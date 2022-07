–

De parte de Nodo50 July 30, 2022 174 puntos de vista

Remzi Kartal habla con todo su cuerpo. Abre los brazos, mueve su torso de un lado hacia otro, se inclina sobre s铆 mismo y aunque sus palabras pueden sonar tr谩gicas o dolorosas, durante la entrevista, pasa de la seriedad a la sonrisa de forma permanente. Kartal es el copresidente de Kongra Gel (Congreso del Pueblo, en kurdo), una de las principales organizaciones que integran el Movimiento de Liberaci贸n de Kurdist谩n.

Sentado en un gran sill贸n blanco, en su oficina en Bruselas (B茅lgica), Kartal se explaya sobre la situaci贸n actual del pueblo kurdo dentro de los cuatro Estados-naci贸n en que qued贸 atrapado a principios del siglo XX, cuando Francia y Gran Breta帽a comenzaron a reconfigurar a su antojo Medio Oriente. Con tratados internacionales y traiciones varias, a los hombres y a las mujeres de Kurdist谩n se les neg贸 el derecho a la libertad y la independencia. Hoy, m谩s de 40 millones de kurdos y kurdas habitan Turqu铆a, Siria, Irak e Ir谩n en sus territorios originarios, pero perseguidas y con sus derechos coartados.

Kartal habla de todo esto, pero tambi茅n de lo que denomina como 鈥渞evoluci贸n kurda鈥, iniciada en 1978 con la creaci贸n en un peque帽o pueblo de Bakur (regi贸n kurda de Turqu铆a) del Partido de los Trabajadores de Kurdist谩n (PKK), encabezado por Abdullah 脰calan, quien se encuentra prisionero desde 1999 en Imrali, una isla y base militar turca en el mar de B贸sforo. 脰calan, el ide贸logo de la revoluci贸n kurda, el guerrillero, el pol铆tico, el transgresor que dej贸 atr谩s el socialismo cl谩sico y defini贸 el paradigma de 鈥渃onfederalismo democr谩tico鈥, y el impulsor de la liberaci贸n de las mujeres kurdas, en todo Kurdist谩n es conocido, simplemente, como 鈥渆l liderazgo鈥 de esa revoluci贸n que nunca tom贸 el poder, pero, desde hace 10 a帽os, puso de cabezas el status quo de Medio Oriente.

鈥淓n Turqu铆a, sigue el aislamiento de Abdullah 脰calan bajo condiciones muy duras 鈥搑emarca Kartal-. Turqu铆a no deja que ni siquiera una sola palabra de Reber Apo (como se lo conoce a 脰calan) pueda salir de Imrali hacia su familia o para el pueblo en general. Ya sea de Reber Apo o de los otros tres prisioneros pol铆ticos en la isla de Imrali, no sabemos sus estados de salud, c贸mo est谩n, qu茅 les pasa鈥.

Contra el fascismo turco

Con la creaci贸n de la Rep煤blica de Turqu铆a en 1923, la suerte del pueblo kurdo qued贸 marcada por las masacres, los asesinatos, la persecuci贸n pol铆tica, los planes de asimilaci贸n y la prohibici贸n de hablar en su lengua materna o educarse dentro de su cultura originaria. En Turqu铆a, donde se calcula que viven unos 20 millones de kurdos y kurdas, naci贸 la resistencia moderna de este pueblo. Por eso, ya sea en la actualidad bajo el r茅gimen de Recep Tayyip Erdogan o en dictaduras o gobiernos anteriores, los y las kurdas son el principal blanco de la represi贸n estatal, al mismo tiempo que se conformaron como la vanguardia de una resistencia permanente y efectiva.

鈥淟a lucha contra el fascismo turco lleg贸 a un nuevo nivel en estos d铆as 鈥揳segura Kartal-. Sobre todo, despu茅s de los logros y la victoria de la Revoluci贸n de Rojava (Kurdist谩n sirio). Desde 2015, el Estado turco comenz贸 una nueva guerra mucho m谩s grande contra el Movimiento de Liberaci贸n de Kurdist谩n. Es un nuevo concepto que el Estado turco desarrolla en lo pol铆tico, en la comunicaci贸n y en lo militar, ya sea en Rojava, en Bakur o en Bashur (regi贸n kurda de Irak), o fuera del propio Kurdist谩n鈥.

