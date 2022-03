–

De parte de Briega March 21, 2022 70 puntos de vista

LA ADOLESCENCIA ENTRE CUATRO PAREDES

A la hora de hablar de cárceles, de lugares de encierro o de privación de libertad es difícil poner el foco en solo una cosa.

El edadismo, la función de las ciudades, la carencia de lugares comunes dónde compartir, crear, conocer y aprender al margen de estructuras son razones de base por las que podemos decir que las cárceles de niñxs son las escuelas, son las viviendas, son las ciudades, son las dependencias en los aparatos electrónicos.

Aun así no vamos a entrar en este origen de tantas consecuencias. Lo haremos en los casos que son más palpables y sangrantes. Hablaremos de los denominados Centros de Menores. Cómo todas ya sabéis hay lugares de encierro para niñxs de múltiples formas y colores; los hay incluso de regímenes abiertos y semiabiertos, los hay para niñxs migrantes, para niñxs con problemas de salud mental, para peques con problemas familiares y para aquellxs que han delinquido (o que estaban con alguno que delinquió o que un grupo de expertas y expertos cree que podría delinquir) Recordemos las alusiones a este tema que hacía la persona del programa anterior.

Enrique Martinez Reguera, Julio Rubio, la Colla Xicalla, con los niños no se juega, saltando charcos…hay muchos ejemplos de cómo hacerlo bien, pero se hace mal, muy mal.

Si hemos estado un poco metidas en este tema, seguro que nos suena el INFORME DEL DEFENSOR DEL PUEBLO DE 2008 sobre los centros de menores, aunque se centró en los terapéuticos (sacando terribles conclusiones sobre la hipermedicalización a la que se ven sometidas estas chavalas y chavales) también tocó otros temas de interés (o de intereses más bien) como es el caso de la privatización y que tenía este lapidario título: “EL SISTEMA DE PROTECCIÓN DE MENORES CON PROBLEMAS DE CONDUCTA Y EN SITUACIÓN DE DIFICULTAD SOCIAL: UN SISTEMA CON MÁS SOMBRAS QUE LUCES.” En este apartado, como véis no habla de los llamados menores infractores, si no que habla de los menores que necesitan protección. Aquí leemos un extracto del Informe:

En este informe hace referencia a la necesidad de reforzar mecanismos sociales, de atención y promoción como puede ser la atención psicológica infantil; en vez de centrarse en el último recurso, en este caso, los centros. Pero ¿Quien maneja estos centros? En los años de este informe aún estaba O Belén, empresa que se hacía llamar fundación y que finalmente en 2017 dejó de recibir subvenciones públicas debido a los varios casos de abusos a menores que se sufrieron en sus centros. Un grupo de extrabajadoras se alzó en lucha y nació el Colectivo no a O´Belén pero ¿Qué denuncias fue acumulando O’BELÉN?

Esta empresa estaba en el nº1 de subvenciones y centros, pero las denuncias y los movimientos de trabajadores del centro empezaron a ser demasiado constantes, a raíz del Informe que supuso el cierre de varios sus centros, Amnistía Internacional lanzó el Informe “Si vuelvo, me mato” así, entre comillas porque fueron las palabras textuales que dijo una niña de 14 años, una niña que murió al saltar del coche en marcha que la llevaba de vuelta al centro de menores en 2007. En plena efervescencia de indignación contra la fundación en El Picón del Jarama moría otro chaval, un niño marroquí de 12 años se suicidó cuando estaba en una habitación de castigo. Algunos trabajadores del lugar deslizan que el motivo de la muerte fue un duro castigo al niño por resistirse a ir a comer el último. A finales de ese mismo mes, un chico de 17 años intentó lo mismo. Según el informe del Defensor, los menores pueden estar en las salas de aislamiento hasta 70 horas. Además, algunos reciben sus clases en el propio edificio. De modo que no tienen por qué salir a la calle. Es aislamiento como castigo, a estos chavales que deberían de estar protegidos parece que era una forma muy habitual de proceder.

