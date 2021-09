–

Recuerdo siempre la impresi贸n de inmediatez y de asombro que me produjo leer el manuscrito de El entenado (estaba escrito a m谩quina). Desde luego, no leemos igual un libro publicado o un original (y esa palabra ya lo dice todo). Hay una sensaci贸n de cercan铆a que es 煤nica y en el recuerdo nos parece que hemos sido 鈥搚 seremos siempre鈥 el primer lector de esas p谩ginas.

En aquel tiempo yo dirig铆a una colecci贸n de narrativa en Folios, una peque帽a editorial de Buenos Aires, y Saer nos hab铆a enviado el libro para que lo public谩ramos. Visto a la distancia, me parece que esa decisi贸n define bien su po茅tica y su modo de entender la literatura. Si Saer decidi贸 publicar El entenado en una editorial casi desconocida fue, antes que nada, porque hab铆a algunos amigos ah铆 a los que les ten铆a confianza.

Por esa misma raz贸n (y me parece que contar esta historia es pertinente aqu铆) le铆 las pruebas de imprenta de Glosa y escrib铆 el texto de contratapa. En ese caso, fue otro amigo el que hizo posible la publicaci贸n, Alberto D铆az, que desde entonces se convirti贸 en el editor de Saer (primero amigo, despu茅s editor).

Un circuito de amigos sostiene la escritura. Y a ellos, desde luego, les est谩 dedicada. Hay que seguir la compleja red de dedicatorias en Saer y se ver谩 que cada libro tiene un destinatario espec铆fico. En mi caso, La pesquisa, una novela policial, porque Saer me ha asociado siempre con el g茅nero y ha discutido durante a帽os ese asunto conmigo. Las dedicatorias entonces han tenido una funci贸n interna al prop贸sito del libro, y 茅sa es una cuesti贸n abierta (驴qu茅 quiere decir, despu茅s de todo, dedicar un libro?). La sobremesa a la que alude la dedicatoria de Glosa, por ejemplo, es la indicaci贸n ir贸nica de la relaci贸n de la novela con el Banquete de Plat贸n (del que por supuesto es una glosa).

Los libros est谩n escritos para los amigos. Dirigidos a los amigos, digamos mejor. La amistad es una red que sostiene al que escribe por afuera de cualquier circulaci贸n p煤blica. De hecho, la amistad establece el modelo de la lectura literaria: cercana, intensa, fuera de todo control y de todo inter茅s que no sea la complicidad literaria.

En distintos momentos de la obra de Saer tenemos representaciones de esa lectura entre amigos. Por ejemplo en Glosa. 鈥淯na sombra tenue pasa, r谩pida, por la cara de Tomatis. Sin haberlo pensado nunca, sabe que un pedido de relectura es una forma velada de indicar que el efecto buscado por el lector no ha alcanzado al oyente y que el oyente, o sea Leto 驴no?, para no verse en la obligaci贸n de ensalzar lo que no le ha hecho ning煤n efecto, utiliza el pedido de relectura, y tambi茅n para preparar, durante la relectura, un comentario convencional que deje satisfecho a Tomatis.鈥

La proximidad, la atenci贸n, la iron铆a, es lo que est谩 en esa escena. Y tambi茅n cierta fidelidad. De hecho quince a帽os despu茅s Leto volver谩 a leer originales de Tomatis 鈥渃on credulidad y placer鈥, en un relato de La mayor que se llama, justamente, 鈥淎migos鈥.

Los amigos se leen entre s铆 (y muchas amistades se pierden en ese tr谩fico). La literatura crea un tejido de amigos. Podr铆amos intentar una clasificaci贸n del estilo de esas relaciones.

