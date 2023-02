–

De parte de ANRed February 28, 2023 238 puntos de vista

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y el titular del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), Juan Grabois, fueron parte de un debate interesante respecto al car谩cter que toma el trabajo y la desocupaci贸n en la fase actual de la acumulaci贸n capitalista. Para ser m谩s precisos, discutieron por m谩s de una hora sobre c贸mo se dan los niveles de precarizaci贸n y eliminaci贸n del trabajo formal en generaciones de familias trabajadoras. El intercambio de visiones tuvo lugar en la presentaci贸n del libro 鈥淟os peores鈥, escrito por el referente de la UTEP y dado a conocer formalmente en La Plata el 23 de febrero pasado. En su momento este debate tuvo lugar en los or铆genes del movimiento piquetero, all谩 por 1996. Tal vez hoy cobre m谩s claridad al calor de a帽os de experiencia en los movimientos y mayor desarrollo de las discusiones. De todas formas, la pregunta que resonaba en ese entonces sigue teniendo plena vigencia: 驴es posible resolver el problema de la pobreza, la precarizaci贸n y la desocupaci贸n en el actual proceso de acumulaci贸n capitalista? Por Nicol谩s Salas, para ANRed.

En t茅rminos pol铆tico/ideol贸gicos la discusi贸n se mostr贸 poco acartonada y qued贸 expresada en la frase que el mandatario bonaerense utiliz贸 para referirse a las tesis sobre la Econom铆a Popular divulgadas por Grabois: 鈥淣o acuerdo con ese diagn贸stico鈥.

Seg煤n Kicillof, el dirigente social parte de opinar que en 鈥渓a etapa actual del capitalismo buena parte de la poblaci贸n va a tender quedar excluida de los mercados del trabajo formal de manera permanente y creciente鈥. 驴D贸nde reside la diferencia? Para el economista este proceso de expulsi贸n de mano de obra formal no es inevitable y puede modificarse a partir de iniciativas pol铆ticas: 鈥渆s muy distinto porque si fuera una etapa transitoria y un ciclo, la energ铆a deber铆a canalizarse a salir de esta etapa del ciclo y pasar a otra etapa que sea justa, progresiva, inclusiva y humana. Esta etapa del capitalismo, la neoliberal, es absolutamente inhumana. Lo que estoy discutiendo es si esta etapa es eterna鈥.

Adem谩s, en su intervenci贸n siguiente critic贸 la visi贸n de un 鈥渄errotismo鈥 que 鈥減lantea que todo es inevitable y vamos a tener que convivir para siempre鈥, haciendo alusi贸n indirecta al planteo que sostiene que el sector obrero expulsado de la formalidad laboral permanecer谩 inmutable a futuro.

Para el fundador de la UTEP, el proceso de acumulaci贸n capitalista actual no solo es irreversible sino que incluso puede empeorar en sus consecuencias sociales al ritmo de la transformaci贸n que opera dentro del sistema capitalista en su fase neoliberal: 鈥渆sta hip贸tesis operativa de que el proceso de acumulaci贸n capitalista en su fase actual no va a resolver este problema, generando un nuevo marco laboral donde todo el mundo tenga un empleo en relaci贸n de dependencia con todos los derechos laborales que supimos conocer. Esa hip贸tesis, por lo menos en la Argentina, si uno hace una proyecci贸n del crecimiento del PBI vs. generaci贸n del empleo, claramente es una hip贸tesis v谩lida por lo menos a 20 a帽os, m铆nimo鈥.

Una salida estatal y capitalista

Otra parte interesante del debate se da en torno a las posibles salidas al problema de la desocupaci贸n y la pobreza estructural. Para Kicillof las directrices para superar la situaci贸n se dar谩 tras la recuperaci贸n de las perspectivas trazadas a partir de la constituci贸n de los Estados de Bienestar, lo que en el caso argentino lo reivindica en la situaci贸n anterior al 煤ltimo golpe de Estado (acontecimiento de irrupci贸n de la estrategia neoliberal en el pa铆s). Es decir, asume una salida estatista dentro de los marcos del capitalismo, haciendo de 茅ste una versi贸n m谩s humana y no tan salvaje como la generada con la imposici贸n neoliberal.

芦Creo que el proyecto del peronismo cl谩sico, a pesar de los cambios y del paso del tiempo, es tomar masas inmensas de riquezas que se van a para铆sos fiscales, que hoy se van por oleoductos y se van con extracci贸n de minerales argentinos. Y aplicarla a la mejora de las mejoras laborales y productivas del pa铆s es una realidad y no me resigno a que el desastre neoliberal es inexpugnable. Pensar que se puede revertir la industrializaci贸n argentina, que se puede ir a un proceso de inversi贸n social. Posibilidad de ganar en soberan铆a y ganar en derecho, no quita en que la etapa actual hay que dar una respuesta que no estigmatice禄, se帽al贸.

Para Grabois esta orientaci贸n es acertada pero no necesariamente para recuperar el empleo tal cual se lo concibe de la manera cl谩sica, sino para 鈥渟ubsidiar鈥 la econom铆a popular, la cual es percibida como una de las patas productivas de la estrategia econ贸mica esbozada por el l铆der del MTE, quien explicit贸 su visi贸n de una econom铆a conformada por tres patas: un sector privado vinculado al valor agregado, un sector p煤blico/estatal y un sector cooperativizado (de la econom铆a popular).

