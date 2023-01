–

El escrito que sigue a continuaci贸n es parte de un proceso de autoclarificaci贸n con respecto a la aceleraci贸n tecnoecon贸mica postulada por Nick Land, desde una perspectiva que implica la confrontaci贸n de la filosof铆a aceleracionista con la cr铆tica marxiana de la econom铆a pol铆tica. No pretende ser la 煤ltima palabra con respecto a la problem谩tica, aunque al ligar la din谩mica de banda continua propia del capitalismo avanzado con la aceleraci贸n tecnoecon贸mica espero haber dado un paso hacia el esclarecimiento de la estructura temporal propia del capital y las posibilidades perversas que abre en el marco del arco hist贸rico contempor谩neo. Descartar ingenuamente el aceleracionismo, comporta una ceguera con respecto a un proceso material real y a la trayectoria efectiva del capitalismo como modo de producci贸n hist贸rico. Por consiguiente, esta primera confrontaci贸n con el aceleracionismo entra帽a un esfuerzo de comprensi贸n cr铆tica que pretende poner este problem谩tica 鈥攁s铆 como ya lo hacen una serie de iniciativas en diferentes partes del mundo y en diferentes idiomas鈥 dentro del campo de visi贸n las perspectivas emancipadoras que se agitan en el interior del proceso catastr贸fico actual.

Introducci贸n

El inicio de revueltas globales hacia finales de la segunda d茅cada de este siglo, la pandemia mundial de covid-19 y el estallido de la guerra ruso-ucraniana en Europa oriental son la expresi贸n de la llegada a un punto de inflexi贸n en el desarrollo de la crisis socioecol贸gica del capitalismo global (Konicz, 2022). En efecto, hoy se asiste al estallido simult谩neo, yuxtapuesto, contradictorio y convergente de m煤ltiples crisis aparentemente aisladas unas de otras, cada una con diversas escalas de magnitud y alcance, crisis que en realidad constituyen diferentes momentos del proceso de descomposici贸n sist茅mica del modo de producci贸n capitalista, esto es, de la crisis en curso de la relaci贸n social b谩sica de la modernidad productora de mercanc铆as: el valor (Kurz, 2021). Por tal raz贸n, cabe distinguir en la 茅poca contempor谩nea la formaci贸n de un nuevo estadio de desarrollo de la civilizaci贸n capitalista que se diferencia cualitativamente de los anteriores momentos del despliegue hist贸rico del modo de producci贸n capitalista 鈥攃apitalismo liberal, capitalismo intervencionista de Estado, capitalismo neoliberal (Postone, 2003)鈥. Se trata de una 茅poca de crisis estructural de los fundamentos mismos del modo de producci贸n capitalista, que configura el momento contempor谩neo como un periodo de transici贸n entre un capitalismo en crisis terminal y una formaci贸n social postcapitalista 鈥攐 formaciones鈥 de car谩cter a煤n incierto, pero que decidir谩 su estructura a trav茅s de este proceso contradictorio en el que convergen tendencias hist贸ricas diversas en medio de la crisis terminal de la civilizaci贸n capitalista.

A este respecto, la preocupaci贸n central de este trabajo radica en el an谩lisis cr铆tico de los fundamentos materiales aceleraci贸n tecnoecon贸mica contempor谩nea (Land, 2021) y las posibilidades hist贸ricas perversas que tal desarrollo abre en relaci贸n con la crisis estructural de la civilizaci贸n capitalista. En cuanto a esto, ante la debacle del pensamiento progresista, pensamiento completamente subsumido en la jaula de hierro del realismo capitalista (Fisher, 2019) y perdido en las imposturas del 鈥渃astillo de vampiros鈥 de la correcci贸n pol铆tica, el identitarismo y la cultura de la cancelaci贸n (Fisher, 2021), han surgido una serie de nuevas interpretaciones filos贸ficas del proceso actual que, aunque carecen de la autorreflexi贸n propia la cr铆tica inmanente, relevan dimensiones y problem谩ticas del proceso de transici贸n contempor谩neo que escapan a la reflexi贸n de las izquierdas y los sectores anticapitalistas, incluso de sus variantes m谩s refinadas. Por tal raz贸n, se analizan aqu铆 los fundamentos materiales de la din谩mica de aceleraci贸n tecnoecon贸mica, en la medida en que tal marco de referencia permite explorar las posibilidades perversas del proceso de descomposici贸n capitalista en curso, siendo de este modo una referencia obligada para cualquier reflexi贸n desde la teor铆a cr铆tica de la sociedad que pretenda estar a la altura de los desaf铆os que plantea el proceso hist贸rico contempor谩neo (Noys, 2018).

