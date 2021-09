–

De parte de Amor Y Rabia September 8, 2021 12 puntos de vista



por el grupo Memoria Libertaria de la CGT de Valladolid



BAKUNIN, FANELLI Y LA AIT. LOS PRIMEROS INTERNACIONALISTAS ESPA脩OLES

En septiembre de 1868, la revoluci贸n 鈥淕loriosa鈥 destronaba a Isabel II. La insurrecci贸n, promovida por personalidades como Juan Prim, el brigadier Topete o Francisco Serrano, fue apoyada desde los primeros momentos por el pueblo; surgiendo por doquier las Juntas Locales y los batallones de Milicianos. Tan exitosa revoluci贸n, que abrir铆a una nueva etapa en la Historia de Espa帽a, no tardar铆a en llamar la atenci贸n en el extranjero. Y entre quienes m谩s se fijaron en la situaci贸n espa帽ola se hallaba el ruso Mija铆l Bakunin, hombre fuerte de la AIT (Asociaci贸n Internacional de los Trabajadores) y art铆fice de la Alianza de la Democracia Socialista, una sociedad libertaria que actuaba en el seno de aquella.

El car谩cter pasional de Mija铆l Bakunin se puso al rojo vivo tan pronto como saltaba hecha a帽icos la monarqu铆a de Isabel II. El manifiesto 鈥淎 los trabajadores espa帽oles鈥, inspirado por 茅l, es un claro testimonio de sus pensamientos acerca de la rebeli贸n espa帽ola. Pero Bakunin, como dej贸 bien claro a lo largo de su vida, no era precisamente un intelectual de sal贸n, ni un revolucionario de gabinete, sino un verdadero hombre de acci贸n. Por lo tanto, no pod铆a conformarse con enviar un saludo a los obreros de Espa帽a, considerando m谩s acertado pasar a la acci贸n efectiva. Y no encontr贸 otra manera que la de organizar una expedici贸n a Espa帽a compuesta por hombres de la Alianza.

Pero… 驴Qui茅n iba a componer esa delegaci贸n que fuera capaz de propagar en Espa帽a las ideas libertarias? En principio, Bakunin pens贸 en Elis茅e Reclus como el hombre ideal para tan elevada misi贸n, pero 茅ste rechaz贸 llevar a cabo la tarea que Bakunin pretend铆a encomendarle. Finalmente, el escogido ser铆a el italiano Giuseppe Fanelli, pese a ser un individuo vacilante y hasta t铆mido en los momentos m谩s decisivos.

Algunos participantes en el Congreso de la AIT en Basilea (1869). De derecha a izquierda: Monchal, Charles Perron, Mikhail Bakunin, Giuseppe Fanelli yValerian Mroczkovsky

Algo despu茅s, Fanelli abandonaba Ginebra en direcci贸n a tierras espa帽olas. Hacia mediados de noviembre de aquel 1868, m谩s o menos, nuestro personaje llegaba por tren a Barcelona. No tard贸 el italiano en contactar con Fernando Garrido y Jos茅 Mar铆a Orense, destacadas personalidades del republicanismo espa帽ol, que eran inmensamente populares entre la clase obrera. Fanelli se uni贸 a la comitiva de ambos pol铆ticos, dedicados por aquel entonces a realizar una gira propagand铆stica por Catalu帽a y Levante. Tras conocer a fondo los asuntos espa帽oles y relacionarse con las multitudes proletarias que escuchaban las promesas de Garrido y Orense, Fanelli se traslad贸 a Madrid con el firme prop贸sito de fundar el n煤cleo obrerista que deber铆a instaurar la AIT en Espa帽a. Seg煤n parece, Garrido le proporcion贸 las se帽as del tip贸grafo Rubau Donadeu.

Fanelli lleg贸 a Madrid el 24 de noviembre, llevando consigo cartas de recomendaci贸n dirigidas a Rubau Donadeu y Jos茅 Guisasola. Este 煤ltimo no era sino el director del peri贸dico 鈥淟a Igualdad鈥, quien 鈥渓e orient贸 hacia un grupo de obreros de ideas muy avanzadas鈥. Sea como fuere, el caso es que Fanelli pudo encontrar, gracias a su actividad proselitista, a los hombres capaces de fundar el primer n煤cleo de la AIT en Espa帽a. Y as铆, ante un reducido grupo de j贸venes obreros que frecuentaban el 鈥淔omento de las Artes鈥 madrile帽o, Fanelli expuso sus teor铆as libertarias en italiano y franc茅s, ya que no conoc铆a ni una palabra de la lengua castellana. Este peque帽o c贸nclave tuvo lugar en el C铆rculo Republicano Ant贸n Mart铆n, situado en la calle de la Yedra. Los obreros all铆 congregados declararon que aceptaban los principios de la AIT, fundando as铆 su secci贸n de Madrid, constituyendo al mismo tiempo tres comisiones organizadoras y decidiendo la redacci贸n de un reglamento org谩nico interno. Qued贸, pues, instaurada la Internacional en Espa帽a, inclin谩ndose sus primeros responsables (Anselmo Lorenzo, Tom谩s Gonz谩lez Morago, Rubau Donadeu…) hacia los matices ideol贸gicos de la Alianza de la Democracia Socialista que fundara Bakunin tiempo atr谩s.

Terminada su misi贸n, Fanelli regres贸 a Barcelona, donde entr贸 en contacto con otro n煤cleo de trabajadores susceptibles de interesarse por los objetivos de la AIT. Surgi贸 as铆 el primer grupo de internacionalistas barceloneses, que celebrar铆an sus reuniones en el taller del tip贸grafo Farga Pellicer.

