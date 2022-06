–

June 9, 2022

Al igual que la semana pasada, la gente de la Administraci贸n Aut贸noma del Norte y Este de Siria se est谩 preparando para la prometida invasi贸n de Turqu铆a. Ahora saben que est谩 previsto que los primeros objetivos del presidente Erdo臒an sean Tel Rifaat y Manbij, como le dijo a su Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP) el mi茅rcoles; y que despu茅s de limpiarlos de 鈥渢erroristas鈥, Turqu铆a 鈥渉ar谩 lo mismo con otras regiones paso a paso鈥. El periodista, Amed Dicle, se帽ala que este anuncio coincidi贸 con el aniversario del inicio de la operaci贸n para liberar a Manbij de ISIS, realizada por las Fuerzas Democr谩ticas Sirias (SDF) hace seis a帽os; y observa que Turqu铆a no tuvo ning煤n problema en aceptar el control de la ciudad por parte de ISIS de 2014 a 2016, cuando se abastec铆a desde el otro lado de la frontera turca.Por Sara Glynn*

Manbij es una ciudad multi茅tnica de mayor铆a 谩rabe, y desde que pas贸 a formar parte de la Administraci贸n Aut贸noma, los esfuerzos se han centrado en incorporar a las diferentes etnias y potenciar las buenas relaciones entre ellas. Tel Rifaat hab铆a estado bajo un grupo islamista militante diferente: Liwa al-Fatah, que posteriormente se convirti贸 en parte del 鈥淓j茅rcito Sirio Libre鈥 respaldado por Turqu铆a.

Las SDF tomaron el control despu茅s de un fuerte bombardeo ruso, tambi茅n en 2016. Tel Rifaat alguna vez fue en gran parte 谩rabe, pero en 2018 se convirti贸 en el hogar de muchas de las personas, en su mayor铆a kurdas, que hab铆an sido desplazadas de Afr卯n por la invasi贸n de Turqu铆a. La Administraci贸n Aut贸noma tiene una estructura desconcentrada y federal, y ambas 谩reas son administradas y defendidas por la poblaci贸n local. Sus fuerzas de defensa son parte de las SDF,

Manbij y Tel Rifaat son las piezas que faltan para la ocupaci贸n turca de la franja fronteriza al oeste del 脡ufrates. Dicle especula que las fuerzas turcas atravesar铆an Ayn Issa para rodear y estrangular a Koban锚, con la esperanza de evitar la reacci贸n violenta que resultar铆a de un ataque directo a esta ciudad ic贸nica de la resistencia kurda contra ISIS. Tambi茅n predice que Manbij librar铆a una feroz batalla.

La invasi贸n planeada de Turqu铆a resultar铆a en una gran p茅rdida de vidas y est谩 calculada para destruir todo lo que la Administraci贸n Aut贸noma ha estado construyendo cuidadosamente. Dirigi茅ndose a las fuerzas internacionales, que se preocupan principalmente por sus propios intereses, el copresidente de Relaciones Exteriores de la Administraci贸n, Ebdulkerim Omer, explic贸 que la guerra significar铆a 鈥渄estruir la estabilidad de la regi贸n y apoyar a las bandas de ISIS para que se reorganicen鈥. Se帽ala adem谩s que la limpieza 茅tnica planificada de Erdogan 鈥渃ausar铆a conflictos a largo plazo entre los pueblos de Siria鈥.

Mazloum Abdi, comandante general de las SDF, tuite贸 : 鈥淐ualquier ofensiva dividir谩 a los sirios, crear谩 una nueva crisis humanitaria y desplazar谩 a los/as habitantes originales y a los y las desplazadas internas. La nueva escalada tambi茅n afectar谩 negativamente nuestra campa帽a contra ISIS. Hacemos un llamado a los actores para que eviten nuevas tragedias y apoyen la desescalada鈥.

Tanto Estados Unidos como Rusia tienen bases en la regi贸n, y una invasi贸n terrestre turca necesitar铆a que sus fuerzas se apartaran. El secretario de Estado, Anthony Blinken, ha reiterado la oposici贸n de Estados Unidos a 鈥渃ualquier escalada en el norte de Siria鈥. Su declaraci贸n , dada en una conferencia de prensa conjunta con el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, tuvo cuidado de no sugerir ning煤n favoritismo de la Administraci贸n Aut贸noma, y 鈥嬧媠e centr贸 煤nicamente en c贸mo una ofensiva podr铆a afectar la lucha contra ISIS.

