Kommuniqué der Karawane für das Wasser und das Leben

–

De parte de EZLN April 27, 2022 250 puntos de vista

Abr272022

Kommuniqu茅 der Karawane f眉r das Wasser und das Leben

<!–

24142

–>

An den Ej茅rcito Zapatista de Liberaci贸n Nacional 鈥 EZLN

An den Congreso Nacional Ind铆gena 鈥 CNI

An den Indigenen Regierungsrat 鈥 CIG

An die Comisi贸n Sexta Zapatista des EZLN

An das rebellische Europa

An diejenigen, die die Erkl盲rung f眉r das Leben unterzeichnet haben

An die Pueblos, die k盲mpfen und widerstehen

Die Karawane f眉r das Wasser und das Leben 鈥 f眉r unsere verehrte Madre Tierra, die Mutter Erde 鈥 beendet heute ihre Rundreise im zapatistischen Gebiet von Cuentepec, in Morelos. W盲hrend der 34 Tage haben wir unsere Schwestern, Br眉der, Schwestern-Br眉der der Pueblos Tutunaku, Nahua, Otom铆 (脩h枚帽h枚), Mazateco, Triqui, Zapoteco, Binizaa, Matlatzinca, Nuntaj iyi und Ayuujk besucht 鈥 f眉r die Wasser und Land ehrw眉rdig sind. Sie geben ihr Leben, um das zu verteidigen oder wiederzuerlangen, was ihnen geh枚rt. Wir haben uns mit Compa帽er@s aus Deutschland, Frankreich, Griechenland, Portugal, Guatemala, Chile, Spanien, den Niederlanden, der Schweiz, Australien und Gro脽britannien verbunden und organisiert, welche ebenfalls in ihren Gebieten k盲mpfen und widerstehen 鈥 und die Losung ausgaben, die Karawane und die K盲mpfe, die sie zusammen bilden, zu begleiten.

Wir waren Zeug*innen, wie das Gesetz der Pueblos 鈥 nicht mit der Natur zu streiten sondern sie zu reproduzieren 鈥 erf眉llt wurde: Als die Pueblos Nahuas das Bonafont-Danone-Werk dicht gemacht und in das [Haus der Pueblos] Altepelmecalli verwandelt hatten, kehrte das Wasser in seine Flussl盲ufe und in die Brunnen zur眉ck. Der Staudamm von Santiago Mexquititl谩n hat [jetzt] wieder Wasser, nachdem der Pueblo Otom铆 das Wasserreservoir von Barrio Cuarto 眉bernahm. Dort weigert sich die CONAGUA, die Rechte f眉r die Wasserversorgung und -kontrolle abzutreten. Die M眉llhalde von Tehuac谩n hat aufgeh枚rt weiter anzuwachsen, nachdem sie durch den Pueblo von Santa Mar铆a Coapan geschlossen wurde. In der Sierra Norte von Puebla wurden f眉nf Bergbau-Konzessionen aufgehoben und zwei Staudamm-Wasserkraftwerke verhindert. Die Verk盲ufer*innen der UPVA 28 de octubre (1) erhalten 鈥 dank ihres Widerstands 鈥 ihren [枚ffentlichen] Arbeitsraum aufrecht. Der Ort, an dem der Verr盲ter der Pueblos, Adelfo Regino Monte, Emp枚rung und 脛rgernis erzeugte 鈥 das INPI [Nationales Institut der Pueblos Ind铆genas] 鈥 wurde von der Comunidad Otom铆, Anwohner*innen in Mexiko-Stadt, besetzt und in die Casa de los Pueblos y Comunidades Ind铆genas (2) 禄Samir Flores Soberanes芦 umgewandelt. Von dort aus wird gek盲mpft, Widerstand geleistet und sich mit den Pueblos organisiert.

