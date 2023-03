La ampliación del aeropuerto de Barcelona, un paso más en la devastación del Delta del Llobregat.

–

La ampliaci贸n del aeropuerto de Barcelona, un paso m谩s en la devastaci贸n del Delta del Llobregat.

1.- Castellano

2.-Catal脿

1.-Acerca de las pistas del aeropuerto de Barcelona y la insostenibilidad del capitalismo.

El capital y el Estado (Generalitat incluida) tienen un proyecto para Barcelona, un proyecto que es de hecho 煤nico, un solo proyecto, aunque se peleen (o finjan pelearse frente a la galer铆a) por motivos pol铆tico/electorales o por quien se queda el pedazo m谩s grande del pastel.

El proyecto es 煤nico: seguir devastando la zona (lo poco que no ha sido devastado) y, si ahora la industrializaci贸n ya no da por tanto (la producci贸n industrial, la explotaci贸n laboral y su nocividad se ha desplazado a otros pa铆ses), la actividad del capital se desplaza hacia el sector terciario de servicios (sobre todo tur铆stico, algunos lo consideran el cuarto).

En este sector, tanto la tierra como los trabajadores y la naturaleza que incluye, pasan a ser mercanc铆as. El ser mercanc铆a no preserva de la devastaci贸n sino que la agrava, necesita infraestructuras (hoteles, comunicaciones…) y, lo que no se devastado directamente se banaliza y se convierte en parque tem谩tico paisaj铆stico.

脡ste es el caso del tema de la ampliaci贸n del aeropuerto de Barcelona, que 煤ltimamente se ha reavivado, con el pacto de gobierno por los presupuestos y la retah铆la de propuestas que ha generado.

Las propuestas y amenazas de propuesta de las que se tiene noticias son b谩sicamente 3 (aunque desde Foment del Treball dicen que tienen 9):

1.-La primera es un misterio, la est谩 elaborando una comisi贸n creada por la patronal Foment del Treball (los creadores del pistolerismo antisindical de los a帽os 20 del siglo pasado), https://www.foment.com/es/constitucion-comision -ampliacion-aeropuerto-barcelona/ , en este enlace podr谩s ver la composici贸n de la comisi贸n.

La Comisi贸n est谩 presidida por el presidente de la C谩mara de Contratistas de Obras de Catalu帽a (los due帽os del cemento, significativo…) y 24 vocales. Los vocales representan todos los aspectos del capitalismo local, el propio Fomento, la otro gran patronal, la CECOT, el Gremio de Hoteles, Turismo de Barcelona (consorcio promovido por el Ayuntamiento y el sector hotelero), la C谩mara de Comercio , el IESE… y la coartada ambientalista de Jordi Sargatal, ex director del 鈥淧arc dels Aiguamolls鈥, actualmente directivo de una empresa tur铆stica. Estas propuestas son un misterio (dicen que incluye un nuevo aeropuerto en Vilafranca ?!), ya que no se presentar谩 hasta finales de primavera o principios de verano, pero est谩 claro que tendr谩 un sesgo tur铆stico y de obras p煤blicas.

2.-La m谩s reciente, la de un grupo de popes acad茅micos reunidos alrededor de la Universidad Pompeu Fabra y el Colegio de Economistas, con la participaci贸n estelar del ex conseller Mas Colell, profesor de la UPF y autor de la pol铆tica neoliberal (incluida la privatizaci贸n de la sanidad) de los gobiernos de Artur Mas (2010-2016), en este proyecto la coartada ambiental la da Joandom猫nec Ros, ex catedr谩tico de ecolog铆a de la UB y expresidente del Institut d鈥橢studis Catalans. Es una propuesta de cemento como puede verse en este v铆deo publicitario https://www.youtube.com/watch?v=koG6RDxkjhk . De alguna manera el grupo promotor de la propuesta est谩 vinculado con la comisi贸n de Foment del Treball, ya que comparte algunos miembros.

3.-La propuesta de AENA de ampliaci贸n, fue rechazada, pero contaba con el apoyo del Estado y de JuntsxC (entonces en el gobierno), consiste b谩sicamente en alargar la tercera pista 500m. Sin embargo, hay que a帽adir m谩s de 300 metros de se帽alizaci贸n, como se puede ver en la figura anexa, esto supone ir 鈥渄e facto鈥 m谩s all谩 de la laguna de la Ricarda (https://www.youtube.com/watch?v= 08Lu_vGRFf8 ).

El proyecto de AENA tiene variantes propuestas por varias personas y entidades, tratando de ara帽ar metros por los dos extremos de la tercera pista (350 m hacia la Ricarda, 100 m hacia el Remolar…), el problema es que est谩 encajada entre las lagunas de la Ricarda y el Remolar y no hay mucho que rascar.

