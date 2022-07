El pasado viernes, la noticia de que el Parque Nacional de Monfrag眉e estaba a punto de ser alcanzado por un incendio fuera de control asomaba a los telediarios, y su impacto solo pudo ser superado por un dato macabro que aportaba el Instituto de Salud Carlos III, seg煤n el cual hab铆an muerto 360 personas durante los seis d铆as que duraba en aquel momento la ola de calor. No es la primera del verano, dado que ya sufrimos una en fechas tan tempranas como junio, y tampoco ser谩 la 煤ltima: al contrario, las previsiones ya anuncian una nueva racha de calor extremo poco despu茅s de que acabe esta.

Es evidente que no se trata de un fen贸meno desgraciado, se trata de la normalidad de un clima completamente alterado por el calentamiento global. Hace a帽os que venimos percibi茅ndolo y esa percepci贸n ha tenido una constataci贸n en un estudio reciente de la Agencia Espa帽ola de Meteorolog铆a, que public贸 un trabajo seg煤n el cual el verano es ahora cuarenta d铆as m谩s largo que hace cuatro d茅cadas.

Ahora que pagamos las consecuencias nos encontramos con la misma asimetr铆a: quienes han causado el problema est谩n en la mejor situaci贸n para afrontarlo

Las olas de calor son solo una muestra de lo que en t茅rminos generales es un fen贸meno global causado por las econom铆as industriales y su brutal nivel de emisiones. Y no es un fen贸meno neutral, ni uniforme en lo que se refiere a sus responsables. Aunque a menudo nos bombardean con el mensaje de que todos somos parte del problema o de que todos tenemos que contaminar menos, lo cierto es que la crisis clim谩tica, hoy ya emergencia, no es responsabilidad de todas por igual y tampoco lo sufrimos de manera homog茅nea. El desarrollo industrial y comercial que ha causado esta situaci贸n ha sido capitaneado por unas 茅lites globales que han liderado la econom铆a y se han aprovechado de ese liderazgo para su propio beneficio; en cambio, para las clases populares, los beneficios han sido lo que quedaba, las migajas del desarrollo.

Ahora que pagamos las consecuencias nos encontramos con la misma asimetr铆a: quienes han causado el problema est谩n en la mejor situaci贸n para afrontarlo, y hasta sacan partido aprovechando una pol铆tica de transformaci贸n ecol贸gica que est谩 dise帽ada para las grandes empresas. Mientras, las clases populares apenas pueden disponer de medios para sofocar el calor y desde luego no pueden permitirse el lujo de evitar las horas de calor porque sus trabajos no se lo permiten: que se lo pregunten al operario de limpieza que muri贸 ayer mientras realizaba sus tareas. No hace falta ser brujo para adivinar que ninguno de los 360 muertos era directivo del IBEX 35.

Es la victoria brutal de un sistema de clases que enterrar铆a a quien fuera necesario con tal de continuar con la generaci贸n de beneficios. S贸lo esto explica por qu茅 cientos de iniciativas razonables y perfectamente fundadas siguen en los cajones. La acci贸n del estado en materia de transformaci贸n no tiene m谩s objetivo que el relanzamiento de un capitalismo en v铆a muerta por su incapacidad para generar una nueva mec谩nica de acumulaci贸n de capital, y aqu铆 la cuesti贸n ecol贸gica no es una excepci贸n. Se invierten miles de millones en la supuesta agenda verde de Europa pero resulta que esa agenda acaba por financiar las industrias nucleares y gas铆sticas, al mismo tiempo que apuesta por un veh铆culo el茅ctrico que no beneficia m谩s que a la minor铆a que puede permit铆rselo. No entraremos en el esperpento de la pol铆tica ecol贸gica de Teresa Rivera, que entr贸 bajo la promesa de un calendario de cierre para las nucleares y ha acabado por renovar Almaraz, y del gobierno del que forma parte, que ha decidido que, seg煤n parece, la mejor forma de garantizar la seguridad energ茅tica no es planificar la transici贸n sino regar de dinero a la industria armament铆stica con un incremento del presupuesto de defensa que lo llevar谩 a alcanzar el 2%.

Frente a esto, el ecologismo lleva a帽os preparando las soluciones, y hoy d铆a los sindicatos combativos tambi茅n est谩n en condiciones de asumir y defender muchas de esas alternativas. As铆 lo atestigua, por ejemplo, un informe reciente elaborado por cinco sindicatos, Ecologistas en Acci贸n y Anticapitalistas, en el que se agrupan respuestas concretas a la crisis ecol贸gica en t茅rminos ecosociales, es decir, bajo el criterio de redistribuci贸n de los bienes y distribuci贸n del trabajo. En estos d铆as en los que los incendios se comen buena parte del territorio, merece la pena recordar aunque sea s贸lo una de las propuestas contenidas en ese informe, la de 谩mbito forestal. Ah铆 se plantea algo tan sencillo como estimar la cantidad de trabajos forestales necesarios para realizar un buen mantenimiento forestal y duplicarlo para acometer la situaci贸n cr铆tica en la que se encuentran los bosques. Ni hace falta decir que el coste de estas propuestas es, en t茅rminos presupuestarios, rid铆culo, pero tambi茅n es evidente que nadie lo ha puesto en marcha. Sin embargo, este tipo de propuestas reducen los incendios y mantienen la masa forestal que, a su vez, modula las temperaturas y retiene la humedad, controlando as铆 la temperatura.

Necesitamos una nueva l贸gica social que priorice el bien com煤n sobre los beneficios de una minor铆a. Con la crisis ecol贸gica y con la emergencia clim谩tica que hoy es su primer s铆ntoma, se muestra a las claras que el presupuesto b谩sico del capital, de que el crecimiento acaba beneficiando a todas, es completamente falso. Para revertir esa l贸gica, por supuesto, no basta con afirmarlo, sino que es necesario un trabajo de fondo que una a colectivos ecologistas, sindicatos y otros movimientos sociales para alcanzar una fuerza social que meta al estado en cintura. Para ponerlo en marcha y revertir la din谩mica del capital necesitamos esa agrupaci贸n social en clave ecosocialista que articule el liderazgo de la clases populares. Mientras no lo consigamos, la agenda ecol贸gica seguir谩n en manos del capital, lo que es tanto como decir que seguir谩n ardiendo nuestras tierras y los operarios morir谩n en la calle.