El Colectivo NO A O’BELEN, que con su lucha visibilizó, movilizó, agitó conciencia y desembocó en el mencionado Informe del Pueblo que hizo que el directivo de O´belén, Emilio Pinto dimitiera en 2009 ya avisaba por esos años con estas declaraciones: “Nuestra lucha comenzó centrada en O’Belén simplemente porque hemos sufrido en nuestras carnes el perverso funcionamiento de esta fundación. Pero, aunque unas empresas gestoras de centros son más salvajes que otras, sin duda todas son beneficiarias de un sistema de protección y reforma del que lo más suave que podemos decir es que no funciona. El modelo es bárbaro, incoherente e ineficaz, y tras las privatizaciones de los ‘90, está controlado por empresas disfrazadas de ONG y fundaciones. Fundación Diagrama, Respuesta Social Siglo XXI, GINSO, Consulting S.L. etc., son lo mismo que O’Belén.”

Estas declaraciones las recogemos del ya extinto periódico La Diagonal, entrevista de Patricia Manrique. O belén ya estaba en Cantabria cuando salió el informe, contaba con un centro de internamiento terapéutico, el de Santamaría de Cayón, que sigue abierto, pero con otra entidad: FUNDACIÓN SALUD Y COMUNIDAD. El que sí salía es el centro Isla de Pedrosa, de Cruz de los Ángeles.

Llegados a este punto, más de 10 años después leemos esta lista y vemos: Diagrama, como poco, nos suena a todas. Una de las grandes, la “fundación” toca todos los palos aquí en Cantabria: centros de menores, proyectos de violencia de género, inserción sociolaboral… Diagrama absorbe un amplio elenco de las llamadas personas vulnerables y saca su “tajadita” de ello. Mientras unas se desgañitan diciendo que las políticas de barrio, el trabajo comunitario y la pequeña escala es la única solución, este tipo de macro empresas engullen toda política social sin dejar apenas espacio a las pequeñas iniciativas.

Constituida por el psicólogo y empresario inmobiliario Francisco Legaz Cervantes en 1991, la Fundación Diagrama se ha convertido en una de las principales adjudicatarias en la gestión de los centros de protección y penitenciarios. Tomado el relevo en la Fundación O’Belén, se define como una entidad “sin ánimo de lucro” que trabaja “en la atención de las necesidades de personas vulnerables”, pero la realidad es que se trata de un hermético conglomerado de empresas con sede en Murcia y tentáculos extienden por todo el Estado español y del mundo.

La empresa Diagrama, una de las líderes del sector, reconoce que el 96% de sus ingresos vienen de las arcas públicas.

Como en otras muchas empresas del sector, los 143 millones de euros en activos con los que Diagrama cerró el ejercicio 2018 no provienen exclusivamente de la atención a menores, sino también del mantenimiento de edificios públicos y privados, de los servicios médicos a personas dependientes, del transporte de mercancías, de la gestión de residuos, de la limpieza o de la seguridad, a través de su participación en seis sociedades. Mediante este conglomerado, el año 2018 facturó 119.337.305 euros, unos ingresos que provienen principalmente de la adjudicación de servicios concertados o subvenciones del Estado. Según los datos publicados en su espacio web de transparencia, en 2018, el 96% de sus ingresos tuvieron su origen en las arcas públicas.

A pesar del largo historial de denuncias y quejas que acumula por malos tratos y abusos, o por mantener los centros en unas condiciones de habitabilidad deficientes, la empresa sigue gestionando y recibiendo las adjudicaciones de los contratos de buena parte de los centros y prisiones. A finales de 2009, Amnistía Internacional denunció públicamente que en algunos centros de Cataluña, Madrid y Andalucía, muchos de ellos gestionados por Diagrama, se vulneraban sistemáticamente los derechos de la juventud y se detectaba la existencia de suicidios. En 2012, los juzgados de Valencia condenaron a Diagrama ya la Generalitat –como responsable civil subsidiaria– por la agresión sexual cometida por un trabajador del centro de reforma Pi y Margall a tres niños, que acudieron indemnizados con 10.000 euros.

En la actualidad, según se recoge en la página web de la empresa, ostenta un total de 286 contratos públicos vigentes en el Estado español. En palabras de Mati Vargas, miembro de la asociación Iniciatives Solidà ries de València, que trabaja con jóvenes en riesgo de exclusión social (y durante muchos años ha sido activista de Colla Xicalla, colectivo protagonista en la lucha contra este lucrativo negocio), el problema es que las denuncias “siempre recaen en un único trabajador”. “Parece que la solución es despedir a la persona acusada. Sin embargo, es la propia estructura de estas empresas la que permite el maltrato, porque prioriza la cuestión económica”, denuncia.

