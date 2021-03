–

De parte de CGT Transportes Madrid March 25, 2021 81 puntos de vista

Ante el aluvi贸n de pruebas presentadas por CGT, KONECTA retira el ERE y se compromete a mantener todxs los puestos de trabajo, ofrecen realizar un ERTE (Expediente de Regulaci贸n de Empleo Temporal) para tener tiempo para reubicar al 100% de los afectados por el ERE.

ESTO HA SIDO POSIBLE GRACIAS A LA MAYOR脥A ABSOLUTA DE CGT EN BTO, PORQUE KONECTA SABE QUE LA CGT NUNCA FIRMARA UN DESPIDO COLECTIVO

A partir de este momento negociaremos para que ning煤n trabajadxr se vea perjudicadx, las reubicaciones tienen que producirse en un plazo lo m谩s breve posible, el ERTE tendr谩 que estar limitado en el tiempo, y complementado al 100% del salario, sin perdidas de vacaciones, y con el compromiso por escrito de la reubicaci贸n de la totalidad de afectadxs.

M谩s a煤n cuando tenemos noticias de que en Madrid, entran la nueva campa帽a de MASMOVIL y BANCO SABADEL, con capacidad para absorber a todxs afectadxs.

En cuanto a la campa帽a de REDSYS desde CGT hemos logrado el compromiso por parte de KONECTA de que lxs indefinidxs no sean afectadxs, por la finalizaci贸n, incluso los que han recibido el Burofax. (Dentro de este grupo estar铆an los Obra y servicio en fraude de ley por haber trabajado o estar trabajando en otras campa帽as). Si es tu caso ponte en contacto con nosotrxs:

En el caso de los Obra y servicio que no est茅n en fraude de ley, ya hemos indicado desde CGT que no aceptaremos un fin de Obra, y se encontraran de ejecutarlo con una demanda por nuestra parte. KONECTA se compromete a estudiarlo y darnos una contestaci贸n a lo largo del d铆a de hoy.

LA PR脫XIMA reuni贸n SER脕 EL MARTES 30 DE MARZO seguiremos informando

Comparte esto: