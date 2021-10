–

La agenda pol铆tica de Turqu铆a est谩 tan enredada que ni siquiera se sabe por d贸nde empezar.

驴Deber铆amos escribir sobre la decisi贸n de Estados Unidos sobre Turqu铆a, o hablar sobre la inolvidable visita de Erdogan a Rusia? Podemos optar por evaluar la expulsi贸n de los embajadores de Turqu铆a, que hicieron una declaraci贸n en nombre de Osman Kavala. 驴Deber铆amos insistir en los ataques militares contra Rojava todos los d铆as, o poner al gobierno del AKP-MHP en la lista gris del lavado de dinero? 驴Deber铆amos centrarnos en el colapso del AKP-MHP tras su derrota y la profundizaci贸n de la crisis contra las fuerzas guerrilleras en el sur de Kurdist谩n? Es muy dif铆cil elegir.

Es mejor centrarse en el uso de armas qu铆micas por parte del ej茅rcito turco contra las Zonas de Defensa de Medya (Kurdist谩n iraqu铆, Bashur) y hacer que El Qu铆mico Tayyip rinda cuentas por ello.

El uso de armas qu铆micas por parte del Estado turco contra las guerrillas kurdas en la d茅cada de 1990 se ha abordado y discutido muchas veces a lo largo de los a帽os. Sin embargo, desde el 23 de abril de 2021 se ha hecho, con frecuencia, la acusaci贸n de que se utilizaron estas armas durante los ataques turcos contra las regiones de Metina, Zap y Ava艧卯n.

Primero, los reporteros que acudieron a las zonas de la resistencia guerrillera expresaron este reclamo y entregaron algunos documentos; luego algunos guerrilleros que fueron blancos de ataque con armas qu铆micas y sobrevivieron dieron informaci贸n concreta. Esta informaci贸n conten铆a la evidencia m谩s certera.

Recientemente, el Comando de la Sede Central de las HPG (Fuerzas de Defensa Populares) ha informado ampliamente a la opini贸n p煤blica nacional y extranjera sobre el tema. Ahora ha quedado claro: el fascismo del AKP-MHP usa armas qu铆micas en las Zonas de Defensa Medya.

Aunque estas armas se utilizan principalmente contra la guerrilla, la poblaci贸n civil de la regi贸n tambi茅n es un objetivo, en cierta medida.

El fracaso militar de Turqu铆a en las regiones de Met卯na, Zap y Ava艧卯n, que sigui贸 a la derrota de Gar锚 a mediados de febrero, ha llevado a la administraci贸n de Erdogan a utilizar m谩s armas qu铆micas.

De esta manera, Erdogan quiere evitar su colapso y mantener su poder. En otras palabras, lo que hizo Saddam Hussein en Halabja lo est谩 haciendo actualmente Erdogan en Metina, Zap y Ava艧卯n.

Dado que no somos abogados, no podemos evaluar los temas actuales desde un punto de vista legal. Sin embargo, estamos ante una guerra y sabemos que existe una ley para ella. Sabemos que el uso de armas qu铆micas est谩 prohibido y constituye un delito, seg煤n las leyes de la guerra. Todo el mundo ya lo sabe.

Por ejemplo, Estados Unidos cit贸 la posesi贸n de armas qu铆micas como la justificaci贸n m谩s importante al atacar a la administraci贸n de Saddam Hussein. Su uso en Halabja se ha considerado prueba de esta afirmaci贸n.

En resumen, la administraci贸n del AKP-MHP tiene armas qu铆micas y las usa contra las guerrillas HPG y YJA-Star (Unidades de Mujeres Libres) en las Zonas de Defensa Medya. Mientras tanto, 茅stas tambi茅n afectan a la poblaci贸n civil.

Los habitantes de Met卯na, Zap y Ava艧卯n son desplazados de sus aldeas por las fuerzas turcas para ocultar el uso de armas qu铆micas.

Por esta raz贸n, el ej茅rcito turco bombardea, quema la tierra y tala los bosques. Todo esto se ha llevado a cabo con frecuencia en las Zonas de Defensa de Medya durante los 煤ltimos seis meses.

A pesar de los esfuerzos de las guerrillas HPG y YJA-Star, no ha habido mucho inter茅s en el tema en todo Kurdist谩n, especialmente en el sur, y en la opini贸n p煤blica extranjera.

M谩s recientemente, la prensa libre ha informado sobre ello y ha habido preocupaciones en algunos pa铆ses extranjeros, especialmente en Inglaterra.

Parece que el tema se discutir谩 m谩s a fondo despu茅s de la 煤ltima declaraci贸n del comandante de la Sede Central de las HPG, Murat Karay谋lan.