Manbij y Tel Rifaat est谩n rodeadas de bases rusas. Hace una semana, el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergey Lavrov, dijo a Russia Today que la participaci贸n de Turqu铆a en Siria era 鈥渃omprensible鈥. A Rusia le gusta contrastar su propia posici贸n, invitada al pa铆s por el presidente Assad, con la de los Estados Unidos, y Lavrov describi贸 al ej茅rcito estadounidense como ocupando 鈥渦na gran parte de la orilla oriental del 脡ufrates鈥 y 鈥渃reando abiertamente cuasi -estados, fomentando directamente el separatismo y explotando los sentimientos de una parte de la poblaci贸n kurda鈥. No solo deslegitima a EE.UU. tambi茅n tergiversa las demandas ind铆genas multi茅tnicas de autonom铆a regional, como esquemas liderados por Estados Unidos para el separatismo kurdo.

El jueves, por primera vez, Rusia emiti贸 una declaraci贸n p煤blica pidiendo la moderaci贸n turca y respaldando las objeciones hechas por el gobierno de Assad: 鈥淓speramos que Ankara se abstenga de acciones que podr铆an conducir a un peligroso deterioro de la ya dif铆cil situaci贸n. En Siria. Tal medida, en ausencia del acuerdo del gobierno leg铆timo de la Rep煤blica 脕rabe Siria, ser铆a una violaci贸n directa de la soberan铆a y la integridad territorial de Siria鈥 y 鈥渃ausar铆a una mayor escalada de las tensiones en Siria鈥. Sobre el terreno, se ha informado que las fuerzas del r茅gimen sirio llegaron a Tel Rifaat y sus alrededores.

Sin embargo, ni EE. UU. ni Rusia se han comprometido de manera inequ铆voca a prevenir un ataque turco; y el deterioro de las relaciones entre la OTAN y Rusia tambi茅n debe problematizar la discusi贸n y la coordinaci贸n.

Mucho se ha escrito sobre la decisi贸n de Turqu铆a de operar un acto de equilibrio entre la OTAN y Rusia. Para la Administraci贸n Aut贸noma, no hay elecci贸n. Deben jugar un juego cuidadoso con ambos, aunque tienen una mano mucho menos fuerte que Turqu铆a y est谩n arriesgando apuestas mucho m谩s altas. Este es un punto que la discusi贸n centrada en los Estados Unidos tiende a ignorar.

Narrativa de la OTAN

Mientras tanto, Turqu铆a sigue manteniendo la presi贸n sobre la OTAN a trav茅s de su veto a las solicitudes de ingreso a la organizaci贸n de Suecia y Finlandia, y tambi茅n a trav茅s de una postura cada vez m谩s belicosa hacia Grecia. Las negociaciones con los pa铆ses n贸rdicos est谩n en curso y, hasta el momento, solo hemos escuchado posibilidades de concesiones, pero nada definitivo. Sin embargo, las respuestas dadas por el Secretario General de la OTAN, Jens Stoltenberg, en la conferencia de prensa conjunta con Blinken, son escalofriantes en su tergiversaci贸n. En respuesta a una pregunta sobre estas negociaciones de membres铆a, Stoltenberg declar贸, 鈥淭odos los aliados de la OTAN est谩n, por supuesto, listos para sentarse y discutir las preocupaciones, incluidas las amenazas que el PKK representa para Turqu铆a. Se trata de amenazas terroristas, que, por supuesto, es algo que nos estamos tomando muy en serio. Sabemos que ning煤n otro aliado de la OTAN ha sufrido m谩s ataques terroristas que Turqu铆a, y que Turqu铆a es un aliado importante, sobre todo por su ubicaci贸n geogr谩fica estrat茅gica que limita con Irak y Siria. Han sido importantes en nuestra lucha contra ISIS, y [son] tambi茅n un pa铆s del Mar Negro cercano a Rusia鈥. Es dif铆cil imaginar c贸mo se podr铆a haber incluido m谩s desinformaci贸n en un breve p谩rrafo.

