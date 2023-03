–

De parte de Grup Antimilitarista Tortuga March 26, 2023 516 puntos de vista

Esta traducci贸n proviene del cap铆tulo titulado 鈥淜osovo: Civil Resistance in Defense of the Nation, 1990s鈥 escrito por Howard Clark en el libro 鈥淩ecuperaci贸n de la historia noviolenta. La resistencia civil en las luchas de liberaci贸n鈥, editado por Maciej J. Bartkowski en Lynne Rienner Publishers.

Howard Clark fue presidente de la Internacional de Resistentes a la Guerra ( IRG ), War Resisters International. Se implic贸 profundamente en las guerras de la ex Yugoslavia, creando campamentos de paz en Bosnia , Croacia y Kosovo , de los que nos ha dejado testimonio en su obra escrita Civil Resistance in Kosovo (2000 ). Adem谩s de activista y presidente de la IRG , era investigador del Centre for Peace and Reconciliation Studies de la Universidad de Coventry . Hab铆a trabajado para Peace News , y coautor , con April Carter y Michael Randle , de People Power and Protest Since 1945: A Bibliography of Nonviolent Action (2006 ). En Espa帽a hab铆a publicado La fuerza de la gente. Resistencia no armada y solidaridad global , ICIP (2011 ) . Y en Balcanes , la herida abierta de Europa (2010 ), un cap铆tulo dedicado a la tarea llevada a cabo por el IRG en los conflictos de los Balcanes.

Kosovo

Kosovo es un Estado con reconocimiento limitado y sin salida al mar que se declar贸 independiente de Serbia el 17 de febrero de 2008, ubicado en la pen铆nsula balc谩nica, en el sureste de Europa. Abarca 10 908 km虏 de superficie鈥 y est谩 habitado por cerca de 1.8 millones de personas. Su capital es Pristina. Su 脥ndice de Desarrollo Humano se considera alto y es de 0鈥742.

Cada a帽o, del 5 al 7 de marzo, Kosovo celebra la Epopeya del Ej茅rcito de Liberaci贸n de Kosova (ELK), el aniversario del tiroteo de 1998 en el pueblo de Donji Prekaz, donde Adem Jashari, uno de los fundadores del ELK, y m谩s de cincuenta miembros de su familia fueron asesinados. La casa de Jashari ahora es un santuario. La Epopeya incluye la Noche de las Llamas cuando se encienden cincuenta fuegos y una reuni贸n en Prekaz de los principales dignatarios de Kosovo y los sucesores uniformados del ELK (en un momento el Cuerpo de Protecci贸n de Kosovo, ahora la Fuerza de Seguridad de Kosovo). Los principales discursos en 2010 fueron pronunciados por el primer ministro y presidente, en ese momento Hashim Tha莽i, fundador del ELK, y Fatmir Sejdiu, fundador y l铆der de la Liga Democr谩tica de Kosovo (LDK), el partido m谩s asociado con el lucha noviolenta. Comenz贸 Sejdiu,

El 5 de marzo de 1998. . . el legendario Comandante del Ej茅rcito de Liberaci贸n de Kosovo, Adem Jashari, y su padre Shaban y su hermano Ham毛z, cayeron sobre el altar de la libertad. Ese d铆a, adem谩s de estos tres m谩rtires, muchos otros ni帽os y miembros de la familia Jashari fueron privados de la vida. Pero, en virtud de su inigualable sacrificio, fueron condecorados con la m谩s preciosa y dorada corona en la historia de nuestra dilatada guerra por la libertad y la independencia y convertidos en s铆mbolo incomparable del sublime sacrificio por la patria.

La conclusi贸n de Sejdiu, sin embargo, invoc贸 la memoria del primer presidente de Kosovo, Ibrahim Rugova, la figura decorativa de la lucha noviolenta y la persona a la que se le atribuye haber planteado por primera vez la demanda de independencia, elogiando su visi贸n 鈥渆uroatl谩ntica鈥.

Rugova y Jashari son figuras contrastantes. El urbano Rugova (Tirana denunci贸 su 鈥渕odernismo decadente鈥) gan贸 una imagen entre los albaneses como 鈥渆l elegido de los EE. UU. 鈥測a en abril de 1990, dirigi茅ndose a los Caucus de Derechos Humanos del Congreso de los EE.UU. Nunca perdi贸 esta imagen, a pesar de los cambios en las actitudes estadounidenses. En el momento de su muerte, a pesar de todo lo que pudo haber destruido su credibilidad, Rugova era el presidente de Kosovo y el pol铆tico de mayor confianza. Adem谩s, la memoria de la resistencia noviolenta permanece en gran parte identificada con 茅l.

Jashari, por su parte, fue un 铆cono rural en la tradici贸n ka莽ak, como lo indica su sobrino Murat:

Cada naci贸n tiene un santo y una historia que es el cimiento que forma la sociedad, su base. La historia de mi familia es el eslab贸n de una cadena. . . eso se remonta a la bandera albanesa, Azem Galica, Shaban Palluzha y otros. Los albaneses siempre han estado bajo un poder extranjero opresor, ya sea Turqu铆a, Austria, Serbia, y ha habido muchos momentos de lucha por la libertad: esta es la cuesti贸n nacional albanesa en los Balcanes.

El estado de Jashari como h茅roe guerrero legendario, comentan Anna Di Lellio y Stephanie Schwandner-Sievers, ofrece un 鈥渄iscurso hegem贸nico鈥 m谩s all谩 del debate p煤blico que deja de lado la experiencia de resistencia civil de Kosovo y, en particular, el papel que desempe帽aron las mujeres en la lucha noviolenta y las 鈥渆structuras paralelas鈥.

Jashari nunca estuvo convencido de la estrategia noviolenta, pero 茅l mismo tuvo que huir de Kosovo en el invierno de 1991-1992. En ese momento, las personas con sus puntos de vista pod铆an hacer poco dentro de Kosovo excepto reconocer que la lucha noviolenta era 鈥渆l 煤nico juego en la ciudad鈥, como lo hizo Jakup Krasniqi, el amigo que escondi贸 a Jashari de la polic铆a. Aunque a mediados de 1998 Krasniqi surgi贸 como el primer portavoz de campo del ELK, hasta ese a帽o hab铆a sido un destacado activista en su LDK local, e incluso fue votado para la presidencia de la LDK en todo Kosovo.

En este cap铆tulo, mi relato de la resistencia civil se concentra en el per铆odo hasta 1994, la 茅poca de m谩xima unidad en la resistencia. Despu茅s de eso, la lucha entr贸 en una fase de estancamiento: el LDK era dominante y antidemocr谩tico, Rugova era distante y pasivo, y los horrores de la guerra en Bosnia hicieron que todas las partes en el conflicto de Kosovo (incluido Belgrado) desconfiaran de una escalada. Tambi茅n analizo el per铆odo posterior a los Acuerdos de Dayton sobre Bosnia-Herzegovina (noviembre de 1995), una 茅poca de creciente frustraci贸n en Kosovo, y c贸mo en 1997, finalmente, la noviolencia activa de los estudiantes de Prishtina demostr贸 algunos de las posibilidades que podr铆a haber ofrecido una estrategia alternativa m谩s asertiva. Las masacres de Drenica de febrero a marzo de 1998 鈥攏o s贸lo el asedio de Jashari, sino tambi茅n la matanza de familias desarmadas que siguieron el consejo de permanecer noviolentos鈥 marcaron el final de la lucha noviolenta en Kosovo.

El contexto

Invadido por Serbia en 1912 y nuevamente despu茅s de la Primera Guerra Mundial, Kosovo fue una vez m谩s incorporado por la fuerza a Yugoslavia bajo Josip Broz Tito despu茅s de Segunda Guerra Mundial. El grupo no eslavo m谩s grande de Yugoslavia (los albaneses) fue objeto de discriminaci贸n, negaci贸n de derechos e intentos peri贸dicos de 鈥渢ransferirlos鈥, especialmente a Turqu铆a durante la d茅cada de 1950.

La posici贸n de los albaneses mejor贸 dram谩ticamente despu茅s de 1966, cuando la Liga de Comunistas de Yugoslavia (LCY) de Tito opt贸 por una pol铆tica de descentralizaci贸n en toda Yugoslavia. Para los albaneses de Kosovo, esto anunci贸 un renacimiento cultural, con la provisi贸n de educaci贸n universitaria y la expansi贸n de publicaciones y transmisiones en alban茅s. Pol铆ticamente, la provincia gan贸 una autonom铆a, confirmada en la Constituci贸n de 1974 que la convirti贸 en una cuasi-rep煤blica, con su propio sistema de autogobierno, incluso una fuerza de defensa territorial, y participaci贸n en la presidencia federal en igualdad de condiciones con las rep煤blicas. Sin embargo, esto trajo dos problemas fundamentales. En primer lugar, mientras que los albanokosovares aumentaban las expectativas, la brecha econ贸mica entre Kosovo, la unidad m谩s pobre de Yugoslavia, y el resto de Yugoslavia tambi茅n estaba creciendo. En segundo lugar, los serbios de Kosovo, aunque a煤n es m谩s probable que tengan empleo, reciban salarios m谩s altos y ocupen puestos gerenciales, se sintieron agraviados por la p茅rdida de privilegios y cada vez m谩s asediados como poblaci贸n minoritaria en Kosovo.

Lo que distingu铆a a Kosovo de las rep煤blicas era que carec铆a de la derecho de secesi贸n. En marzo de 1981, un a帽o despu茅s de la muerte de Tito, una ola de protestas sacudieron Kosovo, manifestaciones espont谩neas principalmente dirigidas por estudiantes, que a menudo plantearon la demanda de que Kosovo se convierta en una rep煤blica. Se enviaron tropas federales para aplastar el levantamiento, tal vez matando hasta 300 en los pr贸ximos dos meses. Posteriormente, toda la poblaci贸n albanesa de Kosovo qued贸 bajo sospecha y la federaci贸n requiri贸 que los l铆deres albaneses de la LCY provincial, que cre铆an que Kosovo estaba progresando hacia la obtenci贸n del estatus de rep煤blica, reprimieran el 鈥渋rredentismo鈥. Despu茅s de esto, la mayor铆a de los presos pol铆ticos yugoslavos eran albanokosovares.

Los disturbios de 1981 ofrecieron una oportunidad para que los nacionalistas serbios alertaran a Yugoslavia, especialmente a otros serbios, de que los albanokosovares estaban preparando el camino para la secesi贸n acosando a los serbios para que abandonaran Kosovo. A partir de 1981, la polarizaci贸n 茅tnica se agudiz贸, especialmente con las acusaciones serbias de 鈥済enocidio cultural鈥 en Kosovo, y desde mediados de la d茅cada de 1980 en adelante se repitieron o ampliaron todas las acusaciones salvajes contra los albanokosovares en la prensa serbia. Slobodan Milo拧evi膰 tom贸 el control de la LCY serbia, present谩ndose a s铆 mismo como el campe贸n de los serbios que sufren en toda Yugoslavia, pero especialmente simbolizado en Kosovo. En 1988, utiliz贸 t谩cticas de 鈥渁lquilar una mafia鈥 para poner fin a la autonom铆a de Vojvodina y poner a Montenegro en l铆nea. Sin embargo, al revocar la autonom铆a de Kosovo, encontr贸 una fuerte resistencia no de la LCY de Kosovo, sino de los mineros.

En las primeras nevadas del invierno de noviembre de 1988, 3.000 mineros marcharon 45 km desde la bocamina en Trep莽a a Prishtina en defensa de la constituci贸n y la autonom铆a. A los mineros se unieron en todo Kosovo quiz谩s otras 300.000 personas, el 20 % de la poblaci贸n. Con autodisciplina y dignidad, y sin ninguna violencia, se enfrentaron a la polic铆a. Su extraordinaria protesta brind贸 poderosas im谩genes que fueron difundidas por toda la federaci贸n.

La situaci贸n se intensific贸. Milo拧evi膰 nombr贸 nuevos l铆deres provinciales. En febrero de 1989, cuando la Asamblea de Serbia deb铆a cancelar la autonom铆a de Kosovo, los mineros iniciaron una huelga permanente, muchos de ellos bajo tierra, algunos en huelga de hambre. Una huelga general se extendi贸 por todo Kosovo mientras que en Eslovenia y Croacia hubo manifestaciones solidarias masivas. El sexto d铆a, la LCY provincial anunci贸 la renuncia de los designados por Milo拧evi膰, y al d铆a siguiente los mineros salieron a la luz del d铆a aparentemente victoriosos. Sin embargo, hab铆an sido enga帽ados. Belgrado rechaz贸 las renuncias, impuso el estado de emergencia y comenz贸 una ola de arrestos. Las huelgas se reanudaron hasta que todos los huelguistas recibieron una carta dici茅ndoles que regresaran al trabajo o ser铆an despedidos (o arrestados).

Los informes contempor谩neos sobre las acciones de los mineros eran optimistas sobre el poder organizado de los trabajadores que reten铆a la cooperaci贸n y paralizaba la producci贸n en las industrias de Kosovo. Sin embargo, el principal poder de una huelga suele ser que el oponente necesita el producto de los trabajadores; el r茅gimen de Milo拧evi膰 pronto demostrar铆a que no ten铆a tal dependencia.

