La agenda transhumanista

Seg煤n Klaus Schwab, fundador y presidente ejecutivo del Foro Econ贸mico Mundial (FEM), el objetivo de la Cuarta Revoluci贸n Industrial 1 es cambiar lo que significa ser humano fusionando hombre y m谩quina. En resumen, aunque no se utilice el t茅rmino 鈥渢ranshumanismo鈥, es exactamente hacia donde la c谩bala global pretende llevarnos, queramos o no.

Predijo que los algoritmos se utilizar谩n cada vez m谩s para tomar decisiones que hist贸ricamente han sido tomadas por humanos, ya sea por uno mismo o por otra persona, como por ejemplo, si te contratar谩n o no para un determinado trabajo, si te conceder谩n un pr茅stamo, qu茅 plan de estudios seguir谩s e incluso con qui茅n te casar谩s.

Profundos peligros por delante

Tambi茅n existe un riesgo cada vez mayor de ser manipulado por estas fuerzas externas de las que ni siquiera eres plenamente consciente. Mirando hacia atr谩s en los 煤ltimos dos a帽os, es bastante f谩cil confirmar que la manipulaci贸n masiva est谩 teniendo lugar a una escala asombrosa y que es fenomenalmente eficaz.

Como se帽al贸 Harari en 20193, las capacidades disponibles ya van mucho m谩s all谩 de la visi贸n autoritaria de 鈥1984鈥 de Orwell, y va a ser m谩s poderoso a partir de ahora. Est谩 seguro de que, en poco tiempo, existir谩 la capacidad de monitorizar tu estado emocional a trav茅s de algo tan simple como una pulsera ponible.

Puede que sonr铆as y aplaudas obedientemente cuando escuches un discurso de un funcionario del gobierno, pero sabr谩n que est谩s enfadado o que no est谩s de acuerdo con lo que se dice, y por tanto podr铆an tomar medidas contra ti bas谩ndose en tus emociones internas m谩s personales en lugar de lo que expresas externamente.

Es importante destacar que Harari advirti贸 que si permitimos que se establezca este tipo de dictadura digital, en la que el sistema, ya sea una corporaci贸n o un gobierno, conoce los detalles m谩s 铆ntimos de cada persona, ser谩 imposible desmantelarlo. Su control ser谩 total e irreversible. Y, seg煤n Harari, puede que s贸lo tengamos una d茅cada, a lo sumo dos, para evitar que esta dictadura digital se haga con el control.

Reingenier铆a de la propia vida

Harari tambi茅n habl贸 del transhumanismo que se avecina en la reuni贸n anual del Foro Econ贸mico Mundial de 2020 en Davos (arriba), y en este discurso fue a煤n m谩s lejos. No es s贸lo que la 茅lite global tenga la capacidad tecnol贸gica de crear una dictadura digital global, sino que 鈥渓as 茅lites pueden obtener el poder de redise帽ar el futuro de la vida misma鈥.

鈥淒urante cuatro mil millones de a帽os nada fundamental cambi贸 en las reglas b谩sicas del juego de la vida鈥, dijo. 鈥淭oda la vida estaba sujeta a las leyes de la selecci贸n natural y a las leyes de la bioqu铆mica org谩nica. Pero esto est谩 a punto de cambiar.

La ciencia est谩 sustituyendo la evoluci贸n por selecci贸n natural por la evoluci贸n por dise帽o inteligente, no el dise帽o inteligente de alg煤n dios en las nubes, [sino] NUESTRO dise帽o inteligente y el dise帽o de nuestras 鈥榥ubes鈥, la nube de IBM, la nube de Microsoft. Estas son las nuevas fuerzas motrices de la evoluci贸n鈥.

Es dif铆cil determinar si Harari est谩 a favor o en contra del transhumanismo. Habla de 茅l como algo inevitable y que puede servir para un bien tremendo. Pero tambi茅n reconoce sus profundos peligros, y parece creer que debemos debatir c贸mo se pueden utilizar estas capacidades tecnol贸gicas, y si deben hacerlo.