Primero, la amistad como aprendizaje, la relaci贸n entre maestro y disc铆pulo, cuyo ejemplo decisivo est谩, en El entenado, en el v铆nculo entre el narrador y el padre Quevedo, que le ense帽a a leer y a escribir y se convierte en su modelo 茅tico. (鈥淣o era 煤nicamente un hombre bueno; era tambi茅n valeroso, inteligente y, cuando estaba en vena, pod铆a hacerme re铆r durante horas.鈥)

Ese tipo de amistad tiene uno de sus ejes en la figura de Jorge Washington Noriega, centro de Glosa, al que todos respetan y festejan y del que todos aprenden y al que todos leen. 鈥淭e admiran, te han le铆do鈥, le dice Marcos Rosenberg a C茅sar Rey al hablar de los j贸venes de la nueva generaci贸n (como Tomatis, Leto, Barco). Y Pich贸n Garay y Lalo Lescano van a comer a un restaurante de la costa 鈥減orque saben que a帽os atr谩s lo frecuentaban Higinio G贸mez, C茅sar Rey, Marcos Rosenberg, Jorge Washington Noriega y otros que pasaban por la vanguardia literaria local鈥.

Luego est谩 la amistad entre iguales, fundada en la complicidad plena pero tambi茅n en la confrontaci贸n y la disputa, que define la relaci贸n entre el grupo de amigos que rodea a Tomatis y reaparece con variantes en todos los relatos de Saer.

鈥淓n la costra reseca鈥, un relato situado hacia 1955, con Tomatis y Barco que acaban de terminar el secundario y deciden enterrar una botella con un mensaje en una isla del Paran谩, puede ser visto como el momento inicial de esa serie (y es en ese relato donde Barco ayuda a colgar en la pared el cuadro de Van Gogh que identificar谩 el cuarto de Tomatis durante toda la saga).

Digamos entonces que la amistad es uno de los n煤cleos centrales de la narrativa de Saer. El grupo de amigos que se encuentran para charlar y discutir es el tejido b谩sico sobre el que se traman las historias. La amistad funciona en Saer como la familia en Faulkner: define la forma de la narraci贸n porque permite enlazar personajes diversos en situaciones distintas a lo largo del tiempo. La estructura abierta de la narraci贸n reproduce el juego de encuentros y desencuentros entre los amigos. Hay tensiones, rupturas, rencuentros, historias antiguas, nuevas versiones. Ah铆 debemos ver la presencia de Pavese en la obra de Saer. En las grandes nouvelles del autor de La casa en la colina, los amigos pasan el tiempo conversando y vagando hasta el alba por una ciudad de provincia.

Esta sociabilidad, fundada en lo que Saer llama 鈥渆l arte de la conversaci贸n鈥, define el modo de narrar. Est谩 en juego un uso del lenguaje y por lo tanto una forma de vida (los asados, los encuentros en los bares, las caminatas, las visitas inesperadas). La amistad supone adem谩s un territorio com煤n. Los amigos viven en un mismo lugar, en una misma regi贸n. La cercan铆a es a la vez espacial y emocional. Los que se van, siguen ah铆.

Todas estas cuestiones est谩n presentes desde el principio en los libros de Saer. Especialmente en el largo relato 鈥淎lgo se aproxima鈥, escrito en 1960, que cierra su primer libro En la zona. Algo se aproximaba, s铆: la literatura de Saer. Dif铆cil encontrar un escritor (salvo Onetti quiz谩) que haya definido con tanta claridad su mundo en el momento de empezar a escribir.

Al contrario de las amistades inglesas (鈥渜ue empiezan por excluir la confidencia y muy pronto omiten el di谩logo鈥), las amistades argentinas (si es que existe esa categor铆a) son una combinaci贸n algo extra帽a de di谩logos interminables y de confidencias discretas.