Die Pueblos haben die Karawane in ihren Asambleas, ihren Versammlungen empfangen; wir gingen mit ihnen, wir vereinigten unsere Stimmen, wir st盲rkten uns gegenseitig. Nach diesen Jahren der Pandemie zogen wir als Karawane los, um uns zu treffen, die Schmerzen der Pueblos kennenzulernen 鈥 die dieselben sind wie die unseren: Verachtung, Repression, Beraubung und Ausbeutung. Sie sind die Formen, in der sich der Krieg, den der Kapitalismus weltweit aufzwingt, manifestiert. Wir gingen los, uns in anderen Geographien, in anderer Wut und anderen Rebellionen zu suchen 鈥 denn wir sind uns bewusst, dass wir nur im Zusammenschluss der Pueblos die notwendige Kraft besitzen werden, dieses verbrecherische System zu besiegen.

Auf ihrem Weg s盲te die Karawane f眉r das Wasser und das Leben Saatk枚rner des Widerstands aus. Wie eine Welle der Rebellion n盲hrte sie das Land; und wir sahen den w眉rdigen Kampf der Pueblos 鈥 die sich dem Vergessen, Vergessen werden widersetzen 鈥 erbl眉hen.

Wir 眉berschritten die uns aufgezwungenen Grenzen, wir durchbrachen die Umzingelungen, wir taten uns zusammen und verflochten unsere K盲mpfe. Wir machten die Fressgier des Kapitalismus und seine unz盲hligen Bezeichnungen offensichtlich: Bergbau, Wasserausbeutung, Immobilienunternehmen, Gentrifizierung, Kontaminierung der B枚den, der Luft, der Fl眉sse und Meere, Raub von L盲ndereien, Mega-Projekte, Morde an Umweltaktivist*innen, Einknastungen, Verschwunden machen, Drogenhandel, Paramilitarismus, Kauf/ K盲uflichkeit von Bewusstsein und Gewissen, Spaltung der Pueblos, Kommerzialisierung des Lebens [Leben als Ware], Prekarisierung von Arbeit, Einheit von organisierten und autorisierten Verbrechen, Privatisierung der Bildung, Feminizide, Repression: Gewalt in all ihren Formen.

Wir machten ebenso den Staat als treuen Diener des Kapitals augenscheinlich 鈥 der seinen gesamten Repressionapparat nutzt 鈥 gegen diejenigen, die wir f眉r das Leben k盲mpfen: Um die Pueblos Nahuas von Altepelmecalli zu r盲umen, um die Compa帽er@s, die ihre Arbeitsquelle in Libres Oriental verteidigen, mit Repression zu 眉berziehen; um unsere feministischen Compa帽eras des [besetzten Hauses] Okupa Cuba zu verpr眉geln und einzusperren; um unsere Compa帽eros Fidencio Aldama, Fredy Garc铆a, Marcelino Ru铆z G贸mez, Abraham L贸pez Montejo, Germ谩n L贸pez Montejo und die sieben politischen Gefangenen von Eloxochitl谩n weiterhin in Haft zu halten; um unsere Compa帽er@s Otom铆es, Anwohner*innen von Mexiko-Stadt, ihrer Arbeitsr盲ume zu berauben; um die zu denunzieren und zu verfolgen, die f眉r eine w眉rdige Unterkunft k盲mpfen; um Journalist*innen, die die Wahrheit verteidigen, zu bedrohen und zu ermorden, um Umweltaktivist*innen ver盲chtlich zu machen und zu diffamieren; um den befreiten Raum des [besetzten Hauses] Okupa Chiapaz zu drangsalieren; um Straffreiheit f眉r die Morde an Bety Cari帽o, Samir Flores und Meztli Sarabia zu begehen; um den ungerechten Strafprozess gegen Miguel L贸pez Vega (weil er den Metlapanapa-Fluss verteidigte) weiter offen zu halten; um das Verschwunden machen von Sergio Rivera Hern谩ndez 鈥 Verteidiger des Wassers in Coyomeapan 鈥 und des Doktors Ernesto Sernas Garc铆a 鈥 Anwalt der Organisation Sol Rojo 鈥 auszuf眉hren; um die Student*innen der 枚ffentlichen Universit盲ten, die sich organisieren, um den Bildungsbereich zu verteidigen, zu verfolgen; um den St盲dten 鈥 mittels der Immobilienunternehmen 鈥 die Gentrifizierung aufzuzwingen; um die Feuchtgebiete von Xochimilco zu zerst枚ren; um ganze Gemeinden zu vertreiben und sie an Bergbaugesellschaften und Drogenh盲ndler zu 眉bergeben; um zu versuchen, die l盲ndlichen Normal-Schulen (3) verschwinden zu lassen; um die Wahrheit und Gerechtigkeit f眉r unsere 43 zu verbergen 鈥 und dass wir seitdem rufen: 禄Lebend habt Ihr sie uns genommen, lebend wollen wir sie zur眉ck芦 (4). Wir haben die [staatlichen] Institutionen CONAGUA, SERAMAT (5) und INPI augenscheinlich gemacht: Sie 眉bergeben, privatisieren, machen Gesch盲fte mit Ressourcen und L盲ndereien, indem sie 鈥 unter vielen anderen mehr 鈥 Gro脽unternehmen wie Danone, Volkswagen, Audi, Nestl茅, Constellation Brands, Coca-Cola, Gold Corp., Black Rock privilegieren.