Por consiguiente, se explora a continuaci贸n la relaci贸n entre la din谩mica de autovalorizaci贸n del valor (Marx, 2018), la contradicci贸n fundamental que comporta la din谩mica de anacronismo de la riqueza abstracta (Postone, 2003) y la aceleraci贸n como tiempo hist贸rico estructural del capital (Land, 2021).

1. Aceleraci贸n como trayectoria hist贸rica del capital.

Es cierto que toda econom铆a que ha existido alguna vez es en 煤ltima instancia una econom铆a del tiempo (Marx, 2016), pero cuando analizamos la estructura temporal de la sociedad capitalista nos encontramos con una forma particular del uso del tiempo, con una econom铆a del tiempo hist贸ricamente espec铆fica que encuentra su ra铆z en formas alienadas de pr谩cticas sociales que otorgan sus fundamentos materiales al tiempo abstracto de la modernidad capitalista (Postone, 2003).

Ahora bien, tales pr谩cticas sociales alienadas que constituyen el n煤cleo profundo de la socializaci贸n capitalista encuentran su principio de comprensi贸n cr铆tica en el an谩lisis del doble car谩cter de la mercanc铆a 鈥攆orma celular econ贸mica de la riqueza en la sociedad capitalista鈥 y del trabajo que la produce (Marx, 2018). De acuerdo con la teor铆a marxiana, la mercanc铆a es una forma hist贸ricamente espec铆fica de praxis social que comporta una contradicci贸n intr铆nseca, y como tal es el principio estructurante de la civilizaci贸n capitalista (Postone, 2003). En realidad, la mercanc铆a es simult谩neamente, y esta es su contradicci贸n estructural, una riqueza real, material, que satisface necesidades humanas 鈥揺stas mismas hist贸ricamente producidas鈥, y un valor, o sea, la objetivaci贸n de tiempo abstracto de trabajo humano (Marx, 2018). Por ende, la mercanc铆a constituye la unidad no-id茅ntica entre una esfera o dimensi贸n material y una dimensi贸n social hist贸ricamente espec铆fica 鈥揺sto es, la riqueza abstracta鈥 que coexisten de manera contradictoria (Postone, 2003). En tal sentido, el valor existe como una forma espec铆fica de la actividad social humana, forma particular de la riqueza social cuyo despliegue material hist贸ricamente efectivo es portador de una trayectoria temporal propia que se deriva del desenvolvimiento de la contradicci贸n interna inscrita en el doble car谩cter de la mercanc铆a (Postone, 2003).

De ah铆 que el mundo social de la civilizaci贸n capitalista constituya un aut茅ntico mundo invertido, puesto que se basa en un principio irracional: dada la forma abstracta de la riqueza social, la producci贸n material no se basa en la satisfacci贸n directa de las necesidades humanas, sino que se funda en la acumulaci贸n de riqueza abstracta como un fin en s铆 mismo (Jappe, 2019). Ahora bien, producir una cantidad de valor siempre creciente en una sociedad cuya forma b谩sica de la riqueza es el gasto directo de tiempo abstracto de trabajo humano, implica necesariamente una explotaci贸n creciente del plustrabajo de la humanidad en el proceso de producci贸n de mercanc铆as, por lo que la sociedad capitalista queda determinada como una civilizaci贸n fundada en una forma hist贸rica particular de trabajo que implica una creciente explotaci贸n de la humanidad conforme se despliega la contradicci贸n inmanente de su principio estructural (Postone, 2003).

Por tanto, la categor铆a de valor refiere a un modo de existencia concreto, a una praxis social global de una totalidad din谩mica que entra帽a un impulso constante hacia el incremento de la productividad y la necesaria perpetuaci贸n del trabajo humano directo e inmediato en la producci贸n de mercanc铆as. En otras palabras,

鈥溾uando el valor es la forma de la riqueza, la finalidad de la producci贸n ser谩, necesariamente, el plusvalor. Es decir, el objetivo de la producci贸n capitalista no es simplemente el valor, sino la constante expansi贸n del plusvalor鈥 (Postone, 2003: 308).