Fanelli (arriba, centro, con barba), con algunas de las personas con las que se reuni贸 en Madrid y que fundar铆an la Internacional en Espa帽a (octubre, 1968)

La importante labor proselitista llevada a cabo por Fanelli en nuestro pa铆s, mostrada aqu铆 a grandes rasgos, fue el punto de arranque de la Federaci贸n Regional Espa帽ola de la AIT, que celebrar铆a su primer Congreso en el 鈥淭eatro del Circo鈥 de Barcelona (1870). Asistir铆an a 茅l un total de 90 delegados; entre los cuales hab铆a 5 representantes de las Castillas: 3 de Castilla la Nueva (Madrid, Almad茅n y Villafranca de los Caballeros) y 2 de Castilla la Vieja (Valladolid y Ezcaray). El delegado vallisoletano era el tip贸grafo Francisco Cea Garc铆a, uno de los fundadores de la AIT en Valladolid y miembro de la tendencia m谩s radical que se hizo notar en aquel Congreso.

La ciudad de Valladolid contaba, por aquel entonces, con uno de los n煤cleos internacionalistas m谩s antiguos de Espa帽a. Nos consta que, ya en 1869, la AIT ya estaba presente en la capital del Pisuerga. Vamos a examinar, pues, la trayectoria de la Internacional en esta ciudad castellana durante la convulsa 茅poca del Sexenio Democr谩tico (1868-1874).

LOS INICIOS DEL ASOCIACIONISMO OBRERO EN VALLADOLID

El asociacionismo obrero dar谩 sus primeros pasos en Valladolid a trav茅s de las sociedades de socorros mutuos, que ser谩n alentadas por la misma burgues铆a local en varias ocasiones. En dichas asociaciones, no era extra帽o que se prestase especial atenci贸n a la instrucci贸n de sus afiliados. Conocemos dos de estas sociedades que, al menos formalmente, combinaban los socorros mutuos y la instrucci贸n, ambas son anteriores a 1868 y tienen gran importancia en la historia del movimiento obrero de Valladolid. Nos referimos, como no pod铆a ser de otra manera, a la 鈥淪ociedad Filantr贸pica Mercantil de los Dependientes de Comercio de Valladolid鈥 (la 鈥淔ilantr贸pica Mercantil鈥) y la 鈥淔ilantr贸pica Art铆stica鈥. 脡sta 煤ltima, que ten铆a un gran parecido con el 鈥淔omento de las Artes鈥 de Madrid, se hallaba estrechamente relacionada con el Partido Dem贸crata, figurando entre su cuadro de colaboradores las m谩s destacadas personalidades del republicanismo vallisoletano: Lucas Guerra, Emilio Vaquero Concell贸n, Tom谩s Nieto Imaz, Jos茅 Muro L贸pez…

Los n煤cleos obreros m谩s conscientes, situados en torno a煤n al Partido Dem贸crata, evolucionar谩n ideol贸gicamente, dando lugar a otras formas de asociaci贸n obrera que acreditan un nivel superior de conciencia de clase: las cooperativas de producci贸n y consumo y las sociedades de resistencia (sindicatos).

HACIA LA FEDERACI脫N LOCAL DE LA AIT

As铆, se producen ya en Valladolid las primeras manifestaciones del societarismo, es decir, una forma m谩s compleja de asociaci贸n obrera: la cooperativa de producci贸n (y subsidiariamente tambi茅n de consumo), forma m谩s compleja y superior en tanto que ligada a un proyecto global, aunque ut贸pico, de emancipaci贸n social. Como es sabido, esta forma de asociaci贸n obrera ser谩 difundida en Espa帽a por los republicanos (como Fernando Garrido, su introductor y principal te贸rico) y por ello presupone todav铆a la subordinaci贸n ideol贸gica de los trabajadores al republicanismo federal.

Hay que observar, sin embargo, que la formaci贸n en Valladolid de tales cooperativas no va a ser propiciada por los republicanos federales, sino por los internacionalistas, al poco tiempo de formar 茅stos 煤ltimos un primer grupo de organizaci贸n de la AIT en agosto de 1869. Seg煤n Francisco Cea (delegado por Valladolid al Congreso Obrero de Barcelona de 1870), habr铆an sido estos primeros internacionalistas los responsables de la fundaci贸n de tales sociedades, despu茅s de ver paralizados los trabajos de 1869… Es decir, habr铆an optado por esa v铆a alternativa, m谩s aceptable quiz谩s por las autoridades (aunque tambi茅n por los trabajadores, muy dependientes a煤n del republicanismo federal) como medio de extender de influencia sobre la clase obrera local, dado que no les era posible hacerlo de forma directa en aquellos momentos.

Congreso Obrero de Barcelona de 1870, en el que el n煤cleo de Valladolid de la AIT estuvo representado por Francisco Cea, t铆o materno de Ricardo Mella, que acude tambi茅n como delegado de las sociedades obreras vallisoletanas.

Estas cooperativas se establecieron en Valladolid a principios de enero de 1870. Eran cinco, en total: de tejedores, sastres, zapateros, tip贸grafos y sombrereros fulistas; que contaban con sus propios talleres, donde sus socios trabajaban los lunes y domingos. Seg煤n Francisco Cea, uno de ellos trabajaba continuamente. Deb铆a tratarse del taller perteneciente a la cooperativa de sombrereros, conforme se desprende de una informaci贸n period铆stica que anuncia lo siguiente: ciertos oficiales de sombreros piensan abrir, con sus modestos recursos, una f谩brica de sombreros en competencia por el buen g茅nero, econom铆a y buena elaboraci贸n, con las primeras f谩bricas de Valladolid. Sabemos tambi茅n el nombre de otra de estas cooperativas (la de tip贸grafos, que se llamaba 鈥淟a Protectora Tipogr谩fica鈥) y el n煤mero total de socios que forman parte de ellas (448 en mayo de 1870; y de ellos, unos 213 pertenec铆an a la cooperativa de tejedores). Por aquellas fechas, exist铆a tambi茅n otra cooperativa (aunque no sabemos si se dedicaba a la producci贸n) integrada por obreros en madera, si bien no estaba directamente influida por los miembros de la AIT.

