano, apoyar a las fuerzas guerrilleras que sacrifican todo por la libertad del Kurdist谩n y los pueblos. El pueblo patri贸tico del Kurdist谩n no se ha abstenido de apoyar la lucha por la libertad a costa de pagar un alto precio, y ha preservado su existencia luchando contra el enemigo fascista racista, nacionalista, genocida y colonialista, que quiere aniquilar a los kurdos. Hoy, tambi茅n, han tomado su lugar en la lucha mostrando un fuerte apoyo a la guerrilla. Nos gustar铆a felicitar sinceramente al pueblo patri贸tico de Kurdist谩n por su actitud que insiste en la libertad en todas las circunstancias. Les pedimos que participen mucho m谩s en esta lucha por la victoria, basada en un esp铆ritu de fuerte movilizaci贸n.

El Estado colonialista genocida turco tiene una historia y tradici贸n de masacres. En el pasado, ha recurrido a todo tipo de m茅todos inhumanos, especialmente el uso de armas qu铆micas, contra los kurdos y ha cometido muchos cr铆menes contra la humanidad. El Estado turco y el ej茅rcito turco ocupante cometen estos cr铆menes todos los d铆as. Nadie debe permanecer en silencio sobre estos cr铆menes contra la humanidad cometidos por el Estado turco, sino que debe reaccionar y tomar medidas. Todo el mundo deber铆a saber que el pueblo kurdo considera c贸mplices del genocidio del Estado turco a quienes guardan silencio contra los cr铆menes contra la humanidad del Estado colonialista genocida. Nadie deber铆a decir que no son c贸mplices cuando guardan silencio ante un crimen de lesa humanidad. Porque callar significa aprobar y ser c贸mplice. Especialmente Alemania y otros estados europeos permanecen en silencio con respecto a las pol铆ticas anti-kurdas del gobierno fascista del AKP-MHP y los cr铆menes contra la humanidad. No solo aprueban permaneciendo en silencio, sino que tambi茅n apoyan activamente la alianza fascista AKP-MHP. El Estado turco colonialista genocida, confiando en los Estados Unidos, la OTAN y los estados europeos, lleva a cabo el genocidio kurdo y comete cr铆menes contra la humanidad mediante el uso de armas qu铆micas.

La administraci贸n del Kurdist谩n del Sur (liderada por el Partido Democr谩tico de Kurdist谩n 鈥 PDK) ha permanecido en silencio y no ha mostrado ninguna reacci贸n contra la ocupaci贸n, el genocidio y los cr铆menes contra la humanidad. El PDK se ha convertido as铆 en c贸mplice de esta guerra sucia. Sin embargo, el Parlamento del Kurdist谩n y la administraci贸n del Kurdist谩n, que incluyen muchos partidos, no han adoptado una sola postura hasta ahora. Esta situaci贸n no puede ser aceptada por el pueblo del Kurdist谩n. 驴C贸mo pueden aquellos que no toman ninguna postura contra el Estado genocida turco, que quiere destruir a los kurdos y usa armas qu铆micas contra la Guerrilla de la Libertad, tener algo que ver con ser kurdo? 驴C贸mo puede esta administraci贸n llamarse a s铆 misma una administraci贸n kurda? Kurdist谩n del Sur ha sido testigo de Halabja en el pasado. Cuando se utilizaron armas qu铆micas en Halabja, todas las fuerzas patri贸ticas del Kurdist谩n reaccionaron fuerte y claramente, y mostraron su apoyo al gobierno del Kurdist谩n del Sur. Pero hoy, la administraci贸n del Kurdist谩n del Sur no toma ninguna postura, no reacciona en absoluto y trata el uso de armas qu铆micas contra la Guerrilla de la Libertad del Kurdist谩n como si no estuviera sucediendo.

Uno no puede ser kurdo con esa actitud. El pueblo del Kurdist谩n no acepta este tipo de actitud. El PDK se al铆a con el Estado colonialista genocida turco en la guerra contra las fuerzas guerrilleras y apoya al ej茅rcito turco. Esto es muy claro y nuestra gente lo ve y lo sabe. Las fuerzas pol铆ticas kurdas del sur tampoco han adoptado la postura necesaria contra el Estado turco ocupante y sus cr铆menes contra la humanidad. Este enfoque es incompatible con el patriotismo y con ser kurdo. Por lo tanto, todos los dem贸cratas y patriotas, intelectuales, artistas y escritores del Kurdist谩n del Sur, especialmente las fuerzas pol铆ticas kurdas del sur, deben adoptar una postura m谩s clara.

El Estado colonialista genocida turco sigue utilizando armas qu铆micas a diario y, por lo tanto, est谩 cometiendo cr铆menes contra la humanidad. El comando guerrillero contin煤a informando al p煤blico sobre esto, mediante la publicaci贸n de declaraciones diarias. Por lo tanto, el pueblo patri贸tico de Kurdist谩n, en las cuatro partes del Kurdist谩n y dondequiera que est茅n, debe adoptar una postura a煤n m谩s clara contra el Estado colonialista genocida turco, aumentar a煤n m谩s su lucha y no debe detenerse hasta que la alianza fascista del AKP-MHP sea destruida. Los amigos internacionales del pueblo kurdo tambi茅n deben aumentar su apoyo significativo y continuar hasta que los kurdos salgan del control genocida y garanticen su libertad. Nuestro pueblo y amigos internacionales deben saber que la alianza AKP-MHP es una estructura fascista que ha llevado la hostilidad anti-kurda a su punto m谩ximo, y que esta alianza s贸lo puede ser destruida a trav茅s de la lucha. Nos gustar铆a felicitar a todos por sus recientes protestas contra los cr铆menes contra la humanidad del Estado turco. Hacemos un llamamiento a todos para que adopten una postura a煤n m谩s firme a partir de ahora y contin煤en las protestas hasta que nuestra lucha, una expresi贸n de dignidad humana y conciencia, tenga 茅xito.

FUENTE: ANF / Edici贸n: Kurdist谩n Am茅rica Latina