Si la constancia de los mineros prefigur贸 鈥攜 en parte inspir贸鈥 el posterior viraje hacia la resistencia noviolenta, contrastaba fuertemente tanto con la timidez de los representantes oficiales de Kosovo como con las protestas indisciplinadas que entonces estallaron. El 23 de marzo de 1989, la Asamblea de Kosovo, rodeada de veh铆culos blindados, con helic贸pteros sobrevolando y con las fuerzas de seguridad serbias dentro de la c谩mara, vot贸 a favor de anular la autonom铆a de Kosovo. Durante los siguientes seis d铆as, hubo enfrentamientos en torno a Kosovo; Amnist铆a Internacional inform贸 de una estimaci贸n de 140 muertos.

Belgrado, entonces, trat贸 de 鈥渄ecapitar鈥 a la resistencia a trav茅s de detenciones masivas. Instant谩neamente, la LCY provincial principalmente albanesa se desmoron贸 y tomaron forma nuevas iniciativas organizativas. Los 鈥渕a帽aneros鈥 eran grupos conectados con lo que puede identificarse ampliamente como la 鈥淎lternativa de Kosovo鈥, preocupados menos por la independencia que por la democratizaci贸n y, a menudo, en contacto con redes de la sociedad civil panyugoslavas. Estos activistas de Prishtina tend铆an a permanecer fuera de la LDK, aunque dos de ellos, los l铆deres del Parlamento Juvenil Blerim Shala y Veton Surroi, a帽os m谩s tarde se convirtieron en miembros del equipo negociador de Kosovo.

En diciembre de 1989 se fundaron dos organizaciones fundamentales para la resistencia masiva noviolenta. El Consejo para la Defensa de los Derechos Humanos y las Libertades (CDHRF) se convirti贸 en el principal centro de monitoreo y datos sobre derechos humanos, violaciones de derechos y maltrato policial. Se propuso asegurar que la brutalidad del r茅gimen fracasar铆a. Un grupo de todos los partidos, involucr贸 a muchos ex presos pol铆ticos y se identific贸 fuertemente con Adem Dema莽i, su presidente desde su liberaci贸n de prisi贸n en 1990 hasta que ingres贸 a la pol铆tica partidaria en 1997. Unos d铆as despu茅s, se fund贸 LDK, la fuerza que lleg贸 a dominar la pol铆tica albanesa en Kosovo. En cuesti贸n de semanas, ten铆a cientos de miles de miembros, incluidos los desertores recientes de la LCY y aquellos a quienes la LCY hab铆a reprimido desde 1981.

Los fundadores de LDK consideraron tomar las armas. Cuando, en cambio, emitieron llamados a la moderaci贸n, al principio fueron ignorados: en enero y febrero de 1990, hubo incidentes violentos en todo Kosovo, incluidas manifestantes que usaron armas de fuego. La polic铆a mat贸 al menos a treinta y dos personas. Cada vez m谩s, los albaneses de Kosovo se convencieron de que Milo拧evi膰 quer铆a provocar la guerra. La provocaci贸n m谩s extrema ocurri贸 en marzo de 1990: el 鈥渆nvenenamiento鈥 de escolares. Turbas furiosas de albaneses buscaron de inmediato tomar represalias contra los serbios: se informaron cincuenta ataques personales. Las organizaciones recientemente formadas, CDHRF, LDK y el Parlamento de la Juventud, intervinieron para evitar los linchamientos y finalmente calmaron la situaci贸n. A estas alturas, se estaba volviendo claro cu谩n alto era lo que estaba en juego. De alguna manera, las palabras repetidas frecuentemente de Shk毛lzen Maliqi, que pronto ser谩 l铆der del Partido Socialdem贸crata, 鈥渓a noviolencia se impuso鈥.

El caso pragm谩tico contra la lucha armada en este momento fue abrumador. Sin embargo, el primer per铆odo de la lucha noviolenta es notable por su idealismo, m谩s visible en un cambio de identidad, instigado por grupos de la sociedad civil, pero asumido en general. Despu茅s de la ca铆da del Muro de Berl铆n, muchos albanokosovares aspiraban a convertirse en europeos modernos. En lugar de volver a las tradiciones nacionalistas, en este momento de crisis hicieron campa帽a para reformar su propia sociedad. Los l铆deres de la sociedad civil, como Surroi y Maliqi, eran muy conscientes de que el etnonacionalismo estaba al acecho, pero vieron la oportunidad de pedir una nueva cultura democr谩tica. Otros abordaron las caracter铆sticas inaceptables de la sociedad albanesa, en particular la enemistad sangrienta, el alto analfabetismo y la posici贸n de las mujeres, construyendo as铆 una solidaridad que pudiera resistir el ataque serbio. En ocasiones, estos elementos modernizadores enfrentaron el rechazo a Maliqi y Surroi por su deseo de encontrar aliados entre la oposici贸n serbia o los voluntarios en un programa de alfabetizaci贸n de mujeres por parecer amenazar el orden patriarcal鈥攑ero en esta primera fase proyectaron una visi贸n de transformaci贸n social. Este cambio de identidad fue mucho m谩s all谩 del euroatlanticismo que hoy se atribuye a Rugova, que puede reducirse al c谩lculo pol铆tico que necesitaban los albanokosovares para buscar el apoyo de Occidente.

Nombrar la violencia

Surroi origin贸 una de las herramientas organizativas m谩s importantes para establecer una pol铆tica noviolenta, la petici贸n. Bajo el t铆tulo 鈥淧or la democracia, contra la violencia鈥, reuni贸 400.000 firmas (la mayor铆a de la poblaci贸n adulta) antes de que Surroi y Rugova lo presentaran en las Naciones Unidas en junio de 1990. Su compromiso de 鈥渉acer de cada muerte un acto p煤blico鈥 significaba, primero, informar y, segundo, organizar homenajes como paros laborales de cinco minutos o hacer sonar las sirenas de las f谩bricas o las bocinas de los autom贸viles en horarios establecidos. Evitando la confrontaci贸n callejera, la idea era utilizar el poco espacio existente para organizar acciones de bajo riesgo que fortalecieran la moral y la unidad popular. El toque de queda se marc贸 encendiendo velas y haciendo ruido.

Se desarroll贸 la pr谩ctica de que, cada vez que hab铆a un incidente violento, alguien de la LDK o CDHRF acud铆a al lugar para calmar la situaci贸n, registrar lo sucedido y explicar la estrategia de acci贸n noviolenta. La documentaci贸n de la brutalidad policial luego se presentar铆a internacionalmente para que la violencia del r茅gimen fuera contraproducente contra Belgrado.

