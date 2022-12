–

Alberto Colin y Ali Cicek escriben sobre las experiencias de lucha en Cher谩n, M茅xico y Kurdist谩n, con el prop贸sito de comparar similitudes y diferencias en ambos procesos revolucionarios donde la democracia, la ecolog铆a y el papel de las mujeres son los pilares de una nueva sociedad.

La revoluci贸n en el Kurdist谩n y el paradigma de la modernidad democr谩tica se han convertido en un punto de referencia positivo para las fuerzas democr谩ticas de todo el mundo. La lucha del movimiento de liberaci贸n kurdo, que este a帽o celebra su 44潞 aniversario, ense帽a no solo a resistir con 茅xito los ataques brutales de la guerra capitalista, sino tambi茅n a construir una vida alternativa m谩s all谩 del Estado y el poder. La revoluci贸n en el Kurdist谩n se orienta hacia la perspectiva de la simultaneidad de la construcci贸n y la resistencia. Mientras que en el Kurdist谩n del Norte (Bakur) y en el Kurdist谩n del Este (Rojhilat), contin煤an la lucha y las protestas contra los reg铆menes fascistas, en regiones como Rojava, Shengal y Makhmur, por ejemplo, se est谩n reforzando las estructuras de los consejos locales para avanzar en la construcci贸n del confederalismo democr谩tico.

La revoluci贸n en el Kurdist谩n no espera el ataque, no se limita a reaccionar, sino que es un sujeto actuante, en el que organiza todos los 谩mbitos de la vida misma, ya sea la econom铆a, la salud, la educaci贸n o la cultura. Con ello, trata de incluir a los grandes sectores de la sociedad. Al hacerlo, el Movimiento por la Libertad del Kurdist谩n considera su resistencia en un contexto internacional y los pilares de su paradigma (democracia radical, liberaci贸n de la mujer y ecolog铆a) son principios centrales para una construcci贸n anticapitalista. La pol铆tica de genocidio y asimilaci贸n por parte del Estado-naci贸n no se limita a Oriente Medio, sino que tiene una dimensi贸n global. El principal te贸rico kurdo Abdullah 脰calan, subraya que la historia de cuatrocientos a帽os de la modernidad capitalista es, al mismo tiempo, la historia de una especie de genocidio en nombre de la naci贸n homog茅nea contra la sociedad multi茅tnica y multicultural con sus diversas unidades pol铆ticas y de autodefensa, lo que se puede entender como genocidios culturales y, en ocasiones, f铆sicos. Su distinci贸n de la historia de las sociedades es la siguiente: 鈥淓l confederalismo democr谩tico es la historia de la insistencia en la autodefensa, la multietnicidad, el multiculturalismo y las estructuras pol铆ticas diversas鈥 (脰calan, 2020, p. 258). 鈥淓n la modernidad democr谩tica, pues, el sistema confederal democr谩tico (una forma de gobierno pol铆tico no estatal) es la contrapartida del Estado-naci贸n鈥 (脰calan, 2020, p. 256). En este sentido, el Estado-naci贸n, en su deseo de homogeneizar la sociedad, ha intentado destruir muchas tradiciones y culturas mediante el genocidio o la asimilaci贸n basada en una etnia, religi贸n, confesi贸n u otro fen贸meno grupal dominante. Miles de tribus y pueblos han sido pr谩cticamente eliminados juntos con sus lenguas, dialectos y culturas. Se prohibieron muchas pr谩cticas religiosas y creencias, se asimilaron el folclore y las tradiciones, y aquellos que se negaron a asimilarse fueron expulsados, marginados; es decir, se rompi贸 su cohesi贸n social. Seg煤n 脰calan, esto significa que todas las existencias hist贸ricas, las culturas y las tradiciones se sacrifican por 鈥渦n nacionalismo sin sentido hist贸rico y social en la l铆nea de una lengua, una bandera, una naci贸n, una patria, un Estado, un himno, una cultura鈥 (脰calan, 2020, p. 303).

