–

De parte de Terraindomite April 5, 2023 20 puntos de vista

Desde

que entré en política, me han confiado principalmente en privado

las opiniones de los hombres. Algunos de los hombres más importantes

de los Estados Unidos, en el campo del comercio y la manufactura,

tienen miedo de algo. Saben que hay un poder en alguna parte tan

organizado, tan sutil, tan vigilante, tan entrelazado, tan completo,

tan omnipresente, que es mejor que no hablen en voz alta cuando

hablan para condenarlo.

–

Woodrow Wilson, 28º, presidente de los Estados Unidos

(1856-1924.)

Así

que ya ves, mi querido Coningsby, que el mundo está gobernado por

personajes muy diferentes de lo que imaginan aquellos que no están

entre bastidores.

–

Benjamin Disraeli, Primer Ministro británico

(1804-1881)

El

advenimiento de la revolución industrial, la invención de un

sistema bancario basado en la usura y los avances científicos y

tecnológicos de los últimos tres siglos han tenido tres

consecuencias principales. Han hecho posible la increíble

concentración de riqueza en unas pocas manos, han conducido a la

construcción de armas cada vez más mortíferas que culminan en las

armas de destrucción masiva, y han hecho posible moldear las mentes

de vastas poblaciones mediante la aplicación de técnicas

científicas a través de los medios de comunicación y el control

del sistema educativo.

Las

familias más ricas del planeta Tierra toman las decisiones en cada

trastorno importante que causan. Su

esfera de actividad se extiende por todo el globo, e incluso más

allá, su ambición y codicia de riqueza y poder no conoce límites,

y para ellos, la mayor parte de la humanidad es basura – “basura

humana”. También es su objetivo despoblar el globo y mantener

una población muy inferior a la que tenemos ahora.

Fue

el barón Nathan Mayer de Rothschild (1840-1915) quien dijo una vez:

“No me importa qué marioneta se coloque en el trono de

Inglaterra para gobernar el Imperio Británico sobre el que el sol

nunca se pone. El hombre que controla el suministro de dinero de Gran

Bretaña controla el Imperio Británico, y yo controlo el suministro

de dinero británico”. Lo que era cierto para el Imperio

Británico es igualmente cierto para el Imperio Estadounidense,

controlado a distancia por la Elite con sede en Londres a través del

Sistema de la Reserva Federal. A

juzgar por sus consecuencias, el Sistema de

la Reserva Federal es la mayor estafa de la historia de la humanidad.

Es

triste y doloroso que la construcción más hermosa del hombre, y la

fuente de más poder y riqueza en la tierra, a saber, el conocimiento

– la expresión más sublime, más poderosa y más organizada del don

inherente del hombre de pensar, maravillarse y asombrarse – se

convirtiera en una herramienta de subyugación de la humanidad, una

herramienta muy peligrosa en manos de un minúsculo grupo de hombres.

Estos hombres “contratan” al científico y le arrebatan,

por derecho, el poder que crea con sus descubrimientos. Este poder es

entonces utilizado para sus propios fines, con un inmenso coste

humano y material para la humanidad. El objetivo de este puñado de

hombres, los miembros de las familias más ricas del planeta, la

Elite, es un Nuevo Orden Mundial, un Gobierno Mundial Único, bajo su

control.

El

secreto y el anonimato forman parte integral de las operaciones de la

Élite, al igual que la crueldad absoluta, el engaño profundo y el

espionaje y chantaje más sórdidos. La Élite enfrenta a las

naciones entre sí, y tiene como objetivo la destrucción de los

valores ancestrales, crea la confusión extiende deliberadamente la

pobreza y la miseria, y luego usurpa el poder colocando a sus títeres

en su lugar. Estas familias “compran mientras la sangre aún

corre por las calles” (dicho por Rothschild). Guerras,

“revoluciones” y asesinatos forman parte de sus tácticas

para (como en la Rusia soviética) amasar riqueza y poder, eliminar a

sus oponentes y avanzar implacablemente hacia su objetivo declarado,

generación tras generación. Operan a través de sociedades y

organizaciones encubiertas y abiertas.