De este modo, la forma particular de temporalidad propia del capitalismo se deriva directamente de la trayectoria hist贸rica que implica el despliegue de la contradicci贸n intr铆nseca de la forma valor de la mercanc铆a. Esta temporalidad estructural del capitalismo encuentra una de sus principales expresiones en el desarrollo tecnol贸gico acelerado, por lo que se vuelve pertinente analizar la relaci贸n entre capital, maquinaria y aceleraci贸n tecnol贸gica.

1.1. Capital, maquinaria y aceleraci贸n tecnoecon贸mica.

En la cuarta secci贸n de El capital hay un cap铆tulo titulado 鈥淢aquinaria y Gran Industria鈥, all铆 Marx (2009) realiza un an谩lisis hist贸rico de la evoluci贸n tecnol贸gica de los medios de producci贸n bajo el r茅gimen de producci贸n capitalista entre los siglos XVII y XIX. El inicio del cap铆tulo ofrece una s铆ntesis de su an谩lisis posterior al resumir la problem谩tica intr铆nseca de la maquinaria como capital:

鈥淧ero no es [aliviar la carga del trabajo], en modo alguno, el objetivo de la maquinaria empleada por el capital. Al igual que todo otro desarrollo de la fuerza productiva del trabajo, la maquinaria debe abaratar las mercanc铆as y reducir la parte de la jornada laboral que el obrero necesita para s铆, prolongando, de esta suerte, la otra parte de la jornada de trabajo, la que el obrero cede gratuitamente al capitalista. Es un medio para la producci贸n de plusvalor鈥 (Marx, 2009: 451).

Como toda mercanc铆a, la maquinaria 鈥揷onsiderada indistintamente del grado de desarrollo tecnol贸gico que en ella se objetiva鈥 se encuentra atravesada por la contradicci贸n interior de la forma mercanc铆a misma. En cuanto valor de uso para el capital, la maquinaria no es m谩s que un medio para la realizaci贸n de la autovalorizaci贸n del valor, una vez desarrollada y subsumida bajo los imperativos abstractos del capital se convierte en la condici贸n tecnol贸gica para el proceso de producci贸n de mercanc铆as en general (Marx, 2011b). De ah铆, la compulsi贸n hist贸ricamente in茅dita de desarrollar hasta niveles estratosf茅ricos la productividad mediante la aplicaci贸n tecnol贸gica de la ciencia en el proceso de producci贸n de mercanc铆as, esto es, de emplear los poderes combinados de la especie (Postone, 2003) bajo la forma de medios de producci贸n permanentemente revolucionados que funcionan como poderes efectivos del modo de producci贸n capitalista. Esta compulsi贸n encuentra su fundamento en la necesidad de producci贸n de plusvalor que es inherente a la modernidad capitalista, puesto que la magnitud de la riqueza socialmente creada en esta forma particular de civilizaci贸n no est谩 directamente relacionada con la cantidad de riqueza material que ha sido producida por la sociedad, sino que est谩 medida por el tiempo social promedio de trabajo necesario para la producci贸n de valores de uso (Marx, 2018). Esto significa que el punto de referencia de la magnitud del valor es la sociedad considerada como un todo, la praxis social rec铆proca, combinada e inconsciente de una multiplicidad de productores aislados mediante la cual se constituye una norma general externa que act煤a reflexivamente sobre cada miembro de la sociedad moderna (Postone, 2003).

De esta manera, en tanto que elemento restringido a los estrechos l铆mites de la civilizaci贸n del trabajo, la historia de la maquinaria bajo el modo de producci贸n capitalista es la historia del desarrollo de esta contradicci贸n y su consecuente compulsi贸n hacia la elevaci贸n permanente de las tasas de productividad. A este respecto, Marx (2011b) distingue dos estadios de desarrollo de la relaci贸n capitalista, a saber: subsunci贸n formal y real del trabajo en el capital. Cada una de estas fases est谩 marcada por una forma espec铆fica de producci贸n de plusvalor, lo que implica a su vez una estructural temporal hist贸ricamente espec铆fica que resulta de esta evoluci贸n en las formas de producci贸n de plusvalor y que es fundamental para aprehender en t茅rminos de la cr铆tica marxiana de la econom铆a pol铆tica la aceleraci贸n tecnoecon贸mica contempor谩nea, es decir, una perspectiva que pueda revelar la relaci贸n estructural entre las estructuras profundas de la producci贸n capitalista y la aceleraci贸n como tiempo estructural de la civilizaci贸n capitalista que plantea Nick Land (2021).

