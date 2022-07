–

Pedro Kropotkin era un pr铆ncipe. Y empiezo con esto para recalcar que el anarquismo nunca fue un proyecto clasista, sino que su ubicaci贸n ha sido desde otro lugar, el de la emancipaci贸n humana, contra todo poder. En el anarquismo, entonces, hemos tenido personajes de todas las clases sociales y todos los roles, desde un pr铆ncipe como lo era Kropotkin, pasando por carpinteros como Enrique Malatesta hasta cocineras, como Petronila Infantes de Bolivia.

Kropotkin fue, en varias de sus opiniones, un adelantado a su tiempo. Fue uno de las influencias tempranas de lo que hoy conocemos como movimiento abolicionista, de lo que ya hablaremos. Pero ac谩 quiero resaltar su concepto sobre el 鈥渁poyo mutuo鈥, un principio que ha terminado trascendiendo al anarquismo y ha impactado a todo el movimiento emancipatorio contempor谩neo. Como recordaremos en 1859 Charles Darwin public贸 su libro El origen de las especies, que si bien por un lado fue una refutaci贸n crucial de la teor铆a creacionista religiosa, por otro lado fue la piedra fundacional de lo que posteriormente se conocer铆a como 鈥渄arwinismo social鈥, que explicaba la evoluci贸n de las especies, llamada 鈥渟elecci贸n natural鈥, a partir de la lucha entre los individuos, la supervivencia del m谩s fuerte y el m谩s apto, que se convirti贸 en uno de los principios del capitalismo moderno. Para refutar esta teor铆a, en su faceta como naturalista, Kropotkin hizo una serie de estudios en Siberia donde demostr贸 que la cooperaci贸n entre las especies, que denomin贸 como ayuda mutua o apoyo mutuo, era un factor crucial para la adaptaci贸n y supervivencia de diferentes tipos de animales. El Apoyo Mutuo es hoy, y debemos celebrarlo, un concepto que ya no es exclusivo de los anarquistas.

En 1877 en Par铆s, es decir hace 145 a帽os atr谩s, Kropotkin dio un magn铆fico discurso en Par铆s que resume las bases de lo que hoy conocemos como abolicionismo carcelario. Resumo groseramente dos de sus ideas principales: La c谩rcel no 鈥渞ehabilita鈥 a la persona, sino que lo degrada mucho m谩s, y el sistema penitenciario no disuade a otras personas para que no cometan actos considerados como delitos. Kropotkin, como muchos otros y otras, fue un contrario a la pena de muerte.

Quiero citar s贸lo dos p谩rrafos de este discurso, que pareciera haberse escrito ayer:

鈥淪ean cuales fueren los cambios introducidos en el r茅gimen carcelario, el problema de la reincidencia no disminuye. Esto es inevitable; as铆 ha de ser; la prisi贸n mata todas las cualidades que hacen al hombre adaptarse mejor a la vida comunitaria. Crea el tipo de individuo que inevitablemente volver谩 a la c谩rcel para acabar sus d铆as en una de esas tumbas de piedra que tienen grabado: 鈥淐asa de detenci贸n y correcci贸n鈥.

A la pregunta 鈥溌縌u茅 hacer para mejorar el sistema penal?鈥, s贸lo hay una respuesta: nada. Es imposible mejorar una c谩rcel. Con excepci贸n de unas cuantas mejoras insignificantes, no se puede hacer absolutamente nada m谩s que demolerla鈥.

El modelo carcelario ha sido reproducido por igual tanto por gobiernos capitalistas como socialistas. Y las consecuencias han sido las previstas por Kropotkin. En el caso de Am茅rica latina los centros penitenciarios son las grandes universidades del crimen. Y que adem谩s ratifican la premisa que la llamada 鈥渏usticia鈥 tiene un precio, en dinero o en fidelidad o sumisi贸n ideol贸gica. Sin embargo, ya conocemos bastante bien lo que significan los llamados 鈥渟istemas de administraci贸n de justicia鈥 en los pa铆ses capitalistas. La pregunta que quiero hacer hoy es por qu茅 no hablamos, con el mismo 茅nfasis, de la funci贸n disciplinaria de las c谩rceles en los pa铆ses autodenominados progresistas o de izquierda. En el capitalismo se castiga la pobreza, mientras que en el socialismo se castiga la disidencia pol铆tica.

Quiero recordar que la Uni贸n Sovi茅tica, el 鈥済ran faro del socialista mundial鈥, se convirti贸 literalmente en la tumba del anarquismo ruso. El propio entierro de Kropotkin, ocurrido en 1921, fue la 煤ltima manifestaci贸n p煤blica de los anarquistas en ese pa铆s. 100 mil personas acudieron al funeral, en el cual el r茅gimen de Lenin incumpli贸 su promesa de liberar provisionalmente a los presos pol铆ticos anarquistas para acudir a aquella muestra p煤blica de dolor. Cualitativamente entonces, seg煤n los principios anarquistas, el socialismo realmente existente en sus dispositivos de opresi贸n no se ha diferenciado del capitalismo realmente existente.

Los anarquistas latinoamericanos, por lo menos los que yo conozco, hacen mucho esfuerzo por solidarizarse con sus iguales, dentro de prisi贸n, los presos pol铆ticos anarquistas. Y por supuesto eso est谩 bien. Tambi茅n por denunciar, siguiendo a Kropotkin, las falsedades, limitaciones y aberraciones de nuestras c谩rceles, denominando a sus cautivos como 鈥減resos sociales鈥, y eso tambi茅n es loable. Cuando en pa铆ses como la Colombia bajo Iv谩n Duque o el Chile de Sebasti谩n Pi帽era han ocurrido manifestaciones masivas contra el gobierno, los anarquistas no han dudado en solidarizarse con las revueltas y hacer campa帽a a favor de los presos pol铆ticos por participar en las protestas. Y esto no lo cr铆tico, pues yo mismo lo hago. Sin embargo lo que poco o nada hacemos, y este es el punto central de la presente conversaci贸n, es tener empat铆a cuando han ocurrido protestas populares en los pa铆ses autodenominados socialistas en la regi贸n. Y hablo espec铆ficamente de Cuba, Nicaragua y Venezuela. 驴A qu茅 se debe esta falta de solidaridad?