El mismo acto de documentar la violencia puede cambiar la actitud de la v铆ctima. La polic铆a ten铆a como objetivo humillar a los albaneses pero luego, como descubri贸 el psic贸logo social Anton Berishaj en su propia experiencia, ser entrevistado por activistas y posar para las fotos 鈥渄e alguna manera nos enorgullec铆a. . . . Hasta cierto punto, la exposici贸n a los medios proporcion贸 una alternativa a la venganza tradicional.

Despidos masivos

En abril de 1990 comenzaron los despidos masivos: se despidi贸 a la primera polic铆a albanesa; en julio, el personal de Radio y TV Prishtina fue despedido; y en agosto se purg贸 la facultad de medicina (en parte por dar credibilidad a las acusaciones de envenenamiento). Milo拧evi膰 pronto demostr贸 que le importaban poco los recursos econ贸micos de Kosovo, devastando la capacidad productiva del territorio. Impuso la gesti贸n de emergencia, a menudo trayendo nuevos jefes serbios mientras exig铆a a los trabajadores albaneses que firmaran un juramento de lealtad a Serbia. El rechazo a este juramento se convirti贸 en un pretexto com煤n para el despido. En muchos lugares de trabajo, los gerentes bloquearon a los trabajadores y luego publicaron listas de qui茅nes podr铆an regresar. En abril de 1990, los fundadores de la primera federaci贸n sindical libre de Kosovo, la BSPK (Bashkimi i Sindikatave t毛 Pavarura t毛 Kosov毛s; la Uni贸n de Sindicatos Independientes), no se dieron cuenta de que su tarea principal ser铆a documentar los despidos: su estimaci贸n final fue que 146.025 (83 %) de los 164.210 albaneses empleados en 1990 perdieron sus trabajos.

La defensa de la educaci贸n

La caracter铆stica m谩s conocida de la lucha noviolenta en Kosovo es la construcci贸n de instituciones paralelas, especialmente escuelas y universidades, que estaban respaldadas por un sistema de impuestos voluntarios recaudados dentro de Kosovo y tambi茅n en la di谩spora. La educaci贸n era un tema central en parte por la juventud de la poblaci贸n, en parte por la larga historia de Yugoslavia de negaci贸n de la derecho a la educaci贸n en alban茅s, y en parte porque Belgrado consideraba a instituciones como la Universidad de Prishtina como 鈥渦n nido de nacionalismo鈥.

En agosto de 1990, Belgrado impuso un plan de estudios uniforme en todo Serbia (incluidos Kosovo y Vojvodina). Los maestros albaneses decidieron seguir trabajando sin cumplir, ense帽ando el plan de estudios acordado antes de que Milo拧evi膰 cancelara la autonom铆a de Kosovo. Primero, Belgrado se neg贸 a pagar sus salarios y en agosto de 1991 hab铆a despedido a 6.000 profesores de secundaria. Al comienzo del a帽o escolar 1991-1992, Belgrado tom贸 medidas para excluir a los albaneses de todas las escuelas. Cuando los ni帽os, maestros y padres albaneses llegaron a las escuelas el 2 de septiembre, encontraron polic铆as armados bloqueando su entrada. En muchos lugares, hubo palizas y arrestos. Esto se repiti贸 a diario, destacando la necesidad de un cambio de estrategia. El sindicato de docentes elabor贸 鈥嬧媢n inventario de los locales donde se pod铆a continuar la docencia; en enero de 1992 se abrieron las escuelas paralelas, utilizando una combinaci贸n de locales privados y edificios de escuelas primarias (ya que la Constituci贸n yugoslava garantizaba el derecho a la educaci贸n primaria).

De 1992 a 1998, este sistema escolar desempe帽贸 un papel vital en el mantenimiento la comunidad albanesa en Kosovo a pesar de cierta disminuci贸n en el n煤mero de alumnos y la p茅rdida de maestros calificados (muchos se exiliaron, necesitando trabajo remunerado para mantener a sus familias). La mayor铆a de los maestros cre铆an que se trataba de una medida de emergencia que se necesitar铆a quiz谩s solo por dos a帽os. Tambi茅n sufrieron hostigamiento policial y, en 1995 y 1996, la CDHRF se enfoc贸 especialmente en informar sobre el n煤mero de personas maltratadas por la polic铆a durante actividades educativas.

Los principales organizadores del sistema educativo fueron los propios maestros a trav茅s de sus sindicatos y con el apoyo de administradores educativos despedidos y grupos locales de padres. El sistema completo involucr贸 a m谩s de 325.000 escolares, 18.000 maestros de escuela y casi 14.000 estudiantes universitarios. El sistema de impuestos voluntarios ten铆a 1.000 recaudadores de impuestos voluntarios dentro de Kosovo (en su mayor铆a recaudadores de impuestos despedidos por negarse a firmar juramentos de lealtad).

En su estudio autorizado sobre el sistema educativo paralelo, Denisa Kostovicova destaca su papel en el aumento de la solidaridad: 鈥淸Los albaneses] cre铆an que, al cerrar las escuelas y la universidad albanesas, los serbios en realidad pretend铆an incitar una insurrecci贸n violenta albanesa. . . . La totalidad de la intrusi贸n serbia en la educaci贸n iba a tener un efecto movilizador en lugar de desmoralizador en la comunidad albanesa. En el proceso, la escuela albanesa surgi贸 como un ep铆tome de su resistencia pac铆fica鈥. Sin embargo, tambi茅n critica la historia ense帽ada por fortalecer el nacionalismo tradicional de 鈥渧铆ctima鈥 que era ambivalente sobre la resistencia noviolenta. La verdad es que una vez que se estableci贸 el sistema, no se convirti贸 en una base para actividades posteriores ni para ense帽ar a los alumnos a pensar por s铆 mismos y a desarrollar valores c铆vicos. En general, los m茅todos educativos estaban tan moribundos como los de Serbia, con la desventaja adicional de que las aulas estaban abarrotadas, las instalaciones eran deficientes, la tasa de deserci贸n escolar aumentaba (especialmente entre las ni帽as) y los salarios de los maestros estaban continuamente atrasados. Por estas razones, a pesar de ser un gran logro, en la memoria colectiva hay poco amor por el sistema educativo paralelo. Para los j贸venes en sus a帽os de formaci贸n, esta experiencia prolongada solo podr铆a profundizar su hostilidad hacia los serbios.