En el momento del Congreso de Barcelona, y seg煤n las declaraciones de F. Cea (que asiste al mismo como delegado de dichas sociedades, pero tambi茅n de la secci贸n local de la AIT, recientemente constituida) estas cooperativas son formalmente independientes de la Internacional. Sin embargo, los internacionalistas vallisoletanos gozaban de enorme predicamento sobre ellas. Y esto se advierte en que, en el dictamen sobre cooperaci贸n, Cea vota porque las cajas de las cooperativas sean colectivas en vez de independientes (como hasta entonces eran), a pesar de que, como 茅l mismo reconoce, si le hubieran dado un mandato expreso acerca de la cuesti贸n lo habr铆a hecho en sentido contrario, cosa que justifica expresando su convencimiento de que estas sociedades se someter谩n en un todo a las deliberaciones del Congreso, y que todos sus socios se afiliar谩n a la AIT. As铆 debi贸 ser, y como el Congreso se pronunci贸 negativamente en lo relativo a las cooperativas de producci贸n, en tanto que las consideraba ligadas a una teor铆a inaceptable para lograr la emancipaci贸n social, aqu茅llas desaparecieron de Valladolid. Al menos, no hay constancia alguna, a partir de estos momentos, de sus actividades. Hemos de pensar que se convertir铆an en secciones de oficio de la Federaci贸n Local de la AIT.

Hubo, sin embargo, otras manifestaciones de cooperativismo en Valladolid; aunque en su versi贸n como cooperativas de consumo, y que se desarrollaron (en algunos casos) al margen o incluso en contra de la AIT… As铆, conocemos la existencia de una sociedad cooperativa de empleados y obreros del ferrocarril del Norte, que abre una tienda de comestibles en diciembre de 1870. Y tambi茅n la de una asociaci贸n de tejedores que (a nuestro juicio) es la que abre una cooperativa de consumo. Esta 煤ltima asociaci贸n, enfrentada a la Federaci贸n Local de la AIT, recibir铆a el 21 de julio de 1872 un donativo de 2.000 reales con ocasi贸n de la visita de Amadeo I a Valladolid.

Anuncio de la creaci贸n de la secci贸n de Valladolid de la AIT, aparecido en el n煤mero 34 (20 de marzo de 1870) de La Federaci贸n de Barcelona (FUENTE)

La siguiente fase en la historia del asociacionismo obrero vallisoletano estar铆a constituida por la resistencia solidaria, encarnada en la aparici贸n de los primeros sindicatos obreros, encaminados a luchar contra el sistema capitalista. Tales sindicatos aparecer谩n en Valladolid tras el Congreso de Barcelona y, como es f谩cil de suponer, el tratamiento de este asunto exige hablar de la formaci贸n y el desarrollo de la AIT en esta ciudad castellana. Y es que los sindicatos surgidos en Valladolid durante el Sexenio Revolucionario son piezas imprescindibles del esquema organizativo de la AIT en su prop贸sito declarado de resistir al capital.

Anteriormente, hemos se帽alado como la AIT aparece en Valladolid en fechas tempranas, bajo los auspicios de un peque帽o grupo de trabajadores que habr铆a comenzado las tareas organizativas. Es posible que al mismo tiempo que fundan la AIT, organicen tambi茅n un n煤cleo de la Alianza bakuninista, y para afirmarlo nos remitimos al marcado car谩cter antipoliticista que acredita F. Cea en el mencionado Congreso de Barcelona: en el debate que sigui贸 al dictamen sobre la actitud de la Internacional en relaci贸n con la pol铆tica, y que propugnaba la abstenci贸n en esta materia de las sociedades obreras (pero dejando libertad a sus miembros para que, individualmente, obrasen como les pareciese), 茅ste aconsejar谩 a los trabajadores 鈥渜ue no s贸lo abandonen la pol铆tica dentro de la Internacional, sino que, hasta si quieren (y esto es opini贸n m铆a y no del dictamen, pues expreso lo que se me ha encargado como representante o delegado de la Sociedad en Valladolid), deb铆an individualmente abandonarla, para tratar siempre y dedicarse s贸lo y exclusivamente a la cuesti贸n de su emancipaci贸n鈥.

Es decir, los internacionalistas de Valladolid eran partidarios (a t铆tulo personal) de abandonar toda relaci贸n con la pol铆tica. Seguramente, este apoliticismo se deba a su desencanto y subsiguiente hostilidad con respecto a los republicanos locales, como acredita otra intervenci贸n de Cea, en la cual afirma: 鈥渓a parte de la Internacional se encuentra un tanto agobiada por la cuesti贸n pol铆tica. Hay una secci贸n de pol铆ticos, nuevos burgueses y aspirantes a comer el pan general del presupuesto, los cuales van a todos los sitios p煤blicos diciendo que se aparten de toda idea social por un momento hasta establecer la rep煤blica federal; pero sin embargo, donde aparece uno de 茅stos, siempre hay un internacional que le repele鈥.

