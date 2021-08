–

El gobierno del Estado y la Generalitat han acordado la ampliaci贸n del aeropuerto del Prat de Barcelona. De tapadillo y en secreto, a espaldas de la Comisi贸n que se hab铆a creado para estudiar sus consecuencias y sin que AENA (una empresa estatal participada por varios fondos multinacionales) hubiera explicado en qu茅 consist铆a la ampliaci贸n.

Una reuni贸n clandestina como excusa para una rueda de prensa en la que la Generalitat “republicana” asum铆a en el fondo y la forma los planteamientos de AENA, dejando todos los interrogantes por responder e incluso los de aquellos que est谩n a favor de la ampliaci贸n, pero que cuestionan esta ampliaci贸n.

Es vergonzoso que quien negocia por la Generalitat, el vicepresidente del partido de Puigdemont, palad铆n de la “confrontaci贸n inteligente” con el Estado, se haya “olvidado” de la reivindicaci贸n sobre la gesti贸n catalana del aeropuerto. No est谩 mal el sapo que se ha tragado. Cuando se trata de negocios, como en los mejores tiempos de Convergencia, la 鈥榚stelada鈥 se guarda en el caj贸n del dinero y ya la sacaremos para el 11 de septiembre. El sector negocios convergente tiene buenos alumnos en Junts per Catalunya.

Da verg眉enza que el President del gobierno catal谩n, Pere Aragon茅s, alabe el acuerdo. ERC, de nuevo, se muestra incapaz de plantarse ante los sectores empresariales m谩s vinculados al BOE y mantener su programa, que es por lo que le votaron y en el que se mostraba contra la ampliaci贸n. Sin embargo, la mayor铆a de sus agrupaciones del Baix Llobregat se muestran contrarias a un acuerdo hecho sin ning煤n debate.

Verg眉enza que, para el Gobierno m谩s progresista de la historia, la agenda de la transici贸n ecol贸gica en medio de la emergencia clim谩tica pactada con Unidas Podemos, queda como lo que es para el PSOE: pura propaganda. El gobierno de coalici贸n queda retratado de nuevo: UP se entera por la prensa y, de nuevo, si discrepa los acusar谩n de desleales. 驴Ir谩n m谩s all谩 de las palabras?

No hay palabras para calificar las declaraciones de Puigner贸, el vicepresidente, que nos regala algunas perlas como: “ser谩 el aeropuerto m谩s verde del mundo鈥… todo un ejercicio de cinismo una vez se hayan cargado el Delta del Llobregat y el espacio de la red natura 2000 y junto con la ministra, tiran de t贸picos con frases de manual sobre la creaci贸n de puestos de trabajo, el progreso, un aeropuerto de primera y , con la pandemia de fondo, una inversi贸n de 1.700 M 鈧 que nos lleva a un futuro brillante en la recuperaci贸n econ贸mica . En fin, los mismos argumentos utilizados para que la gente tragara con los casinos del Barcelona World o ahora con los Juegos Ol铆mpicos de Invierno…, mientras la red de Cercan铆as, la que utiliza el 90% de la gente, sigue sin inversiones e ir de Barcelona a T谩rrega, Manresa o Vic se tarda el mismo tiempo, o m谩s, que hace 100 a帽os y el corredor del Mediterr谩neo sigue siendo una quimera.

驴Qui茅n gana?

El acuerdo s铆 tiene algunas certezas. Qui茅n lo apoya son los fondos buitres y las multinacionales que componen el capital de AENA en primer lugar; el conglomerado en torno a la industria del turismo y las empresas del sector del cemento. Ganancias r谩pidas y seguras que transfieren dinero p煤blico a las multinacionales. Ganan los de siempre, parece que da igual quien gobierne. 驴Qui茅n pierde?

A espaldas del territorio y los municipios

Del acuerdo quedan muchos interrogantes y algunas certezas. La primera es que tras el fracaso de la presi贸n de AENA y sectores empresariales sobre el tejido social y municipal que pon铆a en duda el modelo de ampliaci贸n impuesto por AENA y exig铆a otros estudios para mejorar la conectividad del aeropuerto, la ampliaci贸n es una imposici贸n contra el territorio y los municipios del Baix Llobregat y Barcelona con la complicidad del gobierno de la Generalitat.

Destruye el medio ambiente

En medio de la pandemia, que todos los estudios sit煤an como una de las consecuencias del modelo globalizador capitalista, y de la emergencia clim谩tica, la ampliaci贸n del aeropuerto va en la l铆nea de destruir el medio ambiente, en un enclave 煤nico como es el Delta del Llobregat, ya muy deteriorado, que la destrucci贸n de la laguna La Ricarda lo dejar铆a m谩s que tocado. La ampliaci贸n es echar cemento sobre la naturaleza.

