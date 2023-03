–

De parte de Contra Todo Nocividad March 7, 2023

-Acerca de las pistas del aeropuerto de Barcelona y la insostenibilidad del capitalismo. El capital y el Estado (Generalitat incluida) tienen un proyecto para Barcelona, un proyecto que es de hecho 煤nico, un solo proyecto, aunque se peleen (o finjan pelearse frente a la galer铆a) por motivos pol铆tico/electorales o por quien se queda el pedazo m谩s grande del pastel.

El proyecto es 煤nico: seguir devastando la zona (lo poco que no ha sido devastado) y, si ahora la industrializaci贸n ya no da por tanto (la producci贸n industrial, la explotaci贸n laboral y su nocividad se ha desplazado a otros pa铆ses), la actividad del capital se desplaza hacia el sector terciario de servicios (sobre todo tur铆stico, algunos lo consideran el cuarto).

En este sector, tanto la tierra como los trabajadores y la naturaleza que incluye, pasan a ser mercanc铆as. El ser mercanc铆a no preserva de la devastaci贸n sino que la agrava, necesita infraestructuras (hoteles, comunicaciones鈥) y, lo que no se devastado directamente se banaliza y se convierte en parque tem谩tico paisaj铆stico.

脡ste es el caso del tema de la ampliaci贸n del aeropuerto de Barcelona, que 煤ltimamente se ha reavivado, con el pacto de gobierno por los presupuestos y la retah铆la de propuestas que ha generado.

Las propuestas y amenazas de propuesta de las que se tiene noticias son b谩sicamente 3 (aunque desde Foment del Treball dicen que tienen 9): 1.-La primera es un misterio, la est谩 elaborando una comisi贸n creada por la patronal Foment del Treball (los creadores del pistolerismo antisindical de los a帽os 20 del siglo pasado), https://www.foment.com/es/constitucion-comision -ampliacion-aeropuerto-barcelona/ , en este enlace podr谩s ver la composici贸n de la comisi贸n.

La Comisi贸n est谩 presidida por el presidente de la C谩mara de Contratistas de Obras de Catalu帽a (los due帽os del cemento, significativo鈥) y 24 vocales. Los vocales representan todos los aspectos del capitalismo local, el propio Fomento, la otro gran patronal, la CECOT, el Gremio de Hoteles, Turismo de Barcelona (consorcio promovido por el Ayuntamiento y el sector hotelero), la C谩mara de Comercio , el IESE鈥 y la coartada ambientalista de Jordi Sargatal, ex director del 鈥淧arc dels Aiguamolls鈥, actualmente directivo de una empresa tur铆stica. Estas propuestas son un misterio (dicen que incluye un nuevo aeropuerto en Vilafranca ?!), ya que no se presentar谩 hasta finales de primavera o principios de verano, pero est谩 claro que tendr谩 un sesgo tur铆stico y de obras p煤blicas. 2.-La m谩s reciente, la de un grupo de popes acad茅micos reunidos alrededor de la Universidad Pompeu Fabra y el Colegio de Economistas, con la participaci贸n estelar del ex conseller Mas Colell, profesor de la UPF y autor de la pol铆tica neoliberal (incluida la privatizaci贸n de la sanidad) de los gobiernos de Artur Mas (2010-2016), en este proyecto la coartada ambiental la da Joandom猫nec Ros, ex catedr谩tico de ecolog铆a de la UB y expresidente del Institut d鈥橢studis Catalans. Es una propuesta de cemento como puede verse en este v铆deo publicitario https://www.youtube.com/watch?v=koG6RDxkjhk . De alguna manera el grupo promotor de la propuesta est谩 vinculado con la comisi贸n de Foment del Treball, ya que comparte algunos miembros.

3.-La propuesta de AENA de ampliaci贸n, fue rechazada, pero contaba con el apoyo del Estado y de JuntsxC (entonces en el gobierno), consiste b谩sicamente en alargar la tercera pista 500m. Sin embargo, hay que a帽adir m谩s de 300 metros de se帽alizaci贸n, como se puede ver en la figura anexa, esto supone ir 鈥渄e facto鈥 m谩s all谩 de la laguna de la Ricarda (https://www.youtube.com/watch?v= 08Lu_vGRFf8 ).