Los Descamisados y El petr贸leo, dos “peri贸dicos ap贸crifos, publicados durante 1873, adoptando posiciones internacionalistas extremadas para desacreditar al movimiento obrero”, seg煤n explica Jos茅 Alvarez Junco en “La Comuna en Espa帽a” (1971), p.14. El contenido de estas publicaciones fue utilizado por los Carlistas para defender la vuelta de monarqu铆a, como por ejemplo el siguiente comunicado falso de la Internacional, publicado en El Petr贸leo y reproducido por el callista Vicente Manterola en su libro “Don Carlos o el petr贸leo” (Madrid 1871, p.21-22): “200.000 ciudadanos de Par铆s y 400.000 de Europa son miembros activos de l Internacional. Os intimamos a que pong谩is fin a vuestras diatribas contra la Commune bajo pena de muerte. Los municipales, los guardias de Par铆s y sus familias han sido condenados todos a morir antes de un a帽o por el Consejo Supremo de la Asociaci贸n, lo mismo que todos los oficiales de los regimientos verdugos. Los capitalistas han sido tambi茅n condenados. Somos el n煤mero, somos la fuerza. La disciplina se organiza. La vieja sociedad debe crecer y perecer谩. La Internacional, Se帽ora del Mundo” (Alvarez Junco, op.cit., p.2 nota 2)

Pensamos, adem谩s, que la Alianza se funda en Valladolid al mismo tiempo que la AIT por otra raz贸n: como es sabido, cuando Fanelli llega a Madrid en noviembre de 1868, entra en contacto (a trav茅s de diversas personalidades republicanas) con un n煤cleo de obreros procedentes del 鈥淔omento de las Artes鈥. Dado que esta sociedad hab铆a mantenido estrechos contactos con la 鈥淔ilantr贸pica Art铆stica鈥 de Valladolid, es presumible que los fundadores de la AIT en Madrid se pusieran en contacto con Jos茅 Rodr铆guez Herrero y otros miembros prominentes de esta sociedad vallisoletana para que formasen un n煤cleo provisional de la Internacional en la ciudad del Pisuerga… Y los vallisoletanos, al igual que los madrile帽os, fundar铆an la AIT con los estatutos de la Alianza, a causa del error de Giuseppe Fanelli rese帽ado por Bakunin en su carta a Gonz谩lez Morago.

Ya hemos indicado c贸mo ese n煤cleo provisional de la AIT en Valladolid se ve obligado a paralizar sus trabajos organizativos a ra铆z de los sucesos de 1869, es decir, a causa de la insurrecci贸n federal. Imaginamos que la raz贸n de esta interrupci贸n se deber铆a a las medidas adoptadas por el Gobierno para suspender las garant铆as constitucionales, lo que llev贸 consigo la supresi贸n de los clubs y asociaciones pol铆ticas. En esta coyuntura, los primeros internacionalistas vallisoletanos optaron (como v铆a alternativa para extender su influjo) por fundar cooperativas de producci贸n, como ya hemos visto. El paso siguiente ser铆a, contando ya con unas condiciones m谩s favorables, la constituci贸n formal de la secci贸n de la AIT de Valladolid el d铆a 4 de marzo de 1870, teniendo como presidente y secretario a los ya conocidos Jos茅 Rodr铆guez Herrero y Francisco Cea, tip贸grafos de oficio. De esta forma, la secci贸n vallisoletana de la AIT se convierte (seg煤n 鈥淟a Solidaridad鈥) 鈥渆n una de las primeras secciones formadas en Espa帽a鈥. Seguramente, este proceso constitutivo se llev贸 a cabo en los locales de la 鈥淔ilantr贸pica Art铆stica鈥; y es que, poco tiempo despu茅s, sabremos de la celebraci贸n en la sede de dicha sociedad de una votaci贸n para elegir el comit茅 de la AIT.

Unos meses despu茅s del Congreso de Barcelona, la secci贸n vallisoletana comienza a dar pruebas de su existencia. Secci贸n que, de acuerdo con lo establecido en el Congreso, habr铆a iniciado ya su proceso de transformaci贸n en Federaci贸n Local (por ello tendr铆amos que calificarla como Federaci贸n provisional) y contaba ya con sus correspondientes secciones de oficio (esto es, de sindicatos) en varias ramas de la producci贸n.

Dos enemigos de la Internacional: A la izquierda, Francisco Miguel Perill谩n, fundador de El Norte de Castilla, peri贸dico que se destac贸 en sus ataques contra el movimiento obrero durante la Primera Rep煤blica. A la derecha, Eloy Perill谩n y Bux贸, sobrino del fundador de El Norte de Castilla. Eloy Perill谩n, a quien a煤n hoy d铆a se califica de anarquista en Wikipedia, era de una familia afiliada al partido progresista y estaba cercano al republicanismo federal, que la secci贸n local de la AIT combat铆a de manera decidida. Perill谩n fue el responsable de desacreditar a la Internacional y las ideas anarquistas creando varios peri贸dicos ap贸crifos, como El Petr贸leo o Los Descamisado. Seg煤n Gerald Brenan, “e l miedo (a la Internacional) era provocado artificialmente por… dos peri贸dicos pseudoanarquistas, El Petr贸leo y Los Descamisados, en cuyas columnas aparec铆an terribles invocaciones al pueblo para que se sublevase, asesinara a los burgueses y quemara sus propiedades. J. J. Morato copia algunos divertidos ejemplos de la literatura de estos dos peri贸dicos. Bajo el t铆tulo, en la primera p谩gina de Los Descamisados, se le铆a: 芦隆900 000 cabezas! 隆Desgarremos la b贸veda de los cielos como si fuera de papel! 隆La propiedad es un robo! 隆Completa y absoluta igualdad social! 隆Amor libre!禄, y en el primer n煤mero aparece un art铆culo titulado 芦Nuestro programa禄, que comienza as铆: 芦Nosotros los desheredados, los parias, los ilotas, la plebe, los harapientos, la escoria, la inmundicia de la sociedad; nosotros que no tene- mos sentimientos, ni educaci贸n, ni verg眉enza, declaramos que hemos llegado al mismo fondo de la miseria y que la hora de nuestro triunfo va a so nar… 隆Guerra a los ricos! 隆Guerra a los poderosos! 隆Guerra a la sociedad!… La anarqu铆a es nuestra 煤nica f贸rmula. Todo para todos, desde el poder a las mujeres… Pero primero ha de llegar un terrible, un extraordinario ba帽o de sangre禄 Resulta f谩cil imaginar el uso que se hac铆a de tales publicaciones. Ya un a帽o antes, C谩ndido Nocedal, dirigente de los carlistas en las Cortes, dec铆a que el pa铆s ten铆a que escoger entre don Carlos y el petr贸leo, mientras el liberal ministro de Gobernaci贸n, Sagasta, firmemente convencido de que la Internacional en Espa帽a estaba mantenida por el oro extranjero y por tres- cientos propagandistas tambi茅n extranjeros, la denunciaba como una 芦utop铆a filos贸fica del crimen禄 ” El Laberinto Espa帽ol (p谩gina 251, nota 1) .