El informe del IPCC, el comit茅 de expertos cient铆ficos de la ONU, pone de relieve algo que ya es una evidencia: la emergencia clim谩tica es consecuencia de la acci贸n humana (traduzco: del modelo de producci贸n capitalista, cada vez m谩s depredador) y sus consecuencias ya son irreversibles, o se reducen ya las emisiones de forma dr谩stica o el escenario ser谩 devastador como ya estamos viendo de California a Siberia pasando por la cuenca del Mediterr谩neo. La ampliaci贸n del aeropuerto va en la l铆nea contraria al informe del IPCC.

Un modelo productivo obsoleto

Ya mucho antes de la pandemia estaba en crisis el modelo productivo, basado cada vez m谩s en los servicios vinculados al turismo y que en 2019 hab铆a batido r茅cords situ谩ndose en el 15% del PIB de Catalunya, llegando a la saturaci贸n con casi 40 millones de personas (6 turistas por habitante).

La pandemia dej贸 las calles, aeropuertos, puertos, hoteles, pisos tur铆sticos y restaurantes vac铆os en pleno debate sobre la insostenibilidad de un modelo que conlleva unos beneficios millonarios a unos pocos a costa de sueldos bajos, contratos precarios y encarece el precio de la vivienda expulsando a la gente de sus barrios. Parecer铆a que la pandemia deber铆a haber llevado a la reflexi贸n ante la evidencia de la debilidad de una econom铆a basada en un modelo que necesita para consumir cada vez m谩s recursos para mantenerse, en medio de la emergencia clim谩tica. El puerto y el aeropuerto emiten 4 veces m谩s CO2 que toda la ciudad de Barcelona, donde cada a帽o mueren 1.000 personas por contaminaci贸n. Pasar de 55 millones de pasajeros a 75 millones, es incrementar en un 33% las emisiones de CO2.

El acuerdo para la ampliaci贸n del aeropuerto se produce en el mismo momento que en medio a帽o ya se han consumido todos los recursos que la tierra genera en un a帽o, concretamente el 20% de la poblaci贸n mundial los ha consumido. Detr谩s de la ampliaci贸n pervive el mito de que el bienestar y el progreso se basa en el crecimiento del PIB y, por tanto, hay que sacrificar lo que sea en el altar de la IBEX35, mito que desmiente que las desigualdades sociales no han parado de crecer.

La ampliaci贸n del aeropuerto va en la direcci贸n contraria de lo que el mismo Parlament de Catalunya y el Ajuntament de Barcelona han aprobado: la Declaraci贸n de Emergencia Clim谩tica en relaci贸n al cambio clim谩tico, el agotamiento de los recursos energ茅ticos, la destrucci贸n del medio ambiente y la contaminaci贸n como causa de la degradaci贸n de la salud humana y de la naturaleza.

Soberan铆a para decidir

Desde otra vertiente, el debate sobre la ampliaci贸n del aeropuerto muestra la pr谩cticamente nula capacidad de decisi贸n que tienen las instituciones y la ciudadan铆a catalanas sobre el modelo de futuro de su econom铆a.

Sorprende que ning煤n representante del gobierno catal谩n hiciera ninguna menci贸n a la gesti贸n del aeropuerto, una reivindicaci贸n que viene de lejos, pero m谩s a煤n que un gobierno “republicano” e independentista no sit煤e el debate de la soberan铆a “para decidirlo todo “… en este contexto. La “jugada maestra” del gobierno Aragon茅s de hurtar a la ciudadan铆a el debate, despreciando a todas las entidades y municipios afectados, es un paso en el sentido contrario al de conquistar la soberan铆a como pueblo.

Lo escrito sobre el aeropuerto del Prat sirve tambi茅n para la ampliaci贸n prevista de Barajas. Los aeropuertos de Heathrow (Londres) o el de 脕msterdam ya se est谩n cuestionando la ampliaci贸n prevista.

Como tantas otras veces toca movilizarse, salir y ocupar las calles, los espacios y si es necesario, las pistas. Si nuestros gobernantes no han querido entender qu茅 implica la Declaraci贸n de Emergencia Clim谩tica, no podemos esperar a que lo hagan, se trata del futuro de nuestros hijos e hijas, del futuro de la naturaleza, del planeta, de la vida y no tenemos otra alternativa que pararlo. El 19 de septiembre est谩 prevista la primera manifestaci贸n en Barcelona. 隆隆A la calle por la vida!!