El

profesor Carroll Quigley escribió:

Los

poderes del capitalismo financiero tenían otro objetivo de largo

alcance, nada menos que crear un sistema mundial de control

financiero en manos privadas para poder dominar el sistema político

de cada país y la economía del mundo en su conjunto. Este sistema

debía ser controlado de forma feudal por los bancos centrales del

mundo actuando de forma concertada, mediante acuerdos secretos,

alcanzados en reuniones y conferencias privadas…. El crecimiento

del capitalismo financiero hizo posible una centralización del

control económico mundial y el uso de este poder en beneficio

directo de los financieros y en perjuicio indirecto de todos los

demás grupos económicos.

Winston

Churchill, que acabó “aburrido de todo esto”, escribió

hacia 1920:

Desde

los días de Espartaco-Weishaupt hasta los de Karl Marx, pasando por

los de Trotsky, Bela Kun, Rosa Luxemburgo y Emma Goldman, esta

conspiración mundial para el derrocamiento de la civilización y la

reconstitución de la sociedad sobre la base de un desarrollo

detenido, de una envidiosa malevolencia y de una igualdad imposible,

no ha dejado de crecer. Desempeñó un papel definitivamente

reconocible en la tragedia de la Revolución Francesa. Ha sido el

resorte principal de todos los movimientos subversivos durante el

siglo XIX, y ahora, por fin, esta banda de personalidades

extraordinarias procedentes de los bajos fondos de las grandes

ciudades de Europa y América han agarrado al pueblo ruso por los

pelos y se han convertido prácticamente en los amos indiscutibles de

ese enorme imperio.

La

Alta Cábala Expuesta por JFK

Fue

en los oscuros días de la Segunda Guerra Mundial cuando Churchill se

refirió a la existencia de una “Alta Cábala” que había

provocado un derramamiento de sangre sin precedentes en la historia

de la humanidad. También se dice que Churchill comentó sobre la

Élite: “Han transportado a Lenin en un camión sellado como un

bacilo de peste desde Suiza a Rusia…” (citado

por John Coleman en The Tavistock Institute of Human Relations,

Global Publications 2006). ¿Quiénes son

“ellos”?

Consideremos

la declaración de 1961 del presidente estadounidense John F.

Kennedy, JFK, [quien, por cierto, era miembro del CFR o Consejo de

Relaciones Exteriores, fundado por Rockefeller] ante los medios de

comunicación :

La

palabra secreto es repugnante en una sociedad libre y abierta, y

nosotros, como pueblo, nos oponemos inherente e históricamente a las

sociedades secretas, a los juramentos secretos y a los procedimientos

secretos. Porque nos enfrentamos en todo el mundo a una conspiración

monolítica y despiadada, que se basa principalmente en medios

encubiertos para expandir su esfera de influencia. Depende de la

infiltración en lugar de la invasión, de la subversión en lugar de

las elecciones, de la intimidación en lugar de la libre elección.

Se trata de un sistema que ha destinado vastos recursos humanos y

materiales a la construcción de una maquinaria muy unida y altamente

eficaz que combina operaciones militares, diplomáticas, de

inteligencia, económicas, científicas y políticas. Sus

preparativos se ocultan, no se publican, sus errores se entierran, no

se publican, y sus disidentes son silenciados, no alabados, ningún

gasto se cuestiona, ningún secreto se revela… Les pido su ayuda en

la tremenda tarea de informar y alertar al pueblo estadounidense.”

Sociedades

secretas, juramentos secretos, procedimientos secretos, infiltración,

subversión, intimidación: ¡estas son las palabras utilizadas por

JFK!

El

4 de junio de 1963, JFK ordenó la impresión de billetes de dólar

del Tesoro en lugar de billetes de la Reserva Federal (Orden

Ejecutiva 11110). También ordenó que, una vez impresos, se

retiraran los billetes de la Reserva Federal y se pusieran en

circulación los del Tesoro. Unos meses más tarde (22 de noviembre

de 1963) fue asesinado a plena luz del día delante de todo el mundo:

le volaron los sesos. Al asumir el poder, su sucesor, el presidente

Lyndon Johnson, revocó inmediatamente la orden de pasar a los bonos

del Tesoro, lo que demuestra muy claramente por qué JFK fue

asesinado. Otra orden de JFK, la de retirarse militarmente del Lejano

Oriente retirando a los “asesores” estadounidenses de

Vietnam, también fue revocada inmediatamente después de su muerte.

Después de la crisis cubana, JFK quería una coexistencia pacífica

y no conflictiva con la Unión Soviética y eso significaba que no

hubiera guerras en el mundo. Sabía que la próxima guerra sería

nuclear y que no habría vencedores.