Acabamos de decir que empieza a dar pruebas de su existencia: en efecto, el 30 de marzo de 1870 celebra un mitin propagand铆stico al que acuden entre 300 y 400 obreros de las artes mec谩nicas e industriales, y que reviste un tono muy virulento, a juzgar por la rese帽a que del mismo hace 鈥淓l Norte de Castilla鈥. En efecto, seg煤n este diario, uno de los oradores pronunci贸 un discurso de corte socialista que podr铆a refundirse en estas cuatro palabras: 鈥溌uerra a los ricos!鈥. En este discurso se ataca a todos aquellos fabricantes que pagan unos salarios muy bajos a sus obreros, con lo que se embolsan directamente un dinero salido del trabajo de aquellos. Tal vez esta alusi贸n tenga que ver con una reciente huelga de tejedores de una de las f谩bricas de Valladolid, y que fue organizada por la secci贸n de oficio correspondiente.

Y es que esas secciones de oficio tambi茅n empiezan a salir a la luz, dan pruebas de sus esfuerzos por poner en pr谩ctica el principio de resistencia solidaria: el sindicato de tejedores antes aludido, insta a los compa帽eros de otras provincias a organizarse y, m谩s concretamente, pide a los de Madrid que no venga ninguno de all铆 a romper la huelga…O el sindicato de sombrereros fulistas, que env铆a a su compa帽eros de oficio de Madrid una cantidad para el sostenimiento de la huelga que est谩n llevando a cabo.

Entre estas actividades iniciales de la secci贸n vallisoletana de la AIT cabe referirse a la organizaci贸n (en el mes de diciembre de 1870) de una funci贸n ben茅fica en un teatro local para recaudar fondos destinados a socorrer a los obreros de Barcelona atacados por la fiebre amarilla. O la celebraci贸n, a finales de ese mismo mes, de bailes en su propio local a beneficio de sus socios pobres.

Aunque no tenemos constancia de ello, parece claro que la Federaci贸n provisional de Valladolid prosigui贸 con bastante af谩n sus trabajos organizativos y de propaganda en 1871, como sugiere la atenci贸n creciente que la prensa local empieza a mostrar a la AIT. Prueba de ello es que, hasta 鈥淓l Norte de Castilla鈥 reproduce el manifiesto del Consejo Federal de la Regi贸n Espa帽ola, de 7 de marzo de 1871. Sabemos, eso s铆, que la Federaci贸n vallisoletana publica un peri贸dico quincenal llamado 鈥淟a Voz del Trabajador鈥 (seg煤n referencias indirectas de 鈥淟a Cr贸nica Mercantil鈥, obtenidas del n潞 105 de 鈥淟a Federaci贸n鈥) y tenemos noticias tambi茅n la de la posible publicaci贸n de un peri贸dico sat铆rico, 鈥淓l Petr贸leo鈥, supuesto portavoz de los partidarios de la Commune (aunque tal vez sin dependencia org谩nica de la AIT).

Anuncio en La Federaci贸n (n煤mero 105, Barcelona, 20 de agosto de 1871) de La Voz del Trabajador, 贸rgano del que no ha sobrevivido ning煤n ejemplar para la posteridad (FUENTE). Seg煤n Josep Termes Ardevol ( Anarquismo y sindicalismo en Espa帽a. La primera Internacional (1864-1881), p.313 ), La Voz del Trabajador eran 鈥減eri贸dico quincenal, 贸rgano de la Federaci贸n Local”.

MALCAMPO Y SAGASTA CONTRA LA INTERNACIONAL

Y hablando de la Commune, es m谩s que probable que el clima de histerismo suscitado por la misma fuese el causante de las detenciones llevadas a cabo entre miembros de la Federaci贸n provisional de Valladolid a finales de mayo de 1871, al haber 茅stos firmado un manifiesto internacionalista que suscit贸 un gran malestar incluso entre los sectores pol铆ticos m谩s progresistas de la ciudad. Manifiesto bastante duro, y que atacaba los fundamentos principales de la sociedad. Tales detenciones se enmarcan en la campa帽a represiva que desata Sagasta contra la AIT en los meses de abril, mayo y junio del citado a帽o y que, en lo referente a Valladolid, persiste durante el verano, incluso con posterioridad a la llegada al poder de Ruiz Zorrilla. Pese a que en t茅rminos generales se atribuye a este 煤ltimo pol铆tico una actitud m谩s ben茅vola hacia la AIT, no parece que esa benevolencia se hiciese notar en Valladolid. Y es que, en agosto de 1871, contin煤an presos los firmantes del manifiesto de mayo; y el gobernador civil de turno se empecina en afirmar que la AIT es una organizaci贸n ilegal.

