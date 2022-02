Boletín Informativo N° 262 Semana del 10 de enero 2022 al 30 de enero 2022

En el comunicado se afirmó que “este grupo terrorista genocida está resurgiendo de nuevo y supone una grave amenaza para los pueblos de Siria. El pueblo kurdo y sus aliados hicieron grandes sacrificios para eliminar el llamado califato del ISIS, con más de 12.000 combatientes que dieron su vida en la guerra para poner fin a esta amenaza para la seguridad regional y mundial. Por desgracia, estos sacrificios continúan”.

En noviembre (de 2021), muchos intelectuales, filósofos, abogados, parlamentarios, escritores y activistas lanzaron una campaña en el marco de la Iniciativa Justicia para los kurdos: a eliminar de la lista de grupos terroristas al PKK (Partido de los Trabajadores del Kurdistán), tanto en Estados Unidos como en Europa.

Jineolojî, que definimos como la ciencia de la mujer, de la vida, de la sociedad y como el sentido, ha intentado intervenir en el campo de las ciencias sociales desde hace más de una década. En este período, ha desafiado la mentalidad creada por la modernidad capitalista, que es el centro de atención y de las contradicciones. Todas las que se han interesado y preocupado por Jineolojî en este periodo de tiempo -yo incluida- han ganado, en mi opinión, el poder de definir la vida, han aprendido a encontrar en sí mismas lo que se buscaban en la distancia, y a “sentir” cuando se considera la vida como un todo, y cómo ahora todo tiene sentido.

Han pasado cuatro años desde que los tanques turcos entraron en Afrin, en el norte de Siria, en enero de 2018. Los funcionarios turcos se aprovecharon descaradamente de la confusión internacional sobre la situación en Siria y dieron falsas excusas sobre “proteger” a los turcos del terrorismo. Los aviones de guerra turcos lanzaron bombas desde el cielo sobre la población civil.

Una vez más, Turquía ha llevado a cabo una ejecución extrajudicial de un comandante yezidí en la región de Sinjar (Shengal), en el noroeste de Irak. En un ataque con drones, el comandante de las Unidades de Resistencia de Sinjar (YBŞ), Azad Ezdin, fue asesinado junto con el combatiente de las YBŞ, Enver Tolhildan. Ezdin luchó contra ISIS en 2014, cuando ocurrió el genocidio yezidí, y luego continuó defendiendo a su pueblo. Sobrevivió a un genocidio, pero esta vez no pudo, porque la agresión de Turquía es una continuación de ella. Un escándalo en sí mismo, el ataque es parte de una operación más amplia de Turquía no solo para debilitar la autonomía (de Sinjar) sino también para alentar el resurgimiento de ISIS.

La región autónoma de Rojava / Norte de Siria entró en el año nuevo bajo el embargo. La aduana Pishxabur (Sêmelka), que es la única puerta de la región autónoma que se abre directamente al mundo y está controlada por el Gobierno Regional del Kurdistán (KRG), fue cerrada para todos los cruces humanitarios y comerciales el 15 de diciembre. Además de la pandemia de Covid-19, la región está dominada por las condiciones de guerra constante. El embargo impide, incluso, el paso de material sanitario y la ayuda humanitaria a la región. Los únicos que pueden pasar la aduana, cerrada a todo el mundo, incluidos los periodistas y los trabajadores de las ONGs, son los 900 uniformados de las fuerzas especiales estadounidenses, que representan a la Coalición Internacional que supuestamente lucha contra el Estado Islámico (ISIS).

Los mercenarios de ISIS lanzaron el primer ataque contra Kobanê en la noche del 14 y la madrugada del 15 de septiembre de 2014. El asedio duraría hasta los días 26 y 27 de enero de 2015. Esos meses de batalla serían testigos de una defensa de los valores de la humanidad con un espíritu épico de autosacrificio, que ya ha pasado a la historia.

La Campaña de Anfal, o quizás más exactamente, el Genocidio de Anfal, fue una operación de contrainsurgencia y limpieza étnica llevada a cabo por el régimen baazista de Saddam Hussein en Irak contra los kurdos del Kurdistán iraquí. A través de una serie de ocho etapas y en el transcurso de siete meses en 1988, el ejército de Saddam, dirigido por Ali Hassan al-Majid (más tarde apodado “Ali, el químico”) llevó a cabo un plan sistemático para exterminar al pueblo kurdo en la gobernación de Kirkuk, rica en petróleo, y reemplazarlos con colonos árabes leales al régimen.

