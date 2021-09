–

De parte de Terraindomite September 24, 2021 43 puntos de vista

Klaus Schwab pertenece a una familia suiza de colaboradores nazis, como señala un reportaje de Johnny Vedmore publicado en Unlimited Hangout (1):

“Especialmente reveladora es la historia del padre de Klaus, Eugen Schwab, que dirigió la rama alemana de una empresa de ingeniería suiza, apoyada por los nazis, actuando en la guerra como un destacado contratista militar. Esa empresa, Escher-Wyss, utilizó mano de obra esclava para producir maquinaria fundamental para el esfuerzo bélico nazi, así como para el esfuerzo de los nazis por producir agua pesada para su programa nuclear. Años más tarde, en la misma empresa, el joven Klaus Schwab formaba parte del consejo de administración cuando se tomó la decisión de suministrar al régimen racista del apartheid de Sudáfrica el equipo necesario para avanzar en su intento de convertirse en una potencia nuclear.”

Sobre Klaus Schwab, la Red Voltaire (2) afirma que:

“El alemán Klaus Schwab fue alumno del ex secretario de Estado Henry Kissinger en la Escuela de Gobierno ‎de Harvard. ‎

Después, en los años 1970-1980, Schwab fue uno de los directores de la firma Escher-Wyss ‎‎(posteriormente absorbida por Sulzer AG), que desempeñó un importante papel en el programa ‎sudafricano de investigación nuclear, desarrollado bajo el régimen del apartheid y en violación de ‎la resolución 418 del Consejo de Seguridad de la ONU. ‎

Con ayuda del vicepresidente de la Comisión Europea encargado de los temas económicos, ‎Raymond Barre –ex primer ministro francés y miembro de la Comisión Trilateral–, Klaus Schwab ‎creó un círculo de jefes de empresas que se convirtió en lo que se conoce como el Foro Económico ‎Mundial de Davos. El cambio de denominación se realizó con ayuda del Center for International ‎Private Enterprise (CIPE), la rama patronal de la National Endowment for Democracy (NED)‎ –que sirve a su vez de pantalla a la CIA. Es ‎por eso que, en 2016, Schwab aparece registrado en el Grupo de Bilberberg –órgano de ‎influencia de la OTAN– como funcionario internacional, aunque nunca lo ha sido oficialmente. ‎

Nacido en una familia de colaboradores nazis, el alemán Klaus Schwab dice ser ‎‎«transhumanista» y promotor de la «globalización equitativa».”

Aunque ni la propia Wikipedia se anima a escribir algo sobre la familia del oscuro personaje Klaus Schwab, se sabe que la historia no enseña por identidad, sino por analogía, y que la aristocracia europea suele infiltrar cortesanos y aristócratas de menor rango en la dirección de las estructuras de poder supranacional con el objetivo de llevar a cabo sus agendas (3).

También es evidente que con o sin vínculos de parentesco, la ideología, los intereses, la forma de pensar y los compromisos de Klaus Schwab, el linaje Rothschild y el nuevo imperio anglo-veneciano, son los mismos.

Sobre el desempeño de Klaus Schwab en el Foro Económico Mundial, Mark Bender dijo lo siguiente en un artículo de febrero de 2021, publicado por Executive Intelligence Review (4):

“El Foro Económico Mundial (FEM), dominado en sus últimas conferencias por el Príncipe Carlos, Mark Carney y Klaus Schwab, es el principal impulsor de una nueva coalición de poderes empresariales e institucionales que ahora pretende de romper los propios cimientos de la economía humana. El surgimiento de esta coalición, está dirigida directamente contra los elementos primarios de la producción industrial al llamarlos ‘contaminantes de carbono’.”

William Engdahl escribió lo siguiente en la misma revista en febrero de 1997 (5):

“El Foro Económico Mundial de Davos fue creado en 1971 por el empresario suizo Klaus Schwab. La visión del mundo de Schwab se formó durante la década de 1960 como alumno de los seminarios de Harvard de Henry Kissinger, que también es un asiduo de Davos. El modelo de Schwab para la reunión de Davos, reconoce, proviene de la asistencia a las reuniones del secretista Grupo Bilderberg. Schwab desarrolló el formato de una reunión de élite muy cara (cada delegado debe pagar entre 16.000 y 20.000 dólares para asistir) en los Alpes suizos, que se centraría en las principales preocupaciones de la clase dirigente mundial de la banca, el gobierno y los negocios. Cada año, más de 1.000 delegados y ponentes se reúnen durante varios días en sesiones públicas, pero sobre todo en charlas privadas informales. En ellas se perfilan políticas y acuerdos de importancia estratégica. Quién es invitado y quién no, se toma como una señal de ‘aceptación’ política por parte de este establishment globalista.”

Se le suele dar un papel excesivamente importante al clan de los Rothschild, pero en realidad estos sólo se desempeñan como testaferros y administradores de la riqueza de cerca de una docena de familias como los Reading, los Samuel, los Fleming y los Keswick, según afirma el historiador ruso Andrei Fursov (6):

“Son todo un equipo y los Rothschild son sólo su fachada. Pero la gente sólo escribe sobre los Rothschild. Y desde mi punto de vista, si se escribe tanto de los Rothschild y poco de otras familias es porque estas familias son cosa seria y se protegen bien. Todo mundo sabe de los Rothschild y los Rockefeller. Y ellos han sido especialmente enfocados como centro de atención para que todo lo demás permanezca detrás de escena.”

Este es nuestro amigo Klaus, uno de los principales ideólogos del transhumanismo, de la 4ª revolución industrial y el principal promotor del gran reinicio del Foro Económico Mundial, lo que podría considerarse como la rama económica y tecnológica de la agenda 2030. Toda una joya, el amigo Klaus.

Notas

(1) Johnny Vedmore, en Unlimited Hangout: Schwab Family Values.

(2) Red Voltaire: ¿Quién es Klaus Schwab?‎

(3) Mente Alternativa: Tres cortesanos que la nobleza negra ha usado para moldear la estructura supranacional de la unión europea.

(4) Mark Bender: WEF’s ‘Mission Possible’ Targets The Building Blocks of Human Society; en Executive Intelligence Review: The Great Leap Backward: LaRouche Exposes the Green New Deal; 12 de febrero de 2021.

(5) William Engdahl: World financial elites focus on systemic crisis in Davos, en Executive Intelligence Review, February 21 de enero de 1997.

(6) Andrei Fursov: El rol de los Rothschild en el Imperio Británico (entrevista subtitulada del ruso al inglés).