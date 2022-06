–

De parte de Diario De Burgos June 24, 2022 275 puntos de vista

Tras la resaca del fiest贸n dem贸crata en Andaluc铆a en este espacio volveremos a analizar, como es habitual, los resultados electorales. La abstenci贸n se ha convertido en el elefante en la habitaci贸n.

Adem谩s, como tambi茅n es habitual, no lo haremos analizando a los votantes de los partidos mayoritarios ni dando protagonismo a los esca帽os o a los que ya son por defecto los grandes protagonistas. A estas alturas todo el mundo sabe qui茅n gan贸 en Andaluc铆a, pero 驴c贸mo lo hizo?.

El sistema democr谩tico representativo de Andaluc铆a lleva dos legislaturas seguidas en barrena. Con unas participaciones del 57% y 58% para el 2018 y el 2022 respectivamente, eso sin olvidar que en zonas como la provincia de C谩diz la participaci贸n fue del 52%. Con esa paup茅rrima participaci贸n, que empieza a desnudar la desfachatez pol铆tica de los ansiosos representantes, se han dado por concluidas las elecciones. Poco o nada se ha hablado, ni en los medios ni desde los p煤lpitos, sobre lo que en verdad deber铆a y probablemente est茅 preocupando al status quo: La abstenci贸n.

Las elecciones democr谩tico-representativas son una buena oportunidad para radiografiar nuestra sociedad, pese a que la radiograf铆a sea grande y poco detallada. Por ejemplo, ser铆a interesante poder acceder a las franjas por edad de la abstenci贸n, algunos polit贸logos se esperan abstenciones del 60% en la poblaci贸n m谩s joven para Andaluc铆a. En cualquier caso aqu铆 ten茅is la radiograf铆a de la sociedad andaluza:

Representaci贸n por voto de la sociedad andaluza.

Cabe destacar que en la mayor铆a de provincias m谩s del 50% de la poblaci贸n , se haya votado o no, no tiene representante. La amplia mayor铆a absoluta se ha conseguido gracias al 24,8% de la poblaci贸n. Ni tan siquiera 1 de cada 4 personas ha elegido al gobierno.

Las razones del incremento de la abstenci贸n en la sociedad andaluza seguramente no sean tan complejas ni oscuras. Es un hecho que en los barrios m谩s humildes de vota poco o nada, algunos han llegado a cotas del 90% de abstenci贸n, 驴es la pol铆tica para los pobres?. Estar gobernados por un sistema cleptocr谩tico seguramente este detr谩s de las principales razones para dejar de participar en esta 鈥fiesta鈥. Pero la abstenci贸n causa tanto pavor que ni tan siquiera se airea el debate ni se propician estudios dignos ya que probablemente se pondr铆a el dedo en la llaga, algo que para nada interesa.

Mientras tanto el Trostkismo, el Comunismo y alg煤n partido ecologista se zafan con el pueblo para que no se caiga en la abstenci贸n. Con el argumento, en gran parte cierto, que la abstenci贸n ahoga la izquierda. Esto los convierte en los pagafantas de la democracia representativa. Pagafantas que ni tan siquiera pudieron rentabilizar el descontento del 15M en algo que no haya sido seguir siendo los pagafantas, pero esta vez del rojipardismo (alias PSOE). Nadie a d铆a de hoy es tan tonto y tan 煤til como estos partidos que, ansiados por el poder que nunca tendr谩n, han decidido acabar con la abstenci贸n como si ese fuese su 煤nico problema. Un discurso que, sin duda, hace da帽o y ejerce de perfecto eje vertebrador para que el 鈥tocomocho democr谩tico鈥 siga funcionando a las mil maravillas sin necesidad ni tan siquiera de debatir modelos pol铆ticos m谩s justos.

Que tome nota la

fiebre trotskista y la fuga partidista del 15M. Ciudadanos est谩 en

quiebra, tras la nula representaci贸n en Andaluc铆a lo que vienen son

despidos, dimisiones y cierres de sedes. Esto es lo que le pasa a un

partido pol铆tico cuando ya no le interesa al poder. Sin el favor de

los medios, sin un altavoz medi谩tico, sin pasta para gastar en redes

sociales y con los tertulianos repartiendo estopa no se ganan

elecciones. El suplente hace tiempo que sali贸 a jugar, se llama VOX

y pese a que en esta ocasi贸n no fue posible, va a gobernar. Durruti

hace cerca de 100 a帽os ya lo dijo claro:

鈥淣ing煤n gobierno lucha en contra del fascismo para destruirlo. Cuando la burgues铆a ve que el poder se les escapa de sus manos, alzan el fascismo para mantener sus privilegios.鈥 Buenaventura Durruti

Es cierto, yo al menos no lo voy a negar, que en alguna rara ocasi贸n los partidos que quieren cambiar algo acarician el poder para hacerlo. Pero entonces la maquinaria de guerra medi谩tico-legal se desata contra los l铆deres de estas formaciones para acabar con su reputaci贸n, la de su partido y la de todo bicho viviente que se relacione con ellos. A d铆a de hoy el 煤nico cambio social posible no es mediante el voto, si no mediante el pulso social. Un pulso que es inmune a lawflares y a las fake news que comemos en medios y en redes sociales. Un pulso que a煤n no se ha ideado, 驴nos volvemos a ver en las plazas?.