De parte de Kurdistan America Latina April 13, 2023 52 puntos de vista

鈥淐omo cine de resistencia, pretendemos mostrar la rebeli贸n y la liberaci贸n del pueblo kurdo principalmente a trav茅s de narraciones cinematogr谩ficas con un enfoque pol铆tico y est茅tico鈥. Hablamos con Kom卯na F卯lm a Rojava a prop贸sito de su 煤ltima producci贸n, 鈥淜oban锚鈥, una pel铆cula que describe la defensa del 鈥淪talingrado kurdo鈥, y que tras su estreno en Teruel y Zaragoza llegar谩 pr贸ximamente a Chaca y Uesca.

Cine y revoluci贸n. Dos palabras cargadas de futuro y memoria que definen a Kom卯na F卯lm a Rojava (Comuna de Cine de Rojava). Este colectivo de cineastas tiene su sede en la regi贸n aut贸noma kurda del noreste de Siria. Rojava, la parte m谩s peque帽a de Kurdist谩n -el pueblo sin Estado m谩s grande del mundo-, y sin embargo su proceso de revoluci贸n social, una experiencia de confederalismo democr谩tico, es internacionalmente conocido. AraInfo ha podido hablar con algunas de sus integrantes a cerca de su 煤ltima producci贸n, 鈥淜oban锚鈥. Una pel铆cula cruda, intensa, que atrapa y emociona, que describe con detalle la resistencia de la conocida como el 鈥淪talingrado kurdo鈥.

Dirigida en 2022 por la realizadora 脰zlem Ya艧ar, m谩s de 200 personas la han podido ver en pantalla grande en Teruel y Zaragoza, en su estreno en Arag贸n el pasado mes de marzo, gracias al trabajo del Colectivo de Solidaridad con Kurdist谩n. Tras proyectarse este 11 de abril por segunda vez en la capital aragonesa, 鈥淜oban锚鈥 llegar谩 el jueves 20 de abril a Chaca y el 4 de mayo a Uesca. 鈥淢ira aqu铆 arriba, el sol rojo ha salido. El pa铆s del pueblo kurdo se est谩 rebelando鈥, canta uno de los protagonistas al calor del fuego junto a sus camaradas en la noche previa a la batalla final, en una escena que revive el car谩cter de 鈥淭ierra y Libertad鈥.

-Kom卯na F卯lm a Rojava nace un 14 de julio de 2015. 驴Con qu茅 objetivos?

-El kurdo es uno de los pueblos m谩s antiguos de Mesopotamia. Como es bien sabido, se les intent贸 destruir mediante pol铆ticas de genocidio y masacre que duraron muchos a帽os, especialmente despu茅s de que su tierra fuese dividida en cuatro partes (Turqu铆a, Irak, Ir谩n y Siria). Los ataques de opresi贸n e invasi贸n a los que se ha enfrentado a lo largo de su historia no s贸lo han sido contra sus bienes f铆sicos, sino tambi茅n contra sus bienes culturales. Esta tragedia, a la que el pueblo kurdo est谩 socialmente expuesto, ha sido objeto de m煤ltiples manifestaciones art铆sticas, pero este estado de permanente resistencia ha sido manipulado y tergiversado o ignorado. Desde el momento de su fundaci贸n, Kom卯na F卯lm a Rojava, como cine de resistencia, pretende mostrar la rebeli贸n y la liberaci贸n del pueblo kurdo principalmente a trav茅s de narraciones cinematogr谩ficas con un enfoque pol铆tico y est茅tico.

-驴El arte y la revoluci贸n van de la mano?

