De parte de Paco Salud November 8, 2021





La acci贸n del SOV CNT-AIT Murcia obliga

a Wesser a indemnizar a nuestras compa帽eras por despido improcedente

A mitad de octubre de 2020, varias

trabajadoras de Murcia decidieron acercarse a la CNT AIT de esta localidad con

la finalidad de organizarse dentro de la empresa Wesser, subcontrata de

captadores de ONG.

Tras sufrir en primera persona la

presi贸n y las pr谩cticas da帽inas de la empresa hacia la plantilla, la atm贸sfera

de trabajo lleg贸 a convertirse inaguantable e intolerable. Exigencias de

captaci贸n de un n煤mero de cuotas de socios inasumibles y el env铆o a captadoras

a zonas donde dif铆cilmente pueden llegar a esas cuotas impuestas.

Todo ello enfocado a sugerir la falta

de productividad de las trabajadoras y como base para acusar una falta de

inter茅s para captar socios. Gastos de gasolina y transporte que salen del

bolsillo de las trabajadoras, quienes adelantan los gastos y en teor铆a, son

repuestos a final de mes. Adem谩s de lo citado, constantemente se comparaba el

rendimiento de la plantilla con el fin de crear disensi贸n y competitividad,

precisamente todos los comportamientos adversos que afirman repudiar desde esta

empresa, son aquellos que ponen en pr谩ctica contra las trabajadoras.

Llegados a este punto, a finales de

noviembre fue despedida la primera compa帽era. La presi贸n era insoportable;

estr茅., ansiedad, depresi贸n鈥 Psicol贸gicamente las trabajadoras est谩n

sobrecargadas, por las imposiciones de cuotas de captaci贸n y por el ambiente

laboral. No fue hasta marzo que la empresa tom贸 la decisi贸n de despedir a

nuestra otra compa帽era. Pero no contaban con que en la CNT AIT somos un hueso

duro de roer.

Tras varios meses de espera, un acto

de conciliaci贸n y un juicio al que ni se presentaron, la empresa se ha visto

obligada a indemnizar a nuestras dos compa帽eras todo aquello que les

reclamaban, demostrando que organizarse y pelear por nuestros derechos no solo merece

la pena si no que transforma la realidad. No hay peque帽os triunfos en nuestra

lucha por la libertad y la emancipaci贸n de la clase trabajadora, cada uno suma.

Enhorabuena al sindicato y a las compa帽eras por esta victoria.

SOV Murcia CNT-AIT