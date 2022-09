–

驴Por qu茅 dios m铆, por qu茅?

Confieso mi total y absoluto desconocimiento de la pol铆tica chilena. Sab铆a que hab铆a trincado la presidencia chilena una persona de izquierdas, y poco m谩s. Estos d铆as he escuchado que iban a votar en Chile una nueva Constituci贸n, en t茅rminos progresistas y, por fin, a d铆a de hoy me entero de que el pueblo 鈥損or dos tercios de votantes鈥, ha dicho que 芦no禄 a una constituci贸n progresista, paritaria, plurinacional, con referencia a los ind铆genas, al aborto, de Estado Social y de Derecho. El proyecto presentado por la izquierda, no le gusta a la mayor铆a popular.

Como digo, no me meto en el contenido de la propuesta, que ignoro por completo. Lo que m谩s me ha llamado la atenci贸n, es que al parecer en este pleibiscito, el voto era obligatorio. O sea, que no ha habido m谩s abstenci贸n que la t茅cnica de moribundos, pastores monta帽eses y gente no censada. El resto de la plebe, ha ido a votar por deber, por obligaci贸n, por cojones. Han votado hasta los anarquistas. Y, sin embargo鈥, a pesar de que el voto de trabajadores y pobres ha sido masivo, qu茅 remedio, ha ganado una opci贸n reaccionaria.

As铆 que鈥 驴No afirma la izquierda cada vez que pierde unas elecciones, que eso es debido a que los trabajadores se abstienen en mucha mayor medida que la gente rica? Si no ha habido abstenci贸n 鈥搊 sea鈥, 驴c贸mo es que gana una opci贸n reaccionaria?

Est谩 muy claro que esa cantinela que tienen los izquierdistas electoralistas cada vez que pierden una votaci贸n, de que 芦la abstenci贸n tiene la culpa禄, no es m谩s que una excusa muy mala, un pretexto, un rollo. La izquierda es experta en perder elecciones. Y posteriormente, su mayor habilidad es explicar porqu茅 ha perdido mediante gr谩ficos y mapas de colorines. Pero, en mi opini贸n, cuando la izquierda pierde, no es porque la gente trabajadora no vote. El problema de la izquierda, es que la gente no les vota porque no les ve el chiste, no conectan, no convencen. Seamos sinceros: la izquierda no quiere que la gente vote, si no que les vote precisamente a ellos. Porque si resulta que votan a quien no deben, se quedan con un palmo de narices, como ha pasado ahora, que ni siquiera le pueden echar la culpa a los anarquistas abstencionistas.

Lo 煤nico que me queda claro, una vez m谩s, es que las elecciones est谩n dise帽adas, programadas, hechas, pa que triunfe la reacci贸n. Si la derecha acept贸 el Sufragio Universal, fue porque ganaban siempre, y pod铆an tener a la izquierda de mascota pintoresca en el Parlamento. 驴Qu茅 mejor que un descamisado en camiseta con rastas, para dar cach茅 a esta comedia?

En resumen: los sistemas parlamentarios est谩n planteados para que se sienten en ellos las 茅lites, las que existen o las que emergen de la izquierda consciente. En tanto que el pueblo queda a dos velas y ni pincha ni corta, ya que donde existe un Gobierno, que siempre es una minor铆a, el pueblo es gobernado. Si el plan es que gobierne el pueblo, el sistema parlamentario y el gobierno, que os quede muy claro, estorba.