La

industria de defensa y los bancos que ganan dinero con la guerra

pertenecen a la Élite. La élite practica una filosofía dialéctica

hegeliana, como señaló Antony Sutton, en virtud de la cual provocan

“conflictos controlados”. Las dos guerras mundiales fueron

“conflictos controlados”. Su arrogancia, su energía

incesante, su concentración, su total desprecio por la vida humana,

su capacidad para planificar con décadas de antelación, para actuar

de acuerdo con esa planificación, y su éxito continuo son

asombrosos y hacen temblar la fe.

Las declaraciones de hombres como Disraeli, Wilson, Churchill, JFK y otros no deberían dejar ninguna duda en la mente del lector sobre quién controla el mundo. El presidente Franklin Delano Roosevelt [otro miembro del CFR] escribió en noviembre de 1933 al coronel Edward House: “La verdad real del asunto es, como usted y yo sabemos, que un elemento financiero de los grandes centros ha sido dueño del gobierno desde los días de Andrew Jackson”. Cabe recordar que Andrew Jackson, presidente de EEUU entre 1829 y 1837, estaba tan enfurecido por las tácticas de los Rothschild que dijo:

“Sois

una guarida de víboras. Tengo la intención de acabar con vosotros

y, por Dios eterno, acabaré con vosotros. Si la gente comprendiera

la injusticia de nuestro sistema monetario y bancario, habría una

revolución antes del amanecer”.

Estructura

entrelazada de control de las élites

En

su libro Big

Oil and Their Bankers in the Persian Gulf: Four Horsemen, Eight

Families and Their Global Intelligence, Narcotics and Terror Network,

(Las

grandes petroleras y sus banqueros en el Golfo Pérsico: cuatro

jinetes, ocho familias y su red global de inteligencia, narcóticos y

terrorismo)

Dean Henderson afirma: “Mis

consultas a las agencias reguladoras de los bancos sobre la propiedad

de acciones en las 25 principales sociedades de cartera de bancos de

EE.UU. recibieron el estatus de Ley de Libertad de Información,

antes de ser denegadas por motivos de ‘seguridad nacional’. Esto es

irónico, ya que muchos de los accionistas del banco residen en

Europa”. Esto es, a primera vista, bastante sorprendente, pero

demuestra que el gobierno de EE.UU. no trabaja para el pueblo, sino

para la élite. También demuestra que el secreto es primordial en

los asuntos de la élite. Ningún medio de comunicación planteará

esta cuestión porque la élite posee los medios de comunicación. El

secreto es esencial para el control de la Elite – si el mundo

descubre la verdad sobre la riqueza, el pensamiento, la ideología y

las actividades de la Elite habría una revuelta mundial contra ella.

Henderson afirma además:

Los

Cuatro Jinetes de la Banca (Bank of America, JP Morgan Chase,

Citigroup y Wells Fargo) son los dueños de los Cuatro Jinetes del

Petróleo (Exxon Mobil, Royal Dutch/Shell, BP Amoco y Chevron

Texaco), junto con otros gigantes europeos y del viejo capital. Pero

su monopolio sobre la economía mundial no termina en los límites de

la porción petrolera. Según las declaraciones 10K presentados por

las empresas a la SEC, los Cuatro Jinetes de la Banca se encuentran

entre los diez principales accionistas de prácticamente todas las

empresas de Fortune 500.

Es

bien sabido que en 2009, de las 100 mayores entidades económicas del

mundo, 44 eran corporaciones. La riqueza de estas familias, que se

encuentran entre el 10% de los accionistas de cada una de ellas,

supera con creces la de las economías nacionales. De hecho, el PIB

mundial total ronda los 70 billones de dólares. Sólo la riqueza de

la familia Rothschild se estima en billones de dólares. Lo mismo

ocurre con los Rockefeller, a quienes los Rothschild ayudaron y

proporcionaron dinero en todo momento. EE.UU. tiene un PIB anual del

orden de 14-15 billones de dólares. Esta cifra es insignificante en

relación a la riqueza de estos trillonarios. Con el gobierno de

EE.UU. y la mayoría de los países europeos en deuda con la Elite,

no debería haber ninguna duda en cuanto a quién posee el mundo y

quién lo controla. Citando a Eustace Mullins de su libro The

World Order:

Los

Rothschild gobiernan los EE.UU. a través de sus Fundaciones, el

Consejo de Relaciones Exteriores y el Sistema de la Reserva Federal

sin ningún desafío serio a su poder. Costosas “campañas

políticas” se llevan a cabo rutinariamente, con candidatos

cuidadosamente seleccionados que están comprometidos con el programa

del Orden Mundial. Si se desviaran del programa, tendrían un

“accidente”, serían inculpados por cargos sexuales o

acusados de alguna irregularidad financiera.