-Somos uno de los pueblos que intentan eliminar por completo dentro de la cultura ling眉铆stica y educativa de los Estados-naci贸n dominantes, ser absorbidos por todo tipo de instituciones estatales y, en 煤ltima instancia, ser destruidos. Nosotras y nosotros, como pueblo kurdo, hemos experimentado procesos a煤n m谩s peligrosos que los genocidios f铆sicos, por lo tanto, la revoluci贸n para nosotros no es s贸lo un acontecimiento que sucede en un momento dado y termina ah铆, sino que es una forma de vida. Como pueblo kurdo, nos vimos obligados a negar nuestra propia existencia e identidad. Por esta raz贸n, la revoluci贸n tiene que estar vinculada a todos los 谩mbitos de la vida y a todas las dimensiones de la labor social y pol铆tica, as铆 como a todas las obras culturales. Revoluci贸n, es tambi茅n un retorno a la propia esencia en el sentido cultural, tambi茅n significa encuentro y fusi贸n con los valores culturales universales de la humanidad en contra de todos los dict谩menes de la cultura dominante. Todo lo que fue destruido por los aparatos del poder y la dominaci贸n y reemplazado por algo nuevo al final acab贸 convirti茅ndose en su contrario, como hemos visto en anteriores experiencias revolucionarias. Por lo tanto, ser铆a m谩s exacto definir la revoluci贸n cultural como la reconstrucci贸n de todos los valores sociales (la cultura en sentido amplio) que han sido deteriorados, da帽ados, disminuidos y debilitados, en lugar de hacer referencia a crear algo nuevo. A la luz de esta definici贸n, la principal tarea de la revoluci贸n es culturalizar la comprensi贸n de que la sociedad continuar谩 su existencia apoy谩ndose en sus propios valores culturales contra todos los mecanismos de imposici贸n y opresi贸n. Podemos definir brevemente la relaci贸n entre revoluci贸n y cultura de la siguiente manera: cuando se establezca el mecanismo organizativo facilitador de la reconstrucci贸n sociocultural (tanto el retorno a la esencia como la cultura material-espiritual en el sentido de los valores universales), ser谩 posible hablar de revoluci贸n y, en particular, de revoluci贸n cultural.

-Hablemos de la pel铆cula 鈥淜oban锚鈥, vuestra 煤ltima producci贸n. Una historia real sobre la resistencia de la ciudad kurda, en la frontera turco-siria, bajo el asedio del Daesh (ISIS, EI) en 2014. 驴C贸mo surge la idea de llevarla al cine?

-Koban锚 fue testigo de resistencias heroicas que fueron 茅picas. Esta gran resistencia, que fue observada de cerca por todo el mundo, fue una resistencia en nombre de toda la humanidad. No s贸lo las y los kurdos, sino miles de personas de todo el mundo, cuyos corazones lat铆an por la justicia, la igualdad, la libertad de las mujeres y la sociedad, participaron en esta resistencia contra la barbarie del ISIS. Miles de personas que lograron este honor dieron la vida. Nos dejaron un mundo mejor. Conmemorando a todas las personas combatientes de la resistencia con amor y gratitud, la idea del proyecto cinematogr谩fico comenz贸 con el debate sobre c贸mo podemos responder a esta tremenda resistencia por nuestra parte. Decidimos que la resistencia de Koban锚 deber铆a de ser una pel铆cula, una expresi贸n y agitaci贸n cultural de una resistencia liberadora. Seguro que hacer una pel铆cula no es suficiente, somos conscientes de ello. La resistencia de Koban锚 puede ser objeto de muchas pel铆culas, libros, obras de teatro鈥 de diferentes formas. Este fue un comienzo y debe ser continuado en muchos otros proyectos diferentes.

-Dentro del trabajo de la escritura de la propia memoria e historia de la revoluci贸n, 驴qu茅 papel juega 鈥淜oban锚鈥?

-La resistencia de Koban锚, por supuesto, representa uno de los logros hist贸ricos m谩s importantes de la revoluci贸n de Rojava. En este sentido, la pel铆cula 鈥淜oban锚鈥 crear谩 sin duda una importante memoria para las generaciones futuras. Creemos que desempe帽ar谩 un papel importante a la hora de responder e impedir los intentos de la civilizaci贸n dominante y estatal de distorsionar la historia jugando con la memoria sociocultural de la sociedad. Pero no olvidemos que la pel铆cula s贸lo intenta mostrar una peque帽a parte de la resistencia. Por lo tanto, a trav茅s de esta pel铆cula ser谩 insuficiente conocer y presentar la resistencia de Koban锚 en su totalidad, que ocupa un lugar importante en la historia de la revoluci贸n de Rojava.

-Tengo entendido que el rodaje fue muy complicado. Pero el resultado final es espectacular. Para qui茅n no se haga una idea, 驴c贸mo es rodar en plena guerra?

-Por supuesto, es dif铆cil hacer arte en general y una pel铆cula en particular en una geograf铆a dominada por la guerra. Aunque la idea de hacer la pel铆cula y los preparativos realizados para ello se remontan a mucho tiempo atr谩s, se pospuso varias veces debido a las inadecuadas condiciones. Para poner fin a esta situaci贸n, decidimos ponernos en marcha con la determinaci贸n de hacer la pel铆cula pasara lo que pasara. Al fin y al cabo, 铆bamos a hacer una pel铆cula sobre una resistencia que fue real en ese mismo lugar. Con la orientaci贸n y direcci贸n de los que resistieron all铆 y del propio lugar, las dificultades se fueron superando paso a paso. Nos convertimos en parte de la resistencia durante todo el proceso de rodaje.