Iniciativas de base para reformar la sociedad albanesa de Kosovo

La antrop贸loga social Janet Reineck dedic贸 gran parte de su tesis doctoral a 鈥渆xplicar la profunda lealtad a la tradici贸n que ten铆an muchos albaneses antes de los acontecimientos de 1989鈥. Sin embargo, la amenaza serbia estimul贸 un tipo diferente de activismo. 鈥淟os temas de conversaci贸n que alguna vez fueron tab煤 ahora se expresan abiertamente. Las personas son capaces de considerar su propia visi贸n del futuro. . . . Mientras las masas esperan la liberaci贸n, otros han aprovechado el momento, concentr谩ndose en lo que pueden hacer durante el 铆nterin. Convencidos de que la democracia debe comenzar en casa, han iniciado movimientos de base para corregir los errores sociales incrustados en el sistema social alban茅s鈥. Luego se refiri贸 a dos iniciativas espec铆ficas: Motrat Qiriazi, un programa de alfabetizaci贸n de mujeres con el lema 鈥溌 Europa con un l谩piz!鈥 y la campa帽a de reconciliaci贸n de enemistades de sangre. Nadie discute el car谩cter noviolento de Motrat Qiriazi. Sin embargo, algunas personas han ofrecido una interpretaci贸n tradicional de reconciliaci贸n de las enemistades de sangre, lo que sugiere que los albaneses buscan reconciliar las enemistades de sangre para unificarse en preparaci贸n para la guerra.

La Campa帽a para reconciliar las enemistades de sangre se asocia principalmente con Anton 脟etta (1920-1995), destacado folclorista pero tambi茅n pol铆glota, reformador social y miembro de la junta del CDHRF. Abord贸 este tema tras ser abordado por estudiantes de Peja. Quince personas, incluidos algunos estudiantes, hab铆an muerto en enemistades sangrientas en 1989 y, por su propia seguridad, varios miles fueron confinados en sus casas familiares. En una campa帽a de 1990 a 1992, unos 500 estudiantes se ofrecieron como voluntarios para recorrer aldeas tratando de localizar enemistades de sangre. Luego, ancianos como 脟etta y su col铆der, el sacerdote cat贸lico Don Lush Gjergj, visitaron no solo para hablar con el cabeza de familia masculino, sino tambi茅n para alentar a las mujeres a ejercer su influencia. Finalmente, hubo ceremonias p煤blicas de reconciliaci贸n, la mayor el 1 de mayo de 1990, a la que asistieron cientos de miles de personas. Detr谩s de esto, se estableci贸 una red de reconciliaci贸n local y se establecieron comit茅s para abordar disputas sin recurrir a los tribunales serbios.

La reconciliaci贸n de la enemistad de sangre fue de hecho parte de la lucha nacional, la gente ofreci贸 la mano del perd贸n 鈥渆n nombre del pueblo, la juventud y la bandera鈥. Sin embargo, como explica Mirie Rushani, se trataba de un llamado 鈥渁 unirnos en una resistencia general sin armas, con la conciencia de que la resistencia noviolenta puede acarrear un enorme sufrimiento y un alto precio鈥. 脟etta ofreci贸 una reinterpretaci贸n noviolenta de los valores tradicionales albanokosovares, a la manera de la lectura noviolenta del Bhagavad Gita de Mohandas Gandhi. Las entrevistas con 脟etta y los informes de testigos oculares lo presentan como alguien que impulsa conscientemente la lucha noviolenta, la solidaridad social y la autoorganizaci贸n. Gjergj se ha mantenido como una voz consistentemente noviolenta, repitiendo su mensaje para oponerse a la venganza de la posguerra: 鈥渓a venganza es un fratricidio, que es lo mismo que un suicidio鈥. No fue casualidad que estos dos l铆deres tambi茅n encabezaran la Asociaci贸n Madre Teresa, la red humanitaria cuyos logros incluyen el establecimiento de una red de cl铆nicas de salud. Se puede obtener un saber m谩s completo de su campa帽a de un art铆culo en el New York Times:

鈥淐uando las mujeres se quitaban el velo era dif铆cil, pero ahora se sientan entre nosotros鈥, dijo el Sr. 脟etta a las familias de un pueblo. 鈥淎hora es dif铆cil, haz el regalo de la sangre [haz una tregua], pero luego ser谩 normal. Debemos vestirnos de que no nos mataremos m谩s. Esperamos ingresar a la Comunidad Europea, y debemos hacerlo sin estas viejas cargas del pasado antiguo鈥, dijo. 鈥淗ay muchas cosas sobre las que tenemos que volvernos m谩s civilizados. Seremos m谩s civilizados cuando una abuela le diga a su nieto: 鈥 Tr谩eme el peri贸dico鈥. Seremos m谩s civilizados cuando las abuelas sepan leer y se preocupen por lo que pasa en el mundo鈥.

Unidad Popular

Dos demostraciones masivas de unidad popular fueron el refer茅ndum autoorganizado en septiembre de 1991 cuando el 87 % del electorado total vot贸 y el 99,87 % favoreci贸 una declaraci贸n de independencia, y luego las elecciones de mayo de 1992 para un parlamento y presidente de la Rep煤blica de Kosovo. La participaci贸n electoral fue casi tan alta como la del refer茅ndum. Con la participaci贸n de veinticuatro partidos, la LDK obtuvo el 76 % de los votos, mientras que Rugova fue elegido presidente con el 99,5 %. La gran cantidad de personas involucradas en estas muestras de unidad establecieron la legitimidad del liderazgo pol铆tico. Pero los organizadores tambi茅n se preocuparon por mostrar continuidad a partir de estructuras abolido por Milo拧evi膰: el refer茅ndum fue convocado por una reuni贸n especial de la mayor铆a de los delegados a la asamblea disuelta.

El refer茅ndum y las elecciones se organizaron en nombre de la Consejo Coordinador de Partidos Pol铆ticos: una plataforma que inclu铆a partidos peque帽os (como el Parlamento de la Juventud y el Partido Socialdem贸crata). Sin embargo, no solo dej贸 de funcionar despu茅s de las elecciones, sino que Maliqi y Surroi como l铆deres de peque帽os partidos quedaron marginados.

Los albaneses de Kosovo experimentaron el per铆odo a partir de 1990 como una ocupaci贸n, en la que su forma de vida estaba bajo ataque 鈥攕u trabajo, su sistema educativo y su seguridad f铆sica鈥 frente a repetidas palizas y ataques policiales. Sin embargo, su estrategia noviolenta consciente neg贸 a Milo拧evi膰 un casus belli. Maliqi describi贸 a menudo a Kosovo como una situaci贸n de 鈥渘i guerra ni paz鈥, agregando a veces 鈥減ero m谩s cerca de la guerra鈥. Y cada vez m谩s, mirando hacia el norte, a Bosnia, pod铆an ver lo que significar铆a una opci贸n de guerra.