Los

miembros de la Élite operan al unísono absoluto contra el beneficio

público, contra una vida mejor para la humanidad en la que el

individuo sea libre de desarrollar su creatividad innata, una vida

libre de guerras y derramamiento de sangre. James Forrestal, el

primer Secretario de Defensa de los EE.UU., se dio cuenta de la

intriga de la Élite y había acumulado, según Jim Marrs, 3.000

páginas de notas para escribir un libro. Murió en circunstancias

misteriosas y casi con toda seguridad fue asesinado. Se llevaron sus

notas y al cabo de un año se hizo pública una versión corregida.

Justo antes de morir, casi quince meses antes del estallido de la

guerra de Corea, había revelado que los soldados estadounidenses

morirían en Corea. Marrs cita a Forrestal: “Estos hombres no

son incompetentes ni estúpidos. La coherencia nunca ha sido una

señal de estupidez. Si fueran simplemente estúpidos, ocasionalmente

cometerían un error a nuestro favor”. El Grupo Bilderberg, el

Consejo de Relaciones Exteriores, la Comisión Trilateral y la madre

de todos ellos, el Real Instituto de Asuntos Internacionales, son

organismos en los que se toman decisiones sobre el futuro de la

humanidad. ¿Quién los ha creado y los controla? Los “banqueros

internacionales”, por supuesto.

En

su libro The Secret Team: The CIA and Its Allies in Control of the

United States and the World,

(El

Equipo Secreto: La CIA y sus Aliados en el Control de los Estados

Unidos y el Mundo)

el coronel Fletcher Prouty, que fue oficial de información del

Presidente de Estados Unidos entre 1955 y 1963, escribe sobre “un

santuario interior de una nueva orden religiosa”. Con la

expresión Equipo Secreto se refiere a un grupo de “individuos

con autorización de seguridad dentro y fuera del gobierno que

reciben datos secretos de inteligencia recogidos por la CIA y la

Agencia de Seguridad Nacional (NSA) y que reaccionan ante esos

datos”. Afirma: “El

poder del Equipo deriva de su vasta infraestructura encubierta

intragubernamental y de su relación directa con grandes industrias

privadas, fondos de inversión y casas de inversión, universidades y

medios de comunicación, incluidas editoriales extranjeras y

nacionales.” Añade

además:

“Todos los verdaderos miembros del Equipo permanecen en el

centro del poder, ya sea en el cargo con la administración en

funciones o fuera de él con el núcleo duro. Simplemente pasan de un

puesto oficial a otro del mundo empresarial o al agradable refugio

del mundo académico.”

Formando

a los jóvenes para la adhesión a la élite

Es

muy sorprendente cómo “ellos” son capaces de ejercer el

control y cómo “ellos” siempre encuentran personas para

llevar a cabo el trabajo, y ¿cómo es que “ellos” siempre

toman la decisión “correcta” en el momento adecuado? Esto

sólo puede ser posible si existe un programa oculto de entronización

y formación de cuadros en el plano mental, ideológico, filosófico,

psicológico y de habilidades, durante periodos prolongados de tiempo

y colocarlos en los centros de poder de países como EEUU, Reino

Unido, etc. Esta formación comenzaría en general a una edad

temprana. También debe haber un método de evaluación continua, por

parte de pequeños grupos de hombres muy cualificados, de las

situaciones en desarrollo con “sus” hombres que están

repartidos por los principales centros de poder del mundo para que se

puedan tomar medidas “correctivas” inmediatas, medidas que

siempre favorecen los intereses de Elite. ¿Cómo ocurre esto?

Es

en la búsqueda de respuestas a estas preguntas donde el papel de las

sociedades secretas y su control de las universidades, especialmente

en Estados Unidos, adquiere una importancia más profunda. El trabajo

realizado por hombres como Antony Sutton, John Coleman, Eustace

Mullins y otros es pionero. La humanidad tiene una deuda con esos

investigadores que sufren por la verdad pero no se han rendido.