Podr铆a decirse, en t茅rminos marxianos, que hay una primera fase de aceleraci贸n capitalista que est谩 dada por la producci贸n de plusvalor absoluto, esto es, mediante la prolongaci贸n de la jornada laboral y la conversi贸n del tiempo de trabajo tradicional en tiempo de trabajo del capital. Esta primera fase puede ser comprendida como el momento inicial de la formaci贸n del automovimiento efectivo del valor que se valoriza a s铆 mismo en un contexto en el que el proceso laboral se contin煤a todav铆a efectuando, desde un punto de vista tecnol贸gico, en id茅nticas condiciones a los procesos laborales que la relaci贸n social capitalista encuentra como sus antecesores inmediatos, con la sola e importante excepci贸n de que ahora este proceso est谩 subordinado al capital (Marx, 2011b). A esta fase paleohist贸rica de la aceleraci贸n capitalista, o sea aquella que marca un punto de transici贸n entre el tiempo c铆clico de la sociedad tradicional y el tiempo irreversible acelerado de la producci贸n capitalista como tal, le sigue una fase espec铆ficamente capitalista: la subsunci贸n real del trabajo en el capital que tiene como eje la producci贸n de plusvalor relativo. Seg煤n Marx (2011b), con la introducci贸n de la maquinaria en el proceso de producci贸n emerge la posibilidad de aumentar la productividad del trabajo sin requerir para ello de la prolongaci贸n la jornada laboral, sino m谩s bien el recurso a la aplicaci贸n tecnol贸gica de la ciencia para acortar la porci贸n de trabajo necesario dentro de los l铆mites de una jornada laboral socialmente fijada. Con ello, se sientan las bases para una ulterior subsunci贸n real del trabajo en el capital, modific谩ndose radicalmente 鈥渢oda la forma real del modo de producci贸n y [surgiendo] 鈥攊ncluso desde el punto de vista tecnol贸gico鈥 un modo de producci贸n espec铆ficamente capitalista鈥 (Marx, 2011b: 59).

Una vez que se desarrolla este modo de producci贸n espec铆ficamente capitalista, surge al interior del capitalismo una tendencia mediante la cual la producci贸n de riqueza material deviene cada vez menos determinada por el gasto directo de trabajo humano y de manera creciente por el nivel de desarrollo general de la ciencia y de las habilidades intelectuales, cient铆ficas y t茅cnicas adquiridas por la poblaci贸n (Cardoso, 2021). En efecto, darle a la producci贸n social en general un car谩cter cient铆fico es la tendencia hist贸rica del capital: la producci贸n material deviene crecientemente una expresi贸n del cerebro social 鈥攄el 鈥済eneral intellect鈥 (Marx, 2011a)鈥 y de los poderes productivos de la especie (Postone, 2003) desarrollados bajo la compulsi贸n de la autovalorizaci贸n del valor, tales como la maquinaria autom谩tica, la inform谩tica y la computaci贸n (Cardoso, 2021).

De acuerdo con esta determinaci贸n, el empleo de la ciencia y la tecnolog铆a aplicada en el proceso de producci贸n de plusvalor relativo comporta una contradicci贸n inmanente que Postone (2003) denomina como el 鈥渆fecto de banda continua鈥 [treadmill effect]. Esta din谩mica 鈥攃lave de la comprensi贸n cr铆tica de la aceleraci贸n tecnoecon贸mica postulada por Land (2021)鈥 puede ser sintetizada de la siguiente forma: puesto que la producci贸n de plusvalor est谩 inherentemente ligada al gasto directo de trabajo humano medido en tiempo, la productividad incrementada del trabajo mediante la aplicaci贸n tecnol贸gica de la ciencia no puede alterar permanentemente la cantidad de valor generada por una hora de trabajo social (Cardoso, 2021). Un ejemplo de este 煤ltimo autor es perfectamente ilustrativo:

鈥淓l nivel promedio de productividad en la industria de la ropa es tal que en 1 hora se producen 5 poleras con un valor total de 25 euros (鈥). Un capital innovador, que es capaz de manufacturar 10 poleras en 1 hora, disminuyendo as铆 su valor individual a 2.5 euros, podr铆a obtener una ganancia adicional debido a que podr铆a vender cada polera a 5 euros 鈥揺l valor determinado de mercado determinado por el tiempo de trabajo socialmente necesario鈥. Sin embargo, tan pronto como el progreso t茅cnico [de ese capital particular] es diseminado entre la competencia y un nuevo nivel promedio de productividad se aplica, el 煤nico resultado permanente ser谩 el aumento en la cantidad de valores de uso producidos en una hora de tiempo de trabajo socialmente necesario 鈥10 poleras en lugar de 5鈥 y la reducci贸n de su valor unitario de 5 a 2.5 euros. La masa de valor creada ser谩 exactamente la misma que antes: 25 euros (鈥). El incentivo para un subsecuente progreso t茅cnico capaz de recompensar a los capitalistas innovadores con una ganancia adicional se ha reinstalado鈥 (p. 114).

Por un lado, se consume a un ritmo siempre crecientemente acelerado la fuente de toda riqueza real 鈥攍a naturaleza (Marx, 2009)鈥, mientras que al mismo tiempo que se desarrolla un dinamismo hist贸ricamente in茅dito que empuja hacia niveles de productividad permanentemente acrecentados en base a la aplicaci贸n tecnol贸gica de la ciencia a la producci贸n de mercanc铆as (Postone, 2003). Esto implica que, aunque se aumenten a escalas estratosf茅ricas los niveles de productividad y la cantidad de riqueza material producida, la ciencia, la tecnolog铆a y la maquinaria no producen valor adicional 鈥攅ste solo puede ser producido por el gasto directo de trabajo humano abstracto medido en tiempo鈥, dando as铆 a una trayectoria hist贸rica marcada por la aceleraci贸n temporal que produce el efecto de banda continua del capitalismo avanzado. Por otro lado, esta din谩mica genera a su vez el fundamento para el creciente anacronismo hist贸rico del valor (Postone, 2003), ya que el enorme potencial productivo desarrollado por la especie humana bajo el proceso de despliegue espacio-temporal de la contradicci贸n interna de la forma mercanc铆a deviene cada vez m谩s inadecuado como medida de la riqueza, aun cuando es precisamente el valor 鈥揺l tiempo abstracto de trabajo humano鈥 el fundamento de la civilizaci贸n capitalista (Cardoso, 2021).

Consecuentemente, es la din谩mica misma del valor, alcanzada su dominaci贸n real sobre el proceso de trabajo, la que implica la aceleraci贸n tecnoecon贸mica (Land, 2021) como una compulsi贸n objetiva de la forma misma de la riqueza abstracta. De ah铆 que Marx (2009) pudiese verificar una continua revoluci贸n de los medios de producci贸n una vez que el desenvolvimiento del capitalismo se funda en la extracci贸n de plusvalor relativo. De manera simult谩nea, este proceso trae a la vida el desarrollo combinado de las 鈥渃apacidades de la especie humana鈥, en la medida en que tal desenvolvimiento se convierte en 鈥渦na necesidad t茅cnica鈥 dictada por la objetividad misma del medio de trabajo revolucionado por la industria (Marx, 2009: 470). Las fuerzas productivas de los poderes combinados de la especie tra铆dos a la vida por la din谩mica propia del modo de producci贸n capitalista operan como 鈥渇uerzas naturales del trabajo social鈥 (Marx, 2009) que carecen de costo para el capital, pero que requieren para su explotaci贸n activa del desarrollo de un enorme y complejo sistema tecnocient铆fico.

La aceleraci贸n es la clave, puesto que mientras mayor sea la rapidez de la maquinaria, m谩s grande ser谩 su campo de aplicaci贸n 鈥攎谩s amplio ser谩 su servicio productivo鈥 y, por tanto, mayor ser谩 su cercan铆a a fuerzas naturales que operan gratuitamente. En otras palabras, a trav茅s del desarrollo de la gran industria, los poderes combinados de la especie devienen objetivamente, de manera artificial, en fuerzas de la naturaleza, en poderes contingentes de un movimiento creado por la praxis social inconsciente de la humanidad organizada bajo la forma del valor:

鈥淒e ah铆 la paradoja econ贸mica de que el medio m谩s poderoso para reducir el tiempo de trabajo se trastrueque en el medio m谩s infalible de transformar todo el tiempo vital del obrero y de su familia en tiempo de trabajo disponible para la valoraci贸n del capital鈥 (Marx, 2009: 497).