De creer a 鈥淟a Cr贸nica Mercantil鈥, en el verano de este mismo a帽o se asiste al intento de formar en Valladolid una asociaci贸n de trabajadores contrapuesta a la AIT. Son sus promotores un grupo de artesanos del sector textil (tejedores, al parecer) que se encuentran en paro y que, desenga帽ados de las propuestas emancipadoras de la Internacional, pretenden simplemente asegurarse un trabajo. En concreto, dicen de s铆 mismo que 鈥渟epar谩ndose de los fines que se proponen determinadas sociedades, buscan en la ocupaci贸n el medio de procurarse su subsistencia y la de sus familiares…鈥. Y para ello, en vez de la v铆a de la confrontaci贸n, elegir谩n la de las peticiones a las autoridades, a los diputados, e incluso tratar谩n de entrevistarse con el Ministro de la Guerra a su paso por Valladolid, reclamando siempre lo mismo: la desaparici贸n del taller de tejidos del presidio que, seg煤n ellos, les hace la vida imposible. Esta misma reclamaci贸n, y los t茅rminos mismos en que Jos茅 Muro (diputado republicano federal por Valladolid) se hace eco en las Cortes de tan petici贸n, parecen indicar que nos hallamos ante una asociaci贸n formada por peque帽os artesanos independientes (y no por asalariados). Es posible que entre ellos se cuenten los tejedores que en enero de 1870 formaron una cooperativa de producci贸n a instancias de los primeros internacionalistas de Valladolid; y lo decimos porque ciertas informaciones posteriores indican que la Federaci贸n Local de la AIT hab铆a perdido influencia sobre este colectivo de trabajadores. En cualquier caso, esta asociaci贸n cuenta con el benepl谩cito de las autoridades y la burgues铆a local, e instituye m谩s adelante (como ya se帽alamos) una cooperativa de consumo.

ARRIBA: Felipe Ducazcal es un ejemplo perfecto de c贸mo los progresistas, combatidos por la AIT en Valladolid, pasaron r谩pidamente del federalismo al autoritarismo mas brutal. Ducazcal, responsable de imprimir clandestinamente las proclamas de la Junta Revolucionaria de Madrid de 1868, Fue amigo y decidido partidario de Juan Prim, secretario del gobierno civil de Madrid y organizador de la “Partida de la porra”, una organizaci贸n represiva compuesta en Madrid por unas treinta personas de car谩cter progresista que se encargaba de dar palizas a periodistas carlistas y moderados, disolv铆a reuniones de esas tendencias y asaltaba las redacciones de los peri贸dicos conservadores. La Partida de la porra fue evolucionando durante la Primera Rep煤blica, y acab贸 atacando reuniones de la AIT y Ducazcal se convirti贸 en un partidario de la Restauraci贸n de la monarqu铆a, en la persona de Alfonso XII.

ABAJO: La “Partida de la porra”.

En el mes de octubre de 1871, el Gobierno concedi贸 una amnist铆a general que hubo de afectar a los internacionalistas detenidos de Valladolid y, poco despu茅s, la Federaci贸n Local dar铆a un paso important铆simo de cara a su consolidaci贸n: nos referimos a su constituci贸n definitiva. No sabemos la fecha exacta, pero s铆 que se anota en las actas del Consejo Federal el d铆a 3 de diciembre de 1871.

Seg煤n Maz Nettlau, contaba por aquel entonces con 9 secciones de oficio (8, seg煤n carta de Valladolid publicada en 鈥淟a Emancipaci贸n鈥 el 9 de marzo de 1872). Este paso adelante se llev贸 a cabo, sin embargo, en un momento poco propicio, justo cuando las Cortes se hallaban enfrascadas en una discusi贸n acerca de la ilegitimidad jur铆dica de la Internacional, lo que tal vez explique los contradictorios rumores recogidos por la prensa sobre sobre si la organizaci贸n vallisoletana de la AIT iba o no a disolverse.

No obstante, lo que es evidente es que con Malcampo (y sobre todo con Sagasta), se abre un per铆odo de especial dureza en la trayectoria de la Internacional, especialmente en la 茅poca comprendida entre diciembre de 1871 y abril de 1872 (hay que recordar, sobre todo, la circular enviada a los gobernadores civiles fechada el 17 de enero de 1872, autoriz谩ndoles a disolver los sindicatos y secciones de la AIT). En tan adversas circunstancias, la Federaci贸n Local debi贸 ocultar sus actividades e incluso aparentar su desaparici贸n. A este respecto, es significativa la alusi贸n que efect煤a un peri贸dico de Valladolid en junio de 1872, cuando ya soplan mejores vientos, afirmando que 鈥淟a AIT reanuda su interrumpida marcha en esta capital鈥.

Pese a la afirmaci贸n anterior, la Federaci贸n Local no hab铆a interrumpido sus actividades, las hab铆a proseguido incluso con entusiasmo, tal y como atestiguan las cartas remitidas desde Valladolid a 鈥淟a Emancipaci贸n鈥 en marzo de 1872. Seg煤n se atestigua en una de ellas, los internacionalistas vallisoletanos llegaron a organizar hasta un acto conmemorativo de la Commune (eso s铆, celebrado de forma clandestina); y, sobre todo, se llev贸 a cabo una actividad huelgu铆stica a la que nos referiremos m谩s adelante.

Reparto de la poblaci贸n en Espa帽a a finales del siglo XIX

Tras su retorno a la luz p煤blica, la Federaci贸n Local conocer谩 (en la segunda mitad de 1872) su 茅poca de mayor actividad, tanto en materia de propaganda como en el aspecto huelgu铆stico y organizativo. En efecto, es en este per铆odo, que cabe prolongar hasta los primeros meses de 1873, cuando el n煤cleo vallisoletano conoce su momento m谩s brillante, lo que se ver谩 confirmado cuando en el Congreso internacionalista de C贸rdoba, celebrado en diciembre de 1872, Valladolid resulte elegida como sede del siguiente Congreso de la AIT en Espa帽a (que no llegar铆a a celebrarse, debido a las circunstancias pol铆ticas).

En lo que a propaganda se refiere, la Federaci贸n Local llevar谩 a cabo varias asambleas, as铆 como dos manifestaciones p煤blicas (una de ellas el 29 de septiembre y la otra el 23 de octubre, siendo protagonizada esta 煤ltima por los miembros de la secci贸n de curtidores). Participar谩, adem谩s, en una manifestaci贸n que organizan los republicanos federales el d铆a 31 de diciembre, en apoyo de las reformas en Ultramar. Tambi茅n se ocupar谩, durante estos meses, de difundir profusamente los reglamentos de la AIT, as铆 lo prueban los frecuentes pedidos que de los mismos hace al Consejo Regional.