芦(La industrializaci贸n la) considero una condici贸n absolutamente necesaria para desarrollar el sector de la econom铆a popular, organizada, cooperativizada con plenos derechos. Sin esa masa de riqueza (voy a usar una palabra maldita) subsidiar un sector cuya productividad no se puede medir en t茅rminos mercantiles, es decir, que tiene una productividad humana. Lo que s铆 no creo es que industrializar y recuperar nuestras riquezas va a cambiar el patr贸n del mercado laboral. Creo que el car谩cter tripartito del mercado laboral no es un hecho permanente pero s铆 es un hecho de la transici贸n del sistema capitalista globalizado hacia un sistema superior que todav铆a no podemos vislumbrar. Y que es un sistema que la irracionalidad propia del proceso de acumulaci贸n capitalista se revierta fuertemente禄, expres贸 Grabois.

Ambos coinciden en una salida dentro de los marcos capitalistas, con la diferencia de que uno de ellos lo hace a partir de la concentraci贸n de las fuerzas en una estrategia econ贸mica centralmente estatal (Kicillof convoca a las organizaciones a sumarse y ser parte del Estado), mientras que la segunda augura una mediaci贸n entre el Estado y la comunidad organizada.

Observaciones cr铆ticas a la salida estatal/capitalista

El debate se torn贸 interesante porque expone los nudos de discusi贸n centrales de lo que hist贸ricamente se conoci贸 como el sector piquetero, desocupado o de la econom铆a popular. Si bien Grabois da un car谩cter 鈥渙perativo鈥 a sus tesis, el aspecto estrat茅gico que est谩s emanan demarca una diferencia central con aquellas perspectivas de quienes estrat茅gicamente nos asumimos desde una perspectiva revolucionaria/socialista o que, de m铆nima y por negaci贸n, no vemos viable resolver los grandes problemas de la humanidad (como es el caso del trabajo) dentro del capitalismo.

Volviendo a Kicillof. Su recuperaci贸n de Marx es parcial, ya que lo hace desde la categor铆a de sobrepoblaci贸n relativa en su fase estancada (la describe como 鈥減oblaci贸n obrera sobrante consolidada de subjetividad degradada鈥). Coincidiendo con la utilizaci贸n del concepto, el problema reside en que no se analiza c贸mo se construye el sector mencionado[1], el cual toma cuerpo y forma a partir de la variaci贸n en la composici贸n del capital entre su parte variable (mano de obra) y la constante (t茅cnica/tecnolog铆a).

El desfasaje de una parte por sobre la otra a partir de los nuevos fen贸menos tecnol贸gicos explica la existencia del sector analizado, el cual innegablemente es cada vez m谩s grande en el mundo y en el pa铆s. Es decir, que en el coraz贸n mismo del capitalismo y de la profundizaci贸n del proceso de acumulaci贸n se encuentra la causa de la desocupaci贸n estructural y del debate entre dos exponentes del kirchnerismo actual. Pens谩ndolo en tiempos hist贸ricos, qu茅 nos hace pensar que con pol铆ticas distributivas dentro del capitalismo puede resolverse el problema laboral, incluso si se lo contemplara desde un 鈥渃apitalismo humano鈥 o industrialista[2]. En ese punto, y sin acordar en la propuesta de salida, Grabois reviste mayores aciertos (tal vez desde el derrotismo que tanto pareciera criticarle Kicillof), asumiendo que la propuesta industrialista de su par no es suficiente para modificar el proceso en ciernes, por lo que la adaptaci贸n a lo existente (con mejoramientos reivindicativos) es la salida que elige para el momento actual y futuro.

Por otra parte, y siendo conscientes de lo acotado de los tiempos en este tipo de actividades, puede decirse que no se abord贸 en profundidad la discusi贸n sobre las implicancias de la competitividad capitalista y los problemas que esta genera a las distintas experiencias que se desenvuelven dentro de la econom铆a popular. M谩s all谩 de esta omisi贸n, el referente del MTE termina asumiendo que el sector informal deber谩 mantenerse 鈥渟ubsidiado鈥 y con una baja productividad respecto al Estado y el sector privado.

De manera menos clara y deformada por concepciones autonomistas, en su momento este debate tuvo lugar en los or铆genes del movimiento piquetero, all谩 por 1996. Tal vez hoy cobre m谩s claridad al calor de a帽os de experiencia en los movimientos y mayor desarrollo de las discusiones. De todas formas, la pregunta que resonaba en ese entonces sigue teniendo plena vigencia: 驴es posible resolver el problema de la pobreza, la precarizaci贸n y la desocupaci贸n en el actual proceso de acumulaci贸n capitalista? Algunos y algunas consideramos que no, m谩s all谩 de que la respuesta pr谩ctica al problema se encuentre fuera de nuestro alcance en la actual correlaci贸n de fuerzas. Pese a todo, redoblamos los esfuerzos en la construcci贸n de organizaciones sociales que procesualmente puedan trascender las luchas netamente reivindicativas a otras de car谩cter pol铆tico/estrat茅gico.

En ese marco, se vuelve necesario retomar los debates en torno al reparto de las horas de trabajo, pol铆ticas transicionales hacia un nuevo sistema, elaboraci贸n de un plan industrializador competitivo a nivel internacional y la construcci贸n de una alternativa pol铆tica con la clase trabajadora y los sectores popular como cabeza y no como columna vertebral.

[1] 鈥淒esocupades, marx y una discusi贸n sobre 麓los excluidos麓鈥, Nicol谩s Salas y Joaqu铆n Andrade. Revista Marabunta, mayo del 2021.

[2] Las tesis de Kicillof que sostienen que una posible industrializaci贸n en los marcos capitalistas recuperar铆an el trabajo a los niveles anteriores a la dictadura pareciera no contemplar que en la actualidad, tendencias pol铆ticas y econ贸micas de las principales potencias econ贸micas vienen discutiendo en Davos la necesidad de crear una renta universal de hasta 1000 d贸lares para los sectores de la poblaci贸n que vayan siendo despojados del proceso productivo.