Desde las organizaciones que integran el Movimiento de Liberaci贸n de Kurdist谩n, califican como 鈥減ol铆tica especial鈥 los planes oficiales de represi贸n del Estado turco. Kartal explica que, desde hace siete a帽os, se aplica esta pol铆tica. 鈥淓l Parlamento tiene la forma que quer铆a el gobierno, todos los periodistas son perseguidos. La pol铆tica, la cultura, el arte tambi茅n son perseguidos. El gobierno tiene una pol铆tica que impide la comunicaci贸n. A煤n as铆, estos ataques y esta presi贸n no tuvo resultado en el territorio, porque la gente sigue en resistencia y pidiendo la liberaci贸n de Reber Apo鈥.

En diferentes per铆odos de la historia de la Turqu铆a moderna, los levantamientos y rebeliones del pueblo kurdo 鈥搚 tambi茅n de otras minor铆as 茅tnicas- marcaron, en muchas ocasiones, el panorama pol铆tico del pa铆s. En estos 煤ltimos a帽os, es el ritmo explosivo de protestas kurdas y represi贸n estatal turca continuo con una puja que lleva m谩s de 50 a帽os.

鈥淟a respuesta de la gente es que la pol铆tica del gobierno se quede vac铆a, porque llev贸 a que la econom铆a del pa铆s est茅 muy mal. Este concepto no es solo contra el pueblo kurdo, sino tambi茅n contra el movimiento de mujeres, las fuerzas democr谩ticas, los medios de comunicaci贸n y todo lo que conforma la oposici贸n鈥, estima Kartal.

En Bakur, la tercera fuerza pol铆tica es el Partido Democr谩tico de los Pueblos (HDP, por sus siglas originales), una organizaci贸n encabezada por los y las kurdas, pero mucho m谩s amplia e inclusiva, donde convergen otras minor铆as, diferentes sectores religiosos, agrupaciones de la izquierda turca, grupos LGBTIQ+ y, por supuesto, el poderoso movimiento de mujeres kurdas. Por estas caracter铆sticas, desde los principales dirigentes hasta las militantes de base del HDP son perseguidas y encarceladas. Se calcula que, en la actualidad, en toda Turqu铆a, existen unos 10 mil presos y presas pol铆ticas, y buena parte son kurdos o kurdas.

Par Kartal, las fuerzas que se oponen al r茅gimen de Erdogan, 鈥減ara encontrar una soluci贸n para Kurdist谩n se quedan muy cortas. El HDP es realmente una fuerza que propone una tercera v铆a y soluciones. Por su car谩cter democr谩tico, muchas fuerzas en toda Turqu铆a se acercan al HDP. Es la primera vez en 100 a帽os, desde que fue constituida la Rep煤blica de Turqu铆a, que se llega a este nivel de complejidad en que la cuesti贸n kurda, tanto a nivel econ贸mico, pol铆tico, social y dentro como fuera del pa铆s, tiene mucha repercusi贸n鈥.

Al referirse a una de las realidades m谩s urgentes en Turqu铆a, el copresidente del Kongra Gel detalla que los partidos gobernantes AKP y MHP 鈥渘o pueden ganar solos las elecciones鈥 previstas para 2023. Pero 鈥渓a oposici贸n tampoco puede, entonces esta tercera v铆a del HDP puede tener influencia sobre las cosas y esto es algo nuevo en Turqu铆a鈥, afirma.

Guerra a la guerrilla

Desde hace al menos dos a帽os, el Estado turco recrudeci贸 su guerra contra las guerrillas kurdas, aglutinadas en las Fuerzas de Defensa Popular (HPG) y las Unidades de Mujeres Libres (YJA Star), las cuales tienen sus bases en las monta帽as de Qandil, en Bashur. El gobierno de Erdogan utiliza todos los medios para intentar derrotar a la insurgencia, adem谩s de ocupar de forma ilegal territorios kurdos de Irak e instalar bases militares. En pleno siglo XXI, las violaciones flagrantes de Turqu铆a a las leyes internacionales y a la soberan铆a iraqu铆 son moneda corriente. Pero nadie parece darse por enterado: ni la ONU ni Estados Unidos y la Uni贸n Europea (UE), y mucho menos aliados de peso de Ankara como Rusia.

