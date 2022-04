–

De parte de Kurdistan America Latina April 18, 2022

La Uni贸n de Comunidades de Kurdist谩n (KCK, por sus siglas originales) public贸 una declaraci贸n en la que llama a apoyar a los presos y a las presas pol铆ticas del Estado turco.

A continuaci贸n publicamos la declaraci贸n completa:

Sin interrupci贸n, el Estado turco genocida y colonialista, y el gobierno fascista del AKP-MHP, detienen a todas las personas que participan en la lucha leg铆tima del pueblo kurdo y por la democracia. Pero el Estado turco no se detiene ah铆. Adem谩s, ejerce una enorme presi贸n sobre todos los presos y los ataca una y otra vez. 脷ltimamente, estos ataques del Estado turco han aumentado mucho y han llevado a la muerte de numerosos presos.

Las c谩rceles se han convertido as铆 en lugares de aislamiento, tortura y muerte. A trav茅s de sus protestas p煤blicas, las familias de los presos intentan sensibilizar a la poblaci贸n y al p煤blico sobre las presiones y los ataques contra los presos, y tratan as铆 de poner de manifiesto lo grave y cr铆tica que es la situaci贸n actual en las c谩rceles. Con este objetivo, las familias de los presos se han posicionado recientemente y han realizado protestas en numerosos lugares.

Todos los ataques que conducen al asesinato de los presos ponen de manifiesto una vez m谩s el car谩cter hostil a los kurdos del Estado turco genocida y colonialista, y del gobierno del AKP-MHP. La hostilidad contra los kurdos es una de las piedras angulares del Estado turco, por lo que el genocidio de los kurdos es su principal objetivo. A trav茅s de sus pol铆ticas hacia el pueblo kurdo, el gobierno del AKP-MHP ha llevado al extremo la hostilidad del Estado hacia los kurdos.

Con el gobierno fascista del AKP-MHP, la mentalidad de negaci贸n y aniquilaci贸n en Turqu铆a ha aumentado considerablemente. El tratamiento de los presos por parte del gobierno del AKP-MHP ilustra por s铆 solo hasta qu茅 punto el Estado se caracteriza por una mentalidad de negaci贸n, aniquilaci贸n y hostilidad hacia los kurdos. Mientras que los presos pol铆ticos en las c谩rceles de Turqu铆a son objeto de ataques y asesinatos. Los imanes oficiales del Estado se niegan a rezar en los funerales de los presos asesinados. La moral religiosa y humana dicta que se rece en los funerales, independientemente de qui茅n sea la persona fallecida. Pero en cuanto se trata de kurdos, el Estado impide incluso esto.

Recientemente, el Estado tambi茅n impidi贸 el entierro de la madre de Aysel Tu臒luk y atac贸 su tumba y su cuerpo. Actualmente, el Estado turco est谩 intentando asesinar a Aysel Tu臒luk en la c谩rcel. Garibe Gezer tambi茅n perdi贸 la vida debido a las torturas inhumanas que sufri贸 en prisi贸n. Recientemente, varios presos fueron asesinados en la prisi贸n de Silivri, mientras se afirmaba que la causa de su muerte era un ataque al coraz贸n y un suicidio. Definitivamente, todo esto no ocurre por s铆 mismo, sino que es el resultado de la pol铆tica de aniquilaci贸n que el gobierno del AKP-MHP lleva a cabo contra todos aquellos que apoyan la lucha del pueblo kurdo por la existencia y la libertad. Como los kurdos no se rinden al colonialismo genocida e insisten en su libertad, el fascismo del AKP-MHP se venga de ellos. Encarcela a todos los que profesan su identidad kurda y emprenden la lucha. Al mismo tiempo, el Estado turco recurre a medidas en las c谩rceles que no cumplen con ning煤n principio moral y humano.

La Autoridad Penitenciaria Nacional y la direcci贸n individual de las prisiones constituyen una red de bandas y asesinos con la ayuda de la cual se aplica la pol铆tica de aniquilaci贸n del fascismo del AKP-MHP. El 煤nico objetivo de la Autoridad Penitenciaria Nacional es disuadir a los presos de su lucha y obligar a todos los que no est谩 de acuerdo a rendirse. Esta actitud es el resultado directo de la mentalidad anti-kurda e inhumana del Estado turco y del gobierno del AKP-MHP.

Los presos son sometidos a presi贸n, aislamiento y ataques, y son asesinados por no dejarse doblegar y por resistirse a la exigencia de rendirse. La enorme presi贸n y los intensos ataques en las c谩rceles ponen de manifiesto la gran resistencia que oponen los presos. Los presos pol铆ticos representan una fuente de inspiraci贸n y honor para la sociedad. Son personas que est谩n encarceladas por su deseo de libertad. Por eso el pueblo los llama 鈥減risioneros de la libertad鈥. Han sido privados de su libertad f铆sica, pero en realidad son los m谩s libres de todos.

