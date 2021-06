–

Madrid, a 21 de junio de 2021 La Confederaci贸n General del Trabajo (CGT) informa en este comunicado de que la multinacional Konecta BTO, empresa de call centers controlada por el fondo de capital riesgo Intermediate Capital Group (ICG), el mismo accionista que controla DomusVi 鈥損rincipal empresa del sector de las residencias de mayores en Espa帽a y la tercera de Europa- ha visto como la Audiencia Nacional nos ha dado la raz贸n en recurso de alzada que CGT tramit贸 frente Ministerio de Trabajo, y en una sentencia notificada hoy, confirma la anulaci贸n del ERTE por fuerza mayor aplicado a 502 personas en 5 comunidades aut贸nomas.

Fue hace m谩s de un a帽o cuando, el 21 de marzo de 2020, la direcci贸n de Konecta comunic贸 el inicio de un expediente de regulaci贸n temporal de empleo por causas de Fuerza Mayor. Inicialmente el Ministerio de Trabajo, debido a la carga de trabajo, aprob贸 la solicitud del ERTE por silencio administrativo que afectaba a los centros de trabajo de la empresa sitos en las Comunidades Aut贸nomas de Andaluc铆a, Catalu帽a, Extremadura, Comunidad de Madrid y Comunidad Valenciana. Pero la CGT no se conform贸 y present贸 un recurso de alzada ante la ministra de trabajo para dejar sin efecto la suspensi贸n de 502 contratos. Primero el Ministerio de Trabajo, y ahora la Audiencia Nacional, han dado la raz贸n a CGT. Adjuntamos la resoluci贸n y la sentencia

. CGT aprovecha esta comunicaci贸n para recordar que fue Konecta quien, de manera voluntaria y de forma unilateral decidi贸 no continuar con la actividad laboral cuando era posible prestarse el contenido del contrato de trabajo a distancia como posteriormente se ha venido realizando. Konecta incumpli贸 sus obligaciones de prevenci贸n de riesgos laborales y, por tanto, como advirti贸 la CGT considerar como fuerza mayor el incumplimiento de las obligaciones que ten铆a no es de recibo. El ruego de contagio, que existi贸, fue debido a sus m煤ltiples incumplimientos, lo que no es una 鈥渇uerza mayor鈥 sino una burda dejaci贸n de funciones.

CGT sostuvo que la falta de aplicaci贸n del teletrabajo (Trabajo a distancia) en una empresa de telemarketing, es culpa de la empresa, como demuestra que d铆as despu茅s de finalizar el ERTE lo aplic贸 sin problema alguno, por lo que no estamos, tampoco aqu铆, ante una causa de fuerza mayor. Por 煤ltimo, hay que se帽alar que la Audiencia Nacional rechaza de plano el argumento de que el ERTE de fuerza Mayor pudiera ser validado por la UGT, CCOO y FASGA en un procedimiento instado por UGT que pretendi贸 que Konecta solo abonara el 17% salario base. Si la fuerza mayor no existe, como as铆 se ha acreditado Konecta debe pagar hasta el 煤ltimo euro.

CGT se alegra de esta sentencia que obliga a la empresa Konecta a devolver las prestaciones y bonificaciones en las cotizaciones de estas personas, que les obliga a ingresar al SEPE las cantidades percibidas por las personas trabajadoras y que, lo que es m谩s importante, revoca los efectos de dicho expediente conservando el derecho al salario correspondiente al per铆odo de regulaci贸n de empleo, que queda anulado.