<img class="wp-image-61641 aligncenter" src="https://redlatinasinfronteras.files.wordpress.com/2022/01/kurdistan-ziwa-ritual-de-la-lluvia-qamishlo-.jpg?w=603&h=301" alt="TOPSHOT-SYRIA-CONFLICT-KURDS-CLIMATE-FESTIVAL" width="603" height="301" data-attachment-id="61641" data-permalink="https://redlatinasinfronteras.wordpress.com/2022/01/31/kurdistan-america-latina-boletin-informativo-262/topshot-syria-conflict-kurds-climate-festival/" data-orig-file="https://redlatinasinfronteras.files.wordpress.com/2022/01/kurdistan-ziwa-ritual-de-la-lluvia-qamishlo-.jpg" data-orig-size="869,434" data-comments-opened="0" data-image-meta="{"aperture":"0","credit":"AFP via Getty Images","camera":"","caption":"TOPSHOT – Syrian Kurds parade a doll, made of wood and colourful fabric, as they perform the "Bride of the Rain" ritual in the northeast city of Qamishli on November 19, 2021. – Syrian Kurds performed an ancient rain ritual that has gained new relevance as they struggle with record low rainfall. The "Bride of the Rain" ritual, practised for centuries by the region's Kurdish community, is traditionally performed during winter to ward off drought. After largely dying out in recent decades, the custom has re-emerged as drought-hit residents of Syria's northeast grapple with a growing climate disaster that has threatened their crops and livelihoods. (Photo by Delil SOULEIMAN / AFP) (Photo by DELIL SOULEIMAN/AFP via Getty Images)","created_timestamp":"1637280000","copyright":"","focal_length":"0","iso":"0","shutter_speed":"0","title":"TOPSHOT-SYRIA-CONFLICT-KURDS-CLIMATE-FESTIVAL","orientation":"1"}" data-image-title="TOPSHOT-SYRIA-CONFLICT-KURDS-CLIMATE-FESTIVAL" data-image-description data-image-caption="

TOPSHOT – Syrian Kurds parade a doll, made of wood and colourful fabric, as they perform the «Bride of the Rain» ritual in the northeast city of Qamishli on November 19, 2021. – Syrian Kurds performed an ancient rain ritual that has gained new relevance as they struggle with record low rainfall. The «Bride of the Rain» ritual, practised for centuries by the region’s Kurdish community, is traditionally performed during winter to ward off drought. After largely dying out in recent decades, the custom has re-emerged as drought-hit residents of Syria’s northeast grapple with a growing climate disaster that has threatened their crops and livelihoods. (Photo by Delil SOULEIMAN / AFP) (Photo by DELIL SOULEIMAN/AFP via Getty Images)

” data-medium-file=”https://redlatinasinfronteras.files.wordpress.com/2022/01/kurdistan-ziwa-ritual-de-la-lluvia-qamishlo-.jpg?w=300″ data-large-file=”https://redlatinasinfronteras.files.wordpress.com/2022/01/kurdistan-ziwa-ritual-de-la-lluvia-qamishlo-.jpg?w=600″>

El pueblo de Derona, en Qamishlo, revivió los rituales el 14 de diciembre. Abu Shafwan, un agricultor de Derona, dijo a Al Monitor: “Los niños hacen un muñeco de madera y lo visten con ropas de colores. Llevan el muñeco de madera, el Ziwa, que en kurdo significa ‘muñeco de la lluvia’, y recorren el pueblo, llamando a las puertas, rezando por la lluvia y pidiendo algo de trigo. Los aldeanos rocían con agua el muñeco de madera y dan a los niños trigo, carne y dulces”.

La plataforma internacional #RiseUp4Rojava hizo un llamamiento a la población de toda Europa para que se movilice contra los ataques llevados a cabo por Turquía tanto en Shengal (norte de Irak) como en Rojava (Kurdistán sirio). En un comunicado, se explicó que “a través de la ocupación turca, las estructuras del Estado Islámico (ISIS) se fortalecen aún más y se apoyan directamente. Este apoyo encontró su expresión más fuerte en el último ataque masivo y coordinado de los islamistas para liberar a los combatientes del ISIS capturados en la prisión de Sina, en Hesekê. www.kurdistanamericalatina.org Facebook: kurdistanamericalatina Twitter: @KurdistanLat

solidaridad sin fronteras con las luchas compañeras