–

De parte de La Haine September 22, 2021 228 puntos de vista

Leyla Amed es una de las comandantes de la guerrilla de mujeres YJA-Star. En diálogo con Stêrk TV, se refirió a las tácticas del ejército turco, a la lucha de la insurgencia en las Zonas de Defensa Medya, en el Kurdistán iraquí (Bashur) y a la situación en el Kurdistán turco (Bakur).

-A pesar de sus ataques, los turcos no pueden derrotar a la guerrilla. “Aunque los soldados turcos sellen la frontera, podemos pasar y luchar donde queramos”, dijo el comandante Adil Bilika. ¿Qué relación ve entre estas palabras y la guerra que se libra actualmente?

-Heval Adil fue a Botan en 2006 o 2007. En aquella época, el enemigo rodeaba Gabar. Heval Adil dijo: “Este asedio no detendrá nuestra lucha. Al contrario, será el motivo para que nuestra lucha crezca”. Lo que dice sobre este concepto de guerra, tiene sentido. El enemigo ha dividido el Kurdistán y ha intentado trazar sus fronteras. Los hijos de este pueblo nunca lo han aceptado. Desde su creación, el Estado turco ha tratado de profundizar la división del Kurdistán con diversos conceptos. Colocó alambre de espino y construyó fortalezas militares por toda la frontera. Esta política pretendía impedir que los guerrilleros entraran o salieran de Bakur. Pero los guerrilleros no sólo vienen del sur. Hay una gran participación de Bakur y del resto del mundo.

El enemigo quería impedir que la gente se uniera a la guerrilla, pero la guerrilla crece día a día. Nadie puede bloquear el camino de la guerrilla. Ese sueño del enemigo se hizo añicos. Con las herramientas disponibles hoy, nunca podrán detener a la guerrilla. Ni este país ni este pueblo aceptan las fronteras, porque el Kurdistán es uno solo. Con unas cuantas fortalezas militares y unas cuantas colinas ocupadas, no se puede impedir la unidad del pueblo kurdo.

-¿Por qué el Estado turco vuelve a utilizar métodos militares infructuosos?

-El enemigo cree que detendrá a la guerrilla construyendo fortalezas militares. Cree que la guerrilla sólo va en una dirección. El enemigo cree que podrá detener a la guerrilla si ocupa zonas como Cûdî o Gabar. Cree que si rompe los lazos entre la población y la guerrilla, ésta no podrá seguir existiendo. Como en el pasado, sólo se engaña a sí mismo. Los métodos del Estado turco para mentir a la población aún no han llegado a su fin. No hay un día en el que no haya noticias de mentiras en la prensa estatal. Los medios de comunicación se utilizan como medio de guerra especial. En vista de la resistencia de la guerrilla, esta táctica y la tecnología del enemigo son vanas.

-¿Cuál es la diferencia entre el ejército turco de antes y el de ahora?

-En el pasado, el ejército se centraba más en un número elevado de soldados. Pero se dio cuenta de que no funcionaba. Los soldados están atrapados en sus puestos de avanzada y fortalezas. Por eso, ahora se apoyan principalmente en la tecnología que tienen a su disposición. Esta vez quieren luchar con aviones no tripulados y así obtener el control del Kurdistán y de la guerrilla. Pero no pueden porque la guerrilla lleva 40 años luchando sin descanso.

Hemos sufrido algunas pérdidas en la última fase. Y eso no fue porque el enemigo fuera fuerte, sino por las deficiencias de nuestro lado. Si no cometemos errores, es imposible que perdamos.

El enemigo lleva mucho tiempo intentando cercar la región de Cûdî. Su objetivo es liquidar a los guerrilleros de allí. Sin embargo, nuestras fuerzas no permiten que el ejército turco se mueva por la región. Los guerrilleros infligen fuertes golpes al enemigo con sus acciones en la región kurda del norte de Cûdî.

-¿Cómo evoluciona la situación debido a los permanentes ataques del Estado turco?

-Llamamos a algunas estaciones, las estaciones de la guerrilla. Los movimientos guerrilleros comienzan en primavera. La primavera es la época de la acción. Pero eso no significa que los guerrilleros no realicen acciones también en invierno. El factor estacional afecta a la actividad de la guerrilla, pero en algunas zonas los guerrilleros tienen la capacidad de entrar en acción en cualquier momento. En los últimos tiempos, el enemigo sólo puede llevar a cabo operaciones aéreas. Sólo puede realizar operaciones en zonas desfavorables para la guerrilla, como los pastos de montaña. Incluso durante estas operaciones, no se atreve a dar un paso sin aviones de reconocimiento. Esto también se aplica a los soldados de los puestos avanzados y las fortalezas. Construyen tantas fortalezas en el Kurdistán, pero siguen temiendo por su seguridad. Siempre vivirán con este miedo. Porque el enemigo sabe que el Kurdistán no está solo.

-¿Cuáles son las consecuencias de esta situación para el ejército turco?

-El ejército ha perdido el control sobre el terreno. Su presencia en el Kurdistán se limita a los puestos avanzados y a las fortalezas militares donde son prisioneros de facto. El miedo que la guerrilla despertó en ellos, los obliga a adoptar esta actitud. Estaban llenos de confianza en su tecnología, pero vieron que no podían doblegar a la guerrilla y, además, están sumidos en una profunda crisis económica. Cuando vieron que la guerrilla luchaba con nuevos medios y tácticas, intentaron hacer la guerra a través de contras y colaboradores. Ahora la guerrilla está llevando a cabo varias acciones contra esto. La guerrilla no sólo lucha contra el ejército turco, sino también contra los traidores que colaboran con él y cuyas manos están rojas con la sangre del pueblo. Serán desenmascarados y castigados. Los que se venden por dinero y se interponen en el camino de la libertad del Kurdistán, serán castigados a partir de ahora por nuestras fuerzas.

Rêber Apo (Abdullah Öcalan) se resiste al fuerte régimen de aislamiento que se le ha impuesto. Todas las personas de siete a setenta años tienen que participar en la ofensiva “Tiempo de Libertad” lanzada por la KCK (Unión de Comunidades de Kurdistán). Nuestro pueblo puede estar desempleado, pero nunca dejará de luchar.

Al igual que los guerrilleros cumplen con su deber en las montañas del Kurdistán, nuestro pueblo también debe cumplir con su deber de autodefensa. No debe permitir que el enemigo turco invada el Kurdistán. No somos impotentes, tenemos cuarenta años de experiencia de combate. Tenemos el poder de derrotar al enemigo. El enemigo está tan debilitado que si cumplimos nuestra misión, el éxito es inminente.

Jiyan Amargi / Stêrk TV / ANF / Edición: Kurdistán América Latina