Pero donde hay explotaci贸n y opresi贸n, tambi茅n empieza la resistencia. 脰calan define esta resistencia de la siguiente manera: 鈥淟a resistencia de las culturas recuerda a las flores que demuestran su existencia atravesando rocas o rompiendo el hormig贸n de la modernidad vertido sobre ellas y emergiendo de nuevo a la luz del d铆a鈥 (脰calan, 2020, p. 304). Adem谩s, considera que las administraciones aut贸nomas a nivel de ciudades, pueblos o regiones, que han existido en gran n煤mero a lo largo del tiempo, son una importante tradici贸n cultural que ha sido v铆ctima del nacional-estatismo. Seg煤n 脰calan, las diferentes autonom铆as urbanas, locales y regionales han mantenido su vitalidad porque los gobiernos centrales no han sido capaces de imponer y hacer cumplir una homogeneidad completa en todos los continentes: 鈥淒esde la Federaci贸n Rusa hasta China y la India, desde todo el continente americano (Estados Unidos es un estado federal, Canad谩 practica una amplia autonom铆a, Sudam茅rica tiene de todos modos importantes autonom铆as locales) hasta muchos pa铆ses de 脕frica (en 脕frica, los estados no pueden formarse ni gobernarse sin un liderazgo tribal y regional tradicional), las autonom铆as y los esfuerzos hacia la autonom铆a se encuentran entre los temas m谩s activos y actuales. El centralismo r铆gido, una enfermedad del pensamiento del Estado-naci贸n, s贸lo se aplica en un n煤mero limitado de Estados de Oriente Medio y otras dictaduras鈥 (脰calan, 2020, p. 305).

Desde la perspectiva de 脰calan, para una liberaci贸n de la enfermedad del Estado-naci贸n, es inevitable una liberaci贸n de la ciudad, de lo local y de la regi贸n. No s贸lo en el Kurdist谩n se ha concretado esta liberaci贸n, sino que en otros lugares se est谩 promoviendo, no solo la resistencia, sino tambi茅n la construcci贸n de una autonom铆a democr谩tica. La comunidad ind铆gena p麓urh茅pecha de Cher谩n, localizada al occidente de M茅xico, en el estado de Michoac谩n, est谩 impulsando un proceso de lucha ecol贸gica, con autogobierno y a partir de la resistencia de las mujeres. El levantamiento comenz贸 el 15 de abril del 2011 por la defensa de los bosques de pino ante la tala ilegal realizada por talamontes asociados a grupos criminales protegidos por las fuerzas policiales del Estado. Los pobladores de Cher谩n calculan que en un lapso de cinco a帽os, aproximadamente se talaron 20 mil hect谩reas de bosque de las 27 mil hect谩reas que posee su territorio. De esa magnitud fue el despojo.

Desde el a帽o 2009, alrededor de veinte comuneros de Cher谩n fueron asesinados, desaparecidos o secuestrados por grupos armados dedicados a la tala ilegal quienes infundieron temor en la sociedad por medio de la violencia armada. El gobierno municipal, a trav茅s del partido pol铆tico en turno, nunca ofreci贸 garant铆as de justicia ante tales hechos, ya que la corrupci贸n era evidente. En general, el Estado fue omiso porque a pesar de las denuncias de la poblaci贸n local, nunca proporcionaron garant铆as de seguridad a la comunidad, lo que facilit贸 la impunidad. Los pobladores pronto se dieron cuenta que las mismas autoridades municipales estaban coludidas con las organizaciones criminales que ten铆an el control territorial de la zona. El 15 de abril de 2011, mujeres, j贸venes, maestros, campesinos, comerciantes, artesanos y resineros de Cher谩n decidieron confrontar a los talamontes para detener el saqueo de la madera y poner fin a los abusos de poder, de la extorsi贸n del crimen organizado, de los secuestros y de toda la violencia que afectaba a la comunidad.