Vemos otro ejemplo, saltamos en el tiempo. Mamadú Barry, de 17 años, murió el 22 de diciembre de 2017 tras un mes en coma, después de sufrir varias paradas cardio-respiratorias en el Centro Educativo de Menores Infractores Ciudad de Melilla, gestionado por Diagrama. Fue reducido y se le hizo una contención, que desencadenó en el largo coma y en la muerte. Las contenciones, ese eufemismo que se está llevando muchas vidas y no solo en el caso de los centros de menores.

AÑO 2019. Esta vez es Ginso la empresa que gestiona el centro. Iliass Tahiri moría el 1 Julio atado a la cama, en una contención que no cumplía ni con los propios protocolos del centro. recordemos que Ginso es otra de las empresas que apuntaba el compañero de “No a O Belén” años atrás.

Hay muchas, muchísimas voces en contra de la contención. Expertos e investigadores en salud mental coinciden. Las sujeciones mecánicas no son efectivas, ni tienen efectos educativos de ninguna clase. La Asociación Española de Neuropsiquiatría, la Confederación Salud Mental España y las federaciones catalana y andaluza de Asociaciones de Salud Mental firmaron en junio de 2016 el manifiesto de Cartagena, en el que instan a la supresión de todas las contenciones mecánicas porque implican “un sufrimiento psíquico traumático” y “pueden romper los vínculos terapéuticos y comprometer el proceso de recuperación“.

“El abanico de la coerción en la asistencia psiquiátrica es amplio e incluye el uso del poder, la fuerza o la amenaza para lograr que una persona que está siendo atendida haga o deje de hacer algo en contra de su voluntad. Nos referimos especialmente al uso de sujeciones o contenciones, aislamiento y otras formas de coacción. Creemos que es el momento de avanzar en la toma de conciencia sobre estas prácticas que no garantizan los derechos de las personas; de trabajar para su eliminación y para la erradicación de las deficiencias que las hacen posibles“, se lee en el manifiesto.

Aún así, el Defensor del Pueblo contaba hasta 12 contenciones en el centro de menores infractores de Parayas aquí en Cantabria. También hablaba de aislamiento y demás atrocidades. Diagrama se defiende, diciendo que todo es reglamentario y con fines de protección de los chavales. Si recordamos la entrevista Del programa “Adolescencia entre cuatro paredes 1ª parte” del Pájaro Observador, Parayas es el lugar con el que te amenazan, el lugar donde nadie quiere ir, donde se juntan los chavales que peor lo tienen y que peor están. Nada de intervención en barrios, nada de fomentar la cohesión y la comunidad. No hay que pensar mucho para darse que los centros no son una solución, son un parche, sirven para quitarse de en medio a los chavales problemáticos, rehabilita y reeducan tanto como lo hacen las cárceles.

Podemos preguntarnos cómo es posible que educadoras y educadores puedan formar parte de tal maquinaria… pues vamos a leer una oferta de trabajo de Diagrama.

………………………………………………………………………………………………………………………………………

CATEGORÍA: AUXILIAR DE CONTROL EDUCATIVO

DEPARTAMENTO: CENTRO EDUCATIVO DE MENORES

VACANTES: 1

EXPERIENCIA MÍNIMA: A valorar

IMPRESCINDIBLE RESIDENCIA EN: Cantabria » Cantabria

REQUISITOS MÍNIMOS:

Estudios mínimos: Graduado Escolar y/o ESO. Conocimientos en técnicas de intervención con menores. Tener en posesión el justificante de ausencia de delitos de naturaleza sexual, tal y como establece la Ley 26/2015 del 28 de Julio de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia. Se valoraran los conocimientos en defensa personal Alta capacidad de aprendizaje. Persuasivo e influyente.

REQUISITOS DESEADOS:

Estar en posesión del Título de Vigilante de Seguridad. Experiencia en ámbitos educativos. Perseverancia y tenacidad. Integridad y honradez. Entusiasta, comprometido y orientado hacia el otro.

PUESTO DE TRABAJO:

Entre otras, va a desempeñar funciones de colaboración y apoyo en distintas tareas con el personal del centro para el buen desarrollo del proyecto educativo, en coordinación con el equipo directivo del centro.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Vamos, seguratas en plantilla, después cuatro educadores mal pagados y un cambio constante de educadores porque no aguantan, porque la educación no está ahí, porque solo pueden cumplir protocolos… pero da igual, el mecanismo se repite y las ayudas y subvenciones siguen estando enfocadas a quitarse de en medio a estas chavalas y chavales.