El papel de Turqu铆a en la lucha contra ISIS fue, y sigue siendo, casi completamente negativo. Aparte de algunos ataques simb贸licos, Turqu铆a ha proporcionado a ISIS su principal fuente de apoyo. Recientemente, militantes de ISIS capturados han contado c贸mo Turqu铆a apoy贸 la fuga de ISIS de la prisi贸n de Heseke en enero, y un nuevo informe de Siria por la Verdad y la Justicia registra que se sabe que siete de los militantes de ISIS que escaparon se refugiaron en la Ser锚kaniy锚 ocupada por Turqu铆a. regi贸n, con la ayuda de un grupo del Ej茅rcito Nacional Sirio patrocinado por Turqu铆a. Las 谩reas ocupadas por Turqu铆a son reconocidas como refugios seguros para las c茅lulas de ISIS. Brett McGurk, ex enviado especial de la Coalici贸n que lucha contra Isis, no se hace ilusiones. le dijo a CNN en 2019, 鈥淒irig铆 la campa帽a de ISIS. 40.000 combatientes extranjeros, yihadistas de 110 pa铆ses de todo el mundo, todos vinieron a Siria para luchar en esa guerra y todos vinieron a trav茅s de Turqu铆a鈥 Estuve en Turqu铆a m谩s que en cualquier otro pa铆s para que sellaran su frontera, y no lo hicieron. . Dijeron que no pod铆an hacerlo, pero en el momento en que los kurdos tomaron parte de esa frontera, la sellaron por completo con un muro鈥.

De hecho, Turqu铆a ha sufrido grandes ataques terroristas, pero estos se han relacionado con ISIS. Las v铆ctimas eran desproporcionadamente kurdas y el gobierno ha sido acusado de complicidad. En octubre de 2015, m谩s de cien personas murieron y cientos m谩s resultaron heridas cuando dos atacantes suicidas atacaron una manifestaci贸n masiva por la paz que protestaba contra la guerra del gobierno contra las ciudades kurdas; ya a principios de ese a帽o, 33 personas murieron cuando un terrorista suicida atac贸 a un grupo de j贸venes socialistas que se preparaban para ir a ayudar en la reconstrucci贸n de Koban锚.

El PKK ha estado luchando por los derechos del pueblo kurdo durante casi 38 a帽os, pero, como concluyeron los tribunales belgas en 2020, son parte de una guerra civil y est谩n sujetos a las leyes de la guerra, no son 鈥榯erroristas鈥 sujetos al derecho penal. Tambi茅n han estado exigiendo negociaciones de paz durante m谩s de la mitad de ese tiempo, por lo que si la OTAN estuviera realmente preocupada por el futuro de Turqu铆a como un pa铆s justo y democr谩tico, podr铆a intentar y presionar para que se reanuden las negociaciones de paz y se respeten los derechos humanos de las y los kurdos. .

Sin embargo, Stoltenberg ubica correctamente la geograf铆a estrat茅gica de Turqu铆a, que es, por supuesto, donde comienzan los problemas.

驴Hacer rendir cuentas al poder?

Ha sido previsiblemente aleccionador observar el bajo nivel de cobertura medi谩tica que se le ha dado a eventos tan cruciales. Tanto la poca cobertura que hay (parece que el cambio de nombre oficial de Turqu铆a a T眉rkiye se considera una noticia mucho m谩s importante) como (salvo algunas excepciones) el fracaso de los medios para interrogar la narrativa turca. El premio para este 煤ltimo debe ir para The Economist, que simplemente invit贸 a Erdo臒an a escribir una columna de invitado . Tal vez la semana que viene inviten a Putin鈥 Dado que el art铆culo de Erdogan es un art铆culo y no una entrevista, no puede cuestionarse su escandalosa afirmaci贸n de que 鈥淭urqu铆a ha sido una potencia estabilizadora y una fuerza para el bien en Oriente Medio, el C谩ucaso y el Regiones del Mar Negro.