鈥淓n la guerra, Turqu铆a quiere romper la voluntad de la guerrilla mediante la t茅cnica y la tecnolog铆a, pero est谩 pasando totalmente lo contrario -manifiesta Kartal-. Al principio, que Turqu铆a empez贸 a desarrollar estas t茅cnicas, s铆 tuvo resultados, porque fueron ataques fuertes. Pero la guerrilla se ha renovado en funci贸n de esta nueva tecnolog铆a, se ha transformado seg煤n las nuevas necesidades y eso gener贸 una crisis en el Estado profundo turco, porque no se esperaban algo as铆鈥.

Todos los d铆as se pueden leer reportes difundidos por las HPG y las YJA Star en donde se contabilizan decenas de soldados turcos abatidos en combates que, en ocasiones, llegan a ser cuerpo a cuerpo. Mientras tanto, el gobierno turco utiliza drones, armamento de 煤ltima tecnolog铆a y agentes qu铆micos no solo contra la insurgencia, sino tambi茅n contra el propio pueblo kurdo de Irak. El 煤ltimo caso fue la masacre cometida en la aldea de Perex, en el distrito de Bamerne, en Zakho, regi贸n del Kurdist谩n iraqu铆 que limita con la frontera turca. En una zona tur铆stica, el fuego de artiller铆a turco mat贸 a nueve personas, entre ellos, un menor de edad. Las v铆ctimas fueron ciudadanos 谩rabes que hab铆an llegado de vacaciones desde Bagdad.

鈥淭odos los partidos del pueblo kurdo est谩n en contra de la guerra de ocupaci贸n que lleva adelante Turqu铆a, salvo por el Partido Democr谩tico de Kurdist谩n (PDK), que la apoya鈥, dice el copresidente del Kongra Gel, en referencia al partido que gobierna la regi贸n semi-aut贸noma de Bashur. 鈥淐uando empezaron con este concepto de utilizar la tecnolog铆a, con el objetivo de aniquilar la resistencia kurda, todas las fuerzas del Estado profundo se pusieron de acuerdo, pero cuando vieron que este concepto no daba resultados, entonces empez贸 la crisis 鈥揳grega Kartal-. Al mismo tiempo, en Turqu铆a, la crisis pol铆tica y econ贸mica se acent煤a鈥.

El PDK, dirigido por el poderoso clan Barzani, funciona como lugarteniente del Estado turco en Bashur. A su vez, los Barzani dirigen un r茅gimen autoritario con el 煤nico objetivo de sostenerse en el poder y seguir enriqueci茅ndose.

Kartal da ejemplos de las posturas hist贸ricas del PDK: 鈥淐on el Sha de Ir谩n, hicieron una alianza contra las fuerzas revolucionarias. Despu茅s, no dudaron en pactar con Saddam Husein para ir contra de la Uni贸n Patri贸tica de Kurdist谩n (UPK), de la familia Talabani. Contra el PKK hicieron lo mismo con Turqu铆a. Contra la Revoluci贸n de Rojava tambi茅n hicieron alianzas con el Estado turco. La familia Barzani, para el pueblo kurdo, es como un c谩ncer pol铆tico. Lo mismo que en Sri Lanka, que la gente protest贸 contra una familia que ten铆a el poder, en Bashur es similar, porque ellos lo quieren controlar todo鈥.

鈥淟o que hace la familia Barzani no es para el inter茅s o el bienestar de su pueblo, sino que es para mantener su poder y por sus propios intereses. De la misma forma que el Estado turco pone mucha presi贸n contra la sociedad kurda, Barzani hace lo mismo en Bashur para mantener su poder鈥, resume el dirigente.

Modernidad capitalista en crisis

鈥淟a modernidad capitalista est谩 en una gran crisis 鈥搑eflexiona Kartal-. A nivel econ贸mico, agot贸 la tierra, la naturaleza y a la sociedad. Todos los problemas ecol贸gicos, de cambios en las estaciones del a帽o, tienen como responsable al capitalismo. En todas partes, hay problemas econ贸micos y sociales. Ya sea en Estados Unidos, en Europa, en Sri Lanka o en Argentina, la gente est谩 protestando鈥.

