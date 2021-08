–

De parte de Kurdistan America Latina August 31, 2021

Mientras que en Turquía, el kurdo todavía es ridiculizado como idioma y quienes lo usan continúan siendo procesados, el estatus del kurdo como segundo idioma oficial de Irak en la práctica también se está desmoronando. Mientras no exista una política para desarrollar un plan de estudio para que todos los niños, no solo los kurdos, tengan una educación lingüística adecuada que satisfaga las realidades de sus tierras, todos pierden.

La semana pasada, un presentador de televisión turco apareció en los titulares después de interrumpir a un orador, en un programa, por hablar una “lengua oriental”. A principios de este mes, se inició una investigación contra los presos políticos kurdos en la prisión de mujeres de Elazığ por cantar canciones en kurdo, al considerarlo un “idioma incomprensible”.

En Irak, el kurdo es oficialmente el segundo idioma. Sin embargo, el sitio web independiente Kirkuk Now publicó una historia aleccionadora sobre la educación del idioma kurdo en Kirkuk, una ciudad mixta, con población kurda, árabe, turcomana y cristiana. Es doloroso ver que un número cada vez mayor de padres kurdos, deciden retirar a sus hijos de las escuelas de idioma kurdo (donde el plan de estudio completo se imparte en kurdo) y, en su lugar, inscribirlos en árabe.

Medida vacía

En Turquía, el kurdo nunca ha tenido ningún estatus. La educación más cercana en kurdo llegó en 2013, como parte de un “paquete judicial” para “otorgar más derechos a los kurdos”, con el cual se permitió a las escuelas privadas enseñar todo el plan de estudios en kurdo. Una medida vacía, ya que muchos padres kurdos no pueden pagar una escuela privada, pero lo que es más importante, el movimiento político kurdo exige el derecho a la educación en la lengua materna en las escuelas públicas. Esto va en contra de la Constitución turca y se considera una demanda “separatista”.

Lo que es posible en Turquía es que los niños elijan kurdo como un curso electivo a partir de los 11 o 12 años. Pero el sistema pronto se derrumbó. No había suficientes maestros (porque el Estado no permitía que suficientes estudiantes se matricularan en universidades donde se pudiera estudiar kurdo), y los padres consideraron que aprender kurdo no era muy útil para la educación futura y las carreras de sus hijos, en las que el turco sería el único idioma. Sus hijos podrían aprender kurdo en la calle, razonaron muchos padres. Pero el kurdo en las calles se mezcla mucho con el turco, y en las calles los niños no aprenden a leer y escribir en su lengua materna.

Población mixta

Los mismos mecanismos en Turquía también juegan un papel en Irak, muestra el artículo de Kirkuk Now. Cuando el Gobierno Regional de Kurdistán (GRK) administró Kirkuk (entre 2014 y 2019), se realizaron algunas inversiones en escuelas kurdas, pero debido a disputas con Bagdad y a la mala gestión, no había suficientes maestros y los que estaban disponibles, a menudo no recibían pago. La gente empezó a matricular a sus hijos en escuelas árabes, porque consideraban que eso era más relevante para su futuro. Esto aumentó después de que Bagdad recuperara la ciudad del control del GRK, tras el referéndum de independencia en Kurdistán, en septiembre de 2019.

Por supuesto, en la región de Kurdistán (iraquí), el kurdo es el idioma de la educación. Hoy en día, solo las generaciones mayores hablan árabe con fluidez; los más jóvenes en general solo hablan, leen y escriben en kurdo. Y aunque eso es bueno para el idioma, minimiza las opciones para la juventud kurda. Las oportunidades de trabajo en la región de Kurdistán son pocas, pero encontrar empleo en otros lugares de Irak, o de todo Medio Oriente, es imposible sin hablar árabe.

Perjudicar

Para resolver estos problemas y otorgar a los niños el derecho a la educación en su lengua materna, es necesario que comiencen los diálogos nacionales. Hay todo tipo de modelos posibles para aplicar y necesitan ser discutidos, pero en Turquía, cualquier esfuerzo que el Partido Democrático de los Pueblos (HDP) haya hecho para discutir el tema en el Parlamento, es rechazado por otros partidos. En Irak tampoco hay un diálogo serio al respecto. ¿No sería una victoria para todos los niños, tanto árabes como kurdos en Irak, y turcos y kurdos en Turquía, si todos aprendieran tanto su propia lengua materna como el otro idioma principal del país? ¿Que los padres pueden elegir si quieren que el plan de estudios de sus hijos sea en árabe, turco o kurdo, pero que sus hijos también aprendan el otro idioma perfectamente? Y no como clase electiva, sino obligatoria. Los niños de las escuelas árabes tienen que aprender kurdo, los niños de las escuelas turcas tienen que aprender kurdo, los niños de las escuelas kurdas tienen que aprender árabe o turco.

¿Suena descabellado? Para nada. Enriquece la vida de todos los niños y abre un amplio abanico de posibilidades para más adelante en sus vidas. También es una buena forma de despolitizar las lenguas. Hay muchos prejuicios contra el kurdo, que se considera un idioma no apto para el arte y la ciencia, un “idioma incomprensible”, un idioma de terroristas o, ni siquiera, un idioma real. También veo el problema de las clases obligatorias de árabe para una población que todavía lo considera el idioma del opresor (un sentimiento menos fuerte entre los kurdos en Turquía hacia el turco), pero ¿no se puede discutir?

La riqueza de los idiomas de la región está para enriquecer la vida de todos. Lo que falta, tanto en Irak como en Turquía, es voluntad política para dejarla florecer.

FUENTE: Fréderike Geerdink / Medya News / Traducción y edición: Kurdistán América Latina