Internacionalizaci贸n de la cuesti贸n de Kosovo

En vista de su debilidad comparativa (num茅rica, militar y econ贸mica) frente a Serbia, los albanokosovares sab铆an que ten铆an que buscar alianzas. Internacionalizar el tema era vital, especialmente porque los albaneses de Kosovo estaban aislados de sus antiguos aliados en Yugoslavia y ten铆an pocas esperanzas (y, sobre todo, ten铆an poco inter茅s) de encontrar aliados poderosos en Serbia.

Inicialmente, para una poblaci贸n de 2 millones, fueron notablemente exitosos, no solo para organizar su propia di谩spora, sino tambi茅n para ingresar a las redes internacionales y llamar la atenci贸n sobre los abusos de los derechos humanos en Serbia, incluido el hecho de que Dema莽i ganara el Premio S谩jarov del Parlamento Europeo (derechos humanos) en 1991. Un gran 茅xito se produjo en diciembre de 1992 cuando el saliente George H. W. Bush amenaz贸 con bombardear si Serbia intensificaba las violaciones de los derechos humanos, una advertencia reiterada por el gobierno de William J. Clinton en febrero de 1993. Sin embargo, en ese momento, la Comisi贸n Europea Badinter ya hab铆a dictaminado que solo las rep煤blicas yugoslavas, no las provincias, ten铆an derecho a la autodeterminaci贸n. Esto marc贸 el patr贸n que combina las denuncias internacionales sobre violaciones de los derechos humanos en Kosovo con la insistencia que se quede en la grupa Yugoslavia (Serbia y Montenegro), un estancamiento en la necesidad desesperada de algunos objetivos intermedios.

Durante el breve mandato de Milan Pani膰 como primer ministro de Yugoslavia (julio de 1992 a febrero de 1993), la Conferencia sobre Seguridad y Cooperaci贸n en Europa (CSCE), m谩s tarde Organizaci贸n para la Seguridad y la Cooperaci贸n en Europa (OSCE), hizo un intento in煤til de mediar en las negociaciones sobre educaci贸n. Leyendo a los albaneses sobre 鈥渟acrificar a sus hijos por una causa que no pudieron ganar鈥. Al mismo tiempo, quienes ten铆an el control en Serbia (no Pani膰) trataron las negociaciones con desprecio, no se presentaron a las reuniones y hostigaron levemente a los negociadores albanokosovares. En 1992, la CSCE tambi茅n estableci贸 una peque帽a misi贸n de observaci贸n en Kosovo, Sandzak y Vojvodina, una presencia internacional bienvenida, aunque simb贸lica, para frenar los excesos serbios. Pero esto tuvo que ser elaborado en 1993 cuando Yugoslavia fue suspendida de la CSCE.

El jefe negociador albanokosovar, vicepresidente de LDK Fehmi Agani, ten铆a claro que las negociaciones podr铆an generar otros beneficios adem谩s de la independencia, como una administraci贸n interina de la ONU, pero igualmente claro que ser铆a una locura abandonar la demanda de independencia incluso antes de que comenzaran las negociaciones. Sin embargo, cada vez m谩s, a medida que las guerras estallaban en otras partes de la antigua Yugoslavia, el objetivo clave de Occidente sobre Kosovo era simplemente contener la situaci贸n. Desde 1990 hasta 1999, los gobiernos occidentales se mostraron firmes en que Kosovo no ganar铆a m谩s que una mayor autonom铆a dentro de Serbia. Simpatizaron con que se estuvieran abusando de los derechos humanos y elogiaron la pol铆tica noviolenta de Rugova aunque desearon que fuera un poco menos obstinado. De lo contrario, sus prioridades estaban en otra parte.

No est谩 claro qu茅 papel tuvo la influencia internacional en la decisi贸n de los albaneses de Kosovo suspendier谩n las protestas. Cuando Pani膰 visit贸 Kosovo en octubre de 1992, quiz谩s la mitad de la poblaci贸n se moviliz贸 para protestar por la educaci贸n a pesar de la brutalidad policial. Posteriormente, los albanokosovares declararon una moratoria de las protestas. 鈥淐uestan m谩s de lo que podemos ganar a trav茅s de ellos鈥. El parlamento, votado por casi toda la poblaci贸n albanesa en un rotundo acto de autoafirmaci贸n, no fue convocado, aparentemente porque ser铆a demasiado 鈥減rovocativo鈥. Si las elecciones de mayo de 1992 fueron empoderadoras, esta falta de convocatoria parlamentaria fue al rev茅s. As铆 se perdi贸 la oportunidad de presentar a Milo拧evi膰 un agudo dilema: 鈥渄ejemos a nuestro parlamento funcionar, o mostrarle al mundo c贸mo niegas la democracia鈥 mientras presionas transmitir el mensaje a nivel internacional de que los albaneses nunca se resignar铆an a vivir bajo Serbia.

En los pr贸ximos tres a帽os, la LDK buscaba 鈥渕onopolizar鈥 el espacio pol铆tico mientras sus 贸rganos se comportaban cada vez menos democr谩ticamente y Rugova depend铆a cada vez m谩s de un peque帽o c铆rculo interno de asesores. En noviembre de 1995, los Acuerdos de Dayton pusieron fin a la guerra en Bosnia, marcando tambi茅n el principio del fin del monopolio de Rugova sobre el liderazgo pol铆tico en Kosovo. Su falta de progreso para ganar apoyo internacional qued贸 expuesta. Los Acuerdos de Dayton pusieron fin a todas las sanciones contra Serbia, excepto a un muro exterior. La apertura de la Oficina de Informaci贸n de los Estados Unidos en Prishtina (llamada localmente 鈥渓a embajada de los Estados Unidos鈥) fue una compensaci贸n simb贸lica. Sin embargo, la Uni贸n Europea (UE) no cumpli贸 su promesa de hacer lo mismo.

En septiembre de 1996, mediadores italianos negociaron un acuerdo para la 鈥渘ormalizaci贸n鈥 de la educaci贸n firmada por Milo拧evi膰 y Rugova. Sin embargo, pas贸 un a帽o sin m谩s avances, lo que anim贸 al Sindicato de Estudiantes (Albaneses) (UPSUP) a desafiar a Rugova y poner fin a la moratoria de las manifestaciones posterior a 1992 convocando una marcha noviolenta para recuperar los edificios de la universidad al comienzo del nuevo a帽o acad茅mico, 1 de octubre de 1997.

