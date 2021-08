–

Luisiana, con el actual r茅cord de casos de covid en Estados Unidos, vive el momento m谩s duro de la pandemia mientras la mitad de la poblaci贸n sigue sin inmunizarse por miedo, desidia o rechazo al Gobierno.

El n煤mero de ingresos hospitalarios alcanza un nivel nunca visto, la unidad de cuidados intensivos del principal centro sanitario de Baton Rouge, capital de Luisiana, se queda sin camas. El n煤mero de muertes se triplica en 14 d铆as; el de contagios, se duplica. Podr铆an parecer noticias de hace un a帽o, o de m谩s, noticias de marzo o abril de 2020, pero es el parte de guerra de este Estado del sur, que vive ahora los peores momentos de la pandemia mientras echa a perder miles de vacunas que sus ciudadanos no se ponen. Es el territorio con mayor n煤mero de contagios por habitante de todo Estados Unidos y el tercero por la cola en vacunaci贸n. En Lusiana solo el 47% de los adultos tiene la pauta completa, solo el 55% se ha inyectado la primera dosis y, despu茅s de mil ruegos por parte de las autoridades, sorteos millonarios y 616.000 muertos en todo el pa铆s, hay quien, como Scott Dowell, no piensa hacerlo.

“La vacuna no est谩 a煤n aprobada [la agencia estadounidense del medicamento ha autorizado su uso de emergencia], han ido a toda prisa para sacarla. La esposa de un compa帽ero trabaja en emergencias y dice que ha provocado embolias, efectos secundarios… Porque no se ha probado lo suficiente”, comenta Dowell. Empleado de una f谩brica de equipos de protecci贸n de Baton Rouge, de 60 a帽os, teme m谩s el remedio que la enfermedad, convencido de que las actuales variantes del virus son menos peligrosas y de que 茅l es una persona bastante sana. “Tampoco creo mucho lo que dicen las noticias”, a帽ade.

La desconfianza, los bulos que corren por las redes sociales y por las conversaciones de caf茅, la complacencia por la mejora general de la situaci贸n, la alergia a la intervenci贸n del Gobierno, la desidia. Un c贸ctel de motivos dispares ha lastrado la vacunaci贸n en Estados Unidos, donde el avance de la variante delta ha encendido las alarmas. En EE UU, en 71% de los mayores de 18 a帽os se ha puesto al menos una dosis, pero las diferencias son grandes entre territorios: mientras en Vermont lo ha hecho el 87%, en Misisipi, Wyoming y Luisiana, lo han hecho el 51%, 52% y 55%, respectivamente.

Luisiana, feudo conservador y religioso, cuenta con aut茅nticos ap贸stoles antivacunas. Tony Spell, pastor de la iglesia evang茅lica del Tabern谩culo, en Baton Rouge, tiene enmarcadas las m煤ltiples 贸rdenes de arresto y de libertad bajo fianza que ha acumulado durante este a帽o y medio en el que se ha negado a cumplir todas y cada una de las normas de las autoridades. Nunca ha dejado de celebrar las reuniones en interior y nunca se ha llevado mascarilla en su iglesia. Por supuesto, ni 茅l ni sus parroquianos se han vacunado. “No conf铆o en un Gobierno que trata de promover una vacuna hecha en un a帽o cuando necesitan d茅cadas, y encima esta no funciona para las nuevas variantes. Dios nos ha dado un sistema inmunol贸gico para resistir al virus y el distanciamiento social lo ha debilitado, no nos ha dejado alcanzar la inmunidad de reba帽o. Nuestra congregaci贸n tiene 4.500 miembros y no hemos sufrido ning煤n brote”, sostiene el pastor, de 43 a帽os.

Las colas para recibir las inyecciones que se ve铆an al principio de la pandemia en estadios de grandes ciudades parecen otro mundo en este trozo de Am茅rica, donde apenas se ve a nadie por los centros de vacunaci贸n. Con una poblaci贸n de 4,6 millones de habitantes, registra una media de 4.600 casos diarios, 99 por cada 100.000 habitantes, el m谩ximo ratio de Estados Unidos.