Ante esta situaci贸n, la comunidad (con las mujeres y las juventudes al frente) emprendi贸 una tenaz lucha por diversos caminos: en primer momento, la reacci贸n fue el enfrentamiento armado directo con 鈥渓os malos鈥, como se refieren los comuneros a los criminales, y despu茅s la expulsi贸n de la polic铆a local y el gobierno municipal. Despu茅s de esta confrontaci贸n, se emple贸 una estrategia de negociaci贸n institucional para realizar acuerdos con el gobierno estatal para lograr una soluci贸n al conflicto por medio de la incidencia pol铆tica. En este caso, el uso contra-hegem贸nico del derecho como una herramienta para solucionar los conflictos por la v铆a pac铆fica y legal fue de suma importancia, pues el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federaci贸n reconoci贸 el derecho de la comunidad de Cher谩n para conformar su sistema de representaci贸n y gobierno municipal. De esta manera, la comunidad ind铆gena de Cher谩n, apelando a sus derechos como pueblo ind铆gena, logr贸 el reconocimiento hist贸rico de su forma de gobierno propio; es decir, su autonom铆a pol铆tica en el marco de relaciones con el Estado mexicano*.

Durante el primer a帽o del levantamiento, la comunidad, que cuenta con alrededor de 20 mil habitantes, construy贸 189 fogatas en las calles, como el primer n煤cleo de organizaci贸n barrial y al mismo tiempo un mecanismo de autodefensa. En las fogatas se reunieron los vecinos de cada calle para vigilar las veinticuatro horas del d铆a, preparar sus alimentos diarios y protegerse de 鈥渓os malos鈥 de manera colectiva mediante la reactivaci贸n de la Ronda Comunitaria; es decir, un cuerpo de seguridad y vigilancia que operaba en el 谩mbito comunitario con la participaci贸n rotativa de los vecinos de cada barrio. Las fogatas permanecieron activas en las calles durante casi un a帽o, lo que permiti贸 a los pobladores restablecer sus v铆nculos sociales y reforzar los lazos comunitarios para organizarse pol铆ticamente. Fue en este espacio alrededor del fuego donde dialogaron, reflexionaron y construyeron el proyecto de autonom铆a pol铆tica que mantiene la comunidad hasta el d铆a de hoy. Por ejemplo, mediante la discusi贸n y el acuerdo de las fogatas se tom贸 la decisi贸n de crear un gobierno comunal encabezado por un Concejo Mayor, integrado por doce personas mayores (tres comuneros por cada uno de los cuatro barrios, los K麓eris, que en lengua p麓urhepecha significa 鈥済rande鈥) elegidas en asamblea a mano alzada, formando un 贸rgano colegiado que se rige por dos principios fundamentales: servir a los dem谩s y servir a la sociedad. La estructura de gobierno se organiza a trav茅s de ocho Concejos Operativos que asumen las tareas de coordinaci贸n social del pueblo: Concejo de Bienes Comunales, Concejo de Administraci贸n Local, Concejo Coordinador de Barrios, Concejo de Procuraci贸n y Conciliaci贸n de Justicia, Concejo de J贸venes, Concejo de Mujeres, Concejo de Asuntos Civiles y Concejo de los Programas Sociales, Econ贸micos y Culturales. Estos concejos tambi茅n son integrados por hombres y mujeres de cada uno de los barrios, elegidos en asamblea general y con un periodo de duraci贸n de tres a帽os. En la actualidad, Cher谩n ejerce su derecho como pueblo ind铆gena a autogobernarse y mantiene su propio cuerpo de seguridad comunitario integrado por los mismos habitantes de Cher谩n, tomando su destino pol铆tico en sus manos, haciendo realidad la democracia radical en la vida cotidiana y manteniendo viva la consigna: Por la Seguridad, la Justicia y la Reconstituci贸n de Nuestro Territorio (Concejo Mayor de Gobierno Comunal de Cher谩n, 2017).

