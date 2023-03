El Partido Democr谩tico de los Pueblos (HDP, por sus siglas originales) lanz贸 su campa帽a electoral bajo la bandera del Partido de la Izquierda Verde (Ye艧il Sol Parti).

La organizaci贸n que re煤ne al pueblo kurdo y a otras minor铆as de Turqu铆a, como tambi茅n a partidos y sectores de la izquierda y el progresismo, comparti贸 un manifiesto para las elecciones del 14 de mayo pr贸ximo.

鈥淛untos traeremos el cambio鈥, dijo el co-presidente del HDP, Mithat Sancar. 鈥淣o nos doblegamos ante la opresi贸n y esto se convirti贸 en un problema para ellos 鈥揳segur贸 el dirigente-. Recorrimos este camino sin doblegarnos y aqu铆 estamos. S铆, aprendimos a evitar sus conspiraciones y trucos. Heredamos la acumulaci贸n de la tradici贸n de lucha. Abrimos estos caminos, los recorrimos y aqu铆 estamos鈥.

Sancar afirm贸 que 鈥渘osotros, los kurdos, estamos aqu铆 para buscar una soluci贸n democr谩tica al problema de la guerra, contra las pol铆ticas de rechazo y negaci贸n. Estamos aqu铆 por la paz, contra el odio y la enemistad鈥.

With an event held in Ankara, we have launched our election campaign under the banner of the Green Left Party (Ye艧il Sol Parti) and shared the election manifesto for May 14th elections with the public. We are here & together we will bring change. #Buraday谋zBirlikteDe臒i艧tirece臒iz pic.twitter.com/Akp93vM3Hg

鈥 HDP English (@HDPenglish) March 30, 2023