La disputa pol铆tica entre progresistas y conservadores 鈥昺谩s inclinados a las restricciones los primeros y recelosos de la intervenci贸n p煤blica los segundos鈥 se manifiesta tambi茅n en el proceso de inoculaci贸n. El gobernador del Estado, el dem贸crata John B. Edwards, ha vetado ya tres proyectos de ley de la C谩mara legislativa estatal, de mayor铆a republicana, que pretend铆an prohibir diferentes medidas para exigir o estimular las vacunas. La red hospitalaria Misionarios Franciscanos de Nuestra Se帽ora, la mayor del Estado, ha tenido que emitir una orden para que todo su personal se vacune en los pr贸ximos meses, porque hasta el propio sector llegan la dejadez o las dudas.

Joshua Denson, director de la unidad de cuidados cr铆ticos en el Centro Tulane en Nueva Orleans, habla con un tono descorazonado: “Hoy he admitido a tres personas m谩s en la unidad de intensivos y ninguno de ellos tendr铆a por qu茅 estar aqu铆, no estaban vacunados, cuando podr铆an estarlo. La mitad de ellos tienen bastantes probabilidades de morir, solo porque no sienten suficiente confianza en la ciencia, es frustrante”. Especializado en medicina pulmonar, Denson vivi贸 el estallido de la pandemia en 2020 con el mismo estupor que el resto del oficio. “Muchos de nosotros mismos ten铆amos miedo de tratar a pacientes con covid. La comunidad ha pedido mucho a los trabajadores de la salud en esta crisis y desmoraliza esta desconfianza ahora”, a帽ade.

Mientras, fuera de su edificio, las calles del centro tur铆stico de Nueva Orleans, el barrio franc茅s, son un hervidero de gente donde la variante delta y las que le precedieron campan a sus anchas. Han vuelto los turistas, las despedidas de solteros, los conciertos atestados, los achuchones entre amigos. Los clientes arden por volver a ese estallido de vida y los hosteleros por mantener con vida sus negocios, en una imbatible alineaci贸n de intereses. Algunos bares, como el club Effervescence o la sala de cabar茅 The AllWays Lounge, en el Marigny, han empezado a pedir pruebas de vacunaci贸n y mascarillas a quien quiera entrar. No ocurrir谩 igual en los colegios, pese al repunte de ni帽os hospitalizados, pues la ley protege en Luisiana la exenci贸n de los padres que no quieran inocularlos por motivos religiosos y tambi茅n filos贸ficos.

La v铆a de los incentivos parece agotada. El gobernador Edwards anunci贸 en junio el sorteo de becas y de premios econ贸micos en efectivo, incluido uno de un mill贸n de d贸lares (850.000 euros), para aquellos que se vacunasen antes del 31 de julio, pero eso no movi贸 los cimientos del problema. Es una t贸nica general en todo el pa铆s, donde han proliferado est铆mulos de este tipo. Alison M. Buttenheim, una especialista en econom铆a conductual que desarrolla ensayos y campa帽as para la prevenci贸n de enfermedades infecciosas, explica que se ha estudiado la tendencia en los Estados donde han llevado a cabo esas iniciativas y “no se han registrado repuntes en las cifras de inoculaciones”. “Lo que funciona especialmente es que la gente en la que conf铆as se vacune y te anime a hacerlo”, a帽ade.

Para algunos, como es el caso de Jacc Mikel, los premios pueden resultar incluso contraproducentes. Tiene 53 a帽os, es afroamericano y no se vacun贸 hasta el pasado jueves porque tem铆a los posibles efectos secundarios y sospechaba de todo ese inter茅s de las autoridades. “Si echa la vista atr谩s, antes de que yo naciera, el sistema usaba a los negros como conejillos de indias para probar todas las cosas, y hab铆a mucho desconocimiento, era enga帽oso, y mucha gente muri贸, incluidos ni帽os”, explica desde el jard铆n de una de las casas que cuida en Nueva Orleans.