Con su caracter铆stico estilo 谩spero, el presidente turco subraya la importancia de la OTAN y del papel de Turqu铆a dentro de ella -dando un golpe de lado al presidente franc茅s Macron- y afirma que la OTAN debe reformarse para incluir la acci贸n colectiva contra el 鈥渢errorismo鈥. (Menciona espec铆ficamente el financiamiento del terrorismo, pero no menciona que la propia Turqu铆a ha sido incluida en la 鈥 lista gris 鈥 del Grupo de Acci贸n Financiera Internacional)鈥 por tener 鈥渟alvaguardias insuficientes contra el lavado de dinero, la proliferaci贸n y el financiamiento del terrorismo鈥.) Erdo臒an usa las p谩ginas de The Economist para reforzar sus demandas de que los pa铆ses n贸rdicos frenen las actividades de todas las 鈥渙rganizaciones terroristas鈥 (para las cuales la definici贸n de Turqu铆a es notoriamente el谩stica) y extraditar a sus miembros para que se enfrenten a los tribunales de Turqu铆a, y que tambi茅n pongan fin a su embargo de armas. Afirma grandiosamente que sin estas acciones, su admisi贸n en la OTAN pone en riesgo la seguridad de Turqu铆a y el futuro de la organizaci贸n.

Para The Guardian, la principal preocupaci贸n parece ser el asentamiento forzoso de refugiados sirios de Turqu铆a en lo que describen como 鈥渮onas de amortiguamiento鈥. Por supuesto, esto es importante, pero es solo una parte de una historia mucho m谩s preocupante, como aprender铆an si hablaran con las personas amenazadas de invasi贸n.

Una mala semana para refugiados/as e inmigrantes

Esta tambi茅n ha sido una mala semana para las y los refugiados en el Reino Unido. El martes, hasta treinta solicitantes de asilo y refugiados/as kurdos/as fueron deportados/as a la regi贸n del Kurdist谩n de Irak. The Guardian inform贸 que algunos hab铆an estado en el Reino Unido durante d茅cadas y muchos ten铆an hijos o nietos brit谩nicos. Un hombre, que lleg贸 al Reino Unido hace veinte a帽os, le dijo a su reportero que algunos de los retornados ya hab铆an recibido amenazas de personas en Erbil. Al mismo tiempo, se enviaron los primeros avisos de expulsi贸n a los solicitantes de asilo que ser谩n reubicados en centros de detenci贸n en Ruanda bajo el controvertido nuevo sistema introducido por la ministra del Interior de l铆nea dura, Priti Patel, cuyos propios padres eran inmigrantes ugandeses-asi谩ticos. Cuando algunos solicitantes de asilo iniciaron una huelga de hambre en protesta, el gobierno envi贸 a uno de ellos una carta amenazando con deportarlos incluso antes. La amenaza de ser enviados a Ruanda ha llevado a varios solicitantes de asilo a intentar suicidarse.

Tambi茅n hay solicitantes de asilo en huelga de hambre en Polonia: kurdos de Irak y Turqu铆a que protestan por las condiciones similares a las de una prisi贸n y los procedimientos lentos. Los vuelos directos que trajeron multitudes de inmigrantes a la frontera entre Bielorrusia y Polonia el pasado invierno se han detenido, pero el n煤mero de inmigrantes est谩 aumentando de nuevo y el trato que se da en esta frontera es muy diferente al que se da a los refugiados de Ucrania.

En Alemania se ha revelado que las asociaciones kurdas han sido monitoreadas ilegalmente por las agencias de inteligencia estatales desde 1994, y se teme que la informaci贸n haya pasado a la inteligencia turca.

Erdo臒an est谩 utilizando las negociaciones sobre el ingreso en la OTAN de Suecia y Finlandia para tratar de presionar tambi茅n a otros pa铆ses europeos y obligarlos a tomar medidas dr谩sticas contra las manifestaciones kurdas y la exhibici贸n de banderas kurdas. La semana pasada, el gobierno turco convoc贸 a los embajadores de Francia y Alemania para protestar por las manifestaciones kurdas celebradas en sus respectivos pa铆ses. Las actividades ya est谩n restringidas en muchos lugares, y ser谩 necesario resistir cualquier intento de restricci贸n adicional.