Rugova convoc贸 a los l铆deres de UPSUP para explicar por qu茅 deber铆an aplazar la marcha. Sin embargo, insistieron en que los estudiantes ten铆an derecho a manifestarse por su propia educaci贸n. Como prueba de apoyo, UPSUP pidi贸 a los estudiantes que se unieran a los paseos nocturnos en la calle principal de Prishtina y quedaron encantados con la respuesta popular. Los diplom谩ticos, en cambio, estaban alarmados: la delegaci贸n m谩s poderosa que jam谩s haya visitado Kosovo 鈥攄oce embajadores, encabezados por los embajadores de Estados Unidos, Gran Breta帽a y los Pa铆ses Bajos (en ese momento, los Pa铆ses Bajos ocupaban la presidencia de la UE)鈥 lleg贸 de Belgrado para suplicar a los l铆deres de UPSUP que no se arriesguen a esta provocaci贸n. Rugova hab铆a prestado atenci贸n a este tipo de consejo antes al no perseguir potencialmente iniciativas provocativas. Para UPSUP, sin embargo, la delegaci贸n simplemente confirm贸 que la acci贸n era la mejor manera de llamar la atenci贸n. Los estudiantes procedieron a preparar su marcha, teniendo cuidado de garantizar una disciplina noviolenta ya que, por primera vez en Kosovo, los manifestantes recurrieron a la violencia f铆sica para dramatizar la violencia subyacente del r茅gimen. Cuando la polic铆a bloque贸 su camino, las marchas colocaron a sus l铆deres de UPSUP al frente, preparados para ser golpeados, como de hecho lo fueron.

Desde 1994, los cr铆ticos de Rugova hab铆an instado a menudo a la noviolencia activa, pero esta fue la 煤nica vez que alguien le dio sustancia al planear una confrontaci贸n noviolenta. Rugova no tuvo m谩s remedio que elogiar a UPSUP, mientras que los diplom谩ticos occidentales condenaron la brutalidad policial y agasajaron a los manifestantes que hab铆an tratado de contener previamente. Al invocar el derecho universal a la educaci贸n, UPSUP ten铆a una base s贸lida no solo para desafiar a Rugova en nombre de sus miembros, sino tambi茅n para obtener el apoyo internacional e incluso de los estudiantes de Belgrado, un raro ejemplo de solidaridad serbia con los albanokosovares.

UPSUP plane贸 m谩s protestas, y se llevaron a cabo dos manifestaciones m谩s en 1997, pero el movimiento pronto se vio ensombrecido por la primera aparici贸n p煤blica del ELK el 28 de noviembre de 1997 (D铆a Nacional de Albania) y el creciente n煤mero de escaramuzas antes de la ofensiva policial de febrero-marzo de 1998 y las masacres de Drenica. Sin duda, hubo una nueva energ铆a y apoyo internacional para implementar el acuerdo de educaci贸n pero, una vez que comenzaron los combates, la educaci贸n dej贸 de ser un tema tan central.

Finalmente, al no haber ayudado a la organizaci贸n a nivel comunitario ni haber mantenido una presencia internacional seria en Kosovo cuando habr铆a marcado la diferencia, las potencias internacionales decidieron tomar una posici贸n cuando la lucha armada era inminente.

El lugar de la resistencia civil en la historia

La resistencia civil en Kosovo se percibe ampliamente como un fracaso, se ve como un 茅xito limitado, un medio de supervivencia sin rendirse frente a un opresor que deseaba provocar la guerra. En particular, logr贸 tres objetivos vitales:

1. Mantener la comunidad albanesa y el modo de vida en Kosovo. A pesar de las numerosas medidas contra los albaneses, la devastaci贸n de la econom铆a de Kosovo y el ataque a la educaci贸n, los albaneses permanecieron incluso aunque muchos sost茅n de la familia se fueron al extranjero.

2. Prevenir la guerra cuando era m谩s peligrosa. Para cuando lleg贸 la guerra a Kosovo, entendieron los l铆deres mundiales, desde Bosnia y Kosovo, la naturaleza criminal del proyecto nacionalista serbio.

3. Ganar la condena internacional del r茅gimen (si a煤n no hay apoyo para la independencia).

En condiciones extremadamente dif铆ciles para cualquier tipo de resistencia, la resistencia civil deber铆a al menos ser respetada como una fase vital cuando la lucha armada hubiera sido catastr贸fica.

La lucha noviolenta identific贸 dos objetivos complementarios en la fase de resistencia civil que fueron igualmente v谩lidos para m谩s adelante: (1) convencer a los estados de que no se debe esperar que los albanokosovares vivan bajo Serbia; y (2) demostrar que la minor铆a serbia en Kosovo podr铆a sobrevivir y disfrutar de plenos derechos sin la protecci贸n de Serbia.

Queda un caso s贸lido de que el car谩cter criminal del gobierno serbio, y en particular la limpieza 茅tnica de 1999, signific贸 que Serbia deber铆a haber perdido cualquier reclamo sobre Kosovo. Sin embargo, este argumento se ha visto debilitado por el escepticismo sobre las garant铆as de seguridad y libertad de circulaci贸n del resto de la poblaci贸n serbia. A principios de la d茅cada de 1990, los albaneses de Kosovo estaban ansiosos por demostrar que defender铆an los derechos de todos, reservando esca帽os vacantes en el parlamento paralelo para los serbokosovares, demostrando el ecumenismo del movimiento observando festivales cristianos y explicando repetidamente que los albaneses de Kosovo tradicionalmente hab铆an proteg铆a los lugares sagrados de todas las religiones. Sin embargo, tales valores han sido traicionados. Adem谩s de los incidentes de guerra, incluido el secuestro y asesinato de civiles serbios por parte del ELK, desde que termin贸 la guerra en junio de 1999, la poblaci贸n albanesa de Kosovo no ha logrado contener a los elementos violentos, eso expulsar铆a a los serbios de Kosovo o contaminar铆a las iglesias ortodoxas.

Adem谩s, la proposici贸n de que 鈥渓a lucha armada triunf贸 donde la resistencia civil fracas贸鈥 debe tener en cuenta el precio de la 鈥済uerra de liberaci贸n鈥 y la naturaleza insatisfactoria de lo que ahora pasa por 鈥渋ndependencia鈥.

El registro de guerra

El precio de la guerra era predecible: matanzas, violaciones, destrucci贸n de viviendas y desplazamiento: 13.421 muertos en el conflicto desde enero de 1998 hasta diciembre de 2000, incluidos 10.533 albaneses, 2.278 serbios y montenegrinos, adem谩s de otros 1.886 desaparecidos. Muchos podr铆an responder que era 鈥渦n precio que val铆a la pena pagar por la libertad鈥 e invocar 鈥渓a voluntad del pueblo鈥, pero el modus operandi del ELK en 1998 fue provocar represalias contra civiles desarmados. Los aldeanos que sufrieron estas represalias no fueron consultados sobre su voluntad de ser sacrificados y 隆ay de aquellos que objetaron que el ELK pod铆a provocar pero no proteger! En todas las peregrinaciones de hoy al santuario de Jashari, se presta poca atenci贸n a las familias de los desaparecidos. Los parlamentarios de Kosovo y la 茅lite pol铆tica de Pristina se sintieron muy avergonzados al recordar esto cuando, en 2004, la Red de Acci贸n de Kosova colg贸 fotos de personas desaparecidas en las rejas del parlamento.

