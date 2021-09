–

El cantante de la cumbia 420 Eli谩n 脕ngel Valenzuela, popularmente conocido como L-Gante fue entrevistado por Eduardo Feinmann en su programa emitido por LN+. Consultado sobre los dichos de la precandidata a diputada Mar铆a Eugenia Vidal sobre la marihuana, el cantante dijo: 芦Est谩 de m谩s decir la ubicaci贸n. Un narco puede estar en cualquier lado. Palermo y las villas que dijo, para m铆 son lo mismo禄. Asimismo desde la Red de docentes, familias y organizaciones del Bajo Flores publicaron una carta d贸nde argumentan que las palabras de la ex-gobernadora de Buenos Aires son estigmatizantes y cargadas de prejuicios sobre los barrios populares 芦los narcos viven en los lugares m谩s acomodados de la provincia y la Ciudad de Buenos Aires. Seguramente viven m谩s cerca de Vidal que de nuestras alumnos y alumnos禄 afirmaron. Por ANRed

La precandidata a diputada Mar铆a Eugenia Vidal encendi贸 la pol茅mica al opinar que no es lo mismo fumar porro en Palermo que una villa. En una entrevista que otorg贸 al medio con Filo News dijo: 芦Hay dos realidades distintas. Una cosa es fumarte un porro en Palermo, relajado con amigos un s谩bado a la noche, en pareja o solo, y otra cosa es vivir en la Villa 21-24, en la Zabaleta o en la 1-11-14 rodeada de narcos, y que te ofrezcan un porro禄.

Ayer en una entrevista realizada por Eduardo Feinmann, el popular cantante de cumbia 420 L-Gante opin贸 sobre las declaraciones de Vidal. Al escuchar los dichos aclar贸 芦Yo, cuando dej茅 la escuela no fumaba porro禄 y agreg贸 芦Est谩 de m谩s decir la ubicaci贸n. Un narco puede estar en cualquier lado. Palermo y las villas que dijo, para m铆 son lo mismo禄.

Adem谩s L-Gante remarc贸 la diferencia entre consumir marihuana con fines medicinales y recreativos, y ser un arcotraficante. 芦Quiz谩s, lo que ella est谩 hablando ah铆 (haciendo referencia al video que le mostr贸 Feinmann) y no sabe c贸mo decirlo es que te pod茅s fumar un porro, pero el problema es el tr谩fico. Entonces, envuelven todo eso y mezclan las cosas禄, sostuvo el m煤sico. 芦En mi caso, yo no tengo una enfermedad que me diga que lo tengo que usar. Pero lo uso para relajarme, para bajar el estr茅s. Y hay personas que s铆 lo tienen que usar medicinalmente, pero por problemas de confusiones como 茅sa no lo pueden hacer legalmente禄 finaliz贸.

Las pol茅micas opiniones de Vidal desataron reacciones en las redes sociales y memes. Desde la Red de docentes, familias y organizaciones del Bajo Flores publicaron una carta d贸nde argumentan que las palabras de la ex-gobernadora de Buenos Aires son 芦estigmatizantes y cargadas de prejuicios sobre los barrios populares禄.

芦La identificaci贸n de los barrios populares con el narcotr谩fico niega la realidad: los narcos viven en los lugares m谩s acomodados de la provincia y la Ciudad de Buenos Aires. Seguramente viven m谩s cerca de Vidal que de nuestras alumnos y alumnos. Es cierto que en los barrios populares el consumo es un problema del que el Estado deber铆a ocuparse y no lo hace. Pero a la hora de criminalizar ese mismo Estado tiene una vara distinta para un pibe de Palermo y otro del bajo Flores. En Palermo podemos ver c贸mo se fuma porro al aire libre, cerca de las fuerzas de seguridad que hacen la vista gorda; en cambio en los barrios populares existe una sobrevigilancia de la Gendarmer铆a y la Polic铆a de la Ciudad y pr谩cticas como fumar un porro tienen consecuencias penales禄 explica la carta.

芦Hay que correr el eje de las sustancias, hay que hablar de gesti贸n de pol铆ticas p煤blicas sobre salud, consumo y salud mental. Este tema incomoda al Estado pero hay que hablarlo. No se aborda nunca como un tema de salud. Se debe pensar en pol铆ticas situadas que tengan que ver con los problemas que se viven aqu铆, con una perspectiva de g茅nero y de derechos humanos, no podemos seguir reduciendo el debate al consumo de una sustancia. En el barrio hay solo un centro de salud que aborda las problem谩ticas de consumo pero no cuenta con recursos ni estructura, lo que demuestra el lugar que ocupa esta problem谩tica para el Estado porte帽o鈥 finaliza el escrito cuyas autoras que integran la Red realizan abordajes en salud y servicios socio jur铆dicos comunitarios.

芦El porro para Palermo. Para Zavaleta el gatillo禄

Desde Pa帽uelo en Rebeld铆a, organizaci贸n de educadores populares con trabajo territorial opinaron tamb铆en sobre las opiniones de Vidal.

Mar Korol en un escrito publicado en la red social Facebook afirm贸: 芦Hartos estamos de las categor铆as para estigmatizar a los sectores vulnerados, criminalizar a la juventud no hegem贸nica, y perseguir hasta cometer cr铆menes en nombre de 茅stas. Creemos que el debate por la legalizaci贸n de la marihuana, medicinal y recreativa, merece un di谩logo y una discusi贸n seria que nada tenga que ver con dichos como los de estos dinosaurios que lo 煤nico que buscan es criminalizar la pobreza, estigmatizar a nuestros barrios y dejar camino libre para que la polic铆a reprima y asesine sistem谩ticamente禄. 芦Vidal, saquemonos las caretas; el narco est谩 en Nordelta禄 concluy贸.