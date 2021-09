La activista saharaui de DDHH Sultana Jaya, en estado muy grave

–

Tiene fiebre alta, fuerte dolor de cabeza, se asfixia y vomita lo que toma.

Las dos hermanas Jaya contagiadas por coronavirus contin煤an aisladas en su casa de Bojador, rodeada por agentes de las fuerzas de seguridad marroqu铆es.

Sultana y Um-Almumnin Jaya dieron positivo en la prueba de COVID-19 d铆as despu茅s de ser restregadas en boca y nariz con trapos con l铆quidos por agentes marroqu铆es.

La activista saharaui de derechos humanos Sultana Jaya, enferma de COVID-19 junto con su hermana menor, Um-Almumnin, se encuentra en muy grave estado: tiene fiebre alta, se asfixia, fuerte dolor de cabeza y vomita todo lo que toma.

Las hermanas Jaya contin煤an confinadas en su casa, en Bojador, en el S谩hara Occidental ocupado por Marruecos, de donde no pueden salir desde el 19 de noviembre de 2020, al no permit铆rselo los miembros de las fuerzas de seguridad marroqu铆es que rodean la vivienda.

Fueron agentes marroqu铆es, los mismo que han asaltado la casa repetidas veces destrozando los enseres y roci谩ndola con basura y productos qu铆micos, los que el 22 de agosto restregaron con trapos impregnados de sustancias desconocidas la boca y nariz de las tres hermanas Jaya, Sultana, Um-Almumnin y Louaara. 鈥No vais a durar ni diez d铆as鈥, fueron las palabras de los asaltantes.

D铆as despu茅s del asalto, efectuado a las 4 de la ma帽ana, Sultana y Um-Almumnin empezaron a tener s铆ntomas del coronavirus y dieron positivo en la prueba del COVID-19.

Sultana es la que peor se encuentra y, seg煤n ha informado a Contramutis una persona allegada a la familia, vomita todo lo que toma, incluido alg煤n zumo: 鈥淧adece fiebre alta intermitente, fuerte dolor de cabeza y no puede dormir; por la ma帽ana se asfixia. Sigue muy mal, y no come, pues todo lo que toma lo vomita鈥.

La misma fuente relata que siguen aisladas y confinadas y que las fuerzas de ocupaci贸n marroqu铆es que rodean la casa no se han interesado por su estado, ni les han ofrecido asistencia m茅dica.

Agrega que las hermanas Jaya no han pedido ayuda m茅dica porque temen que las maten: 鈥淪eria una oportunidad para ellos. Por eso se han quedado en la casa, porque la mayor铆a de la gente aqu铆, cuando uno est谩 afectado por el virus, una vez que entra al hospital impiden a la familia visitarle, entra, y ah铆 se acaba, ah铆 muere. Es lo que est谩 ocurriendo con el activista saharaui Mbarek Daoudi, que hace tres o cuatro d铆as ingres贸 en el hospital de Guilmine y han impedido a los hijos entrar a verle. La gente teme鈥.

脷nicamente una hermana que vive en El Aai煤n se present贸 delante de la casa de Bojador, las llam贸 gritando, sali贸 Louaara, recogi贸 unos medicamentos tradicionales y volvi贸 a la vivienda.

鈥淓st谩 muy mal, muy mal, muy grave. Creo que si sigue as铆, morir谩鈥, relata la fuente cercana a la familia.

El defensor de los derechos humanos Mbarek Daoudi estuvo cinco a帽os y seis meses en la c谩rcel, donde padeci贸 torturas e incomunicaci贸n. Durante ese tiempo varios hijos sufrieron prisi贸n, torturas y un continuo acoso del r茅gimen marroqu铆. Sali贸 en libertad el 28 de marzo de 2019. Ocho meses antes la ONU pidi贸 su excarcelaci贸n inmediata: el Grupo de Trabajo de NNUU sobre detenciones arbitrarias dictamin贸 que nunca debi贸 ser detenido y menos juzgado, inst贸 a Marruecos a liberarle e indemnizarle, con garant铆a de no repetici贸n, y a proporcionarle la atenci贸n m茅dica necesaria.

SULTANA, SOLA CON SU FUERZA

Cristina Mart铆nez Ben铆tez de Lugo.-

鈥Sultana, tu fuerza mental no tiene parang贸n. Todos nos preguntamos c贸mo puedes mantener tu lucha con el precio que est谩s pagando por ello. Los ocupantes te arrancan un ojo, y no desistes, te dan una paliza que casi te mueres, y sigues. Te arrastran, te patean, y les ense帽as tu bandera. Te violan y no te hundes. Te tienen -a ti y a tu familia- sumida en un r茅gimen de terror con incursiones fatales, pero t煤 sigues subiendo a la terraza a ondear la bandera. Ese acto de libertad tiene que ser muy poderoso para darte esa firmeza.

Ahora te han inoculado el COVID, y est谩s muy enferma. Has salido de muchas, Sultana. De esta tambi茅n saldr谩s. Muchos espa帽oles estamos indignados e impotentes por lo que est谩 pasando, por que nuestro Gobierno no se ponga de tu lado. Te mandamos fuerza, fuerza f铆sica para superar este otro bache.

La bandera de la RASD empez贸 a ondear en tu terraza. Pronto lo har谩 en todo el territorio, en libertad. Y t煤 lo ver谩s.

Los pol铆ticos persiguen a veces fines inconfesables, pero que se llenen la boca de derechos humanos cuando no los defienden resulta repugnante.

La lucha de los saharauis por el derecho a su autodeterminaci贸n est谩 tan llena de ejemplos de coraje y dignidad, que merecen un respeto. Merecen que las instituciones cumplan con sus compromisos. Es un compromiso y una obligaci贸n para las NNUU y para Espa帽a celebrar un refer茅ndum de autodeterminaci贸n. Lo es defender a todos los que est谩n torturados bajo la bota de los ocupantes marroqu铆es, en las c谩rceles y fuera de ellas. Lo es salvar la vida a Sultana Jaya, la persona que en este momento defiende su bandera contra el invasor, sin m谩s armas que su valor y su derecho鈥.

