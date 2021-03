–

De parte de CGT De Galicia March 23, 2021 60 puntos de vista

Organizadas polo Ateneo Libertario de Pontevedra, coa colaboraci贸n de CGT, ter谩 lugar en Pontevedra, durante os meses de marzo e abril, a celebraci贸n dunha Exposici贸n e diversos actos en homenaxe 贸 gran anarquista ruso Piotr Kropotkin (Mosc煤, 1842 鈥 Dmitrov, 1921) con motivo de l00 cabodano de s煤a morte.

As proxecci贸ns f铆lmicas, o club de lectura e o obradoiro de cartaces ter谩n lugar na sede do Ateneo Libertario de Pontevedra (r煤a Pasanter铆a 1, 3o andar), mentras a Exposici贸n e as charlas ter谩n lugar na Sala VerSus da Fundaci贸n Cu帽a-Casasbellas (r/ Gerardo 脕lvarez Limeses, n潞 12).

Programa

25 de marzo, 谩s 19:00h 鈥 Inauguraci贸n da Exposici贸n na Sala VerSus da Fundaci贸n Cu帽a-Casasbellas. Presentaci贸n a cargo de Anna Kulyk e Miguel 脕. Cu帽a + Actuaci贸n musical de Ad谩n e Clarisa.

Na Exposici贸n: libros e debuxos de Piotr Kropotkin; xornais, revistas e fotos de finais do s茅culo XIX e comezos do XX; obras orixinais de Anna Kulyk, Ad谩n Solla, Clarisa Pereira, Grupo Anarquista Higinio Carrocera e outros artistas an贸nimos; material audiovisual de Herman Axelbank e do funeral de Kropotkin (autores desco帽ecidos).

A trav茅s das fotograf铆as, mapas, pinturas, panfletos, cartaces, debuxos, xornais, arquivo audiovisual, libros, obras orixinais feitas polo Ateneo e todo tipo de materiais relacionados coa vida e a obra de Kropotkin 鈥揺 do movemento anarquista internacional entre 1842 e 1921 (e m谩is al谩)鈥, am贸sanse os acontecementos destacados da s煤a vida, as铆 como se resaltan as s煤as ideas e reflexi贸ns sobre os asuntos m谩is importantes do seu tempo 鈥揺 a铆nda actuais no noso鈥: o c谩rcere, a loita revolucionaria, o concepto de anarquismo, o antimilitarismo ou a importancia do apoio mutuo para o desenvolvemento humano.

26 de marzo, 谩s 19:00h 鈥 Charla, a cargo do historiador Eliseo Fern谩ndez: 鈥淜ropotkin na Galiza: recepci贸n e influencia do pensamento kropotkiniano no anarquismo Galego鈥.

27 de marzo, 谩s 19:00h 鈥 Charla a cargo de Jordi Maiz: 鈥淓l anarquismo de Piotr Kropotkin (1842-1921): activismo, compromiso y legado鈥. Jordi Maiz 茅 historiador e profesor en Baleares da UNED e Instituto, autor entre outros libros de 鈥淓l oto帽o de Kropotkin. Entre guerras y revoluciones (1905 鈥 1921)

7 de abril, 谩s 19:00h 鈥 Proxecci贸n do film 鈥淲instanley鈥 (Kevin Brownlow, 1975, Inglaterra, 95 min.)

14 de abril, de 16:00h a 22:00h 鈥 鈥淥bradoiro de fabricaci贸n de cartaces鈥, Alouette machine. 脡 necesaria inscrici贸n previa. Prazas limitadas.

21 de abril, 谩s 19:00h 鈥 Proxecci贸n 鈥淐asas Viejas: el grito del sur鈥 (Basilio Mart铆n Patino, 1997, Espa帽a, 62 min.)

28 de abril, 谩s 19:00h 鈥 Clube de lectura 鈥淥 apoio mutuo. Un factor de evoluci贸n鈥.

1 de maio, 谩s 20:00h 鈥 Concerto: Columna vegana (PoP LiBertario) + artista invitada. Lugar do concerto pendente de confirmaci贸n.

Mes de maio 鈥 Pendentes de confirmaci贸n palestras, obradoiros, proxecci贸ns e lecturas.

Os venres, 9, 16, 23 e 30 de abril, a partir das 19:00h, haber谩 visitas guiadas da Exposici贸n, a cargo do Ateneo Libertario de Pontevedra. A Exposici贸n 鈥淜ropotkin鈥 permanecer谩 aberta 贸 p煤blico na Sala VerSus, de martes a venres dende as 5,30h da tarde a 21:00h.

Ateneo Libertario de Pontevedra

CGT Pontevedra