Existen una serie de paralelos entre la Revoluci贸n de Rojava, promovida por el Movimiento por la Libertad de Kurdist谩n, y el proyecto de autonom铆a en Cher谩n, que son dignos de destacar. Ambos procesos revolucionarios se iniciaron hace una d茅cada, lo que devela que el sistema-mundo presenta similitudes en torno a c贸mo se expresa la violencia de Estado y las guerras capitalistas contra los pueblos en distintos contextos. En el caso de Cher谩n, la violencia extractivista buscaba convertir los bosques en mercanc铆a para el negocio ilegal, mientras que el pueblo trat贸 de mantener sus formas de producci贸n de la vida y, en ese sentido, los guardabosques y la ronda comunitaria juegan un papel esencial en la defensa armada. En Kurdist谩n, es evidente que las distintas potencias imperialistas y coloniales buscaron despojar al pueblo kurdo de su cultura y sus modos de vida, a trav茅s de estrategias genocidas como el uso de armas qu铆micas para acabar con la guerrilla o bloqueando el agua del r铆o 脡ufrates y Tigris para impedir el fortalecimiento de la sociedad sin Estado. En este caso, tambi茅n las distintas unidades de defensa cumplen con el rol de proteger la vida de los civiles y reaccionar ante ataques enemigos.

Otro aspecto tiene que ver con que las mujeres han sido parte integral de las resistencias, como pioneras en la organizaci贸n, posicion谩ndose por lo general en la vanguardia de los procesos revolucionarios. Las mujeres de Cher谩n fueron las primeras en organizarse para defender los 谩rboles alrededor del ojo de agua m谩s cercano a la comunidad, sitio donde comenz贸 la revuelta. Respecto al pueblo kurdo, ha quedado bastante claro que la revoluci贸n de las mujeres es la revoluci贸n de Kurdist谩n. Casi desde los inicios de la conformaci贸n del Partido de los Trabajadores del Kurdist谩n (PKK) su rol fue activo en la lucha revolucionaria, lo cual fue complementado a trav茅s de la creaci贸n de sus estructuras paralelas de mujeres en toda la organizaci贸n pol铆tica kurda y en la actualidad su posicionamiento en cada una de las esferas de la vida social donde tienen presencia. Asimismo, en las dos experiencias se帽aladas, es constante la lucha contra el patriarcado dentro y fuera de las propias estructuras de gobierno propio, lo que les convierte en referentes de lucha antipatriarcal.

Tanto en Cher谩n como en Kurdist谩n, se observa una redefinici贸n de la pol铆tica democr谩tica. Esto significa que la democracia radical no es un supuesto abstracto, sino que se materializa en la vida cotidiana de hombres, mujeres, ni帽os y ancianos a trav茅s de la conformaci贸n de instituciones de deliberaci贸n colectiva y acuerdos que generan una cultura pol铆tica participativa, cr铆tica y propositiva para llevar adelante la vida social sin la intervenci贸n de aparatos estatales y de manipulaci贸n a partir de instituciones caracter铆sticas de la modernidad capitalista. Esto permite que los pueblos construyan su propio camino desde abajo, tomando en consideraci贸n sus propias estrategias culturales, los modos y tiempos determinados para construir una pol铆tica que valore la diversidad como principio de organizaci贸n y que se exprese en todos los 谩mbitos de la vida social, cultural, pol铆tica y econ贸mica.