Estructura econ贸mica de Espa帽a en la segunda mitad del siglo XIX

Actividades propagand铆sticas en las que detectamos una cierta radicalizaci贸n de los internacionalistas vallisoletanos. Esto se hace notar, por ejemplo, en uno de los discursos pronunciados en el mitin con que finaliza la manifestaci贸n del 29 de septiembre, cuando uno de los oradores califica de 鈥渕iserables鈥 a todos aquellos que cuenten con alg煤n capital, y otro anima a sus compa帽eros a unirse para constituir una fuerza que concluya con todos los que 鈥渘o gasten blusa, tengan callosas las manos y duerman en malas camas鈥.

Este clima de radicalizaci贸n se relaciona con el grave enfrentamiento que mantienen los obreros de las f谩bricas de curtidos con sus patronos, como consecuencia de los despidos de obreros pertenecientes a la AIT que 茅stos 煤ltimos han efectuado. Este conflicto se convertir谩 en la huelga m谩s dura y larga que los obreros vallisoletanos llevaron a cabo durante el Sexenio Democr谩tico. Se帽alemos, simplemente, que este enfrentamiento parece expresar la m谩xima tensi贸n entre la burgues铆a y la clase obrera de Valladolid en aquella 茅poca. Se trata de una prueba de fuerza, y como tal ser谩 vivida por ambas partes, de forma plenamente consciente.

Es decir, esta radicalizaci贸n se relaciona con un clima enrarecido en lo que ata帽e a las relaciones laborales, y que ha venido prepar谩ndose con la creciente actividad huelgu铆stica que tiene lugar durante el a帽o de 1872 y con la extensi贸n del esp铆ritu asociativo y reivindicativo entre amplias capas de la poblaci贸n laboral vallisoletana.

Sello del Consejo Federal de la secci贸n espa帽ola de la AIT

Esa mayor actividad de la Federaci贸n Local de la AIT va a dar sus frutos. As铆, va a aumentar el n煤mero de sus secciones de oficio, de sus sindicatos. En efecto, 茅stos ascienden ya a 10 durante el verano; y algo m谩s tarde (seguramente debido a la relaci贸n con la huelga que mantienen los curtidores) se formar谩n 3 nuevas secciones que, sumadas a las 10 anteriormente citadas, hacen las 13 que estar谩n representadas en el Congreso de C贸rdoba. Como es l贸gico, tambi茅n creci贸 el n煤mero de afiliados a la AIT (como testimonia un peri贸dico local en el mes de octubre), n煤mero de afiliados que era de 550 al celebrarse el Congreso de C贸rdoba, lo que convert铆a a la Federaci贸n vallisoletana de la AIT en la m谩s importante fuera de las zonas donde los internacionalistas se hallaban mejor implantados (Andaluc铆a, Levante y Catalu帽a). Desde luego, era incluso m谩s importante que la de Madrid, compuesta s贸lo por 380 afiliados…

Parece que se trataba, adem谩s, de una Federaci贸n Local especialmente cohesionada, unida, de tono marcadamente aliancista y a la que, por tanto, no han llegado las disensiones entre los partidarios del Consejo General y los de la Alianza. Desde luego, no hay referencia alguna a las actividades de los primeros en Valladolid. Esa cohesi贸n, m谩s el deseo de impulsar a la AIT en Castilla la Vieja, parece que fueron las razones que llevaron a elegir a Valladolid como sede del futuro Congreso internacionalista de Espa帽a, que deber铆a celebrarse en mayo de 1874, si bien no se llev贸 a cabo por razones obvias. Y es que la Federaci贸n vallisoletana estaba en la l铆nea antipoliticista marcada por el Consejo (luego Comisi贸n) Federal. Prueba de ello es que su delegado en el Congreso de C贸rdoba, Marcelino Yarza, es elegido para formar parte de la comisi贸n que, durante el transcurso del mismo, elabora un dictamen sobre la cuesti贸n de la Alianza, y que resulta sumamente elogioso y favorecedor de este 煤ltima.

LA FEDERACI脫N LOCAL DURANTE LA PRIMERA REP脷BLICA (1873-1874)

En lo que respecta a las actividades de la Federaci贸n Local durante la I Rep煤blica, las mismas parecen decaer. Da la impresi贸n de que la organizaci贸n pierde influencia sobre los trabajadores vallisoletanos, como lo prueba el radical descenso del n煤mero de sus afiliados: en junio de 1873 s贸lo cuenta con 247, algo menos de la mitad que en el mes de noviembre de 1872. Adem谩s, la actividad huelgu铆stica pr谩cticamente desaparece, y son escasos los actos p煤blicos y reuniones que se llevan a cabo. Como tambi茅n son escasas, lo que nos parece significativo, las referencias de la prensa local. Es m谩s, cuando tales referencias aparecen, es para indicar, directa o indirectamente, la aton铆a y el car谩cter inofensivo de la Federaci贸n vallisoletana. En el mes de junio, por ejemplo, 鈥淓l Norte de Castilla鈥 afirmar谩 que Valladolid es una de las ciudades m谩s tranquilas de Espa帽a, entre otras cosas porque en ella no tienen eco los excesos de la AIT. M谩s tarde, en agosto, 鈥淟a Cr贸nica Mercantil鈥 se referir谩 expl铆citamente a la poca peligrosidad de la Internacional en Valladolid, por el desinter茅s con el que se miran sus actividades, patente en la escasa afluencia a sus reuniones. Parece como si la 鈥減rensa burguesa鈥 pasara del temor al menosprecio…

Ese alejamiento de los trabajadores respecto a la AIT, ese decaimiento en las actividades de la Federaci贸n Local, pudo deberse a varias razones. En primer lugar, a la persistencia del Consejo local en la l铆nea antipol铆tica tras el establecimiento del r茅gimen republicano. Lo que se pone claramente de manifiesto en el mitin celebrado el 2 de marzo de 1873, en el que se descalifica todo tipo de autoridad e impl铆citamente toda participaci贸n en la pol铆tica, y como alternativa se exhorta a los trabajadores a asociarse para luchar con 茅xito contra el capital. Es evidente que esa descalificaci贸n de la actividad pol铆tica y de cualquier forma de gobierno va dirigida contra la militancia federalista y la Rep煤blica. Es decir, ese antipoliticismo es fundamentalmente en estos momentos un antirrepublicanismo y, en consecuencia, las relaciones de los internacionalistas con los republicanos federales van a ser especialmente malas, adquiriendo un marcado tono de crispaci贸n.