109 intelectuales del Kurdist谩n del Sur emitieron un llamado conjunto a la ONU y la instituci贸n internacional que proh铆be el uso de armas qu铆micas. Tambi茅n se informa que 44 intelectuales iraqu铆es hicieron un llamado similar.

En este contexto, es muy probable que tanto los ataques de invasi贸n turca contra Kurdist谩n del Sur como el uso de armas qu铆micas contra la Guerrilla por la Libertad de Kurdist谩n sean discutidos m谩s en los pr贸ximos d铆as.

Sin duda, las iniciativas de los intelectuales del sur de Kurdist谩n e Irak son muy importantes y tenemos que agradecerles. Sin embargo, estas iniciativas son tard铆as e insuficientes.

Las manifestaciones masivas deber铆an haberse organizado hace mucho tiempo contra la ocupaci贸n turca y el uso de armas qu铆micas en el sur de Kurdist谩n e Irak. Las protestas podr铆an haber sido m谩s organizadas e integradas.

Las reacciones podr铆an haber ido m谩s all谩 de los intelectuales, e incluir a toda la sociedad y a las fuerzas pol铆ticas. Lo ocurrido es tard铆o e inadecuado, pero es de gran importancia iniciar campa帽as como estas.

De hecho, todos los pueblos del sur de Kurdist谩n e Irak deber铆an salir a las calles contra la ocupaci贸n turca y el uso de armas qu铆micas. Porque ambas los atacan directamente. Adem谩s, los pueblos de all铆 fueron los que m谩s sufrieron por el uso de armas qu铆micas, como en el caso de la masacre de Halabja.

Tambi茅n deber铆an darse reacciones similares de forma m谩s organizada en el norte de Kurdist谩n y Turqu铆a. Porque es la administraci贸n fascista del AKP-MHP la que lleva a cabo ataques de invasi贸n contra Irak y utiliza armas qu铆micas. En otras palabras, la invasi贸n turca y los ataques qu铆micos se llevan a cabo contra los pueblos de Turqu铆a y los kurdos del norte.

El fascismo del AKP-MHP contin煤a su terror en Turqu铆a y su genocidio en el norte de Kurdist谩n, como tambi茅n la ocupaci贸n y los ataques qu铆micos contra Rojava y el sur de Kurdist谩n.

Por tanto, la invasi贸n y los ataques qu铆micos siguen siendo motivo de preocupaci贸n para los pueblos de Kurdist谩n del Norte y Turqu铆a.

Sin embargo, abordar los ataques antes mencionados, discutirlos y luchar contra ellos siguen siendo in煤tiles. Se ha introducido un discurso de 鈥渦nidad nacional鈥 en el norte de Kurdist谩n y Turqu铆a.

Lo que realmente importa es la invasi贸n turca y los ataques qu铆micos en las Zonas de Defensa de Medya por parte de la administraci贸n del AKP-MHP. Es el deber de los pueblos de Kurdist谩n del Norte y Turqu铆a, m谩s que nadie, abordar el problema y oponerse a 茅l.

Dado que esto no se hace, una lucha interna contra el fascismo del AKP-MHP sigue siendo in煤til. Parece que de alguna manera no se puede dar un golpe final al fascismo del partido turco, que se desintegra y colapsa. La Administraci贸n Qu铆mica de Tayyip no est谩 obligada a dimitir.

La gente parece depositar sus esperanzas en unas elecciones generales que siguen siendo inciertas. Es casi como si se esperara y se buscara ese momento electoral. Sin embargo, es necesario tomar las calles para protestar contra la ocupaci贸n y los ataques qu铆micos, y el fascismo del AKP-MHP.

Es necesario exigir la dimisi贸n de la administraci贸n de Erdogan, que ha perdido el control del pa铆s.

Erdogan y su aliado Devlet Bah莽eli, como los dictadores en todas partes, no quieren perder su administraci贸n porque saben que ser谩n responsables. Temen lo que les suceder谩 cuando sean derrocados, porque han reprimido la oposici贸n a lo largo de los a帽os e introducido la persecuci贸n m谩s cruel en la historia de la Turqu铆a moderna.

Tambi茅n temen que decenas de millones que han vivido bajo opresi贸n y explotaci贸n durante a帽os, alg煤n d铆a los hagan rendir cuentas. Sin embargo, los cobardes mueren muchas veces antes de morir. Hagan lo que hagan, tendr谩n que dar cuenta de lo que han hecho.

Lo importante aqu铆 es que este proceso debe ser corto y llegar pronto, y que la persecuci贸n en cuesti贸n no debe causar m谩s da帽o. Esto tambi茅n depende de nosotros y de nuestra lucha creativa com煤n. Por tanto, es necesario ampliar la lucha para que el fascismo del AKP-MHP rinda cuentas.

FUENTE: Selahattin Erdem / ANF / Edici贸n: Kurdist谩n Am茅rica Latina

