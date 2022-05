–

Este artículo fue escrito mientras la guerrilla hablaba. Las palabras hablaron solas y este artículo se escribió solo mientras miraba al magnífico Kurojahro de pie frente a mí, perdido en la blancura de la niebla. En ese momento, el único deseo que leí en sus mentes fue “Que se disipe la niebla, que se levante la guerrilla, que se levante para que salga el sol al amanecer”.

Una guerrillera cuenta cuánto lucharon y resistieron sus compañeros. Cuando la guerrillera Devrim comienza a hablar de Kurojahro, sus ojos miran hacia las cadenas montañosas donde los guerrilleros frecuentan todo. La narrativa de la guerrillera Devrim me recuerda la ofensiva militar turca denominada “Operación Martillo” en 1997. Dos helicópteros turcos fueron derribados, casi 200 soldados turcos murieron y 338 resultaron heridos durante la operación. Yo tenía cuatro años cuando se llevó a cabo. Yo no conocía ni la guerrilla ni la guerra. No tenía ni idea sobre el fascismo y los humanos. Cuando tenía cuatro años y vivía en un lugar apartado, cuatro guerrilleros entraron en acción para atacar a los soldados turcos en Kurojahro, donde los invasores se infiltraron en 1997 gracias a la traición del KDP.

Tal vez no lo creerías si te lo contaran cuando tenías cuatro años, pero cuando ves la creatividad y la resistencia de la guerrilla en las montañas, se vuelve realmente convincente. Ahora de nuevo Kurojahro, ejército invasor, traición del KDP desprovisto de todo sentido del honor, y de nuevo la guerrilla. Las guerrillas de la libertad de Kurdistán, que han modernizado la guerra de guerrillas, añaden creatividad y pasión a sus tácticas. Y la resistencia de Kurojahro, que es una lucha genuina.

Kurojahro es la montaña más dominante de Zap sobre la que todo el mundo ha escrito, contado, dicho y sentido algo. Es una montaña donde la guerrilla está posicionada en cada parte de su cadena. Los luchadores y luchadoras por la libertad lo escriben como ‘Kurojahro’, pero se lo conoce como ‘Kurê Jaro’. Los guerrilleros dan nombre a muchas montañas con sus propias palabras por las condiciones de vida y los sentimientos allí. Dan nombres basados ​​en su propia mente y sentimientos comunes. La montaña es conocida como “Montaña Enlace”. En el sur, se ubican los pueblos de Derelok, Şêladizê y Suri; en el norte, está la Colina Şoreş, junto a Şikefta Birîndara, el distrito de Barzan se encuentra en su este, y en el oeste, está el agua Zap (Zê), que la separa muy bruscamente de la colina Bahar. Es una montaña de importancia estratégica. Es una montaña bastante alta, ancha, pelada y rocosa, grande en su cumbre y con muy poca agua sólo en ciertas partes.

Los guerrilleros dicen que la actividad guerrillera aquí es muy difícil y requiere una tremenda resistencia. Solo “un par de mekap (zapatos de guerrilla) y la paciencia de los guerrilleros” pueden soportar a Kurojahro. Por eso un guerrillero que se queda ahí tiene una voluntad de acero con paso trepidante y un corazón que le cabe el mundo entero en su corazón. Apenas hay árboles en su punto máximo. El agua se obtiene derritiendo la nieve. Por eso sólo un guerrillero puede conocer el sabor de tomar té allí. El guerrillero Mizgîn Ronahî, que fue martirizado junto con Rûmet Kobanê en Kurojahro, dijo una vez que “un guerrillero es como una gacela. ¿Cómo podrían los soldados turcos saber cómo caminar aquí?”

Kurojahro ahora se ha convertido en un área de resistencia. Mizgîn Ronahî, Mizgîn Botan, Navdar Mazî, Rêdûr Kobanê y Rûmet Kobanê fueron todos martirizados allí. Kurojahro se resiste. Es resistir contra los invasores que siguen bombardeando su naturaleza y su suelo. Cada aullido se convierte en grito, cada canción se convierte en rebelión y cada acción se convierte en victoria.