En el caso de Cuba recientemente se cumpli贸 el primer aniversario de las protestas del 11 de julio de 2021, la rebeli贸n popular m谩s importante de los 煤ltimos a帽os en la isla. Seg煤n la p谩gina web justicia11j.org hasta este momento en que hablamos se han registrado 1.512 detenciones de personas por el delito de expresar en el espacio p煤blico su inconformidad con el Estado cubano. 677 de estas personas contin煤an en prisi贸n y 630 han sido juzgadas. En Cuba el lugar del punk es ocupado por el movimiento rapero independiente, no estatizado. Maykel Castillo, rapero y uno de los autores de la canci贸n 鈥淧atria y Vida鈥, fue condenado recientemente a nueve a帽os de c谩rcel por los supuestos delitos 鈥渄ifamaci贸n de las instituciones y organizaciones, h茅roes y m谩rtires鈥, 鈥渁tentado鈥, 鈥渄esacato鈥 y 鈥渄es贸rdenes p煤blicos鈥. Hace apenas unos d铆as atr谩s detuvieron al tambi茅n rapero David D鈥橭mni. Los episodios de represi贸n en la isla son innumerables. Pero de manera incomprensible son silenciados, no solamente por el movimiento anarquista continental sino tambi茅n por el movimiento anarcopunk. Un espacio como este ser铆a inimaginable dentro de la isla. No s茅 si ustedes saben que por muchos a帽os la izquierda rechaz贸 al rock con la misma sa帽a que lo hac铆a la derecha. En 1963 Fidel Castro pronunci贸 un discurso en donde calific贸 a los rockeros, que en ese momento era un fen贸meno emergente y que empezaba a contagiar a la juventud cubana como 鈥減epillos vagos鈥, 鈥渉ijos de burgueses鈥, con 鈥減antaloncitos demasiado estrechos鈥 y 鈥渟hows feminoides鈥. Ese d铆a el caudillo dio una orden que fue seguida por las izquierdas en Am茅rica Latina: 鈥淟a sociedad socialista no puede permitir ese tipo de degeneraciones鈥. Las historias en la regi贸n fueron dram谩ticas, pero en la propia Cuba muchos rockeros, homosexuales y otros lumpen disidentes fueron perseguidos y encarcelados, durante mucho tiempo, por el supuesto delito de 鈥減eligrosidad social鈥.

En Nicaragua hubo una rebeli贸n popular durante el a帽o 2018, que fue reprimida brutalmente y ocasion贸 la cifra de 400 muertos, m谩s de 1.200 heridos y m谩s de 700 personas detenidas. Al d铆a de hoy, seg煤n el Mecanismo de reconocimiento de personas presas pol铆ticas de Nicaragua, 180 personas que participaron en las protestas contin煤an detenidas. Adem谩s, m谩s de 700 organizaciones sociales han sido ilegalizadas en el pa铆s.

En Venezuela, que es la situaci贸n que mejor conozco, seg煤n el Foro Penal al d铆a de hoy existen 236 presos pol铆ticos, 222 de ellos hombres y 14 mujeres. En las protestas del a帽o 2017, que fueron nuestra 煤ltima rebeli贸n popular, la cual dur贸 4 meses y seg煤n los datos del propio gobierno ocurrieron 9.436 protestas, lo que significa un promedio de 78 protestas diferentes cada d铆a. En esas protestas asesinaron a 146 manifestantes y, al igual que Nicaragua, se detuvieron a cientos de personas, muchas de ellas sometidas a tratos inhumanos, crueles y degradantes, incluyendo tortura. En el caso venezolano una buena parte de los detenidos por manifestar fueron pasados a la justicia militar. Es decir, fueron tribunales militares quienes los juzgaron por los supuestos delitos de 鈥渢raici贸n a la patria鈥 y 鈥渁sociaci贸n para delinquir鈥, estableciendo las penas de c谩rcel.

Mi mensaje de hoy es que sigamos denunciando el horror de las c谩rceles en los pa铆ses capitalistas, pero no silenciemos lo que pasa con ellas, y su uso tambi茅n disciplinario, en los pa铆ses autodenominados progresistas o socialistas. Yo esperar铆a que ninguno de ustedes se hiciera eco del argumento marxista que las protestas en estos pa铆ses, o estos presos pol铆ticos, son fomentadas por la CIA, como si no hubieran suficientes razones para el malestar colectivo. Esta es una estrategia hist贸rica del marxismo para desviar las cr铆ticas. No olvidemos que el propio Carlos Marx acus贸 a Miguel Bakunin de ser un esp铆a al servicio del zar ruso, que en ese momento era el equivalente a decir que era de la CIA.

Los anarquistas siempre hemos defendido nuestro proyecto propio. Mi llamado es que abandonemos las muletas marxistas, que parecen haber colonizado a buena parte del movimiento anarquista latinoamericano actual, para enfrentar el desaf铆o de avanzar por nuestro propio camino.

Muchas gracias por su paciencia.

Charla de Rafael Uzc谩tegui en el Tianguis Cultural del Chopo, Ciudad de M茅xico, Jornada Anticarcelaria, s谩bado 16 de julio 2022