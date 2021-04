–

El gobierno de Sebasti谩n Pi帽era instal贸 la cuarta Suma Urgencia en lo que va del 2021 para llamar a que sea discutido y votado en el Senado el denominado TPP 11, situaci贸n que ha generado que dos presidentas del senado aclaren que no tiene prioridad en tabla. Asimismo, tal medida ha generado la inmediata reacci贸n de diversas organizaciones que se oponen a este tratado comercial internacional.

No al TPP 鈥 Fotograf铆a Vasti Abarca

Yasna Provoste, se帽al贸 recientemente: 鈥淐omo Senadora por Atacama, creo que no debemos tramitar TPP11 sin hablar de Escaz煤 y Pacto Migratorio. No veo espacio pol铆tico para avanzar en esto. Por tanto, si se llegase a poner en tabla el TPP11 lo votar茅 en contra y conf铆o en que sea rechazado鈥. Tambi茅n asegur贸 la presidenta del Senado que 鈥渘unca una materia como el TPP-11 podr谩 ser puesta en tabla y discutida sin que la ciudadan铆a est茅 plena y anticipadamente informada de ello鈥.

Por su parte, organizaciones sociales han impulsado una serie de actividades tendiente a informar a la ciudadan铆a y mantener activa la oposici贸n a este Tratado Transpac铆fico TPP, que es catalogado como un atentado a la soberan铆a de los pueblos. Asimismo, se ha identificado una serie de diversos impactos: Sobreposici贸n de intereses transnacionales y restricciones a nueva Constituci贸n Pol铆tica; P茅rdida de derechos laborales fundamentales; Privatizaci贸n de semillas campesinas; Desprotecci贸n del inter茅s p煤blico; intensificaci贸n de conflictos con respecto a la monopolizaci贸n de agua, tierra, territorios con respecto a la concentraci贸n de propiedad, entre otras afectaciones.

Recientemente, se realiz贸 un encuentro virtual denominado 鈥Txawun Constituyente鈥 organizado por el Colectivo 鈥淭r眉r Igualdad鈥 para abordar de manera especial el conflicto del TPP, donde estuvo presente la panelista estable, Natividad Llanquileo Pilquim谩n. Participaron tambi茅n en el panel: Hassan Akram, Pavel Gu铆帽ez Nahue帽ir, Alejandra Parra y Alvin Salda帽a Mu帽oz, con la conducci贸n de Daniel Tobar.

A trav茅s de un video de difusi贸n, la candidata Mapuche constituyente por esca帽os reservados, Natividad Llanquileo, ha se帽alado con respecto a la amenaza del TPP: 鈥淣os debe llamar la atenci贸n, que uno de los obst谩culos, una de las trabas que quedaron establecidas para este nuevo proceso constituyente, es que los Tratados internacionales deben respetarse y uno de los tratados que el gobierno ha impulsado para que sea aprobado en este proceso constituyente es el TPP鈥.

Agrega: 鈥淓s muy importante que las personas puedan seguir discutiendo, puedan estar alertas frente a esto, dado que el TPP nos viene a imponer una serie de restricciones, especialmente en la soberan铆a de los pueblos. No vamos a tener derechos a nuestras semillas,a la soberan铆a alimentaria, a informaciones que son propias de los pueblos, por ello debemos estar atentos a lo que se pretende legislar durante este periodo en el cual estamos, para que no nos sigan enga帽ando鈥.

Lo que consigna Llanquileo, se relaciona con la reforma al Cap铆tulo XV de la Constituci贸n, que habilit贸 el proceso constituyente, que obliga a la Convenci贸n a que se respeten los tratados y acuerdos rafiticados por Chile en la nueva Carta, sin embargo el gobierno no ha dado el sentido a los tratados referidos a los derechos humanos, como Escaz煤 (derechos ambientales y defensores ambientales) el cual rechaz贸 en septiembre del 2020, sino a tratados relacionados con el comercio de intereses econ贸micos transnacionales, presionando para que se ratifique.

Hassan Akram, acad茅mico, economista y autor del informe 鈥淭res Razones para Rechazar el TPP11鈥, donde se destaca que dicho tratado no va a gatillar un alto crecimiento; que el TPP-11 s铆 va a reducir la soberan铆a nacional; y que el TPP-11 no va a proteger la regulaci贸n p煤blica, ha indicado en el marco de la reciente suma urgencia presentada por el gobierno, que 芦El gobierno todav铆a est谩 en un escenario donde no toma el peso del sentir ciudadano. M谩s que el Ejecutivo, el legislativo s铆 ha entendido eso禄 .

Akram ha se帽alado que Chile tiene acuerdos comerciales con todos los pa铆ses que integran el TPP 11 y que el crecimiento econ贸mico por medio de este acuerdo comercial va a ser de un 0 % para Chile 鈥渆so no lo digo yo, eso es una estimaci贸n cuantitativa que hizo la misma Canciller铆a uando estaban obligados a hacer la evaluaci贸n, entonces realmente no es un efecto econ贸mico muy importante鈥, indic贸 en el Txawun Constituyente emitido el 8 de abril de este 2021.

Agrega: 鈥淩ealmente porqu茅 est谩n tan interesados en promoverlo, es porque hay una parte que no es comercial, sino de protecci贸n de inversiones, donde las transnacionales van a invertir m谩s en Chile si tienen m谩s protecci贸n jur铆dica, lo que significa que las transnacionales van a poder demandar al estado chileno en tribunales especiales que no tienen independencia jur铆dica. No son jueces independientes, sino abogados asignados de las mismas corporaciones y los estudios acad茅micos indican que el 72,5 % de las interpretaciones jur铆dicas que tienen, est谩n a favor de las empresas y en contra del estado鈥.

Cabe se帽alar que a inicios de octubre del 2015 en Atlanta, 12 pa铆ses: Estados Unidos, Jap贸n, Australia, Nueva Zelanda, Malasia, Brunei, Singapur, Vietnam, Canad谩, M茅xico, Per煤 y Chile, firmaron el Acuerdo de Asociaci贸n Transpac铆fico (TPP) . Las negociaciones hab铆an comenzado el a帽o 2008. En enero del 2017 Trump retira a Estados Unidos del TPP, para algunos como una medida estrat茅gica, sin embargo con la posibilidad latente de retornar en cualquier momento. A fines de enero de este 2021, se anunci贸 que Gran Breta帽a buscar谩 ingresar 鈥渆xcepcionalmente鈥 a esta Asociaci贸n Transpac铆fico, mientras tanto siguen siendo 11 pa铆ses involucrados.