Die Karawane hat uns auch erlaubt, unsere Widerspr眉che als Individuen und als Organisationen zu sehen und wahrzunehmen: die kapitalistischen Praktiken, die wir reproduzieren und die wir nur in Kollektivit盲t demontieren k枚nnen, das System, das in unseren K枚rpern wohnt und sich in unserem Handeln und in unseren Worten manifestiert. Um Konsumismus, Patriarchat, Machismus, Misogynie, Kolonialismus, Rassismus und Klassismus abzuschaffen, ist es notwendig, es in uns zu erkennen, es zu 盲u脽ern und Alternativen zu errichten.

Heute, wo die Karawane an ihren letzten Zwischenhalt gelangt und wir uns fragen: 禄Was folgt?芦 鈥 so wie die EZLN es tat und der Congreso Nacional Ind铆gena am 25. Jahrestag (seiner Gr眉ndung, am 12. Oktober 2021) es machte 鈥 antworten wir aus unseren R盲umen, Formen und Zeiten heraus: Wir werden weiter fortfahren, Prozesse der Autonomie zu schaffen und die Selbstbestimmung und die Beziehungen zwischen den Pueblos zu st盲rken. Wir werden den Widerstand fortsetzen, indem wir die Zukunft unserer Gebiete in die [eigenen] H盲nde nehmen.

Wir erahnen nun einen gemeinsamen Horizont der Rebellion, des Widerstands und der Organisierung, um fortzufahren mit dem gro脽en Netzwerk, welches aus dem Congreso Nacional Ind铆gena heraus gekn眉pft wird 鈥 in Verteidigung des Lebens. Jetzt, gest盲rkt durch die Teilnahme von Organisationen und Kollektiven, die wir besucht und durch mexikoweite und internationale B眉ndnisse, die wir geschaffen haben 鈥 haben wir nun die Gewissheit: Wenn sie eine*n anr眉hren, werden wir alle wirklich darauf antworten. Es bedeutet kein leeres Gerede sondern eine Warnung an die schlechten Regierungen, dass 鈥 wenn sie eine*n von uns angreifen wollen 鈥 es nach und nach keine vereinzelten, isolierten Kampf mehr geben wird. Wir wissen, wie gro脽 die Anstrengung war, um diese Karawane durchzuf眉hren. Wir wissen auch, dass ein Tag in den Gebieten nicht ausreichend ist, um ihre K盲mpfe zu verstehen. Denn unsere Geschwister leisten Tag und Nacht Widerstand, um die Zerst枚rung ihrer Gebiete zu stoppen 鈥 und um wirklich von den K盲mpfen zu lernen, gibt es keine bessere Form als es selbst zu (er)leben, den K枚rper und die H盲nde einzusetzen, um Kr盲fte zusammenzubringen und sich im Tun zu solidarisieren.