La poblaci贸n negra, m谩s pobre y legalmente segregada hasta hace poco m谩s de medio siglo, fue durante d茅cadas carne de ca帽贸n para la medicina en Estados Unidos. El Estudio Tuskegee sobre la s铆filis es el ejemplo m谩s aberrante. Se desarroll贸 durante 40 a帽os en la poblaci贸n de Alabama de ese mismo nombre y consisti贸, b谩sicamente, en tomar a 400 hombres negros con esa infecci贸n y negarles todo tratamiento posible para poder analizar el avance de la enfermedad y despu茅s, si mor铆an, estudiar sus cuerpos. Comenz贸 en 1932 y se desarroll贸 hasta 1972. Durante todo ese tiempo en el que hicieron de cobayas humanas sin saberlo no se les cont贸 el mal que padec铆an. El experimento termin贸 justo despu茅s de que saliera a la luz en la prensa y estallara el esc谩ndalo. Los supervivientes recibieron una compensaci贸n econ贸mica tres a帽os despu茅s y el presidente Bill Clinton pidi贸 perd贸n por la atrocidad en 1997.

La desconfianza de los afroamericanos hacia los m茅dicos blancos cole贸 mucho tiempo. Jacc Mikel recalca que las cosas han cambiado, pero sigue habiendo m谩s desconfianza. Grab贸 un v铆deo mientras se vacunaba este jueves y se lo empez贸 a enviar a todos los j贸venes de su barrio porque cree que puede ayudar. El 59% de la poblaci贸n de Nueva Orleans es negra.

“Aqu铆 me llaman t铆o Jacc, me respetan, 驴sabe? Y si yo, que soy tan testarudo, al final me la he puesto creo que puede tener un impacto”, cuenta el hombre, que se dedica a cuidar casas, pasear perros y todo tipo de arreglos y chapuzas que le ponen en contacto con la comunidad. Dice que, si despu茅s de todo, venci贸 los recelos fue por Leo, un ni帽o de 10 a帽os de la zona que le dijo: “No quiero que te pase nada, si yo pudiera [la vacuna no est谩 aprobada a煤n para menores de 12 a帽os], me vacunar铆a”.

El prescriptor decisivo puede puede ser, para algunos, un ni帽o de 10 a帽os, tras meses haciendo o铆dos sordos a las autoridades. El detonante puede ser la muerte de un allegado. O las cifras imposibles que vive Luisiana estos d铆as. Tambi茅n los pol铆ticos republicanos han empezado a reforzar su mensaje pro vacunas despu茅s de meses de escaso entusiasmo por el asunto.

La pol铆tica ha lastrado el proceso de vacunaci贸n, como muchos otros aspectos a priori apol铆ticos en la vida de los estadounidenses. La raza, las ideas religiosas o el nivel de educaci贸n muestran diferencias claras en el nivel de inoculaciones. Una encuesta realizada en julio por YouGov en colaboraci贸n con The Economist muestra, por ejemplo, c贸mo la poblaci贸n de zonas rurales es casi 10 puntos porcentuales menos probable que se haya puesto la inyecci贸n, lo que se puede explicar por el menor riesgo que perciben y por la menor accesibilidad a los centros de distribuci贸n. Aun as铆, seg煤n su modelo estad铆stico, el factor mayor de predicci贸n para calcular si el estadounidense medio se vacun贸 es si eran votantes de Donald Trump o de Joe Biden. Es hasta 13 puntos menos probable que los primeros se hayan vacunado y hasta 18 m谩s probable que s铆 lo hayan hecho los segundos.

La epidemi贸loga Susanne Straif-Bourgeois, de la escuela de Medicina de la Universidad de Luisiana, culpa especialmente la desinformaci贸n que reina en las redes sociales. “Leen cosas como que puede perjudicar la fertilidad de las mujeres, o sus embarazos, cuando no es cierto”, lamenta. El pastor Spell forma parte de esos portavoces explosivos antivacunas, extremistas religiosos, pero no representa al grueso de la poblaci贸n que a煤n no ha ido a por su inyecci贸n. La mayor parte son personas con dudas. Algunas han cambiado de opini贸n esta semana al ver a su Estado en las noticias de todo el pa铆s como el nuevo gran foco del contagio. Brandon, el practicante de una de las farmacias de la capital, lo corrobora: “He notado que viene mucha m谩s gente estos d铆as, estamos vacunando a unas 20 personas al d铆a”. Jackie, de 71 a帽os, aguardaba su turno la ma帽ana del viernes. Su hijo hab铆a muerto de covid el a帽o pasado.