Conoc铆 a Saer a fines de 1964 o principios de 1965 en una mesa redonda en la antigua Facultad de Filosof铆a y Letras de la calle Viamonte. Hab铆amos ido a presentar La lombriz, el libro de cuentos de Daniel Moyano, y est谩bamos, si no me enga帽o, Saer, Roa Bastos y desde luego Moyano. El libro lo public贸 Sergio Camarda, un italiano muy entusiasta que hab铆a fundado una peque帽a editora familiar que primero se llam贸 Camarda Junior Editores y luego Nueve 64, donde se publicaron algunos textos clave como Todos los veranos de Conti, y tambi茅n Palo y hueso de Saer. Por otro lado, a fines del a帽o 65 Camarda edit贸 la revista Literatura y Sociedad, que yo dirig铆a.

Peque帽as editoras, peque帽as revistas, j贸venes escritores, el apoyo de un autor consagrado, la presentaci贸n de un libro como pretexto para un debate literario: podr铆amos ver ah铆 ciertos signos del estado de la literatura argentina en aquellos a帽os.

La discusi贸n que se entabl贸 esa noche parece ahora lejana y sin embargo es muy significativa. Se discut铆a la tensi贸n entre los escritores de Buenos Aires y una serie de excelentes narradores del interior del pa铆s que, como Saer, Daniel Moyano, H茅ctor Tiz贸n y Juan Jos茅 Hern谩ndez, escrib铆an sus obras lejos de la capital (y sufr铆an, seg煤n parece, las consecuencias).

Hab铆a un aura latinoamericana en esos escritores (de all铆 el aval de Roa Bastos) que los diferenciaba de la llamada tradici贸n europe铆sta de Buenos Aires. El asunto era interesante porque apuntaba impl铆citamente a poner en cuesti贸n el concepto de literatura nacional y a hacer ver que, en todo caso, existen varias literaturas nacionales que son simult谩neas y contradictorias, cada una con su propia tradici贸n.

No recuerdo bien c贸mo se desarroll贸 el debate, lo cierto es que inesperadamente 鈥損ese a que yo hab铆a nacido en Adrogu茅 y viv铆a en La Plata鈥 me encontr茅 encarnando el centralismo porte帽o (y la tradici贸n unitaria) frente a Saer, que llevaba, como se dice, la voz cantante de la otra posici贸n.

Recuerdo que discutimos agriamente con alusiones, bromas y argumentos m煤ltiples y muy malintencionados, y que despu茅s nos fuimos a cenar al Dor谩, donde seguimos hasta que la disputa concluy贸 (o fue suspendida) algunas horas despu茅s, entre bromas y chistes sangrientos, en un caf茅 del Bajo.

Tal vez la memoria me falla y fueron otros los participantes, otras las circunstancias, otros los temas de discusi贸n, lo que recuerdo es que estuvimos hablando de La lombriz, en la vieja Facultad de Filosof铆a y Letras de la calle Viamonte, y despu茅s fuimos a cenar al Dor谩, y que terminamos casi al alba en un bar de la zona.

Esa primera conversaci贸n fue igual a muchas otras conversaciones que tuve luego con Saer. Di谩logos apasionados, bromas, una maledicencia liviana, gustos tajantes, argumentos arbitrarios, acuerdos instant谩neos y diferencias irreductibles.

Nos vimos muchas veces a lo largo de los a帽os en distintos lugares, en distintas circunstancias que se me han borrado ya, pero recordar茅 siempre el entusiasmo, la iron铆a y la inteligencia de Saer como uno de los privilegios m谩s grandes que me ha dado la literatura.

Saer tiene (no pienso escribir ten铆a) el don de la amistad. Siempre ser谩 suyo ese esplendor. Y nadie que lo haya le铆do podr谩 olvidarlo.

鈥淎lma, incl铆nate sobre los cari帽os idos鈥, como dice el poema de Juan L. Ortiz.

.

Texto escrito por Piglia en 2005 como Liminar a la edici贸n cr铆tica de Glosa / El entenado, a cargo de Julio Premat, en la colecci贸n Archivos, y recuperado para la publicaci贸n de Por un relato futuro. Conversaciones con Juan Jos茅 Saer, editado por Anagrama en 2015.

