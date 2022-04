–

Rusia, como Espa帽a, sufre de amnesia colectiva. Una amnesia parcial y selectiva que deviene en una (mala) memoria pol铆ticamente interesada, propagand铆stica y, tambi茅n, militarista.

En el siglo XIX, con ayuda de los reci茅n nacidos medios de comunicaci贸n de masas, tom贸 cuerpo una propaganda imperial dise帽ada para justificar el colonialismo y las guerras que lo acompa帽aron. Se trataba de una propaganda racista y mesi谩nica, seg煤n la cual los imperios ten铆an una misi贸n civilizadora que cumplir sobre pueblos 芦inferiores禄. El discurso imperial se caracteriz贸 por un militarismo que privilegiaba la guerra como m茅todo de 芦resoluci贸n de conflictos禄 internacionales y llamaba al rearme de las grandes potencias, un rearme que acabar铆a llev谩ndolas a la Primera Guerra Mundial.

Restos de aquellos barros son f谩ciles de identificar en la propaganda actual de los herederos de los viejos imperios (no solo) europeos. Rusia no es la excepci贸n y, en los 煤ltimos a帽os, se ve quiz谩s con mayor nitidez el sesgo militarista de la propaganda con la que Mosc煤 difunde su memoria nacional.

As铆, la memoria 芦oficial禄 de la Federaci贸n Rusa, la que se ve masivamente en la tele, la que ha sido dise帽ada por el Kremlin, la que circula por la mayor parte de los libros de texto y las series m谩s populares, se reconoce por su militarismo. Seg煤n la mirada que gu铆a esta memoria, el Ej茅rcito y las diferentes polic铆as ser铆an los 煤nicos garantes de la seguridad, mientras la paz, nacional e internacional, se logra rearmando al pa铆s, prepar谩ndolo para la batalla. La guerra es recordada y asumida como el estado 芦natural禄 de la sociedad rusa a lo largo de su historia.

Rusia es, desde este punto de vista, un pa铆s atemporalmente en guerra, rodeado de enemigos externos que quieren acabar con su condici贸n de potencia y su unidad nacional. La historia presente en los manuales escolares es la de la defensa militar de esa condici贸n y de esa unidad. Los informativos y las series de televisi贸n recuerdan a diario, tambi茅n, que los enemigos externos tienen agentes dentro del pa铆s dispuestos a da帽ar los intereses de Rusia. Traidores, lo peor de lo peor. De hecho, la historia de los traidores es esencial para la propaganda militarista, porque justifica la represi贸n interna. Traidor es, en la pr谩ctica, quien pone en duda la propaganda oficial.

Los rusos llevan demasiado tiempo recibiendo este tipo de propaganda. En las grandes librer铆as, los textos militares ocupan un espacio abrumador. El Ej茅rcito es propietario de un popular canal de televisi贸n, as铆 como de multitud de peri贸dicos y otros medios. Las pol铆ticas de memoria son elaboradas, mayormente, por la Sociedad Hist贸rico-militar de Rusia, organizaci贸n generosamente financiada por su supervisor, el teniente coronel Vlad铆mir Putin. La enorme presencia social del Ej茅rcito, herencia de zares y sovi茅ticos, ha hecho que las pol铆ticas de memoria giren, a menudo, en torno a esta instituci贸n. Y la cultura militarista tolera de mala gana la disidencia.

Las enmiendas que, en 2020, se introdujeron a la Constituci贸n proh铆ben insultar la memoria del pa铆s, mentir sobre ella. En la pr谩ctica, por desgracia, esto equivale a castigar a quien contradice la memoria oficial. En los carteles que animaban a participar en el refer茅ndum que aprobar铆a esas enmiendas, ni帽as en uniforme sovi茅tico de la Segunda Guerra Mundial invitaban a la poblaci贸n a 芦defender la memoria de nuestros antepasados禄. Los antepasados, en esos carteles, eran 芦solo禄 los soldados del Ej茅rcito Rojo que vencieron a Hitler y que, sobra decirlo, merecen ser recordados. La Uni贸n Sovi茅tica perdi贸 m谩s de veinte millones de sus ciudadanos en aquel conflicto, por lo que no es de extra帽ar que sea la joya de la corona de las pol铆ticas de memoria. Pero es la Victoria militar (con may煤sculas) lo que realmente se celebra el 9 de mayo, d铆a de fiesta nacional en Rusia. No hay un rechazo al conflicto armado, m谩s bien lo contrario: su glorificaci贸n. Tampoco existe discusi贸n oficial sobre las contradicciones tras la victoria, sino la demostraci贸n de que, en ese rubro, el militar, la URSS (hoy Rusia) era una superpotencia.

La memoria militarista recuerda al soldado leal, la batalla victoriosa, al ciudadano obediente, al h茅roe de guerra, ve al pueblo en su calidad de defensor de la unidad nacional y al Estado como un cuartel, disciplinado y listo para la lucha. Esta memoria rinde culto al comandante en jefe y busca que los ciudadanos sientan orgullo patrio, el orgullo de ser temido internacionalmente. No hay lugar, as铆, para la memoria del ciudadano sovi茅tico represaliado en los campos de concentraci贸n de su propio pa铆s, para el desertor, para el muerto de miedo, para el que 芦eligi贸禄 luchar para el enemigo porque no hab铆a otra salida o porque la elecci贸n era entre lo malo y lo peor, o quiz谩s porque sab铆a que 芦los suyos禄 no eran de fiar. En la memoria militarista no hay lugar para la duda ni la debilidad.

Las pol铆ticas de memoria tienen, claro est谩, consecuencias pol铆ticas. Una memoria imperial y militarista dif铆cilmente va a construir una sociedad m谩s equitativa y democr谩tica. Al contrario, si me enorgullezco de la estructura jer谩rquica y militarizada de mi pa铆s, a la que asocio con los grandes momentos de su historia (habitualmente, victorias militares), ser茅 quiz谩s m谩s proclive a aceptar pol铆ticas autoritarias y belicistas en el presente. Si, adem谩s, he aprendido a identificar disidencia con traici贸n, hay muchas opciones de que no mire con simpat铆a a quienes denuncian la amnesia interesada de las autoridades.

A pesar de ello, hay quienes siguen luchando por otra memoria para Rusia. Como era de esperar, son tachados de traidores que trabajan para el 芦enemigo occidental禄 y, a menudo, encausados por la Ley de Agentes Extranjeros, que condena (selectivamente) a quienes reciben dinero de fuera de Rusia. Es el caso de Memorial, organizaci贸n dedicada a la recuperaci贸n de la memoria hist贸rica y la defensa de los derechos humanos. Fundada en los a帽os de la Perestroika, Memorial ha sido condenada por incumplir esa Ley y, si las apelaciones no prosperan, tendr谩 que cesar su actividad en los pr贸ximos meses. Se tratar铆a del cierre de una organizaci贸n que ha denunciado, en las 煤ltimas d茅cadas, las barbaridades contra los derechos humanos en lugares como Chechenia, olvidados por (casi) todos, que ha apoyado el periodismo independiente e investigado la represi贸n pol铆tica durante el periodo sovi茅tico.

El cierre de Memorial es un acto m谩s de la represi贸n contra la disidencia, justificada en el militarismo interiorizado ya por muchos, pero a煤n no por todos. Es, tambi茅n, un paso en la direcci贸n contraria para que Rusia se recupere de su dolorosa amnesia.