La definici贸n modernidad capitalista la brind贸 el propio 脰calan en sus 鈥渄efensas鈥, durante el juicio que se le hizo en Turqu铆a, acusado de 鈥渢errorismo鈥 y traici贸n a la patria. Esas defensas son el corpus ideol贸gico del Movimiento de Liberaci贸n de Kurdist谩n y est谩n publicadas en cinco tomos, con el nombre Manifiesto por una sociedad democr谩tica.

鈥淎hora que el sistema capitalista est谩 en una situaci贸n dif铆cil, es una oportunidad. Necesitamos desarrollar la modernidad democr谩tica y la tercera v铆a, pero como pueblo sabemos que solos no podemos. Necesitamos desarrollar la tercera v铆a y ahora es el tiempo correcto 鈥揹estaca el copresidente del Kongra Gel-. Todos los pueblos oprimidos, quienes luchan por la libertad, los ecologistas, los movimientos de mujeres, todos y todas necesitamos unirnos, ya sean socialistas o comunistas, eso no importa, la gente que queremos la libertad necesitamos unirnos鈥. A este an谩lisis, agrega: 鈥淣adie puede decir que no se puede contra la modernidad capitalista. Cuando la gente se une, se organiza, protesta, se puede vencer y ganar, porque la fuerza m谩s grandes es la humanidad鈥.

Como ejemplo, Kartal recuerda la resistencia en la ciudad kurda de Kobane (Rojava, Kurdist谩n sirio), en 2015. Ese a帽o, el Estado Isl谩mico (ISIS) se encontraba en su esplendor y uno de sus principales blancos era el pueblo kurdo. Durante m谩s de tres meses, ISIS intent贸 ocupar Kobane, pero fue derrotado estrepitosamente. 鈥淐uando fue la resistencia de Kobane, la gente fue la que se levant贸 y quien puso la presi贸n en Am茅rica y en Europa, y que hizo que los gobiernos tuvieran que moverse. Cuando vemos que la gente se levanta y va con su fuerza, se puede llegar a una victoria鈥, estima el dirigente.

En un Medio Oriente siempre en estado de explosi贸n, capitalismo y fascismo en muchas ocasiones est谩n entrelazados, pese a que sobre ellos haya un manto religioso que lo cubra. 鈥淓l fascismo no se va por s铆 solo ni tampoco por elecciones, porque siempre va a utilizar la corrupci贸n para ganarlas 鈥揺xplica Kartal-. La 煤nica manera de eliminarlo es por la resistencia. Ahora hay muchas probabilidades de que el fascismo en Turqu铆a tenga que aumentar sus ataques contra Bashur, Bakur y Rojava, y eso es un riesgo. Sabemos que, en un futuro, los ataques del fascismo van a ser m谩s grandes, entonces necesitamos que, a nivel internacional, todo el mundo est茅 atento y se movilice contra estos ataques, que todos nuestros amigos y amigas que creen en la democracia, que no est茅n de acuerdo con la modernidad capitalista, se unan y acompa帽en este proceso de resistencia鈥.

Resistencia y esperanza

驴C贸mo vivir durante 100 a帽os 鈥揷omo m铆nimo- entre la persecuci贸n y la resistencia, entre la muerte y la esperanza, entre las largas noches en c谩rceles-tumbas y una praxis pol铆tica que tiene como fin proteger una cultura ancestral y una lengua originaria? La pregunta es inevitable cuando se habla del pueblo kurdo.

鈥淧odemos decir que el PKK fue como un nacimiento para los y las kurdas, porque antes, con los ataques de los Estados-naci贸n, en especial del Estado turco, hubo muchas protestas, muchos levantamientos, pero siempre fuimos masacrados 鈥揷uenta Kartal-. Antes del PKK no quedaba esperanza en la sociedad kurda, incluso una parte se hab铆a rendido frente a los procesos de asimilaci贸n鈥.

