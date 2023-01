–

Hassan Ko莽er advirti贸 que la continuaci贸n de las pol铆ticas unilaterales del gobierno de Damasco y su negativa a dialogar a la luz de la ocupaci贸n turca de tierras sirias podr铆a conducir eventualmente a la divisi贸n del pa铆s, y reiter贸 su disposici贸n a entablar un di谩logo constructivo con el gobierno de Damasco para preservar la unidad del pa铆s

El gobierno de Damasco insiste en medios militares para la crisis siria de los 煤ltimos 10 a帽os y se niega a dialogar con la Administraci贸n Aut贸noma. Sin embargo, la militarizaci贸n no ha tra铆do m谩s que destrucci贸n, asesinatos y desplazamientos contra el pueblo sirio.

Con la continuaci贸n de la ocupaci贸n turca de los territorios sirios, las intenciones turcas de anexar estas 谩reas a Turqu铆a, como lo hizo anteriormente en el distrito de Iskenderun, la importancia de un acuerdo entre los sirios para poner fin a la ocupaci贸n y eliminar el espectro de la partici贸n es aumento.

Desde el establecimiento de la Administraci贸n Aut贸noma del Norte y Este de Siria, ha confirmado que la soluci贸n a la crisis siria solo ser谩 a trav茅s del di谩logo sirio, pero el gobierno de Damasco lo rechaza categ贸ricamente como resultado de esto prolong贸 la crisis siria.

En este sentido, nuestra agencia se reuni贸 con el copresidente adjunto del Consejo Ejecutivo conjunto de la Administraci贸n Aut贸noma del Norte y Este de Siria, Hassan Ko莽er, quien confirm贸 que el di谩logo sirio es la mejor soluci贸n a la crisis siria.

En este sentido, dijo, 鈥淟a intervenci贸n de pa铆ses extranjeros no resolver谩 la crisis porque la soluci贸n de la crisis siria es con el pueblo y la decisi贸n del pueblo sirio, no de los pa铆ses extranjeros que no quieren resolver la Siria鈥. crisis y salir de ella鈥

La soluci贸n militar trajo problemas a Siria

Se帽al贸 la necesidad de construir una oposici贸n nacional para llegar a la soluci贸n correcta en Siria, y que 鈥渆l r茅gimen sirio debe saber que la situaci贸n en Siria es diferente al pasado, ha habido 10 a帽os de guerra, desplazamiento y matanza, y tiene que evaluar bien la situaci贸n para que podamos encontrar una soluci贸n a la crisis siria鈥.

Se帽al贸 que la Administraci贸n Aut贸noma en general tiene como primer objetivo la unidad de los territorios sirios y cree que la resoluci贸n internacional 2254 es la base, 鈥測 queremos una salida pol铆tica a la crisis, y la hemos planteado varias veces porque la soluci贸n militar ha exacerbado la situaci贸n econ贸mica, social y pol铆tica en Siria y ha destruido la infraestructura鈥.

La Administraci贸n Aut贸noma uni贸 a los pueblos de la regi贸n

Tambi茅n agreg贸: 鈥淭enemos que desarrollar el di谩logo pol铆tico porque el di谩logo pol铆tico es muy importante, desde el principio, decimos que el gobierno de Damasco debe entablar un di谩logo con la Administraci贸n Aut贸noma, porque la gente del norte y este de Siria luch贸 por la unidad de Siria y expuls贸 a ISIS.

鈥淟as Fuerzas Democr谩ticas Sirias liberaron las regiones del norte y este de Siria que fueron entregadas por el r茅gimen sirio al terrorismo de ISIS, por lo que nadie puede hablar sobre el patriotismo y la Administraci贸n Aut贸noma鈥, agreg贸.

La unificaci贸n de los territorios sirios es la base para resolver la crisis

Indic贸 que Siria tiene dos opciones: 鈥淪i no unificamos los territorios sirios y si no liberamos las 谩reas ocupadas por Turqu铆a, Siria se dividir谩鈥.

鈥淪obre el terreno, las 谩reas ocupadas por Turqu铆a est谩n pr谩cticamente divididas, porque el idioma impuesto en las 谩reas ocupadas es el turco, y la moneda utilizada es la moneda turca, y se nombr贸 un gobernador para las 谩reas ocupadas por Turqu铆a鈥, agreg贸.

Concluy贸 su discurso diciendo: 鈥淓xiste un peligro para Siria, y el objetivo de la Administraci贸n Aut贸noma es hacer frente a este peligro y proteger la integridad territorial de Siria, y nuestro objetivo es construir una administraci贸n descentralizada porque si no construimos Una administraci贸n descentralizada, Siria estar谩 dividida y la intransigencia del r茅gimen prolongar谩 la crisis鈥.

ANHA