Siempre que rastrees el origen del dinero de importantes iniciativas

diseñadas para provocar grandes guerras, establecer políticas para

el futuro, aumentar el control de la Élite sobre la humanidad, etc.,

invariablemente las encontrarás vinculadas a las llamadas familias

bancarias y sus secuaces que operan desde Fundaciones.

En

abril de 2008 estuve entre los aproximadamente 200 vicerrectores,

rectores y presidentes de universidades de Asia, África, Europa y

Estados Unidos que asistieron a la Cumbre de Educación Superior para

el Desarrollo Mundial, celebrada durante dos días en el Departamento

de Estado de Estados Unidos en Washington DC. En la Cumbre

intervinieron cinco Secretarios de Estado estadounidenses, entre

ellos la Secretaria de Estado Condoleezza Rice. Durante toda la

Cumbre sólo se hizo hincapié en una cosa: ¡que las

universidades de los países en desarrollo trabajen en colaboración

con las fundaciones para poder resolver los problemas mundiales!

Se trata de fundaciones privadas y la única manera de entender este

énfasis es darse cuenta de que el gobierno estadounidense es

propiedad de los dueños de estas fundaciones. Como anécdota, el

discurso inaugural fue pronunciado por el criminal de guerra

responsable de millones de muertes en Ruanda, formado en

instituciones militares estadounidenses y galardonado con un

doctorado: ¡el Dr. Paul Kagame! La primera presentación corrió a

cargo del director general de la Fundación Agha Khan.

En

un fascinante estudio sobre la sociedad secreta de Yale Skull and

Bones, Antony Sutton descubrió numerosos aspectos de profunda

importancia sobre esta sociedad. En su libro America’s Secret

Establishment – An Introduction to the Order of Skull & Bones,

Sutton señala que hay un conjunto de “Familias Americanas de

Vieja Línea y Nueva Riqueza” que domina La Orden (de Skull &

Bones) – la familia Whitney, la familia Stimson, la familia Bundy, la

familia Rockefeller, la familia Harriman, la familia Taft, la familia

Bush, y así sucesivamente. También señala que existe una conexión

británica:

Los

vínculos entre la Orden y Gran Bretaña pasan por Lazard Freres y

los banqueros comerciales privados. Cabe destacar que la clase

dirigente británica también fundó una universidad, la Universidad

de Oxford, y especialmente el All Souls College de Oxford. El

elemento británico se denomina “El Grupo”. El Grupo está

vinculado con el equivalente judío a través de los Rothschild en

Gran Bretaña (Lord Rothschild fue miembro original del “círculo

íntimo” de Rhodes). En Estados Unidos, la Orden está vinculada

a las familias Guggenheim, Schiff y Warburg […]

Desde

1832, cada año ingresan en la Orden 15 jóvenes, y muy recientemente

mujeres, de entre los estudiantes de Yale. ¿Quién los selecciona?

Un estudio de las trayectorias profesionales de muchos de los

“elegidos” muestra cómo alcanzan prominencia

en la vida estadounidense y cómo sus compañeros se aseguran de que

estos hombres penetren en el tejido mismo de importantes

instituciones de Estados Unidos. Siempre están ahí en puestos clave

durante la guerra y la paz, manipulando y vigilando sin cesar.

La

influencia de las familias de la Élite en los procesos de

pensamiento de las naciones se lleva a cabo a través de

instituciones y organizaciones académicas, así como de los medios

de comunicación. Sutton escribe:

Entre

las asociaciones académicas, la American

Historical Association, la American Economic Association, la American

Chemical Society y la American Psychological Association

fueron creadas por miembros de La Orden o personas cercanas a La

Orden. Se trata de asociaciones clave para el condicionamiento de la

sociedad. El fenómeno de La Orden como PRIMERA en escena se

encuentra especialmente entre las Fundaciones, aunque parece que La

Orden mantiene una presencia continuada entre los administradores de

las Fundaciones… El PRIMER Presidente de una influyente pero casi

desconocida organización creada en 1910 era también miembro de La

Orden. En 1920, Theodore Marburg fundó la American Society for the

Judicial Settlement of Disputes, pero Marburg sólo fue presidente.

El PRIMER presidente fue el miembro William Howard Taft. La Sociedad

fue la precursora de la Liga para el mantenimiento de la Paz, que ha

evolucionado hacia el concepto de la Sociedad de Naciones y,

finalmente, en las Naciones Unidas.