Otra vez aparece la figura de 脰calan, a quien todos y todas nombran como 鈥淩eber Apo鈥. Para el copresidente del Kongra Gel, el l铆der kurdo encarcelado puso la esperanza y la confianza del pueblo kurdo sobre la compleja mesa pol铆tica de Medio Oriente. De esta forma, el PKK comenz贸 un trabajo sostenido para rescatar 鈥渓as ra铆ces y la historia鈥 de Kurdist谩n, y as铆 鈥渧olver a creer que se puede luchar鈥, sintetiza Kartal.

鈥淩eber Apo hizo una formaci贸n especial con los y las militantes, y les dijo que siempre se puede, que siempre hay que ir hacia la victoria. Este esp铆ritu que se cre贸 en los y las militantes fue visto por la sociedad y esa caracter铆stica se traspas贸 al pueblo. A esto, Reber Apo no lo hac铆a para s铆 mismo, sino para el pueblo. No luchaba para una familia o una tribu, o para una parte de Kurdist谩n, sino que para todo el pueblo kurdo鈥, recuerda el dirigente.

Para Kartal, 鈥渆n esta marcha de 50 a帽os de lucha, Reber Apo se transformaba a s铆 mismo. Esta transformaci贸n que se hac铆a a s铆 mismo tambi茅n la hac铆a dentro del partido y en la sociedad. Siempre hubo una transformaci贸n. Todo este proceso llev贸 a la idea de la naci贸n democr谩tica, del confederalismo democr谩tico, de la liberaci贸n de las mujeres. Hoy en d铆a, hay pueblos kurdos, 谩rabes, asirios en el norte y el este de Siria que est谩n alrededor de estas ideas de democracia y ecolog铆a. Esto tambi茅n le da las esperanzas al pueblo鈥.

Aunque la revoluci贸n kurda, casi desconocida en Am茅rica Latina, sigue su curso, los peligros est谩n m谩s latentes que nunca. El dirigente del Kongra Gel lo explica de manera sencilla: 鈥淵a sea el Estado turco o el r茅gimen de Siria, intentan romper las alianzas entre los pueblos kurdo y 谩rabe. Pero la gente dice que no, porque quieren la liberaci贸n. Es una revoluci贸n, porque est谩 rompiendo los planes llevados adelante por la modernidad capitalista. El miedo m谩s fuerte que tiene el Estado turco es que la propia gente turca se una a los kurdos. Entre los diferentes estados (Irak, Ir谩n, Turqu铆a y Siria), hay contradicciones, pero el pueblo kurdo est谩 unido con un proyecto de libertad y de liberaci贸n. Esto tambi茅n es una revoluci贸n para todo Medio Oriente, es un nuevo nacimiento鈥.

El proceso revolucionario en el territorio kurdo tambi茅n genera se帽ales de alarma en Occidente. 鈥淐uando la OTAN, que es la fuerza m谩s fuerte de la modernidad capitalista, ve esto, dice que si la revoluci贸n sale victoriosa en Medio Oriente, ya no se va a poder dividir a la gente, no podr谩n usar las guerras y las contradicciones para sus propios intereses鈥, asegura Kartal.

鈥淓n la actualidad, vemos que de la Revoluci贸n de Rojava se habl贸 en todo el mundo. Si ahora se puede eliminar el fascismo en Turqu铆a, la revoluci贸n se ampliar谩 a煤n m谩s. Por eso, llamamos a todas las fuerzas democr谩ticas a apoyarnos para luchar en contra del fascismo, a apoyar a la guerrilla y a la revoluci贸n鈥, remarca el dirigente.

Por 煤ltimo, Kartal reflexiona: 鈥淰emos otra vez, con la guerra en Ucrania, que hay dos poderes: Rusia y la OTAN, que tienen sus contradicciones y hacen sus guerras, pero en el medio est谩 la gente. Despu茅s de esta guerra, el conflicto ser谩 con China bajo el modo de una guerra econ贸mica capitalista. Por eso, para la gente que cree que hay una tercera v铆a, que podemos vivir de otras formas, ahora es el momento de hacer algo juntos鈥.

Fuente: Leandro Albani para La tinta / Foto de portada: A/D.