Las cárceles son, por supuesto, sistemas de dominación individual, sistemas ideados para controlar no a quienes están dentro sino, mediante el miedo, a todos los que están fuera: al humilde que no robará para no verse entre rejas; al sin papeles que no denunciará a su jefe por no verse en un CIE; al chaval que no se enfrentará a los adultos por no acabar en un centro de menores y, con eso, aprenderá a no enfrentarse a su jefe cuando le obligue a trabajar más por menos dinero. Pero, precisamente hablando de dinero, las cárceles no escapan de la lógica capitalista; y las cárceles de niños en España, podemos decirlo claramente, son un negocio.

Para que un negocio sea posible hay que tener en cuenta dos cosas: el primero, que poner la maquinaria en marcha cueste lo menos posible; lo segundo, que por vender un producto, es decir, por poner la maquinaria en marcha se pague lo máximo posible. Empecemos por esto segundo precisamente porque, en el caso de las cárceles de niños, plantea una situación excepcional.

Volvamos en el tiempo unos años atrás. La reconversión industrial, las huelgas, la heroína, los barrios hechos una mierda, el cine quinqui, y cuando Españita quiere darse cuenta está llena de chavales delincuentes (es decir, de niños que les han destruido antes su vida). El PSOE de Felipe González encaja a la perfección la contradicción de la socialdemocracia: representar los valores humanistas del socialismo al tiempo que se está al servicio del Capital. ¿Cómo saldría de tal incómoda situación?

Seamos sincerxs; gestionar a un montón de chavales cuyos referentes y expectativas no existen es un marrón. Y si en vez de gestionarlos lo que se quiere hacer es cuidarlos y educarlos, ni te cuento. El Estado, desde el primer momento, se vio de manos atadas para llevar a cabo esa tarea. El Estado que se veía capaz de gestionar a los niños (en colegios e institutos) y capaz de gestionar a infractores de sus normas (en las prisiones o en los CIEs) se veía incapaz de gestionar ambas cosas a la vez. Los niños que rompieran normas (junto a los niños cuyos padres rompieran normas o, más aún, cuyos padres pudieran llegar a romper las normas) no podían ser gestionados directamente por el Estado.

Y aquí nace el idilio: el Estado, que quiere controlarlo todo; el Capital, que busca crecer de forma incesante. Es cierto; las empresas privadas no gestionan los centros de menores, ni los socioeducativos, ni los de menores no acompañados, ni los de medidas judiciales; efectivamente, no es la forma jurídica que adopta el Capital para sacar beneficio. El beneficio no se basa en que venda más caro su servicio (entendemos que supondría encargarse del niño con más calidad), sino en seguir extendiéndose más y más. La Comunidad Autónoma paga un dinero a la Fundación (normalmente, unos 3.000 euros por chaval). Si la Fundación gestiona a diez niños, se lleva 30.000 euros; si hay más de doscientos chavales en estos centros, como decía nuestro compita en la última entrevista, estamos hablando de 600.000 euros.

https://www.ifomo.es/articulo/cantabria/cantabria-casi-350-menores-cantabros-cumplieron-medidas-judiciales-ano-pasado-14-mas/20201025124729162720.html

¿Quién se lleva qué en Cantabria?

La página de contratosdecantabria.es, desarrollada por Jaime Gómez-Obregón, nos da algunas pistas.

CUIN se ha llevado 189.971 euros en 5 contratos desde 2017 para programas específicos.

CÁRITAS en 2017 se llevó 112.000 euros para un centro de medidas judiciales de medio abierto

CRUZ DE LOS ÁNGELES se ha llevado 1.694.550 euros en 7 contratos desde 2016; pero el último es de 1 millon de euros

NUEVO FUTURO, se ha llevado 44.000 euros en 1 contrato de 2017

DIAGRAMA se ha llevado 11.810.267 euros en 16 contratos desde 2016;

FUNDACIÓN AMIGÓ se ha llevado 452.122 euros en 4 contratos.

Pocos días después de redactar este artículo moría en Valladolid un chaval de 14 años, también víctima de una contención en el centro Zambrana donde estaba encerrado.

Adaptación a artículo de parte del programa “Adolescencia entre cuatro paredes II PARTE” de el podcast “El Pájaro Observador” Radio argayo -tu radio libre de Cantabria-