En el discurso destacado de Davos parece que es partidario de esta empresa de dise帽o inteligente humano, pero en su entrevista de 2019 con la CNN tambi茅n afirm贸 que 鈥渘unca debemos subestimar la estupidez de los humanos鈥. El hecho de que tengamos la tecnolog铆a para dise帽ar nuevas formas de vida, incluyendo nuevos tipos de humanos, no significa necesariamente que seamos lo suficientemente inteligentes como para dise帽ar algo mejor que lo que la evoluci贸n natural ha ideado hasta ahora.

En su discurso de Davos Harari tambi茅n se帽al贸 que la ciencia nos permite ahora crear vida no s贸lo en el 谩mbito org谩nico, sino tambi茅n en el inorg谩nico. Hablamos de robots 鈥渧ivos鈥 y similares. Tambi茅n plantea la cuesti贸n de qui茅n es el 鈥渄ue帽o鈥 de tu ADN, si se puede trazar y hackear. 驴Te pertenece a ti, a una corporaci贸n o al gobierno?

鈥淟os d铆as del libre albedr铆o han terminado鈥

Sean cuales sean los verdaderos sentimientos de Harari sobre el transhumanismo afirma con 茅nfasis que la idea de que tenemos alma y libre albedr铆o, esos d铆as 鈥渟e acabaron鈥. En otros clips insertados en el v铆deo destacado, Harari predice que en el futuro la gente podr谩 mirar atr谩s y ver que la pandemia de covid fue el punto de inflexi贸n en el que la vigilancia biol贸gica se impuso y se convirti贸 en norma.

La explicaci贸n de c贸mo ha podido ocurrir esto la da Schwab, que ha admitido p煤blicamente (ver v铆deo destacado) que los participantes en el programa de J贸venes L铆deres Globales del FEM han 鈥減enetrado en los despachos鈥 de muchos gobiernos del mundo.

En Canad谩, por ejemplo, cerca de la mitad de los pol铆ticos, incluido el primer ministro Justin Trudeau, han seguido la formaci贸n de Schwab. Schwab quiere introducir el transhumanismo y cambiar lo que significa ser humano, y sus secuaces l铆deres mundiales est谩n haciendo todo lo posible para hacer realidad esos sue帽os. Este es un futuro dist贸pico que el FEM y sus aliados globales est谩n tratando de implementar activamente, est茅 la humanidad en general de acuerdo con ello o no.

Cambiando lo que significa ser humano

Schwab sue帽a con un mundo en el que los humanos est茅n conectados a la nube, capaces de acceder a Internet a trav茅s de sus propios cerebros. Esto, por supuesto, tambi茅n significa que tu cerebro ser铆a accesible a personas que quisieran manipular tus pensamientos, emociones, creencias y comportamiento, ya sea la propia 茅lite tecnocr谩tica o j谩queres al azar.

Si crees que tus pensamientos y tu comportamiento est谩n y estar谩n siempre bajo tu propio control, pi茅nsalo de nuevo. Ya tenemos la tecnolog铆a para alterar directamente los pensamientos, las emociones y el comportamiento. Algunas de estas capacidades se describen en un informe del proyecto 2021 del Ministerio de Defensa del Reino Unido, creado en colaboraci贸n con la Oficina de Planificaci贸n de la Defensa de Alemania.

El aumento humano puede 鈥渕ejorar directamente el comportamiento鈥. Y si puede cambiar el comportamiento de una persona de forma positiva, tambi茅n puede controlarlo en detrimento de la propia persona鈥.

El informe 鈥淗uman Augmentation 鈥 The Dawn of a New Paradigm, a Strategic Implications Project鈥 (鈥淎umento humano: el amanecer de un nuevo paradigma, un proyecto de implicaciones estrat茅gicas鈥)4 repasa los objetivos cient铆ficos de los ministerios de defensa del Reino Unido y Alemania, y son precisamente los que sugiere el t铆tulo. Se destaca que el aumento humano es un 谩rea clave en la que hay que centrarse para ganar las guerras futuras5:

鈥淓l aumento humano ser谩 cada vez m谩s relevante, en parte porque puede mejorar directamente la capacidad y el comportamiento humanos y en parte porque es el agente vinculante entre las personas y las m谩quinas鈥.