–

De parte de La Tarcoteca Contrainfo July 31, 2021 50 puntos de vista

Desde su púlpito los economistas de la religión conocida como economía neoliberal o teoeconomía expanden su credo dogmático sin tener mucha idea de lo que realmente están hablando. Paul Krugman es Nobel de Economía, sus libros se siguen como betsellers en las universidades, un Gurú para los coach. Sucesor de los Chicago Boys de Friedman, fue asesor de varios POTUS, del Tesoro y la Fed de EEUU, conferenciante, profesor universitario, estrella de la tele, un crack. Uno de los arquitectos y adalides de la Economía contracíclica que se emplearía en 2008 cuando la economía cayó a plomo durante la Gran Recesión. Krugman se vuelve a equivocar, prácticamente en todo.

En 2008 se rescataron a los bancos y empresas en quiebra, insolventes, fallidas, defectuosas; y el crédito, en vez de fluir a la economía real se concentró en pocas manos. Se sanearon balances, sanearon empresas en liquidación, se emitió crédito en vez de pagar deudas, se bajó tipos de interés en vez de subirlos; todo muy contracíclico. Se dieron cuenta de que tampoco estas funcionaban. Las medidas contracíclicas que ellos mismos dispusieron tenían efectos contracíclicos, curioso, no? Y los seguimos sufriendo. Le siguió una inyección de billones de dolares por medio de subastas y se alcanzaron tipos de interés negativo. Lo único que engordaba era la bolsa.

10 años después aún no se explican por qué no podían retirar las medidas de estímulo sin que colapsase la civilización, se desplomase el mercado de valores y con éste el mundo conocido, no subían los salarios, o por qué la economía no repuntaba. Por medio de misteriosos ritos teoeconómicos, lo que era un ejercicio de saneamiento y limpieza del sistema en EEUU se convirtió en una orgía caníbal en el que se rescató descontroladamente todo tipo de criatura horrendas que deberían haber sido enterradas. Resucitó bancos muertos, alimentó empresas zombi y promovieron el consumo en vez de la inversión. American Necromancy, la nueva teoeconomía.

En 2020 llegó el covid19 y con él los tuvieron una nueva oportunidad de experimentar con seres viviseccionados. Se dispusieron a rescatar a las personas físicas y negocios como tanto se había pedido anteriormente. Pero la magia nigromante era la misma. Sus expectativas también cayeron a plomo, y ahora son incapaces de retirar los subsidios. Mientras, el dinero, la inversión y puestos de trabajo fluyen hacia China, lo cual concentra aún más el capital en ciertas manos y aleja los empleos de calidad. Con la crisis energética en ciernes y una dependencia total de combustibles nada bueno se espera para USA. Los empleos no han vuelto, los sueldos no han vuelto, ni el poder adquisitivo como esperaba Krugman. Solo montañas de dinero para el 1% de las mayores rentas, que poseen el 50% del patrimonio.