Pero el proceso no se detiene all铆, debido a la compulsi贸n objetiva generada por el efecto de banda continua propio de la aplicaci贸n tecnol贸gica de la ciencia dentro del proceso de producci贸n de mercanc铆as, se opera no solo un 鈥渢aponamiento m谩s denso de los poros que se producen en el tiempo de trabajo鈥, una 鈥渃ondensaci贸n del trabajo鈥 y una 鈥渞evoluci贸n [continua del medio] del medio de trabajo鈥 (Marx, 2009: 480), sino que se genera una din谩mica de elevaci贸n autorreforzada de procesos maqu铆nicos intensificados que quedar谩 inscrita como una determinaci贸n del desarrollo del modo de producci贸n capitalista hasta nuestros d铆as (Land, 2021). En tal sentido, es posible afirmar que ya en la introducci贸n de la maquinaria a la producci贸n material como forma de extracci贸n de plusvalor relativo se encontraba en potencia la posibilidad de existencia de la din谩mica que hoy en d铆a lleva hacia la competencia acelerada por el desarrollo de la inteligencia artificial, la exploraci贸n espacial, la biotecnolog铆a y la computaci贸n cu谩ntica.

1.2. Teleoplexia, aceleraci贸n y devenir hacia la singularidad del capital.

Como ya se ha visto, la producci贸n de plusvalor relativo conlleva el desarrollo de una estructura temporal hist贸ricamente espec铆fica de la acumulaci贸n capitalista: la aceleraci贸n. En tal sentido, el efecto de banda continua (Postone, 2003) conlleva no solo la destrucci贸n acelerada de la naturaleza se帽alada por Cardoso (2021), sino que, adem谩s, implica una din谩mica autorreforzada de aceleraci贸n tecnoecon贸mica que Nick Land (2021) denomina teleoplexia:

鈥淯n circuito acumulativo, alimentado por su propia producci贸n (y, por tanto, autopropulsado), [en el que] la aceleraci贸n es el comportamiento normal (鈥). Seg煤n el aceleracionismo, el diagrama b谩sico de la modernidad puede ser identificado como explosivo鈥 (p. 27)

El aceleracionismo, en tanto que programa de investigaci贸n filos贸fico, tiene su fundamento real en la estructura teleopl茅xica 鈥揳utorreforzada鈥 de la aceleraci贸n efectiva del proceso de capitalizaci贸n que constituye el despliegue hist贸rico de la sociedad moderna (Land, 2021). En este sentido, el aceleracionismo retoma las premisas de Marx en el Manifiesto Comunista, aunque sobre una base te贸rica diferente, al se帽alar que el dinero es un 鈥渁celerador sociohist贸rico鈥 que disuelve todos los lazos y relaciones tradicionales, reemplaz谩ndolas por el v铆nculo dinerario: 鈥淸el dinero] facilita un desanudamiento local en el contexto de un entrelazamiento global (Land, 2021: 32). De esta manera, la capitalizaci贸n del proceso global de reproducci贸n de la especie humana equivale a una mercantilizaci贸n del tiempo futuro, una capitalizaci贸n de las probabilidades mediante la cual el devenir temporal queda estructurado y orientado en una direcci贸n teleopl茅xica, es decir, como una din谩mica de aceleraci贸n tecnoecon贸mica autorreforzada que constituye el fundamento de los veloces cambios cient铆ficos y tecnol贸gicos contempor谩neos, as铆 como tambi茅n de la tendencia hacia una virtualizaci贸n creciente de todas las dimensiones de la sociedad (Land, 2021).

En tal sentido, el problema que plantea la aceleraci贸n de la din谩mica capitalista 鈥損roceso a todas luces catastr贸fico鈥 requiere una aprehensi贸n cr铆tica que no descarte el programa aceleracionista como mera especulaci贸n a medio camino entre la filosof铆a y la ciencia ficci贸n, sino que desarrolle, a partir de las relaciones dadas y reales de la socializaci贸n capitalista, el momento de verdad contenido en tal perspectiva y, m谩s a煤n, la determinaci贸n sociohist贸rica de la filosof铆a aceleracionista como un momento del proceso de la relaci贸n social capitalista efectivamente acelerada.