Adem谩s, argumentar que el ELK libr贸 una guerra justa contra un criminal oponente, muchos albaneses creen que los soldados del ELK deber铆an gozar de impunidad en las investigaciones de cr铆menes de guerra. El Tribunal Penal Internacional para la La ex Yugoslavia (TPIY) ha descubierto que el ELK fue responsable de 鈥渢rato cruel, tortura, violaci贸n y asesinato鈥, pero, en parte debido a la intimidaci贸n de los testigos, ha carecido de pruebas para condenar a m谩s de unos pocos combatientes del ELK. La mayor铆a de los serbios asesinados entre 1998 y 2000 eran civiles, incluidas 309 mujeres, quiz谩s una fracci贸n del n煤mero de civiles y mujeres albaneses asesinados por las fuerzas y paramilitares serbios. Pero si va a haber alg煤n proceso de justicia restaurativa, esta parte de la verdad necesita ser reconocida.

El ELK ten铆a una particularidad para la violencia de la posguerra inmediata: era la 煤nica fuerza armada capaz de contenerla, sin embargo, algunos miembros ten铆an responsabilidades perpetradoras. En general, habiendo sido v铆ctimas de los serbios durante tanto tiempo, muchos albaneses tardaron en reaccionar cuando sus compatriotas tambi茅n violaron los derechos humanos. Despu茅s de todo, estos cr铆menes no igualaron la enormidad de los cometidos por las fuerzas y paramilitares serbios, no fueron orquestados por un r茅gimen y hubo circunstancias atenuantes (quiz谩s un trauma colectivo). Muchos serbios huyeron de Kosovo incluso antes de que entraran las tropas de la Organizaci贸n del Tratado del Atl谩ntico Norte (OTAN). Sin embargo, lo que esto tambi茅n significa es que los serbios expulsados 鈥嬧媝osteriormente de las 谩reas mixtas eran los que planeaban quedarse, los que estaban m谩s dispuestos a adaptarse a ser una minor铆a 茅tnica en Kosovo.

Los l铆deres mundiales pronunciaron frases simplistas sobre la construcci贸n de un pa铆s multi茅tnico y la democracia en Kosovo, entendiendo poco del proceso de polarizaci贸n 茅tnica desde 1981. Entre aquellos que a煤n defend铆an los derechos humanos, era com煤n escuchar comentarios como el de Adem Dema莽i, 鈥淪茅 de un gran n煤mero de casos en los que los serbios protegieron los hogares albaneses, pero tambi茅n s茅 de m谩s casos en los que los serbios saquearon casas albanesas鈥. Posteriormente, sin embargo, Dema莽i y otros que trabajan por la coexistencia se han decepcionado de que tan pocos albaneses hayan estado dispuestos a correr riesgos personales para proteger a los serbios. En opini贸n de los funcionarios de la ONU, Rugova fue el l铆der pol铆tico menos 鈥溍簍il sobre cuestiones de las minor铆as鈥.

El Cuerpo de Protecci贸n de Kosovo, ahora disuelto, tambi茅n fue un problema. Creado para canalizar a los veteranos del ELK en una fuerza de emergencia civil, sus oficiales fueron repetidamente sospechosos de actos de violencia armada, incluso contra compatriotas albaneses y en territorios vecinos.

Independencia comprometida

Si bien los albaneses de Kosovo han estado celebrando la independencia desde 2008, este no es el pueblo independiente de Kosovo por el que se ofrecieron como voluntarios en 1990, sino uno plagado de corrupci贸n y crimen organizado, donde las luchas por el poder son letales y sin la breve solidaridad social celebrada por Reineck (como se describe arriba). Olv铆dese de la Resoluci贸n 1235 del Consejo de Seguridad de la ONU que ped铆a la participaci贸n de las mujeres en los procesos de negociaci贸n: los equipos de negociaci贸n de posguerra de Kosovo han sido todos hombres. Kosovo independiente es una decepci贸n en comparaci贸n con las esperanzas de 1990-1992.

Los eventos de la posguerra tambi茅n han fortalecido la mano de Serbia en la campa帽a para partici贸n. La formaci贸n de enclaves serbios ha establecido condiciones sobre el terreno para la partici贸n, mientras que la reorganizaci贸n municipal actualmente en curso como parte del plan internacional promueve esta posibilidad al mejorar los poderes de los municipios de mayor铆a serbia capaces de formar una federaci贸n horizontal (entre s铆, dentro de Kosovo) y enlazar verticalmente con Belgrado.

Conclusi贸n

En vista de la importancia de Kosovo en la historia de la intervenci贸n militar humanitaria y el desarrollo de la doctrina de la Responsabilidad de Proteger (R2P), es necesario discutir el fracaso internacional para prevenir la guerra. La doctrina R2P sostiene que, cuando un estado no puede proteger a sus ciudadanos de las violaciones de los derechos humanos o es un violador activo (como lo fue Serbia), entonces esa protecci贸n se convierte en una responsabilidad internacional. Esto es lo que finalmente sucedi贸 en Kosovo. Sin embargo, R2P pierde la lecci贸n clave del fracaso de la prevenci贸n. Instando a los estados a responder a las alertas tempranas, incluso mediante el apoyo a la sociedad civil, la doctrina no menciona la resistencia civil. Si en 煤ltima instancia, los estados est谩n preparados para intervenir militarmente contra los reg铆menes criminales, seguramente deber铆an ayudar a aquellos ciudadanos que desaf铆an de manera noviolenta la legitimidad de ese r茅gimen. Los estados que ahora promueven la independencia de Kosovo 鈥攜 que en 1999 se reconciliaron con la alianza con un grupo armado recientemente considerado terrorista (el ELK)鈥 pasaron la mayor parte de la d茅cada de 1990 instando a los albaneses de Kosovo a renunciar al objetivo de la autodeterminaci贸n y a suavizar a煤n m谩s su ya estrategia noviolenta no provocativa. S贸lo en Rambouillet, en febrero de 1999, las potencias internacionales admitieron la posibilidad de la separaci贸n de Kosovo de Serbia.

Es probable que este fracaso en responder adecuadamente a las campa帽as de resistencia civil se repita en otros lugares hasta que las potencias internacionales est茅n preparadas para actuar sobre el reconocimiento de que la lucha noviolenta, incluso con objetivos secesionistas, es una reacci贸n apropiada a la persecuci贸n y es mucho m谩s deseable que la lucha armada y la consecuencias negativas que se derivan de ello.

Fuente: https://alternativasnoviolentas.org…