-La pel铆cula sigue a Zehra Penaber una mujer kurda de 32 a帽os que forma parte de las Unidades Femeninas de Protecci贸n (YPJ). 驴Cu谩l es el papel de las mujeres en la revoluci贸n? 驴C贸mo es visto por los pa铆ses de Oriente Medio?

-Zehra Penaber fue una de esas luchadoras que supo ver muy bien el peligro que corr铆an las mujeres y la sociedad. La historia de las mujeres en Sinjar (Shengal) podr铆a haberse convertido en la historia de las mujeres en Rojava, en todo el Kurdist谩n, en otros pa铆ses鈥 El ISIS ten铆a el objetivo de traer una vida de oscuridad para todas las mujeres, secuestrando mujeres, violando mujeres, vendiendo mujeres, utilizando mujeres como esclavas sexuales, prohibiendo a las mujeres en todos los 谩mbitos de la vida鈥 As铆 que donde el ISIS llegaba, la vida de las mujeres retornaba a un pozo oscuro y profundo. Por eso Zehra y otras miles de combatientes de YPJ lucharon contra esto. YPJ no es s贸lo un ej茅rcito armado, tambi茅n est谩 muy bien educado ideol贸gicamente. Las combatientes de las YPJ tienen una buena informaci贸n sobre la historia de las mujeres y las sociedades, han analizado bien la civilizaci贸n capitalista y la explotaci贸n sobre las mujeres. As铆 que debemos leer esta gran resistencia de las combatientes de YPJ desde esta perspectiva. La existencia de mujeres en la revoluci贸n de Rojava no es s贸lo en las filas de YPJ, vemos mujeres en la educaci贸n, la econom铆a, la pol铆tica, la ecolog铆a鈥 Podemos ver que las mujeres dan la bienvenida a la revoluci贸n con un gran amor y alegr铆a. Este es un buen ejemplo tambi茅n para las mujeres de Oriente Medio y del resto del mundo. Otro mundo es posible y podemos crear un mundo con nuestro esfuerzo y resistencia donde las mujeres sean libres. Como dice nuestro l铆der Abdullah 脰calan, la libertad de las mujeres es la libertad de la sociedad.

-Se est谩 proyectando ahora en diversas ciudades del mundo, entre ellas a Zaragoza y Teruel en Arag贸n, pero se vio por primera vez en septiembre de 2022 en Koban锚. 驴Qu茅 tal fue el estreno?

-Durante todo el proceso de producci贸n, los vecinos y vecinas de Koban锚 hicieron todo lo posible por el 茅xito de la pel铆cula. La ve铆an como su propia obra. Estuvieron con nosotros y nosotras en todas las fases y no nos dejaron solas. Participaron en la primera proyecci贸n con gran entusiasmo e inter茅s. Se hicieron proyecciones adicionales simult谩neas porque no hab铆a espacio suficiente en la sala de proyecci贸n. Este inter茅s de los vecinos y vecinas de Koban锚 nos honr贸 y motiv贸 para llevar a cabo otros trabajos.

-La pel铆cula termina con el amanecer de la liberaci贸n de Koban锚, que qued贸 completamente destruida en enero de 2015. 驴Cu谩l es la situaci贸n actual de la ciudad?

-Tras la guerra, Koban锚 se reconstruy贸 en gran medida. Sin embargo, algunas de las ruinas que aparecen al final de la pel铆cula siguen existiendo. Estas ruinas se dejaron como estaban. Esta zona, convertida en museo abierto, mantiene viva la memoria espacial.

-Rojava es un enemigo directo del Estado turco. De hecho, los bombardeos sobre la regi贸n siguen siendo una constante. 驴La pel铆cula 鈥淜oban锚鈥 tambi茅n ha sido objetivo del gobierno de Erdogan?

-No ha habido proyecciones en Turqu铆a ni en el Kurdist谩n del Norte. No se dieron las condiciones para ello debido a las presiones del Estado turco. La pel铆cula se comparti贸 a trav茅s de las redes sociales de forma abierta para que llegara lo antes posible a la poblaci贸n. Contra esto nos encontramos con algunas intervenciones concretas y el Estado fascista turco bloque贸 el acceso a la pel铆cula online. Pero aun as铆 no lograron salir adelante y 鈥淜oban锚鈥 puede ser vista de manera abierta online.

FUENTE: Iker Gonz谩lez Izagirre / AraInfo