En relaci贸n con ello, tal como se ha se帽alado en la secci贸n precedente, la cr铆tica marxiana de la econom铆a pol铆tica permite aprehender la especificidad hist贸rica de la aceleraci贸n capitalista, situando su origen en la din谩mica de banda continua propia de la producci贸n de plusvalor relativo. Por consiguiente, esta perspectiva permite simult谩neamente tanto una aprehensi贸n cr铆tica de la filosof铆a aceleracionista como dilucidaci贸n te贸rica de sus impasses. Un ejemplo claro de esto es que para Nick Land (2021) la estructura teleopl茅xica propia del capitalismo avanzado est谩 dada por una especie de teleolog铆a de car谩cter casi ontol贸gico a la evoluci贸n de la vida org谩nica: 鈥溾a inteligencia como la conocemos, entonces, se autoensambl贸 mediante la intensificaci贸n cibern茅tica a lo largo de la historia biol贸gica de la tierra鈥 (p. 86). Es por merced a esta dimensi贸n mistificada de su pensamiento sobre la aceleraci贸n capitalista que, como se ver谩 m谩s adelante, termina considerando al darwinismo social como una expresi贸n te贸rica de una ontolog铆a natural (Land, 2022), cuando en realidad la fatalidad barb谩rica de la sobrevivencia del m谩s apto en el medio econ贸mico capitalista es precisamente una especificidad hist贸rica determinada de ese modo particular de (re)producci贸n social.

M谩s aun, desde la perspectiva de la cr铆tica de la econom铆a pol铆tica puede se帽alarse la especificidad hist贸rica de la din谩mica autorreforzada e intensificada de la aceleraci贸n capitalista: la producci贸n de plusvalor relativo y el efecto de banda continua que le es inherente (Postone, 2003). As铆, el proceso de cibernetizaci贸n de la sociedad capitalista, y la din谩mica de informatizaci贸n acelerada que le ha seguido desde mediados del S. XX hasta nuestros d铆as, puede ser comprendida no como una determinaci贸n necesaria de la historia humana como tal 鈥攏i menos como una teleolog铆a anclada en la din谩mica evolutiva de la vida misma鈥, sino como un proceso hist贸ricamente espec铆fico que encuentra su ra铆z en la forma abstracta de la riqueza en la sociedad moderna y la estructural temporal acelerada del capitalismo avanzado.

No obstante, ello no implica negar el momento de verdad contenido en la filosof铆a aceleracionista de Land, sino m谩s bien descubrir su n煤cleo racional 鈥攎istificado por su teleolog铆a impl铆cita鈥 mediante su confrontaci贸n con la cr铆tica de la econom铆a pol铆tica. De hecho, no es algo de poca importancia el que Land (2021) retome la conceptualizaci贸n marxiana del capital como sujeto autom谩tico:

鈥淎 medida que el circuito se cierra o intensifica exhibe una autonom铆a a煤n mayor, o automatizaci贸n: se vuelve marcadamente autoproductivo (鈥). Dado que no apela a nada m谩s all谩, el nihilismo le es inherente. No tiene significado alguno, excepto la autoamplificaci贸n. Crece para crecer. La humanidad es su hu茅sped provisional, no su amo, y no tiene otro prop贸sito que s铆 mismo鈥 (p. 23).

La consecuencia l贸gica de este sujeto autom谩tico que se funda sobre una din谩mica acelerada es la 鈥渁utomatizaci贸n mec谩nica, la autorreplicaci贸n, la automejora y el escape hacia la explosi贸n de inteligencia鈥 (Land, 2021: 34). Habiendo reconocido este hecho, se abre la posibilidad de una comprensi贸n profunda del proceso contempor谩neo de aceleraci贸n tecnoecon贸mica, particularmente en relaci贸n con los avances en la ciencia aplicada y la tecnolog铆a que han llevado a postular a diferentes entidades cient铆ficas la cercan铆a temporal con la denominada singularidad tecnol贸gica, esto es, el advenimiento efectivo de una inteligencia artificial capaz de un potencial hipot茅ticamente infinito de automejora (Shanahan, 2021). Esta es una tendencia inscrita en el desarrollo de la maquinaria bajo la determinaci贸n social de la autovalorizaci贸n del valor; Marx (2009) ya hab铆a se帽alado en su 茅poca que una condici贸n para el despegue del sistema autom谩tico de la maquinaria fue la construcci贸n de m谩quinas por medio de m谩quinas, por lo que la posibilidad material 鈥攃reada por el desarrollo mismo de la gran industria contempor谩nea鈥 de un organismo artificial capaz de mejorarse a s铆 mismo y autorreplicarse constituye una probabilidad l贸gica de tal proceso.