Cabe decir que las tres proponen desviar a miles de pasajeros a Girona y Reus (de Lleida no dicen nada), concretamente la segunda, la de la pista sobre el mar, propone desviar 9 millones de pasajeros. Si tenemos en cuenta que en 2022 entre Reus y Girona dieron servicio a un mill贸n de viajeros, podemos ver c贸mo se traslada el problema a otro sitio (t铆pico de Barcelona). 驴Cu谩l ser谩 el impacto de multiplicar por 10 los vuelos en estos dos aeropuertos?

El desv铆o de vuelos a aeropuertos 鈥減erif茅ricos鈥 trae como resultado la construcci贸n de nuevos tramos de AVE o de otros trenes r谩pidos, un nuevo paso en la devastaci贸n del territorio.

En resumen podemos decir que estas 3 propuestas estar谩n hechas para contentar al empresariado, especialmente el de obras p煤blicas (miles de millones en la construcci贸n) y el del turismo (incrementar en mucho los m谩s de 40 millones de viajeros en El Prat), los dos sectores que, por ahora, tiran del carro econ贸mico, as铆 se sigue con el desarrollo basado en cosas como Mobile World Congress, Feria Audiovisual, Copa Am茅rica o, incluso, el proyecto de gasoducto de hidr贸geno. .

El foco est谩 puesto en el transporte de pasajeros, pero no es necesario olvidar el crecimiento del transporte de mercanc铆as. En Barcelona se mueven m谩s de 130.000 toneladas con un valor estimado de unos 7.000 millones de euros. Las empresas cargueras que lideran el transporte en Barcelona son ahora mismo DHL, Amazon Air y UPS… que se expanden a lomos del crecimiento del devastador e-comercio.

Existe una cuarta opci贸n que es la que proponen las plataformas y organizaciones 鈥渙positoras鈥 basadas en el sostenibilismo o, las m谩s radicales y 鈥渃onsecuentes鈥, en el decrecimiento. Son opciones que no se concretan demasiado, son como una hidra con muchas cabezas, por ejemplo nadie tiene muy claro que es el 鈥渢urismo sostenible鈥 que mucho igualan al 鈥渢urismo de calidad鈥. De hecho, todo lo que sea 鈥渟ostener鈥 o 鈥渄ecrecer鈥 dentro del sistema viene a ser continuar con la dominaci贸n y la devastaci贸n.

El mundo de las plataformas es un mundo confuso, donde se encuentran paradojas de que en la lucha contra la gentrificaci贸n se igualan aqu茅llos que se oponen a los pisos tur铆sticos con aquellos que no quieren un instituto cerca porque piensan que esto hace bajar el precio de sus propiedades… Tienen tambi茅n el problema de la mediatizaci贸n desde instancias pol铆ticas (gobiernos de todo tipo, estatal, auton贸mico, municipal…), partidos y corporaciones econ贸micas que a trav茅s de subvenciones acaban reorientando, deteniendo, poniendo sordina e incluso eliminando cualquier disidencia.

Sin duda dentro de los movimientos contra las grandes infraestructuras hay personas y grupos muy v谩lidos con los que se puede confluir, pero vigilando que el interruptor de las reivindicaciones no est茅 en manos de nadie y que la agenda no sea marcada por los intereses de una facci贸n del estado y del capital.

El problema no es un aeropuerto ni nuevo ni m谩s grande, el problema no es la destrucci贸n de un espacio natural por escaso y vulnerable que sea, el problema no son las emisiones y el no cumplir los compromisos de Par铆s (que por otra parte no nos alejan de la 鈥渃at谩strofe鈥 clim谩tica), el problema no es que el turismo masivo gentrifique las ciudades y nos expulse hacia la periferia… el problema es el capitalismo devastador y los estados.

No se pueden encontrar alternativas dentro del sistema actual porque todas son falsas. Potenciar aeropuertos peque帽os (驴m谩s ecosostenibles??) o conexiones entre ellos en AVE o cualquier otra v铆a 鈥渆ficiente鈥 o 鈥渟ostenible鈥 es en el mejor de los casos una tonter铆a y en el peor un enga帽o premeditado para perpetuar un sistema de dominaci贸n y devastaci贸n. Hay que detener cualquier tipo de ampliaci贸n!

驴Aeropuertos? Ni en El Prat, ni en Reus ni en Riudellots de la Selva.

Ni Hard Rock’s ni Autopistas.

Levantemos las pistas de aterrizaje, las autopistas, las v铆as de los AVE’s… y renaturalizemos el espacio!!

隆Contra la devastaci贸n de la tierra por el capitalismo extractivista!!

Terra i Llibertat, anarquistes contra la devastaci贸 de la terra, devastacio@riseup.org

2.-Sobre les pistes de l鈥檃eroport de Barcelona i la insostenibilitat del capitalisme.