El Estado genocida y colonialista y el fascismo del AKP-MHP piensan que pueden poner a los presos de rodillas mediante presiones y ataques. Pero esto es un grave error. Los presos nunca se rendir谩n al colonialismo y al fascismo del AKP-MHP. El fascismo del r茅gimen del 12 de septiembre tambi茅n supuso que podr铆a quebrar la voluntad de los presos a trav茅s de la tortura y las masacres, apartarlos de su lucha, devolverlos a la sociedad con el respeto destruido y as铆 aplastar la lucha del pueblo. Sin embargo, gracias a su incomparable resistencia, los prisioneros conmocionaron al fascismo del 12 de septiembre en ese momento. Hoy en d铆a, al igual que el r茅gimen del 12 de septiembre, el fascismo del AKP-MHP est谩 tratando de romper la voluntad de los presos a trav茅s de diversas medidas y obligarlos a rendirse. Supone que puede lograr esto a trav茅s de la presi贸n, el aislamiento y las amenazas. A los presos que han cumplido sus condenas de 20 o 30 a帽os se les amenaza con nuevas penas de prisi贸n y se les mantiene en la c谩rcel. El Estado turco cree que as铆 puede lograr sus objetivos. Pero el r茅gimen del AKP-MHP nunca lograr谩 este objetivo. Los presos prefieren volver a pasar el doble de tiempo de su condena en la c谩rcel antes que capitular y abandonar su lucha. Porque son los creadores y los herederos de la resistencia carcelaria del 14 de julio (1982). Los presos de la libertad nunca se rendir谩n ante las amenazas, la extorsi贸n, la presi贸n, la tortura y las masacres.

Las familias de los presos no deben ser dejadas solas en su lucha contra los ataques a los presos. El pueblo kurdo patri贸tico y sus amigos internacionales deben expresar su protesta a煤n m谩s claramente y as铆 ayudar a aumentar las acciones de protesta de las familias de los presos. Los presos est谩n encarcelados porque luchan por la libertad del pueblo. Defenderlos es el deber patri贸tico y humano m谩s importante deber patri贸tico y humano. En muchos lugares, las familias de los presos est谩n protestando actualmente. Sin embargo, para poner fin a la presi贸n sobre los presos, toda la sociedad debe estar al lado de las familias de los presos. En un momento en que los presos salen de la c谩rcel en ata煤des, la vida no debe seguir como siempre, sino que toda la sociedad debe solidarizarse con las familias de los presos y unirse a su protesta.

Los presos y sus familias no deben quedarse solos en su lucha.

Todos los que se autodenominan opositores al r茅gimen del AKP-MHP no deben permanecer callados ante las medidas adoptadas en las c谩rceles y el asesinato de los presos. Es una enorme contradicci贸n llamar al r茅gimen del AKP-MHP fascista, pero al mismo tiempo no protestar contra sus medidas. Esta contradicci贸n debe ser superada inmediatamente. Ser antifascista significa tomar posici贸n contra las medidas del fascismo. Los que no lo hacen est谩n del lado del AKP-MHP. Todo el mundo debe ser consciente de que la sociedad est谩 observando esto muy de cerca. La norma de una postura democr谩tica que insiste en la justicia es apoyar a las mismas personas que son encarceladas por levantarse contra la injusticia y la tiran铆a.

Tambi茅n hacemos un llamamiento a la opini贸n p煤blica democr谩tica para que se ocupe de esta cuesti贸n con m谩s fuerza. La opini贸n p煤blica democr谩tica no debe guardar silencio ante las acciones del fascismo del AKP-MHP contra los presos. Por el contrario, debe seguir de cerca esta situaci贸n y prestar su apoyo. Con su mentalidad y medidas fascistas, el gobierno del AKP-MHP est谩 arrastrando a Turqu铆a cada vez m谩s hacia un oscuro abismo. Por lo tanto, todo el mundo debe adoptar una postura contra las medidas del fascismo del AKP-MHP, protestar y apoyar a los presos.

La presi贸n y los ataques del fascismo del AKP-MHP contra los presos crean una gran ira entre el pueblo kurdo. A trav茅s de esta ira, el pueblo kurdo fortalecer谩 a煤n m谩s su lucha por la libertad y lograr谩 su objetivo. Aplastar谩 el colonialismo y el fascismo. As铆 como la rabia del pueblo contra el fascismo del 12 de septiembre llev贸 a la intensificaci贸n de la lucha, hoy la rabia del pueblo contra las acciones del fascismo del AKP-MHP en las c谩rceles llevar谩 a resultados importantes, traer谩 la

El pueblo, con su rabia contra las acciones del fascismo del AKP-MHP en las c谩rceles, va a lograr resultados importantes, va a lograr la destrucci贸n del fascismo del AKP-MHP y va a hacer realidad el anhelo de libertad del pueblo. Al mismo tiempo, nuestro Movimiento har谩 rendir cuentas a todos los responsables de los ataques fascistas e inhumanos contra nuestro pueblo y los presos. Como Movimiento por la Libertad, saludamos a todos los presos y luchadores de la resistencia y les expresamos nuestro respeto. La lucha de los presos por la voluntad y el honor ser谩 victoriosa y la mentalidad fascista ser谩 derrotada.

FUENTE: ANF / Edici贸n: Kurdist谩n Am茅rica Latina

