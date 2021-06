–

June 25, 2021

El pasado 23 de junio los l铆deres catalanes encarcelados sal铆an de prisi贸n tras el indulto otorgado por el gobierno. Una medida que, como ya sab铆amos, viene condicionada a la correcta “reinserci贸n” de los presos en la legalidad opresora del R茅gimen. Es decir, deben acatar la Constituci贸n y no volver a intentar ejercer el leg铆timo derecho de autodeterminaci贸n que el Estado niega a las naciones oprimidas. No olvidemos que d铆as antes Oriol Junqueras hizo p煤blico su rechazo a la v铆a unilateral. A partir de ahora todo pactado con los carceleros, es la condici贸n que el Estado pone a los indultos.

Esa es la principal raz贸n por la que reiteramos nuestro compromiso por la Amnist铆a Total como 煤nica salida digna. La 煤nica manera de arrancar a nuestros compa帽eros de prisi贸n no para que se amolden a la opresi贸n, sino para seguir luchando contra ella. Pero no solo por eso.

Los recientes indultos han vuelto a demostrar dos cosas. Primero, que no son, ni mucho menos, el final de la lucha antirrepresiva. Y segundo, que las salidas y soluciones individuales, en realidad, s贸lo sirven para perpetuar la represi贸n y la opresi贸n. Sin embargo, cuando exigimos la amnist铆a estamos luchando por la libertad de todos los presos pol铆ticos y el retorno de los exiliados. Porque no olvidemos que son cientos los encausados y condenados por el propio Proc猫s, algunos de los cuales est谩n a punto de entrar en la c谩rcel o marchar al exilio, y que se suman a todos los presos pol铆ticos antifascistas que desde 1939 llenan las c谩rceles espa帽olas. Por tanto, solo la amnist铆a total, junto con la derogaci贸n de la legislaci贸n represiva, los sacar谩 a todos a la calle sin distinci贸n y evitar谩 que vuelvan a entrar. Una amnist铆a que no ser谩 ninguna prebenda del Estado, sino una conquista arrancada con la lucha tenaz y organizada y la solidaridad en la calle.

No olvidemos tampoco que estos indultos llegan, en gran medida, por la presi贸n internacional. La Uni贸n Europea viene demandando al gobierno y a la patronal cierta estabilidad pol铆tica y social ante la lluvia de millones que llegar谩n de los fondos europeos. No pensemos que los art铆fices de la guerra sucia se han convertido, por arte de magia, en almas caritativas. Entre dichas medidas estar铆an la reforma del C贸digo Penal, del delito de sedici贸n, de enaltecimiento del terrorismo y el fin de la persecuci贸n de los exiliados鈥 Desde luego, no podemos esperar con cada represaliado lo mismo. Debemos ser nosotros, con nuestro empuje, los que logremos liberarlos. Y lo mismo cabe decir del fin de las leyes represivas. De todas. La reforma del C贸digo Penal y el delito de sedici贸n, pero tambi茅n la derogaci贸n de las leyes Mordaza, de Partidos, Antiterrorista…

Por todo ello, sigamos extendiendo la consigna de la Amnist铆a Total. Llev茅mosla a todos los frentes de lucha: pol铆tico, social, sindical鈥 no podemos relajar ni por un segundo la solidaridad con todos los encausados, exiliados y presos pol铆ticos que quedan. No podemos dejar de luchar por los derechos y libertades democr谩ticas que nos niegan.