El capital i l鈥橢stat (Generalitat inclosa) tenen un projecte per Barcelona, un projecte que 茅s de fet 煤nic, un sol projecte, encara que es barallin (o fingeixin barallar-se cara a la galeria) per motius pol铆tic/electorals o per qui es queda el tros m茅s gran del pastis.

El projecte 茅s 煤nic: seguir devastant la zona (el poc que no ha estat devastat) i, si ara la industrialitzaci贸 ja no dona per tant (la producci贸 industrial, l鈥檈xplotaci贸 laboral i la seva nocivitat s鈥檋a despla莽at a d鈥檃ltres pa茂sos), l鈥檃ctivitat del capital es despla莽a cap el sector terciari de serveis (sobretot tur铆stic, alguns el consideren el quart).

En aquest sector tan la terra com els treballadors i la natura que inclou, passen a ser mercaderies. El ser mercaderia no preserva de la devastaci贸 sin贸 que la agreuja, necessita infraestructures (hotels, comunicacions…) i, el que no es devastat directament es banalitza i es converteix en parc tem脿tic paisatg铆stic.

Aquest 茅s el cas del tema de l鈥檃mpliaci贸 de l鈥檃eroport de Barcelona, que darrerament ha revifat, amb el pacte de govern per els pressupostos i el reguitzell de propostes que ha generat.

Les propostes i amenaces de proposta de les que es te noticies son b脿sicament 3 (encara que des de Foment del Treball diuen que en tenen 9):

1.-La primera 茅s un misteri, la est脿 elaborant una comissi贸 creada per la patronal Foment del Treball (els creadors del pistolerisme antisindical dels anys 20 del segle passat), https://www.foment.com/es/constitucion-comision-ampliacion-aeropuerto-barcelona/ en aquest enlla莽 podreu veure la composici贸 de la comissi贸.

La Comissi贸 est脿 presidida per el president de la Cambra de Contractistes d鈥橭bres de Catalunya (els amos del ciment, significatiu…) i 24 vocals. Els vocals representen tots els aspectes del capitalisme local, el mateix Foment, l鈥檃ltre altra gran patronal, la CECOT, del Gremi d鈥橦otels, Turisme de Barcelona (consorci promogut per l鈥橝juntament i el sector hoteler), la Cambra de Comer莽, l鈥橧ESE… i la coartada ambientalista d鈥檈n Jordi Sargatal, exdirector del Parc dels Aiguamolls, actualment directiu d鈥檜na empresa tur铆stica. Aquestes propostes son un misteri, (diuen que inclou un nou aeroport a Vilafranca ?!), ja que no es presentar脿 fins finals de primavera o principis d鈥檈stiu, per貌 est脿 clar que tindr脿 un biaix tur铆stic i d鈥檕bres p煤bliques.

2.-La m茅s recent, la d鈥檜n grup de popes acad猫mics reunits al volant de la Universitat Pompeu Fabra i el Col路legi d鈥橢conomistes, amb la participaci贸 estela de l鈥檈x conseller Mas Colell, professor de la UPF i autor de la pol铆tica neoliberal (inclosa la privatitzaci贸 de la sanitat) dels governs d鈥橝rtur Mas (2010-2016), en aquesta projecte la coartada ambiental la dona Joandom猫nec Ros, excatedratic d鈥檈cologia de la UB i expresident de l鈥橧nstitut d鈥橢studis Catalans. 脡s una proposta de ciment com es pot veure a aquest v铆deo publicitari https://www.youtube.com/watch?v=koG6RDxkjhk. D鈥檃lguna manera el grup promotor de la proposta est脿 vinculat amb la comissi贸 de Foment del Treball, ja que comparteix alguns membres.

3.-La proposta d鈥橝ENA d鈥檃mpliaci贸, va ser rebutjada, per貌 comptava amb el recolzament de l鈥橢stat i de JuntsxC (llavors en el govern), consisteix b脿sicament en allargar la tercera pista 500m. Cal, per貌 afegir m茅s de 300 metres de senyalitzaci贸, com es pot veure a la figura anexa, aix貌 suposa anar 鈥渄e facto鈥 m茅s enll脿 de la llacuna de la Ricarda (https://www.youtube.com/watch?v=08Lu_vGRFf8 ).

El projecte d鈥橝ENA te variants propostes per diverses persones i entitats, mirant d鈥檈sgarrapar metres per els dos extrems de la tercera pista (350 m cap la Ricarda, 100 m cap el Remolar…), el problema 茅s que est脿 encaixada entre les llacunes de la Ricarda i el Remolar i no hi a molt que rascar.