Wir sind uns bewusst, dass nach diesem langen Weg durch neun Bundesstaaten sich die gesammelten Erfahrungen und Wissen in konkrete Aktionen materialisieren m眉ssen 鈥 die den Comunidades m枚glich machen, weiter voranschreiten zu k枚nnen. Deshalb schlagen wir als Karawane f眉r das Wasser und das Leben und gegen die kapitalistische Beraubung 鈥 dem Congreso Nacional Ind铆gena (CNI), dem Indigenen Regierungsrat (CIG), dem Ej茅rcito Zapatista de Liberaci贸n Nacional (EZLN), den Pueblos, die k盲mpfen und widerstehen 鈥 die Schaffung von autonomen kleinen Schulen innerhalb der Gebiete, die dem CNI zugeh枚rig sind, vor. Autonome kleine Schulen 鈥 Escuelitas 鈥 in denen Compa帽eras und Compa帽eros aus Mexiko und der Welt eine Zeitlang unsere Comunidades besuchen und den Alltag mit den Pueblos teilen k枚nnen. Mit dem Ziel, das kennenzulernen, wof眉r wir k盲mpfen, und dass es nun 鈥 unter anderen 鈥 die Pueblos Nahuas, 脩h枚帽h枚, Mazateco, Zapoteco, Triqui, Binizaa, Matlatzinca, Nuntaj iyi und Ayuujk sein werden, die die Teilnehmenden fragen werden: 禄Und du, was?芦 Wir schlagen vor, diesen Ansto脽 in unseren Gebieten zu diskutieren und zu bewerteten 鈥 und am 12. Oktober diesen Jahres die Antwort darauf bekannt machen zu k枚nnen. Falls er angenommen wird, werden wir dann mit den organisatorischen Arbeiten beginnen, um [die autonome Escuelita] Wirklichkeit werden zu lassen.

Zum Schluss feiern und unterst眉tzen wir als Karawane den gro脽en Schritt, den heute unsere Geschwister von Cuentepec mit der Ausarbeitung des Dekrets gegen den Bergbau im Bundesstaat Morelos getan haben. Es bedeutet einen gro脽en Schritt, nicht nur f眉r die Pueblos Nahuas sondern f眉r alle Pueblos originarios (6), die wir f眉r Autonomie k盲mpfen. Heute ist ein historischer Tag f眉r alle. Heute haben die Pueblos einmal mehr entschieden, ihr Recht auszu眉ben, sich selbst zu regieren.

Cuantepec, 24. April 2022.

Unser Kampf ist und wird weiter f眉r das Leben sein.

Niemals mehr eine Welt ohne die Pueblos.

Nachschrift: Die Zukunft der Pueblos liegt nicht in den internationalen Konventionen; sie liegt in den Pueblos, die f眉r Autonomie und Selbstbestimmung k盲mpfen. Sie liegt in den Comunidades, den Gemeinschaften, die mit Freiheit leben und tr盲umen und das Leben wieder aufbauen 鈥 und nicht in Opportunisten, die die Stimme der Pueblos vereinnahmen, ersetzen und vom Kampf profitieren, damit das System weiterbesteht. Die Gegenwart der Pueblos originarios ist Widerstand und Rebellion.

F眉r die vollst盲ndige Rekonstituierung unserer Pueblos.

Zapata lebt 鈥 Der Kampf geht weiter.

Samir lebt 鈥 Der Kampf geht weiter.

Es lebe der CNI.

Es lebe der CIG.

Es lebe die EZLN.

Lebend habt Ihr sie uns genommen, lebend wollen wir sie zur眉ck.

Es leben die Pueblos, die k盲mpfen und widerstehen.

Es leben die Frauen, die k盲mpfen, sich organisieren und widerstehen.

________________________________________________________________________________

Anmerkungen der_die 脺bersetzer_in:

(1) Vereinigung der Verk盲ufer*innen und ambulanten H盲ndler*innen im Bundesstaat Puebla

(2) w枚rtlich: 禄Haus der Indigenen Pueblos und Gemeinschaften芦

(3) Selbstverwaltete Ausbildungsorte, wo Student*innen aus nichtwohlhabenden Familien eine Lehrer*innen-Ausbildung machen k枚nnen

(4) die 43 鈥 im September 2016 鈥 verschwunden gemachten Normalistas von Ayotzinapa

(5) CONAGUA (Nationale Kommission f眉r Wasser): staatliches Wasser-Unternehmen; SERAMAT (Sekretariat f眉r Umwelt und Natur-Ressourcen): Umweltministerium

(6) Verbleibt im Original, da es eine Selbstbezeichnung ist; w枚rtlich: 禄origin盲re/ urspr眉ngliche V枚lker/ Bev枚lkerungen芦

No hay comentarios todav铆a.