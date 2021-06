–

Desde hace mucho tiempo el Consejo Asesor Indígena, CAI, de la Provincia de Río Negro, viene alertando el atropello que se está llevando adelante por parte de empresarios o de distintas personas relacionadas al poder, sobre las diferentes comunidades de la zona. En este caso, tenemos que hablar de Kom Kiñe Mu.

Efectivamente, esta comunidad que viene soportando los distintos abusos sobre su territorio, a pesar de las distintas denuncias, lleva casi 30 años de resistencia y lucha ante los atropellos que deben soportar.

“Un día por el año ’97 o ‘98, apareció en el portón de mi rukita (casa), un hombre gordo, grandote. Se bajó de una camioneta con un portafolio grande, me saludó como si me conociera de toda la vida y sin esperar que yo lo invitara a pasar, entró y tiró el portafolio arriba de la mesa. Hablaba rápido y me decía: ‘Véndame el campo, Irma. Yo la veo sola, sufriendo detrás de sus chivas todos los días, para qué se va a quedar acá sufriendo, váyase al pueblo’”. Esto lo cuenta Irma Cayunao, de 73 años que vive en el territorio ocupado tradicionalmente por esta comunidad, y dice que desde entonces continuaron viniendo.

“Pero volvían, esperaban los momentos en que me encontraba sola, sin mis hijos, y me decían ‘piénselo, usted está sola acá, en medio de la nada y le puede pasar algo’”. Por entonces, los que venían representaban a la empresa de Joseph Lewis.

Pero bueno, en la actualidad la comunidad está sufriendo el despojo por parte de un empresario llamado, Hugo Alberto Barabucci, que dice haber comprado más de la mitad del territorio que tradicionalmente ocupa, con dinero, a título de donación de un Emir de Qatar.

Los hermanos dicen que estos abusos, en esa zona de la cordillera, vienen de hace tiempo, pero que ellos resisten y soportan el avance sobre su territorio. Han alterado su vida, quemado un puesto, destruyeron picadas, desparraman los animales, construyeron cabañas sobre un mallín lugar de pastoreo de sus animales, desagotan los pantanos, sus lugares sagrados y están avanzando continuando con el alambrado.

Por todo esto la Kom Kiñé Mu, apoyada por distintas comunidades que se solidarizan e integran el Consejo Asesor Indígena, ha decidido desalambrar su territorio, y están dispuestos a quitar cada elemento de sometimiento y dominación. Ya no quieren seguir siendo violentados, sometidos o despojados.

Para informarnos mejor de la situación contamos con el testimonio de Claudia Benavidez, integrante de la comunidad, e hija de doña Irma Cayunao.