El proyecto de AENA tiene variantes propuestas por varias personas y entidades, tratando de ara帽ar metros por los dos extremos de la tercera pista (350 m hacia la Ricarda, 100 m hacia el Remolar鈥), el problema es que est谩 encajada entre las lagunas de la Ricarda y el Remolar y no hay mucho que rascar. Cabe decir que las tres proponen desviar a miles de pasajeros a Girona y Reus (de Lleida no dicen nada), concretamente la segunda, la de la pista sobre el mar, propone desviar 9 millones de pasajeros. Si tenemos en cuenta que en 2022 entre Reus y Girona dieron servicio a un mill贸n de viajeros, podemos ver c贸mo se traslada el problema a otro sitio (t铆pico de Barcelona). 驴Cu谩l ser谩 el impacto de multiplicar por 10 los vuelos en estos dos aeropuertos?

El desv铆o de vuelos a aeropuertos 鈥減erif茅ricos鈥 trae como resultado la construcci贸n de nuevos tramos de AVE o de otros trenes r谩pidos, un nuevo paso en la devastaci贸n del territorio.

En resumen podemos decir que estas 3 propuestas estar谩n hechas para contentar al empresariado, especialmente el de obras p煤blicas (miles de millones en la construcci贸n) y el del turismo (incrementar en mucho los m谩s de 40 millones de viajeros en El Prat), los dos sectores que, por ahora, tiran del carro econ贸mico, as铆 se sigue con el desarrollo basado en cosas como Mobile World Congress, Feria Audiovisual, Copa Am茅rica o, incluso, el proyecto de gasoducto de hidr贸geno. .

El foco est谩 puesto en el transporte de pasajeros, pero no es necesario olvidar el crecimiento del transporte de mercanc铆as. En Barcelona se mueven m谩s de 130.000 toneladas con un valor estimado de unos 7.000 millones de euros. Las empresas cargueras que lideran el transporte en Barcelona son ahora mismo DHL, Amazon Air y UPS鈥 que se expanden a lomos del crecimiento del devastador e-comercio.

Existe una cuarta opci贸n que es la que proponen las plataformas y organizaciones 鈥渙positoras鈥 basadas en el sostenibilismo o, las m谩s radicales y 鈥渃onsecuentes鈥, en el decrecimiento. Son opciones que no se concretan demasiado, son como una hidra con muchas cabezas, por ejemplo nadie tiene muy claro que es el 鈥渢urismo sostenible鈥 que mucho igualan al 鈥渢urismo de calidad鈥. De hecho, todo lo que sea 鈥渟ostener鈥 o 鈥渄ecrecer鈥 dentro del sistema viene a ser continuar con la dominaci贸n y la devastaci贸n.

El mundo de las plataformas es un mundo confuso, donde se encuentran paradojas de que en la lucha contra la gentrificaci贸n se igualan aqu茅llos que se oponen a los pisos tur铆sticos con aquellos que no quieren un instituto cerca porque piensan que esto hace bajar el precio de sus propiedades鈥 Tienen tambi茅n el problema de la mediatizaci贸n desde instancias pol铆ticas (gobiernos de todo tipo, estatal, auton贸mico, municipal鈥), partidos y corporaciones econ贸micas que a trav茅s de subvenciones acaban reorientando, deteniendo, poniendo sordina e incluso eliminando cualquier disidencia.

Sin duda dentro de los movimientos contra las grandes infraestructuras hay personas y grupos muy v谩lidos con los que se puede confluir, pero vigilando que el interruptor de las reivindicaciones no est茅 en manos de nadie y que la agenda no sea marcada por los intereses de una facci贸n del estado y del capital.

El problema no es un aeropuerto ni nuevo ni m谩s grande, el problema no es la destrucci贸n de un espacio natural por escaso y vulnerable que sea, el problema no son las emisiones y el no cumplir los compromisos de Par铆s (que por otra parte no nos alejan de la 鈥渃at谩strofe鈥 clim谩tica), el problema no es que el turismo masivo gentrifique las ciudades y nos expulse hacia la periferia鈥 el problema es el capitalismo devastador y los estados.

No se pueden encontrar alternativas dentro del sistema actual porque todas son falsas. Potenciar aeropuertos peque帽os (驴m谩s ecosostenibles??) o conexiones entre ellos en AVE o cualquier otra v铆a 鈥渆ficiente鈥 o 鈥渟ostenible鈥 es en el mejor de los casos una tonter铆a y en el peor un enga帽o premeditado para perpetuar un sistema de dominaci贸n y devastaci贸n. Hay que detener cualquier tipo de ampliaci贸n! 驴Aeropuertos? Ni en El Prat, ni en Reus ni en Riudellots de la Selva.

Ni Hard Rock鈥檚 ni Autopistas.

Levantemos las pistas de aterrizaje, las autopistas, las v铆as de los AVE鈥檚鈥 y renaturalizemos el espacio!!

隆Contra la devastaci贸n de la tierra por el capitalismo extractivista!!