Por 煤ltimo, es interesante c贸mo se ha recuperado la idea de consejos para organizar la sociedad en ambos procesos revolucionarios. En el caso de Kurdist谩n, los consejos integrados por la misma gente de los pueblos son la figura central de la Administraci贸n Aut贸noma del Norte y el Este de Siria donde se experimenta el confederalismo democr谩tico. Rojava es un ejemplo vivo con sus consejos que buscan atender a cada una de las dimensiones del sistema confederado: la pol铆tica, la justicia, la educaci贸n, la salud, la econom铆a, la autodefensa, la cultura, la juventud, la ecolog铆a, la diplomacia y por supuesto las mujeres. El movimiento por la Libertad de Kurdist谩n apuesta entonces a un modelo de organizaci贸n basado en una red de consejos, con su respectiva co-presidencia de un hombre y una mujer, que se interconectan para constituir al sujeto auton贸mico en las 谩reas liberadas. En Cher谩n, el funcionamiento de los consejos es similar, pues 茅stos se articulan a la estructura de gobierno comunal y operan con cierta autonom铆a para la administraci贸n de la vida social, ayudan a resolver los problemas de la sociedad y colaboran desarrollando distintos aspectos del autogobierno, pues gracias a que reciben una compensaci贸n monetaria por su labor, pueden dedicarse plenamente a su trabajo organizativo en favor de la comunidad, el cual se entiende m谩s como un servicio, lo que se diferencia de la noci贸n occidental de trabajo asalariado.

Sin conocerse mutuamente, ambas experiencias de organizaci贸n comunitaria en defensa de la vida, la cultura y la dignidad representan evidencias concretas de que la modernidad democr谩tica emerge a pesar de las guerras capitalistas. Desde Cher谩n hasta Kurdist谩n, los pueblos en movimiento avanzan en un horizonte emancipador con pr谩cticas pol铆ticas desde abajo que, en clave ecol贸gica y democr谩tica, subvierten el orden colonial y patriarcal que ha oprimido hist贸ricamente a los pueblos. En este sentido, 脰calan sostiene que: 鈥淎s铆 como en el siglo XIX las condiciones hist贸ricas favorec铆an el nacional-estatismo, las condiciones actuales y las realidades del siglo XXI favorecen las naciones democr谩ticas y los gobiernos aut贸nomos urbanos, locales y regionales reforzados a todos los niveles鈥 (脰calan, 2020, p. 310-311). Este presagio escrito por el l铆der kurdo plantea justamente la posibilidad de otro mundo en los bordes del capitalismo, pues ahora existen 鈥渃ondiciones para no repetir en el siglo XXI el destino de las estructuras confederales destruidas por el nacional-estatismo a mediados del siglo XIX, sino por el contrario, para transformarlo en una victoria del confederalismo democr谩tico鈥 (脰calan, 2020, p. 311).

Por supuesto, los desaf铆os para estas experiencias son muchos y en ocasiones suelen ser muy persistentes porque se trata de construir sociedades libres a contracorriente de la dominaci贸n capitalista. El liberalismo que caracteriza al Estado-naci贸n siempre busca corromper y absorber estas tendencias democratizadoras bajo su hegemon铆a ideol贸gica y material, como ha sucedido en m煤ltiples contextos y en diferentes ocasiones en la historia del siglo pasado. Recuperando estos aprendizajes de procesos revolucionarios anteriores, la tarea estrat茅gica m谩s importante de la modernidad democr谩tica es, como la de todos aquellos pueblos y procesos opositores al sistema de dominaci贸n colonial y patriarcal, reunir la corriente de la sociedad hist贸rica que se expresa en las entidades pol铆ticas urbanas, locales y regionales, en una nueva estructura ideol贸gica y pol铆tica que se complementa y articula constantemente, para crear un potencial emancipador que no caiga en la trampa del Estado-naci贸n.

Notas:

*V茅ase el documental Cher谩n: The Burning Hope, para ampliar la informaci贸n sobre la experiencia de autogobierno: https://www.youtube.com/watch?v=xr1hapswLd0

Referencias:

-Concejo Mayor de Gobierno Comunal de Cher谩n (2017). Cher谩n K麓eri. 5 a帽os de autonom铆a. Por la seguridad, la justicia y la reconstituci贸n de nuestro territorio. En cortito que麓s pa麓largo.

-脰calan, A. (2020). Sociology of Freedom: Manifesto of the Democratic Civilization, Volume III. PM Press.

FUENTE: Alberto Colin 鈥 Ali Cicek / Foto de portada: Francisco Cucue / Academia de Modernidad Democr谩tica