La guerra en Irak

Las banderas deben estar en vigor el 11 de junio, que ha sido designado como el D铆a de Acci贸n Global para la Defensa del Kurdist谩n. Cuando se plane贸 por primera vez este d铆a, la preocupaci贸n m谩s urgente era la invasi贸n de Turqu铆a en el norte de Irak y el sur de Kurdist谩n. Ahora, esto podr铆a ser superado por una invasi贸n turca a Siria, pero la invasi贸n de Irak a煤n contin煤a. Ha habido afirmaciones de que, frente a constantes reveses, Turqu铆a est谩 recurriendo a m谩s m茅todos clandestinos, incluidas operaciones clandestinas, secuestros y torturas, y difusi贸n de informaci贸n falsa. Tambi茅n ha habido un informe sobre el env铆o de un im谩n a Turqu铆a para recibir instrucciones sobre c贸mo predicar contra el PKK. Los Equipos de Pacificadores Comunitarios han calculado que, desde 2015 hasta la fecha, se sabe que 112 civiles han muerto por ataques a茅reos turcos en el norte de Irak, y se cree que el n煤mero real es mucho mayor.

Oposici贸n turca

En la propia Turqu铆a, epicentro de todos estos ataques, contin煤a la opresi贸n contra toda oposici贸n, con m谩s detenciones de periodistas, activistas y pol铆ticos. El martes, al menos once mujeres, incluidas ex coalcaldesas del Partido Democr谩tico de los Pueblos (HDP) y activistas del Movimiento de Mujeres Libres, fueron detenidas en arrestos domiciliarios. El viernes se emiti贸 una orden de detenci贸n para 42 personas, incluidos pol铆ticos del HDP y del Congreso Democr谩tico de los Pueblos (HDK), del que forma parte el HDP; y la polic铆a allan贸 un edificio HDK en Estambul.

Mientras que el HDP est谩 siendo el objetivo de la eliminaci贸n total, el poder judicial politizado tambi茅n se est谩 utilizando para obstaculizar al Partido Popular Republicano (CHP). El martes, Canan Kaftanc谋o臒lu, presidente provincial del CHP en Estambul, a quien se le atribuye haber ayudado al partido a ganar la alcald铆a de Estambul en 2019, comenz贸 su sentencia de prisi贸n de casi cinco a帽os por tuits en las redes sociales. Este fue un momento pol铆tico importante, a pesar de que fue puesta en libertad bajo supervisi贸n por la noche. Ekrem Imamo臒lu, el hombre al que ayud贸 a ser elegido alcalde, tambi茅n enfrenta una posible sentencia de prisi贸n por 鈥渋nsultar a funcionarios p煤blicos鈥. Su caso deb铆a concluir el mi茅rcoles, pero fue aplazado hasta septiembre. Ambos pol铆ticos podr铆an enfrentar restricciones en la actividad pol铆tica.

Estos eventos deber铆an crear simpat铆a entre el CHP y el HDP, especialmente porque los votantes del HDP jugaron un papel vital en la elecci贸n de Imamo臒lu. Sin embargo, Erdo臒an ha atra铆do al CHP a una trampa que dificultar谩 que los kurdos los apoyen. Como se ha enfatizado repetidamente, un 铆mpetu importante para la agresi贸n exterior de Erdogan es ganar el apoyo popular. Cuando hace sonar el tambor patri贸tico y antiterrorista, sabe que la 鈥渙posici贸n鈥 principal se alinear谩 detr谩s de 茅l, y no se ha sentido decepcionado. El mi茅rcoles, el vicepresidente de CHP, Engin 脰zko莽, dio una conferencia de prensa donde respondi贸 diez preguntas de Erdo臒an. No solo anunci贸 que el CHP apoya todas las operaciones transfronterizas de Turqu铆a, sino que tambi茅n trat贸 de superar el militarismo de Erdo臒an castig谩ndolo por intentar negociaciones de paz con el PKK en el pasado, negociaciones que el mismo Erdogan finalmente interrumpi贸 y rechaz贸. Los kurdos han sido descritos como hacedores de reyes para las pr贸ximas elecciones, pero 驴c贸mo puede un kurdo votar por eso?

*P煤blicada en Media News (Licencia C.C.)