No obstante, este proceso no puede ser dirigido en una v铆a emancipatoria mediante una especie de pol铆tica progresista aplicada a la tecnociencia, puesto que el desarrollo cient铆fico de la tecnolog铆a hasta nuestros d铆as est谩 integrado en, y conformado por, la din谩mica abstracta del valor, por su compulsi贸n hacia tasas cada vez m谩s elevadas de productividad y la creaci贸n de una maquinaria funcional a la perpetuaci贸n de la reproducci贸n capitalista 鈥攂asta pensar en que la mayor铆a de las tecnolog铆as de uso cotidiano fueron, en primera instancia, proyectos militares como el ancestro del ciberespacio contempor谩neo Arpanet鈥. Empero, esta acotaci贸n no implica el rechazo acr铆tico de la tecnolog铆a como tal, ni mucho menos de sus posibilidades emancipatorias.

Por el contrario, Marx (2016) ya hab铆a se帽alado que:

鈥淸aunque] la maquinaria sea la forma m谩s adecuada del valor de uso propio del capital fixe, [de ello] no se desprende, en modo alguno, que la subsunci贸n en la relaci贸n social del capital sea la m谩s adecuada y mejor relaci贸n social de producci贸n para el empleo de la maquinaria鈥 (p. 222).

Es decir, es posible pensar una sociedad postcapitalista de productores libremente asociados que empleen, sobre la base emancipada de relaciones sociales transparentes y racionales, algunos de los avances cient铆ficos legados por la era capitalista. Sin embargo, tal posibilidad tiene como presupuesto la abolici贸n del valor (Kurz, 2021), precondici贸n que es creada por la din谩mica misma de la contradicci贸n en proceso que constituye el despliegue de la relaci贸n social capitalista (Marx, 2016). En otras palabras, usar en sentido emancipatorio la ciencia y la tecnolog铆a desarrolladas bajo el acicate de la forma valor entra帽a una superaci贸n pr谩ctica de esa forma hist贸ricamente espec铆fica de lo que el fil贸sofo de la t茅cnica Yak Hui (2020a) denomina como 鈥渃osmot茅cnica鈥, esto es, la unificaci贸n pr谩ctica de una determinada cosmovisi贸n a trav茅s de actividades t茅cnicas. En efecto, la civilizaci贸n capitalista ha desarrollado una cosmot茅cnica espec铆fica de las relaciones sociales mediadas por la forma del valor 鈥搚 funcional a su desarrollo y reproducci贸n como modo de producci贸n material鈥, por lo que una superaci贸n de tal forma determinada de desarrollo cient铆fico y tecnol贸gico significar铆a una subversi贸n total tanto de su orientaci贸n social como de su misma forma, incluso en lo que respecta a sus fuentes energ茅ticas (Hui, 2020a).

Por otro lado, es necesario reflexionar cuidadosamente acerca de las posibilidades perversas que entra帽a esta din谩mica, esto es, en las potencias barb谩ricas que entra帽a la contradicci贸n en proceso del capital y su trayectoria emp铆rica de autoabolici贸n por medio del anacronismo de su relaci贸n social b谩sica. La informatizaci贸n del mundo, la inteligencia aumentada, la transici贸n contempor谩nea hacia la cuarta revoluci贸n industrial, la exploraci贸n espacial de las potencias neoimperialistas, la ciberguerra y las guerras fractales protagonizadas por drones suponen una tendencia creciente hacia la disoluci贸n del gasto directo de tiempo de trabajo humano en la producci贸n 鈥攃on lo que tiende a ser abolido el valor como fundamento de la modernidad capitalista鈥, pero ello no implica de manera autom谩tica la realizaci贸n de una sociedad emancipada, sino que m谩s bien parece estar arrastrando a la humanidad hacia un nuevo g茅nero de barbarie que resulta de las posibilidades perversas de la crisis contempor谩nea.

Pablo Jim茅nez Cea

Fuente: https://necplusultra.noblogs.org