Relaciones que, por otra parte, nunca hab铆an sido buenas. Entre otras razones porque, en nuestra opini贸n, los dirigentes del Partido Republicano Federal ven铆an intentando (desde hac铆a cierto tiempo) contrarrestar la influencia de la AIT sobre los trabajadores. A base de montar, por ejemplo, una completa campa帽a sobre la cuesti贸n social desde una 贸ptica reformista, que se va a llevar a cabo en aquellos lugares que pueden tener una mayor credibilidad entre la clase obrera, como la 鈥淔ilantr贸pica Art铆stica鈥 o determinados clubs republicanos. Esta campa帽a se va a llevar a cabo, precisamente, en los primeros meses de 1872, cuando arrecia la persecuci贸n de Sagasta contra la AIT y cuando, por tanto, esta organizaci贸n no puede replicar. Las conferencias de campa帽a que nos ocupa ser谩n pronunciadas por el Gobernador Civil (Oller y C谩novas), as铆 como por destacados dirigentes del republicanismo vallisoletano como Manuel P茅rez Ter谩n o Lucas Guerra. Sospechamos, adem谩s, que la direcci贸n del Partido Republicano Federal apoy贸 ese intento de crear una asociaci贸n obrera contrapuesta a la AIT… V茅ase, si no, la celeridad con que Jos茅 Muro (diputado republicano federal por Valladolid) tramit贸 en las Cortes en julio de 1871 la queja de los integrantes de esa presunta asociaci贸n obrera sobre los perjuicios que les infer铆a el Taller del Presidio.

Revueltas cantonales (LLAMAS) y actividades carlistas (ROJO) durante la Primera Rep煤blica

El problema, sin embargo, es que ese antirrepublicanismo obr贸 efectos contrarios a los deseados por los internacionalistas desde el momento en que los trabajadores vallisoletanos mostraron su entusiasta apoyo al r茅gimen republicano, tal y como se advierte en el abandono generalizado de talleres, f谩bricas y obras que efectuaron el mismo 12 de febrero de 1873, con objeto de sumarse a la alegr铆a causada por el cambio pol铆tica. Y si bien es cierto que hab铆a serias diferencias entre la base obrera del Partido Republicano Federal y sus dirigentes ben茅volos, no lo es menos que con el advenimiento de la Rep煤blica se produjo un reagrupamiento de las clases populares en torno a la misma, confiando sin duda en que muchas de sus aspiraciones iban a ser losatisfechas. La tenaz resistencia que, en la ciudad del Pisuerga, opondr谩 la Milicia Nacional al pronunciamiento de Pav铆a (el 4 de enero de 1874) es bien expresiva de la fe que los trabajadores vallisoletanos ten铆an en la Rep煤blica.

Otra raz贸n del decaimiento de la AIT en Valladolid, en fin, ser铆a la represi贸n ejercida por las autoridades republicanas, bastante intensa al parecer, hasta el punto de que el Consejo local manifestar谩 al Federal en el mes de agosto de 1873: 鈥渆sta federaci贸n, durante los ominosos tiempos de Sagasta, no ha sido tan perseguida como lo es hoy por los cafres que se llaman republicanos ben茅 volos (sic).鈥 Desconocemos que modalidades adopt贸 tal persecuci贸n, pero sin duda hay que ponerla en relaci贸n con el frustrado intento de provocar una insurrecci贸n cantonal en Valladolid, en el que tal vez participase la AIT, en connivencia con los intransigentes; o bien que, en todo caso, la Federaci贸n Local quisiera aprovechar la proclamaci贸n del cant贸n en la ciudad para poner en marcha la revoluci贸n social. De creer a Gonz谩lez Morago en la carta que env铆a el d铆a 6 de julio a la secci贸n belga de la AIT, la Federaci贸n de Valladolid y sus hom贸logas de la Comarca del Centro estar铆an preparadas para desencadenar la revoluci贸n, hall谩ndose sus miembros armados y a la espera de las consignas del comit茅 federal madrile帽o para pasar a la acci贸n.

Participaran o no los internacionalistas en este intento insurreccional, nos parece indicativo de su p茅rdida de influencia entre la clase obrera el que el mismo fuese paralizado exclusivamente por los Voluntarios de la Rep煤blica: por los trabajadores, en suma. Supuesta esa participaci贸n de la AIT, no debe extra帽arnos la animosidad y las medidas represivas de las autoridades republicanas, quej谩ndose de ellas los internacionalistas.

Tras el golpe del general Pav铆a, sabemos de la existencia normal de la Federaci贸n Local de Valladolid en los primeros meses de 1874. No parece que sus dificultades fueran especialmente graves desde el momento en que, en varias ocasiones, remite a la Comisi贸n Federal dinero para los presos y emigrados de otras Federaciones. Y esto nos confirmar铆a, por otra parte, la poca peligrosidad de la Federaci贸n vallisoletana, como ya hemos sugerido. La noticias que proporcionan Max Nettlau y Josep Termes indican que la AIT se mantiene en Valladolid durante el periodo represivo siguiente, consiguiendo sobrevivir hasta la llegada de los liberales al poder, en febrero de 1881…