Las

Naciones Unidas son un instrumento de la Élite diseñado para

facilitar el establecimiento de un Gobierno Mundial Único bajo el

control de la Élite. El edificio de la ONU se encuentra en la

propiedad de Rockefeller.

La

selección de futuros primeros ministros para servir al Nuevo Orden

Mundial

En

su artículo, “La Universidad de Oxford – El caldo de cultivo de

los Illuminati”, David Icke relata un incidente que demuestra

cómo estas sociedades y grupos secretos, que trabajan para la Elite,

seleccionan, entrenan y planean instalar a sus hombres en puestos

clave. En 1940 un joven se dirigió a un “grupo de estudio”

del Partido Laborista en una sala del University College de Oxford.

Subrayó que pertenecía a un grupo secreto sin nombre que planeaba

una “toma marxista” de Gran Bretaña, Rodesia y Sudáfrica

infiltrándose en el Parlamento y la función pública británica.

Como a los británicos no les gustan los extremistas, tachan a sus

críticos de “derechistas” mientras ellos mismos se hacen

pasar por “moderados” (esto se parece a la acusación de

antisemitismo que hace la ADL, etc. cada vez que se critica a

Israel). El joven declaró que dirigía el ala política de ese grupo

secreto y que esperaba ser nombrado Primer Ministro de Gran Bretaña

algún día. El joven era Harold Wilson, que llegó a ser Primer

Ministro de Gran Bretaña (1964-70, 1974-76).

Todos

los jóvenes que estudian en las universidades de la Ivy League, y en

otras, deben tener en cuenta que están siendo continuamente

escrutados por algunos de sus profesores con la intención de

seleccionar de entre ellos, a aquellos que servirán a la Elite, y se

convertirán en parte de una red global de sociedades y

organizaciones encubiertas y abiertas entrelazadas, trabajando para

el Nuevo Orden Mundial. Algunos de los ya seleccionados estarán

presentes entre ellos, mezclándose con ellos y, sin embargo, en su

corazón, separados de ellos por un sentimiento de pertenencia a una

hermandad con una misión que lleva mucho tiempo en marcha. Estos

jóvenes también saben que serán recompensados con un ascenso en su

carrera y también que, si flaquean, ¡podrían ser asesinados!

El

secreto absoluto y la lealtad absoluta son esenciales para el éxito

continuado de este programa. Esto se impone a través del miedo al

asesinato o a la bancarrota y a través de un culto que probablemente

nos remonta a los tiempos de las pirámides y anteriores.

Filosóficamente “ellos” creen en la dialéctica hegeliana

a través de la cual justifican provocar horribles guerras –

eufemísticamente llamadas “conflicto controlado”. Su

ideología política es el “colectivismo”, según el cual

la humanidad tiene que ser “gestionada” por un grupo de

hombres, “ellos”, organizados a tal efecto: una “minoría

dominante” oculta. Ellos” creen que saben más que el común

de los mortales. Los Illuminati, los francmasones, miembros de otras

sociedades secretas conocidas y desconocidas, todos engranados bajo

la cábala más rica de la historia de la humanidad para llevar a una

humanidad hipnotizada, adormecida y maltratada de un abismo al

siguiente. El ex agente del MI6 John Coleman se refiere a un “Comité

de los 300” que controla y guía esta vasta maquinaria humana

subterránea.

En

su libro Memorias, publicado en 2002, David Rockefeller,

padre, afirmaba que su familia había sido atacada por “extremistas

ideológicos” durante más de un siglo… “Algunos incluso

creen que formamos parte de una cábala secreta que trabaja en contra

de los intereses de Estados Unidos, caracterizándonos a mi familia y

a mí de “internacionalistas” y de conspirar con otros en

todo el mundo para construir una estructura política y económica

global más integrada: un solo mundo, por así decirlo. Si esa es la

acusación, me declaro culpable, y estoy orgulloso de ello”.

Dr. Mujahid Kamran

Traducción: TerraIndomita

Prof. Dr. MUJAHID KAMRAN es Vicerrector de la Universidad de Punjab, Lahore, Pakistán, donde ha estado enseñando física desde 1972. Trabajó en la Universidad de Georgia, EE. UU., durante 1988-1989 y en King Universidad Saud, Riyadh, de 2001 a 2004. Escribió The Grand Deception – Corporate America and Perpetual War. www.mujahidkamran.com.