Val a dir que les tres proposen desviar milers de passatgers a Girona i Reus (de Lleida no en diuen res), concretament la segona, la de la pista sobre el mar, proposa desviar 9 milions de passatgers. Si tenim en compte que el 2022 entre Reus i Girona van donar servei a un mili贸 de viatgers, podem veure com es trasllada el problema a un altra lloc (t铆pic de Barcelona). Quin ser脿 l鈥檌mpacte de multiplicar per 10 els vols a aquest dos aeroports?.

El desviament de vols a aeroports 鈥減erif猫rics鈥 porta com resultat la construcci贸 de nous trams d鈥橝VE o d鈥檃ltres trens r脿pids, un nou pas en la devastaci贸 del territori.

En resum podem dir que aquestes 3 propostes estaran fetes per acontentar a l鈥檈mpresariat, especialment el d鈥檕bres p煤bliques (milers de milions en la construcci贸) i el del turisme (incrementar en molt els m茅s de 40 milions de viatgers al Prat), els dos sectors que, ara per ara, tiren del carro econ貌mic, aix铆 es segueix amb el desenvolupament basat en coses com el Mobile World Congress, la Fira Audiovisual, la Copa Am猫rica o, fins i tot, el projecte de gasoducte d鈥檋idrogen..

El focus est脿 posat en el transport de passatgers, per貌 no cal oblidar el creixement del transport de mercaderies. A Barcelona es mouen m茅s de 130.000 tones, amb un valor estimat d鈥檜ns 7.000 milions d鈥檈uros. Les empreses cargueres que lideren el transport a Barcelona son ara mateix DHL, Amazon Air i UPS… que s鈥檈xpandeixen a lloms del creixement del devastador e-comer莽.

Hi ha una quarta opci贸 que 茅s la que proposen les plataformes i organitzacions 鈥渙positores鈥 basades en el sostenibilisme o, les m茅s radicals i 鈥渃onseq眉ents鈥, en el decreixement. Son opcions que no es concreten massa, son com una hidra amb mols caps, per exemple ning煤 te mol clar que 茅s el 鈥渢urisme sostenible鈥 que mols igualen al 鈥渢urisme de qualitat鈥. De fet tot el que sigui 鈥渟ostenir鈥 o 鈥渄ecr茅ixer鈥 dins del sistema ve a ser continuar amb la dominaci贸 i la devastaci贸.

El mon de les plataformes 茅s un mon conf煤s, on es troben paradoxes de que en la lluita contra la gentrificaci贸 s鈥檌gualen aquells que s鈥檕posen als pisos tur铆stics amb aquells que no volen un institut a prop perqu猫 pensen que aix貌 fa baixar el preu de les seves propietats… Tenen tamb茅 el problema de la mediatitzaci贸 des de inst脿ncies pol铆tiques (governs de tota mena, estatal, auton貌mic, municipal…), partits i corporacions econ貌miques que a trav茅s de subvencions acaben reorientant, aturant, posant sordina i fins i tot eliminant qualsevol dissid猫ncia.

Sens dubte dins els moviments contra les grans infraestructures hi ha persones i grups molt v脿lids amb els que es pot confluir, per貌 vigilant que l鈥檌nterruptor de les reivindicacions no estigui en mans de ning煤 i que l鈥檃genda no sigui marcada per els interessos d鈥檜na facci贸 de l鈥檈stat i del capital.

El problema no 茅s un aeroport ni nou ni m茅s gran, el problema no 茅s la destrucci贸 d鈥檜n espai natural per esc脿s i vulnerable que sigui, el problema no son les emissions i el no acomplir els compromisos de Paris (que per altra part no ens allunyen de la 鈥渃at脿strofe鈥 clim脿tica), el problema no 茅s que el turisme massiu gentrifiqui les ciutats i ens expulsi vers la perif猫ria… el problema 茅s el capitalisme devastador i els estats.

No es poden trobar alternatives dins del sistema actual perqu猫 totes son falses. Potenciar aeroports petits (m茅s ecosostenibles??) o connexions entre ells en AVE o qualsevol altra via 鈥渆ficient鈥 o 鈥渟ostenible鈥 茅s en el millor dels cassos una bajanada i en el pitjor un engany premeditat per perpetuar un sistema de dominaci贸 i devastaci贸. S鈥檋a d鈥檃turar qualsevol mena d鈥檃mpliaci贸!.

Aeroports? Ni al Prat, ni a Reus ni a Riudellots de la Selva.

Ni Hard Rock鈥檚 ni Autopistes.

Aixequem les pistes d鈥檃terratge, les autopistes, les vies dels AVE鈥檚… i renaturalitzem l鈥檈spai!!

Contra la devastaci贸 de la terra per el capitalisme extractivista!!

Terra i Llibertat, anarquistes contra la devastaci贸 de la terra, devastacio@riseup.org