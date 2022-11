–

En Ir├ín, los y las kurdas son discriminadas como minor├şa ├ętnica, como sunitas y como subclase social. Eso es lo que dice en esta entrevista el activista Civan Akbulut, originario de Rojhilat (Kurdist├ín iran├ş).

-Las actuales protestas en Ir├ín comenzaron en las regiones kurdas. ┬┐La Revoluci├│n Isl├ímica de 1979 tambi├ęn fue apoyada por los kurdos?

-Bajo el gobierno del Sha, los kurdos fueron brutalmente oprimidos: no se les reconoci├│ su identidad como pueblo, la zona de asentamientos kurdos fue degradada y militarizada. El r├ęgimen de la ├ępoca ten├şa miedo de los kurdos y actu├│ en consecuencia. Por lo tanto, despu├ęs de tantos a├▒os de sufrimiento, ellos, como muchos otros, dieron la bienvenida a la revoluci├│n, con la esperanza de que pusiera fin a la opresi├│n. Originalmente, tampoco se trataba de una revoluci├│n isl├ímica, sino de un movimiento de amplias masas, en el que tambi├ęn participaban los progresistas. Fue una revoluci├│n contra el Sha, apoyada por todos los que sufrieron bajo su mandato.

-¿Cuándo se produjo el brusco despertar?

-Tras la expulsi├│n del Sha, las cosas sucedieron muy r├ípidamente. Ya en los primeros d├şas se prohibieron los partidos kurdos y se anunci├│ el uso del velo obligatorio. Hubo resistencia a esto, pero fue brutalmente aplastada. En ese momento, ya se pod├şa ver en qu├ę direcci├│n iba la situaci├│n. Pero las fuerzas progresistas tambi├ęn miraron hacia otro lado por el momento. Los izquierdistas y liberales tambi├ęn intentaron silenciar a las mujeres. En aquella ├ępoca, la lucha contra el imperialismo, contra los Estados Unidos, les parec├şa m├ís importante que los derechos de las minor├şas y de las mujeres. Los cr├şticos fueron detenidos, expulsados, asesinadosÔÇŽ hasta hoy.

-┬┐Por qu├ę los izquierdistas se volcaron tan f├ícilmente en estas ideas antiimperialistas?

-La revoluci├│n y, sobre todo, las estructuras que sustentan el r├ęgimen actual propagaron esta idea. El Sha representaba al imperialismo, a Occidente, y la gente quer├şa otra soluci├│n, una alternativa. La mayor├şa estuvo de acuerdo con eso. Pero cuando la revoluci├│n tuvo ├ęxito, las estructuras chi├ştas radicales iran├şes, que ya eran muy fuertes en ese momento, llenaron inmediatamente el vac├şo de poder.

-Se han producido repetidos levantamientos kurdos contra la Rep├║blica Isl├ímica. ┬┐Por qu├ę han fracasado?

-Incluso en la ├ępoca del Sha, las zonas kurdas de Ir├ín estaban muy militarizadas. Todo estaba controlado, incluso si s├│lo quer├şas visitar a tu familia. Esta militarizaci├│n se mantuvo incluso despu├ęs de la Revoluci├│n Isl├ímica, porque el descontento no hab├şa disminuido. El r├ęgimen era consciente de esta din├ímica y se preocupaba por su estabilidad. No en vano, algunas de las prisiones m├ís importantes de Ir├ín se encuentran en zonas kurdas. Los activistas y figuras pol├şticas kurdas son asesinados una y otra vez, tanto en su pa├şs como en el extranjero. Los que ense├▒an la lengua kurda se enfrentan a una represi├│n extrema. Por otra parte, en el Kurdist├ín Oriental -la parte kurda de Ir├ín- tambi├ęn hay varios actores pol├şticos enfrentados entre s├ş.

-La discriminaci├│n contra los kurdos se manifiesta tambi├ęn en la burocracia: por ejemplo, a Mahsa Amini no se le permiti├│ oficialmente utilizar su nombre kurdo, Jina.

-El Estado est├í organizado deliberadamente de forma muy centralizada: todo pasa por Teher├ín, se crea deliberadamente una dependencia constante. El objetivo es hacer que las zonas kurdas sean lo menos atractivas posible, aislarlas al m├íximo en todos los ├ímbitos de la vida. Ir├ín procede seg├║n el lema: se permite ser kurdo, pero en cuanto te defines como pueblo independiente, tienes un problema. Ir├ín se ve a s├ş mismo como el representante de Dios en la tierra, y la comprensi├│n de los derechos es completamente diferente: las luchas de los kurdos son vistas como no isl├ímicas, porque debilitan al Estado, que se ve a s├ş mismo como el portavoz de Dios en la tierra. Ir├ín no quiere mantener ninguna apariencia de Estado de Derecho.

-┬┐Una de las razones por las que las protestas son tan fuertes en las zonas kurdas?

-Los kurdos de Ir├ín est├ín oprimidos de muchas maneras. Por un lado, porque son una minor├şa, pero tambi├ęn porque la mayor├şa de ellos pertenecen al islam sun├ş. Pero tambi├ęn es una cuesti├│n de clase: los kurdos pertenecen a los grupos m├ís pobres del pa├şs. Como kurdo, uno siempre se ve afectado por esta discriminaci├│n m├║ltiple y apenas puede escapar de ella. Por eso, especialmente en las zonas kurdas, el odio, la aversi├│n contra el r├ęgimen, es especialmente fuerte. En el caso de Jina Mahsa Amini, estos factores confluyen: como kurda, mujer y estudiante, une a quienes quieren romper con el r├ęgimen. Porque es opresivo, mis├│gino, hostil a los homosexuales y anti-kurdo en sus propios fundamentos.

-¿Entonces la República Islámica no puede ser reformada?

-S├ş, y precisamente por eso los manifestantes no se preocupan actualmente por conseguir algunas concesiones. El pueblo quiere por fin poder decidir por s├ş mismo. El r├ęgimen se mantiene y cae, por ejemplo, con el velo forzado, porque simboliza esta opresi├│n.

-┬┐Qu├ę pueden hacer los Estados occidentales para apoyar a los manifestantes?

-No basta con inundar a Ir├ín de sanciones, ya que ├ęstas apenas llegan al r├ęgimen. En cambio, en Occidente debemos solidarizarnos seriamente con los manifestantes. Debemos esforzarnos por comprender las luchas que se libran actualmente en Kurdist├ín y en todo Ir├ín. No debemos mirar hacia otro lado cuando el r├ęgimen hace pol├ştica en Alemania y Europa. No debemos mirar hacia otro lado cuando el r├ęgimen asesina a personas en su propio pa├şs s├│lo porque tienen una opini├│n diferente. Desgraciadamente, Ir├ín apenas ha tenido relevancia durante mucho tiempo, incluso entre los izquierdistas.

Hab├şa un discurso muy difuso sobre el ÔÇťSur GlobalÔÇŁ que apenas permit├şa criticar a los Estados isl├ímicos. Este discurso ha conducido a una falta de solidaridad. Muchos occidentales han tardado en comprenderlo: estar en contra del r├ęgimen iran├ş es leg├ştimo. Es leg├ştimo estar en contra del velo forzado. Y es un esc├índalo que esto haya sido ignorado en el contexto de la izquierda durante mucho tiempo. Es importante hablar de esto ahora.

